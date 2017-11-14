الرئيسية / محاسب عربي يختلس 12 مليون ريال في القصيم !
محاسب عربي يختلس 12 مليون ريال في القصيم !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن الأجهزة الأمنية بالقصيم ضبطت مقيما عربيا تورط في اختلاس أكثر من 12 مليون ريال بإحدى المؤسسات التجارية في بريدة.
وأبلغ المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد بدر السحيباني أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عن تعرض إحدى المؤسسات لاختلاس مبلغ 12 مليونا و682 ألفا و515 ريالاً، واثمرت المتابعة الأمنية للجريمة من قبل المختصين بإدارة التحريات والبحث الجنائي عن ضبط المتهم (مقيم من جنسيةٍ عربية في العقد الثالث من العمر) يعملُ محاسباً مالياً للمؤسسة وجرى إيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقا لـ”عكاظ”.
التعليقات
20 - koko2017-11-14 09:02:23
مستحيل يكون سوداني اكيد مصري او سوري او لبناني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - يمني عاشق الدمام2017-11-14 08:58:47
عاش مصرف تعليق ١🤣😂😎😂 اسمي مش للبيع ما احب تستر ***مثلك 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
18 - راعي البل2017-11-14 08:56:45
تابع ٠٠٠ اجاب بانه يبحث عن عشره من مثل هذا الموظف فهو يختلس مليون ويدر على الشركه ارباح بثلاثه وعشرون مليون ؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - واضح2017-11-14 08:56:03
اكيد فلسطن هذولي لا حلال ولا حرام عندهم اهم اشي المصريات يا زلمة مافي قضية مالية في هيئة تسوية الخلافات المالية الا البطل تحصله فلسطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - راعي البل2017-11-14 08:54:36
مكتب محاسبه ماليه ابلغ صاحب احد الشركات عن اختلاس موظف لاكثر من مليون وبعد فتره نفس المكتب وجد اختلاس من نفس الموظف باكثر من مليون وعند سؤال صاحب الشركه لماذا لم يتخلص من هذا الموظف ٠٠٠٠٠يتبع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - 1262017-11-14 08:54:12
يا هارب من الموت لاقيه قدامك ’’’’ هناك من يبالغ في التخوين حتى يدفعه ذلك لوضع مقدراته في يد الخونه وقد تكون عقوبة تخوينه وولات ساعة مندم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 -2017-11-14 08:51:09
الاجانب عبقري لولا في فظل الله ثم فظل الحكومه ولا السعودي يضحكو عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - بدر2017-11-14 08:50:42
والله العظيم انك تشوف عيشتهم في بلادهم بقرى وزبايل مايعيش فيها البهايم ومن يجي عندنا السعوديه يستغل بيع ممنوعات وسرقات وادويه جنسيه بالصيدليات وحشيش ومخدرات ويفتح حسابات بالمميز كمان واسألوا البنوك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -2017-11-14 08:49:02
كم طن طعميه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - غير منطقي2017-11-14 08:48:40
المبلغ غير منطقي تماما 12 مليونا مرة واحدة هذه لا تحدث الا علي مر سنوات طوال و يتم اكتشافها يسهولة قبل الوصول الي هذا المبلغ الكبير !!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - بدر2017-11-14 08:48:25
وعمره 30 يعني من تخرج وقعد في بلادهوصار 28سنه وبسنتين عندنا سرق 12 مليون ياسلام والله لو تشوفوا حال العماله من هذه الجنسبات العربيه انهم افقر الفقراءببلادهم واذا جو عندنا اغتنوا بشهرين شلون ما ادري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - شكري2017-11-14 08:40:16
أكاد أجزم بمعرفة هذه الجنسية العربية التي ينتمي لها هذا المختلس .. الاختلاسات تكاد أن تكون من مسلمات الحياة في بلده .. يا تجارنا أحسنوا الاختيار .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - محمد الجعيد2017-11-14 08:35:48
ايش المشكله في انكم تعرضون جنسيته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - sar-al-sa2017-11-14 08:34:14
هذا عمل ناجح ومهم ولكن الانجح والاهم الاجابه بايجابيه على هذا السؤال : هل تم استعاده المبلغ المختلس ام لا ؟ اما القبض والمحاكمه والسجن مع مبلغ كهذا -والبعض يخسر عمره فيما هو اقل بكثير منه - فبلا فائده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - هلا2017-11-14 08:34:04
سواء كان سوري او مصري فلا تعمم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - المتيم2017-11-14 08:33:27
يشوفون من قبلهم ولا تابوا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - يمامه2017-11-14 08:32:14
هذي حركات ابوالفول وابوشكيم هههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
3 - ١٢ مليون ريال2017-11-14 08:30:27
تساوي بالجنيه المصري
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - رياضيات2017-11-14 08:28:04
محاسب عربي ( تستحون من ذكر اسمه ) وحنا لو تأخر قصدنا عند عبداللطيف جميل رفع قضيه علينا في محكمة التنفيذ وشهروا بنا في الجرايد ووقفوا خدماتنا وحساباتناعشان 1500 ريال تأخرت على ابو جميل ....
