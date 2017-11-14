رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بلغت 11 مليار ريال .. تفاصيل حصر أملاك “رجل أعمال” موقوف امتنع عن تنفيذ ديونه بالخبر !

بلغت 11 مليار ريال .. تفاصيل حصر أملاك “رجل أعمال” موقوف امتنع عن تنفيذ ديونه بالخبر !

بلغت 11 مليار ريال .. تفاصيل حصر أملاك “رجل أعمال” موقوف امتنع عن تنفيذ ديونه بالخبر !
حجم الخط A A A
المرصد 24 3٬490 2 ساعتين

صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن محكمة التنفيذ بالخبر حصرت أموال وممتلكات رجل أعمال موقوف لامتناعه عن تنفيذ ديون بلغت 11 مليار ريال.

ووفقا لصحيفة «عكاظ» أكدت المصادر أن من بين أملاكه التي تم حصرها أخيرا بيوتا محمية، ومحطة تنقية مياه مجاري، وعمارة سكنية، وملاعب تنس، و16 أرضا فضاء، ومواقف سيارات خدمات ومركزا مشغلا، ومواقف سيارات لأحد المستشفيات، ومجمعا سكنيا، وفيلا سكنية فارغة، إضافة إلى امتلاكه جزءا من أحد المجمعات السكنية.

وكانت المحكمة قد طرحت في وقت سابق منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين وتقييم الأصول، وتتبعها، والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة، واشترطت الدائرة في ذلك تقديم العرض كتكتل يضم مكتب محاماة وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية، ووكيلي بيع.

وأوجبت المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - ابو عمر
2017-11-14 08:48:38
( معاً نصنع ) المستقبل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - المتيم
2017-11-14 08:44:45
والله معن الصانع كفو ورجل قدها وقدود وعمل له شي يشفع له في الحياة والو طن يكفيه مدرسة تعلم الاطفال الذين عندهم صعوبة في الكلام وغيره من الاعمال الخيريه فهذا يكفي ولكن مجرمين الفساد ماذا عملوا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - محمد الجعيد
2017-11-14 08:33:54
اذا طاح الجمل كثرة سكاكينه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -
2017-11-14 08:14:44
رجعوا لي علاوتي السنويه الثنتين واذهبوا كلكم ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - حزم
2017-11-14 08:10:10
ياسعد لو تشوف الزين ماني بشايف لابسات البراقع ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,450 )
19 - سهم
2017-11-14 08:09:24
الله لايبلانا ، اللهم لاشماته ، من قمة الثراء والمليارات إلى بساط الفقر والدين ، فاعتبروا يا أولى الأموال .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - منصف
2017-11-14 08:02:08
عنده حسابات خارجية، احجزوا عليها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - يمني عاشق الدمام 😘😘😘😘
2017-11-14 07:59:58
هؤلاء كفو مليارات واش عملوا الهمج 😎 فعلا آخر الزمان😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - يمني عاشق الدمام 😘😘😘😘
2017-11-14 07:58:04
اذا مافي نقد وكاش كله فالصو الآن وقت الكاش فقط وزين العابدين اهرب وترك الأصول لهم 😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - عنتر بن شداد
2017-11-14 07:53:25
ما ألقالي بنك يسلفني مليار ريال ولا حتى ربيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - 126
2017-11-14 07:51:41
الفلوس الحرام مهما طال الزمن عاقبتها المحق (يمحق الله الربا ويربي الصدقات)
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - 42
2017-11-14 07:50:35
المليون ست أصفار والميار ألف مليون تسعة أفار والترليون مليون مليون أو ألف مليار اثناعشر صفرا 1.000.000 مليون / 1.000.000.000 مليار / 1.000.000.000.000 ترليون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - طاير الورد
2017-11-14 07:48:22
اكيد مهربها برا لكن لو تعطونه كل اسبوع 20 جلده مدي الحياه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - جامعى على الرصيف
2017-11-14 07:36:24
بصراح عجزان في ثنتين اكتب هذا الرقم على ورقه وعجزان أسدد مخالفه مروريه ب 500 ريال تموت الأسد في الغابة جوعا .... ولحم الضئن تاكلوهً الكلابا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - كلنا بريك بن هادي
2017-11-14 07:36:10
يا تعليق 6 المليار لا يمثل شى بالنسبه للاغنياء من ثروته تفوق الالف المليارات النهايه فى القبر مثله مثل الفقير نفس القبر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - زائر
2017-11-14 07:31:42
لابد من مكافحه الفساد والمرتشون بالشرقيه سواء بالشركات أو بالمشروعات والعقود وترسيه المناقصات وفساد المشاريع وتعثرها فالفساد كثير وبكل مكان ولابد من تلقي البلاغات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - كلنا بريك بن هادي
2017-11-14 07:31:28
11 مليار ريال لا تمثل حتى 1 فى المائه من حجم الدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -
2017-11-14 07:28:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ماجد
2017-11-14 07:24:16
لو سمحتو 11 مليار كم صفر ؟ جديده عليا حد يكتبها لنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - سراب
2017-11-14 07:21:14
ماشاء الله 11 مليار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - والد ابراهيم
2017-11-14 07:18:46
اسمه متداول عالميا بفضائحه الماليه لماذا يتكتم عليه داخليا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - عابرون
2017-11-14 07:06:38
ياترى مركز ****والمؤسسه الخيريه التابعه له من ضمن المحجوزات الي بتنباع بالمزاد اولا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - بدر
2017-11-14 06:57:56
هذا الرجل لم ياكل حلال اشخااص وانما ديون بنكيه يعني البنك ماخذ حقه مقدما وتعتبر منافع تجاريه وهذا غير عن اللي ينصب على الناس وياكل حقوقهم والمذكور يعتبر متعثر مصرفيا ويمكن حل الموضوع بينه وبين البنوك
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
1 - hima
2017-11-14 06:48:34
دلعكم لدي النوعيه من اللصوص,هو السبب في تماديهم,واخرتها ينسجن في 5نجوم,4 او 5 سنين,ويخرج يرتع في اللي نهبو,بينما الضعيف قص يد وسجن وجلد ويمكن كمان رميو من طياره.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : محب المرصد

