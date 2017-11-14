بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

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صحيفة المرصد :أعلنت الهيئة العامة للترفيه عبر حساب «روزنامة الترفيه» في «تويتر» عن أمسيات موسيقية كبيرة سيحييها الموسيقار اليوناني العالمي ياني والفنان كاظم الساهر في مدن الرياض وجدة، إذ سيحيي الموسيقار ياني أربع حفلات اثنتان في جدة يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، واثنتان في الرياض يومي الـ3 و4 ديسمبر، فيما يحيي كاظم الساهر حفلتين غنائيتين في جدة والرياض يومي 28 و29 ديسمبر وفقا لـ”عكاظ” .

فيما تحيي الفنانة الإماراتية بلقيس حفلة بتاريخ 29 نوفمبر، للنساء فقط.