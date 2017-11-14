بلغت 11 مليار ريال .. تفاصيل حصر أملاك “رجل أعمال” موقوف امتنع عن تنفيذ ديونه بالخبر !
صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن محكمة التنفيذ بالخبر حصرت أموال وممتلكات رجل أعمال موقوف لامتناعه عن تنفيذ ديون بلغت 11 مليار ريال.
ووفقا لصحيفة «عكاظ» أكدت المصادر أن من بين أملاكه التي تم حصرها أخيرا بيوتا محمية، ومحطة تنقية مياه مجاري، وعمارة سكنية، وملاعب تنس، و16 أرضا فضاء، ومواقف سيارات خدمات ومركزا مشغلا، ومواقف سيارات لأحد المستشفيات، ومجمعا سكنيا، وفيلا سكنية فارغة، إضافة إلى امتلاكه جزءا من أحد المجمعات السكنية.
وكانت المحكمة قد طرحت في وقت سابق منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين وتقييم الأصول، وتتبعها، والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة، واشترطت الدائرة في ذلك تقديم العرض كتكتل يضم مكتب محاماة وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية، ووكيلي بيع.
وأوجبت المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
التعليقات
( معاً نصنع ) المستقبل
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والله معن الصانع كفو ورجل قدها وقدود وعمل له شي يشفع له في الحياة والو طن يكفيه مدرسة تعلم الاطفال الذين عندهم صعوبة في الكلام وغيره من الاعمال الخيريه فهذا يكفي ولكن مجرمين الفساد ماذا عملوا
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اذا طاح الجمل كثرة سكاكينه
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رجعوا لي علاوتي السنويه الثنتين واذهبوا كلكم ***
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ياسعد لو تشوف الزين ماني بشايف لابسات البراقع ***
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الله لايبلانا ، اللهم لاشماته ، من قمة الثراء والمليارات إلى بساط الفقر والدين ، فاعتبروا يا أولى الأموال .
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عنده حسابات خارجية، احجزوا عليها
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هؤلاء كفو مليارات واش عملوا الهمج 😎 فعلا آخر الزمان😂
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اذا مافي نقد وكاش كله فالصو الآن وقت الكاش فقط وزين العابدين اهرب وترك الأصول لهم 😂😂😂😂
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ما ألقالي بنك يسلفني مليار ريال ولا حتى ربيه
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الفلوس الحرام مهما طال الزمن عاقبتها المحق (يمحق الله الربا ويربي الصدقات)
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المليون ست أصفار والميار ألف مليون تسعة أفار والترليون مليون مليون أو ألف مليار اثناعشر صفرا 1.000.000 مليون / 1.000.000.000 مليار / 1.000.000.000.000 ترليون
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اكيد مهربها برا لكن لو تعطونه كل اسبوع 20 جلده مدي الحياه
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بصراح عجزان في ثنتين اكتب هذا الرقم على ورقه وعجزان أسدد مخالفه مروريه ب 500 ريال تموت الأسد في الغابة جوعا .... ولحم الضئن تاكلوهً الكلابا
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يا تعليق 6 المليار لا يمثل شى بالنسبه للاغنياء من ثروته تفوق الالف المليارات النهايه فى القبر مثله مثل الفقير نفس القبر
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لابد من مكافحه الفساد والمرتشون بالشرقيه سواء بالشركات أو بالمشروعات والعقود وترسيه المناقصات وفساد المشاريع وتعثرها فالفساد كثير وبكل مكان ولابد من تلقي البلاغات
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11 مليار ريال لا تمثل حتى 1 فى المائه من حجم الدين
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تعليق مخالف
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لو سمحتو 11 مليار كم صفر ؟ جديده عليا حد يكتبها لنا
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ماشاء الله 11 مليار
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اسمه متداول عالميا بفضائحه الماليه لماذا يتكتم عليه داخليا
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ياترى مركز ****والمؤسسه الخيريه التابعه له من ضمن المحجوزات الي بتنباع بالمزاد اولا
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هذا الرجل لم ياكل حلال اشخااص وانما ديون بنكيه يعني البنك ماخذ حقه مقدما وتعتبر منافع تجاريه وهذا غير عن اللي ينصب على الناس وياكل حقوقهم والمذكور يعتبر متعثر مصرفيا ويمكن حل الموضوع بينه وبين البنوك
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دلعكم لدي النوعيه من اللصوص,هو السبب في تماديهم,واخرتها ينسجن في 5نجوم,4 او 5 سنين,ويخرج يرتع في اللي نهبو,بينما الضعيف قص يد وسجن وجلد ويمكن كمان رميو من طياره.
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