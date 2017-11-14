محاسب عربي يختلس 12 مليون ريال في القصيم !

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن الأجهزة الأمنية بالقصيم ضبطت مقيما عربيا تورط في اختلاس أكثر من 12 مليون ريال بإحدى المؤسسات التجارية في بريدة.

وأبلغ المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد بدر السحيباني أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عن تعرض إحدى المؤسسات لاختلاس مبلغ 12 مليونا و682 ألفا و515 ريالاً، واثمرت المتابعة الأمنية للجريمة من قبل المختصين بإدارة التحريات والبحث الجنائي عن ضبط المتهم (مقيم من جنسيةٍ عربية في العقد الثالث من العمر) يعملُ محاسباً مالياً للمؤسسة وجرى إيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقا لـ”عكاظ”.