شاهد .. الكاميرا ترد على ” شائعة” وضع الأمير “محمد بن نايف” تحت الإقامة الجبرية

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صحيفة المرصد : جاء الرد على على شائعات وضع الأمير محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية موثقاً ، وذلك عبر لقطات أظهرتها الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة .

ومن ضمن تلك الأحداث وجود الأمير محمد بن نايف مع خادم الحرمين خلال تشريفه الحفل الذي أقامه أهالي المدينة المنورة .

ولم يقتصر ظهور الأمير محمد بن نايف على تلك اللقطة فقط ، بل كان ظهوره واضحاً خلال الصلاة على الأمير منصور بن مقرن -رحمه الله- .

وكانت شائعات انتشرت عبر وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة عن وضع الأمير محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية وخاصةً بعد إعفائه .

فيما لم تقتصر الشائعات على هذا الأمر فقط بل شملت شائعة الإقامة الجبرية لرئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري، وجاءت الصفعة لهم بوجود ” الحريري ” في أكثر من موقع يمارس حياته بأريحية تامة داخل المملكة وخارجها ، وكذلك الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، وهو ما ثبت أنه غير صحيح وذلك خلال استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان له مؤخراً .

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