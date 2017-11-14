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مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !

مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !
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المرصد 33 1٬648 1 ساعة

صحيفة المرصد : ينطلق غدا دوري كرة القدم للفتيات في جدة والمكون من 6 فرق يقام في إحدى المدارس الأوروبية، ويحرص كثير من الفتيات السعوديات لمواصلة التدريبات ولعب المباريات، بعد أن وجدت الرياضة النسائية في المملكة اهتماما من الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، وبوجود وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

ووفقا لصحيفة “الوطن” لا زالت اللاعبات يصرفن من ذوات أنفسهم على كل تكاليف هذه الفرق، التي تتطلب مبالغ كبيرة لاستئجار الملعب (تتراوح بين 2500 و 3 آلاف ريال شهريا)، وعدة الرياضة والكرات (من 10 إلى 15 ألف ريال سنويا)، وقيمة الأطقم أو الألبسة الرياضية (من 15 إلى 20 ألف ريال لكل 6 أشهر)، ويتطلب لعب لقاءات مع فرق أخرى في الرياض والدمام تكاليف أخرى كتذاكر السفر والإقامة ومصروفات يومية.

وتمارس اللاعبة السعودية التدريبات وتلعب المباريات وهي لا تجد أي مدربة متخصصة لديها شهادة تدريب أو كفاءة فنية للإشراف عليها، فهي لا تزال تفتقد إلى أساسيات كرة القدم بينما تجد مدربات متخصصات تشرف على فرق وأندية دول الخليج والعرب والعالم. فدول الخليج على سبيل المثال تحظى بدعم كبير وتتكون الفرق من أطقم فنية وطبية وكذلك لاعبات مواطنات ومحترفات من الخارج.

يذكر أنه تم تأسيس فريق كينجز يونايتد عام 2006 ولا زالت اللاعبات يحرصن على التدريبات ولعب المباريات الودية حيث لا يمكن لنا المشاركة في دوريات رسمية حتى الآن أسوة بدول أخرى.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

33 - محب المرصد
2017-11-14 09:04:05
انا استغرب وين اخوانهم اعمامهم اخوالهم ياخزياه
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32 - ابو قحط
2017-11-14 09:00:46
اللهم سكنهم مساكنهم
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31 - lvhrf
2017-11-14 08:59:54
حسبنا الله ونعم الوكيل
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30 - محمد
2017-11-14 08:58:30
اللهم إنا نبرأ إلك مما يفعله هؤلاء السفهاء
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29 - مواطن منصف
2017-11-14 08:55:48
واضح أن العنصريه ساريه في دماءبعض البشرقال صلى الله عليه وسلم اربع في امتى من امورالجاهليه الطعن في الانساب والفخربالاحساب والنياحه على الميت والاستسقاءبالنجوم وقال دعوهافإنهامنتنه
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28 - 🎀Faten
2017-11-14 08:50:59
فيه نوادي خاصه بالنساء يقدرون يلعبون في النوادي مالو داعي يتظاهرون قدام الخلق ويلعبون اشكالهم غلط مرره
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( عدد التعليقات 31,454 )
27 - برق _ الحرم
2017-11-14 08:45:03
(((((( تقصدون تجهيز كومبارس فتيات من ٦ فرق )))))
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26 - مواطن
2017-11-14 08:39:30
تعليق مخالف
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25 - المتيم
2017-11-14 08:39:27
اعتقد البنت حينما تكون رياضيه تصعب على الزوج النعامل معها حتى *** صعب التعامل معها من قوتها وعضلاتها
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24 - راجع قدام
2017-11-14 08:39:22
فريق كرة قدم من جدة .. كرة سلة من جدة .. قيادة المراة بدأت من جدة .. ايه الحكاية
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23 - 🎀Faten
2017-11-14 08:36:53
الله يستر من الايام الجايه ماجتنا الزلازل الا من الانفتاح والحرية حقتكم هذي ، اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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22 - الى 16 ابو نواف
2017-11-14 08:22:12
جعلها دايم تشغلك وتشغل غيرك
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21 - ms971430
2017-11-14 08:21:41
خخخخخخ في الملعب كيف تلعب متحجبة ولا يحطو زغلله على الصوره هههههههه
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20 - عناد
2017-11-14 08:20:49
فعلا جدة غير......ما أجملك يا جدة
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19 - ماوراء الارجنتين
2017-11-14 08:20:31
نتمنى لهن التوفيق في هذه الرياضة الرائعة
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18 - خبير هياط
2017-11-14 08:18:16
الله يستر من تاليها .. و الله مدري ع وين تودينا هذي النوعية
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( عدد التعليقات 4,450 )
17 - سهم
2017-11-14 08:17:38
التدريب والله في مطبخ أمك أنتي وياها ، على أعمال المنزل وتربية النشء تربية صالحة ، وليس في لبس الشورت والنوادي ومزاحة الشباب في الملاعب، أغلب الفتيات هالايام ماتعرف تقلي بيضة ، وتبي شغالة وسواق وتسدح.
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( عدد التعليقات 2,421 )
16 - ابونواف...
2017-11-14 08:16:07
ماشغلتنا الأيام ذي الا النساء
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15 -
2017-11-14 08:09:32
جدة دايما هي الاولى بالنسبة لكل شي يخص المراه
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14 - حزم
2017-11-14 08:08:02
تعليق مخالف
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13 - كلنا بريك بن هادي
2017-11-14 08:04:25
يا تعليق 9 يعنى تتوقع الانطلاقه بتكون من بريده مثلا
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12 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-14 08:02:29
{ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ◽لكن أسألك اللطف فيني }.
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11 -
2017-11-14 08:02:27
كلهن هنديات وبرماويات وباكستانيات وحبشيات مفيش سعودية
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10 - مطقطق
2017-11-14 08:01:43
بالنسبة للتكاليف ..كلهم بنات أغنياء فما في داعي نصرف فلوس ع الفاضي ..يلعبون بكيفهم لكن بلفوس اهاليهم 😁
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9 - منصف
2017-11-14 08:00:50
ليش دائما من جده؟؟؟؟؟
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8 -
2017-11-14 07:59:43
***الله عليك يارحال
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7 - مضيع الطريق
2017-11-14 07:59:35
ان الله يمهل ولا يهمل
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6 - الحقيقه مره
2017-11-14 07:59:11
مافيهم ولا سعوديه
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5 - ودي أفهم
2017-11-14 07:48:53
😁😁😁😁😁 😖😖😖😖😖😖😤😤😤😤😤😤😳😳😳😳😳😳😳👣👣👣👣👣👣😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶
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4 - ابو حمد
2017-11-14 07:48:39
حسبنا الله ونعمة الوكيل حسبنا الله ونعمة الوكيل حسبنا الله ونعمة الوكيل
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3 - العبيدي
2017-11-14 07:43:59
اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين . (وقرن في بيوتكن ..)
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( عدد التعليقات 10,116 )
2 - الرحااال
2017-11-14 07:42:27
انطلقوا مع سرعة الزمن..ولا عزاء للحاقدين..لاتيأسوا لقد حرموا ع الشباب سابقا جميع النشاطات..الله يوفقكم 💚
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1 - وجهة نظر
2017-11-14 07:42:25
كل شي يصير في هالمنطقة .. عقبال باقي المناطق
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آخر تعليق
بواسطة : محب المرصد

انا استغرب وين اخوانهم اعمامهم اخوالهم ياخزياه...
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة : ابن الوطن

عنيده شخبارك؟ وش رايك بالاخبار الحلوه عالصباح ..اوعدك *****اخليك تحضرين كل الحفل...
بواسطة : يمني مملوح

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