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بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!
صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو لرجل الأعمال بدر الراجحي، حيث توقع “الراجحي” نزول أسعار السكن خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بسبب القوى الشرائية، موضحًا أن هبوط أسعار الأراضي يرتبط بانخفاض أسعار وعلق ذلك على أن الأمر مرتبط بميزانية الدولة لأنه ما ستحدد مدى الانخفاض، ناصحًا من معه مال ويريد شراء أرض سكنية أو فيلا بأن “ينتظر شوية”.
يذكر أن أسعار الأراضي والعمائر السكنية في المنطقة الشرقية، كانت قد انخفضت،فيما تعددت أسباب انخفاضها في الأحياء المكتملة الخدمات؛ بسبب عزوف رجال العقار عن الشراء وعدم الثقة في أرباح أنواع العقارات، حيث نزلت أسعار الأحياء المكتملة الخدمات إلى 7%؛ مما يزيد المخاوف من الشراء في الأحياء البعيدة منعدمة الخدمات، حيث خسر رجال المال العقار زبائنهم وانخفضت الأراضي دون وجود المشتري.
التعليقات
28 - طريق الدائري2017-11-14 06:46:17
ولي مامعه يشتري ياشيخ ادبره
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27 - hima2017-11-14 06:42:00
انا اثق في كلام المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري رعاه الله,اما البقيه من المتسببين في ازمة السكن,لاقبول ولا مصداقيه,وكل حركاتهم دي لركوب الموجه والاظهار للناس بلطيبه,مفضوحين.
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26 - نص كبسة2017-11-14 06:36:16
كانت الأراضي ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف لكن كان المواطن لا يستطيع اخذ قرض أكثر ض١٢٠ ألف وعندما استطاع الحصول على قرض ٣٠٠ ألف قفزت الي مليون فوق إذا نزلت الأراضي نزلت القوة الشراثية الدولة لتساهم في فك الاحتكار
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25 -2017-11-14 06:32:55
ضيعتم علاوتي الثنتين والله والله والله لن اسامحكم لا ب الدنيا ولا ب الاخرة موظف حكومي مو قادر يشتري سيارة مستخدمة
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24 - قلب الاسد2017-11-14 06:25:05
اذا انخفض العقار يعتبر المشتري كسبان والبابع خسران واذا ارتفع العقار يعتبر البايع كسبان والمشتري خسران معادله صحيحه عند العقارين واللبيب بالاشاره يفهم
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23 - مواطن غلبان2017-11-14 06:24:56
اللي عنده مبلغ محترم لايشتري الان . التأني طيب . واللي ماعنده الله يرزقنا واياه ..............................
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22 - علاوة علاوة علاوةعلاوة علاوة علاوةعلاوة علاوة علاوةعلاوة علاوة علاوة2017-11-14 06:19:39
خل العقار والله مادورنا عليه . نريد علاوة 1438 و 1439 هي طموحنا واحلامنا كانت مبنيه عليها على قلتها والحمدلله نريد العلاوات
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21 - قوندا2017-11-14 06:17:16
لا احد يشتري الان الشقق في نزول والعقار كذلك
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20 - سعود2017-11-14 06:01:29
سبحان الله فيه شبه من يزيد الراجحي اذا كان اخوه ...بس سبحان الله خلق وفرق ..
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19 - محيميد2017-11-14 05:52:13
والله اذكر من عشر سنوات عندي ارض وكل يتكلم بيطيح العقار وبعت الارض وبعد سنه ارتفع العقار مره العلم عند الله ما عندهم خبر بس توقعات
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18 - محال2017-11-14 05:51:06
الي بيشتري وناوي اشتر الحين وتوكل على الله لنا 15 سنه واصبر وانتظر وارتفعت اضعاف هم صرفوا الي عندهم ويبون يشترون بالنازل مثلها مثل الاسهم الان الاراضي مع الصغار وهل تتوقعون انهم بيبيعون بخساره
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17 - محيميد2017-11-14 05:46:51
توقعات بس انصح الي عنده نيه يشتري يتوكل على الله
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16 - ماوراء الارجنتين2017-11-14 05:45:47
الإنخفاض عالمي ؛ حيث تشهد العقارات إنخفاض يتراوح من 25 - 40 بالمائة الآن ؛ وسينخفض أكثر لضعف الطلب بنسب تتراوح من 40 - 55 بالمائة
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( عدد التعليقات 30,712 )15 - قلم الحقيقه
لاتقيس الوضع بالنسبة لك ياولد الراجحي تتحدث من معه مال أقله يفوق الــــــ 500,000 لشراء له شقة صغيرة .
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14 - امريكي2017-11-14 05:36:30
مالي امريكي يقول بتفلس السعوديه خلال 3 سنوات احفظ فلوسك
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13 - خالد بن سلطان2017-11-14 05:33:17
العقار طاح نفس الاسهم 2006 ....ارض شاريها 250 الف جاي فيها 60
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12 - هنطش2017-11-14 05:19:16
غسيل لأموال يمر بكل شي أسهم عقارات معارض سيارات بعراين وفيه هوامير لي ذا الشغله الي مات ولي في ابوزعبل ولي شرد والنتيجة انتهت المباره وبي يدخل فريق جديد وبس ثم يصعد مره ثانيه
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11 - الاهلي2017-11-14 05:14:06
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10 - سردين2017-11-14 05:13:16
كلام يردد منذ ثلاث سنوات و اتوقع اننا بنسمعه كل سنه
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9 - القحطاني2017-11-14 05:12:25
الله المدبر لكن مفروظ ارض مساحه الف وخمسميه وقرض فوري بمليونين ويسدد بدون ارباح السعوديه كبيره وفيها خير وعطو العالم اراضي ومساحات تكون بيت وحوش وحديقه خلو العالم تنفس ماهوب من قل المساحات عندنا عطوهم
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8 - سعد بن فهد2017-11-14 04:52:55
كل سنه يطلع واحد ويقول انتضرو شوية شكل ماراح تنخفض وتصير مناسبة للمواطن الا بعد 10 او 15 سنه ويكون في ذالك الوقت (( بعض المواطنين )) قادرين على شراء ارض او منزل اما الباقي ايجار
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7 -2017-11-14 04:49:07
ماعلينا الحين من العقار علينا من العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاوه
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6 -2017-11-14 04:47:39
خلاص بنتظر اخر الشارع جنب الدوار اللي جنبه حديقه تحصلوني عند المدخل واذا نزل العقار صفر لي بس لاتطول علشان النامس قرصني
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5 - اسد بحري2017-11-14 04:44:48
تعليق مخالف
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4 - طائر المساء2017-11-14 04:41:35
***وطاح بفلوس
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3 - صبحي2017-11-14 04:39:27
ماعنده ماعند جدتي.
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2 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-14 04:38:30
اللي يبي يشتري لا ينتظر يشتري الآن افضل قبل تطبيق قرار الضريبة لانه دافع الفرق دافعه الله لا يعوق بشر
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1 - طائر المساء2017-11-14 04:37:35
سبحان اللة ****
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بواسطة : برق _ الحرم
((((((( الله يحفظك بحفظه .............. من كل مكروه )))))))...
بواسطة : ودي أفهم
سلمولي عليه تكفون ياللي تجونه سلمولي عليه 💔...
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