انا استغرب وين اخوانهم اعمامهم اخوالهم ياخزياه...
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة : ابن الوطن

عنيده شخبارك؟ وش رايك بالاخبار الحلوه عالصباح ..اوعدك *****اخليك تحضرين كل الحفل...
بواسطة : يمني مملوح

جماعة “ملثمون” تهدد بخطف 15 سعودي في لبنان !/ ليش يخطفونهم وش مسويين هالمساكين ع...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما الذي يحول بيننا وتحقيق أهدافنا !؟
112 1
mm

فهد الأحمري

فساد الوعاظ
246 7
mm

قينان الغامدي

خيارات لبنان مع تنظيم حسن: نهاية إرهاب الولي الفقيه حتمية
205 1
mm

د. محمد العوين

لبنان المحتل!
93 0
mm

كوثر الأربش

تناقضات كلمة نصر الله في يوم الشهيد
268 2
mm

خلف الحربي

مساعد الرشيدي الذي لا يغيب
185 1
mm

محمد الساعد

نصر الله.. أخشى أن كل ما فعلناه هو إيقاظ المارد «السعودي» !
291 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

“مواطن خبير” يحدد الطرف الخطيرفي معادلة التوظيف !
217 1
mm

عبدالرحمن الراشد

لقاء فيتنام لن ينهي أزمة سوريا
217 0
mm

مشعل السديري

الله يعطيك «طولة العمر»
368 2
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الواقعية !
332 6
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
459 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
272 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬348 16
mm

عادل التويجري

طنش !
326 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
294 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
659 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
696 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
741 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
387 4
الاخبار الدولية
باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960

باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960

 المرصد 37 4٬985 8 ساعات
شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامة

شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامة

 المرصد 21 5٬235 13 ساعة
وسائل إعلام عراقية : زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرض

وسائل إعلام عراقية : زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرض

 المرصد 142 12٬698 15 ساعة
أول تعليق للرئيس اللبناني “مشيال عون ” بعد ظهور الحريري في مقابلة تلفزيونية من منزله في الرياض

أول تعليق للرئيس اللبناني “مشيال عون ” بعد ظهور الحريري في مقابلة تلفزيونية من منزله في الرياض

 المرصد 29 8٬400 18 ساعة
المرصد الرياضي
مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !

مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !

 المرصد 33 1٬644 1 ساعة
هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!

هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!

 المرصد 57 9٬869 6 ساعات
بالفيديو .. أنمار الحائلي يطلب العفو من تركي آل الشيخ .. والهيئة ترد

بالفيديو .. أنمار الحائلي يطلب العفو من تركي آل الشيخ .. والهيئة ترد

 المرصد 41 6٬635 9 ساعات
تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

 المرصد 133 11٬513 يوم واحد
اخبار فنية
بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

 المرصد 44 1٬255 1 ساعة
من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

 المرصد 13 1٬755 6 ساعات
هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاع

هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاع

 المرصد 47 8٬103 17 ساعة
الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتي

الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتي

 المرصد 84 9٬810 19 ساعة
اخبار منوعة
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

 المرصد 34 8٬502 16 ساعة
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

 المرصد 70 11٬755 يوم واحد
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

 المرصد 22 12٬814 يوم واحد
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

 المرصد 37 9٬211 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

 المرصد 1 2٬459 7 ساعات
بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

 المرصد 20 7٬849 11 ساعة
شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

 المرصد 90 9٬233 12 ساعة
شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلترا

شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلترا

 المرصد 37 1٬557 14 ساعة
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬494 3 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬627 6 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬269 أسبوعين
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬105 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 27 7٬453 7 ساعات
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 21 2٬188 10 ساعات
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬439 يوم واحد
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬723 يومين
اخبار اقتصادية
“أوبر” تعتزم بيع أسهم بقيمة 10 مليارات دولار لـ”سوفت بنك” !

“أوبر” تعتزم بيع أسهم بقيمة 10 مليارات دولار لـ”سوفت بنك” !

 المرصد 5 697 3 ساعات
المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

 المرصد 11 1٬044 4 ساعات
بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

 المرصد 45 6٬112 5 ساعات
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

 المرصد 30 7٬766 17 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬564 4 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬657 5 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬667 6 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬559 4 أسابيع
الاخيرة
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

 المرصد 18 1٬951 6 ساعات
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

 المرصد 21 4٬607 9 ساعات
شاهد.. أضخم طفل في العالم

شاهد.. أضخم طفل في العالم

 المرصد 4 3٬291 18 ساعة
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

 المرصد 47 7٬299 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

 المرصد 280 3٬860 23 ساعة