بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

حجم الخط A A A المرصد 28 2٬976 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو لرجل الأعمال بدر الراجحي، حيث توقع “الراجحي” نزول أسعار السكن خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بسبب القوى الشرائية، موضحًا أن هبوط أسعار الأراضي يرتبط بانخفاض أسعار وعلق ذلك على أن الأمر مرتبط بميزانية الدولة لأنه ما ستحدد مدى الانخفاض، ناصحًا من معه مال ويريد شراء أرض سكنية أو فيلا بأن “ينتظر شوية”.

يذكر أن أسعار الأراضي والعمائر السكنية في المنطقة الشرقية، كانت قد انخفضت،فيما تعددت أسباب انخفاضها في الأحياء المكتملة الخدمات؛ بسبب عزوف رجال العقار عن الشراء وعدم الثقة في أرباح أنواع العقارات، حيث نزلت أسعار الأحياء المكتملة الخدمات إلى 7%؛ مما يزيد المخاوف من الشراء في الأحياء البعيدة منعدمة الخدمات، حيث خسر رجال المال العقار زبائنهم وانخفضت الأراضي دون وجود المشتري.