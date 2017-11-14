مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !
صحيفة المرصد : ينطلق غدا دوري كرة القدم للفتيات في جدة والمكون من 6 فرق يقام في إحدى المدارس الأوروبية، ويحرص كثير من الفتيات السعوديات لمواصلة التدريبات ولعب المباريات، بعد أن وجدت الرياضة النسائية في المملكة اهتماما من الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، وبوجود وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.
ووفقا لصحيفة “الوطن” لا زالت اللاعبات يصرفن من ذوات أنفسهم على كل تكاليف هذه الفرق، التي تتطلب مبالغ كبيرة لاستئجار الملعب (تتراوح بين 2500 و 3 آلاف ريال شهريا)، وعدة الرياضة والكرات (من 10 إلى 15 ألف ريال سنويا)، وقيمة الأطقم أو الألبسة الرياضية (من 15 إلى 20 ألف ريال لكل 6 أشهر)، ويتطلب لعب لقاءات مع فرق أخرى في الرياض والدمام تكاليف أخرى كتذاكر السفر والإقامة ومصروفات يومية.
وتمارس اللاعبة السعودية التدريبات وتلعب المباريات وهي لا تجد أي مدربة متخصصة لديها شهادة تدريب أو كفاءة فنية للإشراف عليها، فهي لا تزال تفتقد إلى أساسيات كرة القدم بينما تجد مدربات متخصصات تشرف على فرق وأندية دول الخليج والعرب والعالم. فدول الخليج على سبيل المثال تحظى بدعم كبير وتتكون الفرق من أطقم فنية وطبية وكذلك لاعبات مواطنات ومحترفات من الخارج.
يذكر أنه تم تأسيس فريق كينجز يونايتد عام 2006 ولا زالت اللاعبات يحرصن على التدريبات ولعب المباريات الودية حيث لا يمكن لنا المشاركة في دوريات رسمية حتى الآن أسوة بدول أخرى.
التعليقات
انا استغرب وين اخوانهم اعمامهم اخوالهم ياخزياه
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اللهم سكنهم مساكنهم
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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اللهم إنا نبرأ إلك مما يفعله هؤلاء السفهاء
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واضح أن العنصريه ساريه في دماءبعض البشرقال صلى الله عليه وسلم اربع في امتى من امورالجاهليه الطعن في الانساب والفخربالاحساب والنياحه على الميت والاستسقاءبالنجوم وقال دعوهافإنهامنتنه
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فيه نوادي خاصه بالنساء يقدرون يلعبون في النوادي مالو داعي يتظاهرون قدام الخلق ويلعبون اشكالهم غلط مرره
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(((((( تقصدون تجهيز كومبارس فتيات من ٦ فرق )))))
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اعتقد البنت حينما تكون رياضيه تصعب على الزوج النعامل معها حتى *** صعب التعامل معها من قوتها وعضلاتها
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فريق كرة قدم من جدة .. كرة سلة من جدة .. قيادة المراة بدأت من جدة .. ايه الحكاية
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الله يستر من الايام الجايه ماجتنا الزلازل الا من الانفتاح والحرية حقتكم هذي ، اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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جعلها دايم تشغلك وتشغل غيرك
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خخخخخخ في الملعب كيف تلعب متحجبة ولا يحطو زغلله على الصوره هههههههه
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فعلا جدة غير......ما أجملك يا جدة
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نتمنى لهن التوفيق في هذه الرياضة الرائعة
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الله يستر من تاليها .. و الله مدري ع وين تودينا هذي النوعية
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التدريب والله في مطبخ أمك أنتي وياها ، على أعمال المنزل وتربية النشء تربية صالحة ، وليس في لبس الشورت والنوادي ومزاحة الشباب في الملاعب، أغلب الفتيات هالايام ماتعرف تقلي بيضة ، وتبي شغالة وسواق وتسدح.
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ماشغلتنا الأيام ذي الا النساء
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جدة دايما هي الاولى بالنسبة لكل شي يخص المراه
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يا تعليق 9 يعنى تتوقع الانطلاقه بتكون من بريده مثلا
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{ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ◽لكن أسألك اللطف فيني }.
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كلهن هنديات وبرماويات وباكستانيات وحبشيات مفيش سعودية
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بالنسبة للتكاليف ..كلهم بنات أغنياء فما في داعي نصرف فلوس ع الفاضي ..يلعبون بكيفهم لكن بلفوس اهاليهم 😁
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ليش دائما من جده؟؟؟؟؟
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***الله عليك يارحال
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ان الله يمهل ولا يهمل
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مافيهم ولا سعوديه
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😁😁😁😁😁 😖😖😖😖😖😖😤😤😤😤😤😤😳😳😳😳😳😳😳👣👣👣👣👣👣😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶
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حسبنا الله ونعمة الوكيل حسبنا الله ونعمة الوكيل حسبنا الله ونعمة الوكيل
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اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين . (وقرن في بيوتكن ..)
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انطلقوا مع سرعة الزمن..ولا عزاء للحاقدين..لاتيأسوا لقد حرموا ع الشباب سابقا جميع النشاطات..الله يوفقكم 💚
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كل شي يصير في هالمنطقة .. عقبال باقي المناطق
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