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
1 - يمني عاشق الدمام 😘😘😘😘2017-11-14 08:23:38
١٢ مليون زلط قليل هاااانا😂😂😂😂
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : محب المرصد
انا استغرب وين اخوانهم اعمامهم اخوالهم ياخزياه...
بواسطة :
تعليق مخالف...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960المرصد 37 4٬985 8 ساعات
شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامةالمرصد 21 5٬235 13 ساعة
وسائل إعلام عراقية : زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرضالمرصد 142 12٬698 15 ساعة
أول تعليق للرئيس اللبناني “مشيال عون ” بعد ظهور الحريري في مقابلة تلفزيونية من منزله في الرياضالمرصد 29 8٬400 18 ساعة
المرصد الرياضي
مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !المرصد 33 1٬644 1 ساعة
هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!المرصد 57 9٬870 6 ساعات
بالفيديو .. أنمار الحائلي يطلب العفو من تركي آل الشيخ .. والهيئة تردالمرصد 41 6٬635 9 ساعات
تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !المرصد 133 11٬513 يوم واحد
اخبار فنية
بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!المرصد 44 1٬255 1 ساعة
من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديوالمرصد 13 1٬755 6 ساعات
هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاعالمرصد 47 8٬103 17 ساعة
الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتيالمرصد 84 9٬810 19 ساعة
اخبار منوعة
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعمالمرصد 34 8٬502 16 ساعة
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !المرصد 70 11٬755 يوم واحد
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيلالمرصد 22 12٬814 يوم واحد
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!المرصد 37 9٬211 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟المرصد 1 2٬459 7 ساعات
بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراسالمرصد 20 7٬850 11 ساعة
شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعوديةالمرصد 90 9٬233 12 ساعة
شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلتراالمرصد 37 1٬557 14 ساعة
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 22 4٬494 3 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬627 6 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬269 أسبوعين
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬105 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟المرصد 27 7٬454 7 ساعات
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمةالمرصد 21 2٬188 10 ساعات
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬439 يوم واحد
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !المرصد 34 4٬723 يومين
اخبار اقتصادية
“أوبر” تعتزم بيع أسهم بقيمة 10 مليارات دولار لـ”سوفت بنك” !المرصد 5 697 3 ساعات
المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !المرصد 11 1٬044 4 ساعات
بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!المرصد 45 6٬114 5 ساعات
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسبابالمرصد 30 7٬766 17 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬564 4 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬657 5 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬667 6 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬559 4 أسابيع
الاخيرة
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صورالمرصد 18 1٬951 6 ساعات
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرةالمرصد 21 4٬609 9 ساعات
شاهد.. أضخم طفل في العالمالمرصد 4 3٬291 18 ساعة
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبيةالمرصد 47 7٬299 يومين
كاريكاتير