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الرئيسية / بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!
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المرصد 44 1٬257 1 ساعة

صحيفة المرصد :أعلنت الهيئة العامة للترفيه عبر حساب «روزنامة الترفيه» في «تويتر» عن أمسيات موسيقية كبيرة سيحييها الموسيقار اليوناني العالمي ياني والفنان كاظم الساهر في مدن الرياض وجدة، إذ سيحيي الموسيقار ياني أربع حفلات اثنتان في جدة يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، واثنتان في الرياض يومي الـ3 و4 ديسمبر، فيما يحيي كاظم الساهر حفلتين غنائيتين في جدة والرياض يومي 28 و29 ديسمبر وفقا لـ”عكاظ” .
فيما تحيي الفنانة الإماراتية بلقيس حفلة بتاريخ 29 نوفمبر، للنساء فقط.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

44 -
2017-11-14 09:04:01
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43 - ابن الوطن
2017-11-14 09:03:15
عنيده شخبارك؟ وش رايك بالاخبار الحلوه عالصباح ..اوعدك *****اخليك تحضرين كل الحفلا💕💇..حبوبه انتي👸
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( عدد التعليقات 14,057 )
42 - العنيد
2017-11-14 09:02:14
عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : يا رسول الله ، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم ، إذا كثر الخبث .
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( عدد التعليقات 14,057 )
41 - العنيد
2017-11-14 09:00:49
الله يتوب علينا ويرحمنا برحمته الله المستعان اللهم اني بريء مما يعملون.. يارب استرنا
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40 - الهاشمي
2017-11-14 08:59:26
سبحانة الذي يغير ولا يتغير ( قل هو من عند انفسكم )
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39 - محمد
2017-11-14 08:59:22
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38 - البندري💇💕
2017-11-14 08:59:20
طيب واهل الشمال والجنوب مالهم نصيب بالحفلات..والله ظلم حتى حنا نبي نفرح ونرقص ليش الترفيه تهتم بالمدن الكبرى فقط😥😣
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37 -
2017-11-14 08:59:17
انا لله وانا اليه لراجعون اللهم لاتؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا
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( عدد التعليقات 14,057 )
36 - العنيد
2017-11-14 08:58:44
الله لايحييكم ......
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35 - قلم الكوفيرة تبحث عن عريس وياحبذا يكون معمم
2017-11-14 08:57:35
ت 29 - المااااضي / بتحضرين الحفلات ياقلومة ولا لسى العدة ماخلصت ؟
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34 - ابو عبدالكريم - الرياض
2017-11-14 08:57:01
نشكر هيئة الترفيه .. ولاعزاء للغلاه والمتشددين
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33 - سوط الحق
2017-11-14 08:55:38
انا اعشق الفنانه بلقيس .عيونها تذبحني💟💔 اتمنى تكون حفلة بلقيس للرجال والنساء
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32 - ابومالك
2017-11-14 08:52:43
تمنينت ان لارى هالوجوه في بلادى
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31 - ابو كهلان الصنعاني
2017-11-14 08:51:11
أصل الفن وأعظم الفنانين من اليمن
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30 -
2017-11-14 08:51:02
( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ )
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29 - المااااضي
2017-11-14 08:50:28
الله .. الله على هذه الاخبار الجميله على الصباح ..وليخسأ بني صحيون الاخونج..شكرآ محمد بن سلمان على محاربة الصحوه الارهابيه...شكرآ هيئة الترفية
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28 - يمني مقيم
2017-11-14 08:48:32
بلقيس تبعنا المفروض الحضور يمني فقط
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27 - وشك وشك
2017-11-14 08:47:20
نسير بسرعه الصاروخ للتقدم والحضاره..ويمكن نتقدم على من سبقنا
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26 - مواطن
2017-11-14 08:46:33
هيئه الترفيه ماقصرت بدل الشعب سيذهب الي مصر والبحرين والكويت ودبي وفرو لكم المشاوير .
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25 - ابو عمر
2017-11-14 08:46:09
😍
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24 -
2017-11-14 08:46:01
حسبنا الله ونعم الوكيل
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23 - العتيبي
2017-11-14 08:44:48
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22 - ونيس
2017-11-14 08:44:14
مدام في جدة .. ياليت تحطو مزمار .. يا عيني على المزمار.
