شاهد .. الكاميرا ترد على ” شائعة” وضع الأمير “محمد بن نايف” تحت الإقامة الجبرية
صحيفة المرصد : جاء الرد على على شائعات وضع الأمير محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية موثقاً ، وذلك عبر لقطات أظهرتها الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة .
ومن ضمن تلك الأحداث وجود الأمير محمد بن نايف مع خادم الحرمين خلال تشريفه الحفل الذي أقامه أهالي المدينة المنورة .
ولم يقتصر ظهور الأمير محمد بن نايف على تلك اللقطة فقط ، بل كان ظهوره واضحاً خلال الصلاة على الأمير منصور بن مقرن -رحمه الله- .
وكانت شائعات انتشرت عبر وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة عن وضع الأمير محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية وخاصةً بعد إعفائه .
فيما لم تقتصر الشائعات على هذا الأمر فقط بل شملت شائعة الإقامة الجبرية لرئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري، وجاءت الصفعة لهم بوجود ” الحريري ” في أكثر من موقع يمارس حياته بأريحية تامة داخل المملكة وخارجها ، وكذلك الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، وهو ما ثبت أنه غير صحيح وذلك خلال استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان له مؤخراً .
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#كاس_العالم_حيوحشنا_٥#داوود_الشريان— سمو الامير (@xx6351ax) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
محمد بن نايف مع خادم الحرمين الشريفين في زيارته الاخيرة للمدينة النبوية و قل للمرجفين موتوا بغيضكم كذلك نسخة لذباب الالكتروني التابع لقطر و ايران pic.twitter.com/01qsrqHtNa
التعليقات
((((((( الله يحفظك بحفظه .............. من كل مكروه )))))))
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سلمولي عليه تكفون ياللي تجونه سلمولي عليه 💔
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❤️محمد النايف حر ولد حر ❤️محمد النايف شموخ وعز❤️
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واضح بالفيديو
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حي هالعين الله يحفظك ويرحم والدك الاميرنايف ابن عبدالعزيز
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****ربي يحفظ ولاة امرنا ويرزقهم البطانه الصالحه ويكفيهم شر البطانه الفاسده وان يجعلهم عون للعباد والبلاد ونصره للإسلام والمسلمين
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(6 - الصامت)ال سعود الله يحفظهم قلبهم واحد ويدهم وحده ومتماسكين اكثر من اي وقت وكل مايشاع ويقال هو صنيعه قناة الحقيره واعلام عزمي وفشلوا انها السعوديه رب يحفظها ومن يقول امين علم
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🕋🙄😓
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ال سعود الله يحفظهم قلبهم واحد ويدهم وحده ومتماسكين اكثر من اي وقت وكل مايشاع ويقال هو صنيعه قناة الحقيره واعلام عزمي وفشلوا انها السعوديه رب يحفظها
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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الله يعز سلمان الراي والعلم والخبر عنده هو الامر الناهي بعد الله والله يعز الدار واهل الدار ويعز من عزها وحافظ عليها وخاف الله في كل شي
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هذا حر ولد حر فوق تفهاتكم هذا رجل ورب الكعب من علمني معني الوطنيه والانتماءوالاعتزاز وافتخر اني من بلاد الحرمين.
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اكثروا من استغفار السحور في هذا الوقت .. استغفر الله العظيم واتوب اليه
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