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21 - الى يمن عشق الدمام باع وطنه للحوثين
2017-11-14 08:44:12
والله واقول بصراحة نحن ضد هيئة ترفيه جنودنى ينقتلو لاجل حماية وطنه والمقدساته ابو يمن يتفرج منبطح لاكن في الاخرة تبات في قبرك سوف ترى قريب نصيحه لك روح احمى وطنك جاهد لأجل انقاذ شعبك نصيحة لك نصيحة
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20 - Faten
2017-11-14 08:40:33
**** اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .
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( عدد التعليقات 31,454 )
19 - برق _ الحرم
2017-11-14 08:39:21
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18 - مانع القحطاني
2017-11-14 08:37:56
الزلازل تلاوحتنا من كل جهه ولايزال ربي راحمنا ولا من يصدق أن زلزال إيران 4.4 أوقع 328 و2500 جريح بينما زلزال النماص بقوة 4 تقريبا وكان شيء لم يكن!!! اللهم ارحمنا برحمتك وردنا إليك قبل أن نضل اوان نطغى
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17 - المتيم
2017-11-14 08:36:19
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16 - مواطن
2017-11-14 08:32:37
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15 - رياضيات
2017-11-14 08:30:30
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14 - العتيبي
2017-11-14 08:30:27
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13 - زيت زيتون
2017-11-14 08:27:05
الله يستر علينا من الزلازل
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12 - اهم شي العلاوة
2017-11-14 08:23:49
والله ماندور على بالكيس ولا غيرها من هؤلاء الذين لايقدمون لنا شيء نريد علاوة 1438 وعلاوة 1439 نريد حقنا المكتسب والله يجزاكم خيرا
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11 - محمد
2017-11-14 08:23:11
خيبه
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10 - زائر
2017-11-14 08:19:27
نبغى حفلة بلقيس نسائي ورجالي ليه للنساء فقط وكاظم الساعر للنساء والرجال
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9 - منصور
2017-11-14 08:16:52
ياهيئة الترفيه ترانايااهل الرياض متنازلين عن نصيبنا من المطربين لأهل الشرقية اواي منطقة يبونهم خلواالمطريجينااشهبت الارض وعطشة البهايم والنارملتهبة من حواليناوانتم طرب لاحول ولاقوةالا بالله
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8 -
2017-11-14 08:13:17
لا يهمني حفلات غنائيه او مراقص او بارات او اراضي عليها شبوك او فاسدين او انقلاب يهمني رجعوا لي علاوتي السنوية الثنتين حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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7 - SHIHAB
2017-11-14 08:11:52
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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( عدد التعليقات 4,450 )
6 - سهم
2017-11-14 08:07:04
نسألك الله ياواحد يا أحد يافرد ياصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوءأ أحد ، أن تحفظ ديننا وبلادنا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه ، وأن تكفينا شر من يريد إفساد عقيدتنا وسمتنا والتزامنا يارب العالمين
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5 - حزم
2017-11-14 08:04:13
القيصر عندنا في ذا عيد وحب هاي الليله لا لا28و29 ديسمبر كان خلوها ليلة راس السنه 30ديسمبر جابوها على الجرح
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4 - يمني عاشق الدمام 😘😘😘😘
2017-11-14 08:03:10
دمااااار دمااااار
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3 - زائره
2017-11-14 08:02:58
اخيراً بيكون فيه حفل للنساء نبغى فنانات بحفل ترفيهي للنساء اسوة بالرجال نبغى نفرح ونستانس ونرقص ونفجر الطاقة المدفونة داخلنا ويه ويه وبلقيس وصلت ويه ويه ويه ويه اسمع اسمع عاشوو عاشوو ارقص ارقص💃🏻😂
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2 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-14 08:00:21
{ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ◽لكن أسألك اللطف فِيني }.
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1 - مواطن
2017-11-14 08:00:20
انا أفدا ****بلقيس
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آخر تعليق
بواسطة : محب المرصد

انا استغرب وين اخوانهم اعمامهم اخوالهم ياخزياه...
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة : ابن الوطن

عنيده شخبارك؟ وش رايك بالاخبار الحلوه عالصباح ..اوعدك *****اخليك تحضرين كل الحفل...
بواسطة : يمني مملوح

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