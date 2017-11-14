الفساد !

بقلم : عادل التويجري

حجم الخط A A A المرصد 2 98 2 ساعتين

ثمة ( خلط) دائم في ( المرجعية) !

وهل يجوز اللجوء لجهات ( خارج) المنظومة الرياضية !

المخالفات ( الجنائية) لا تنظر فيها الهيئات القضائية الرياضية .

لا تستطيع لجان الانضباط كشف التزوير ولا تتبع عمليات ( غسل الأموال).

أما المخالفات الرياضية ، فمكانها أروقة الاتحادات.

إجمالاً ، الإجابة موجودة في ( الدساتير) و ( التطبيق).

FIFA في مادته 59 من النظام الأساسي واضح !

عدم اللجوء للمحاكم ( المدنية) لكل المشمولين بلوائحه .

مادة ( ملزمة) في كافة النظم الأساسية للاتحادات الأهلية .

( إلا) إن كان هناك ( نص) يأتي كـ ( استثناء) ويجب أن يكون في النظام الأساسي أيضاً.

وهذا ما هو متوفر في النظام الأساسي الحالي لاتحاد القدم .

الفقرة ( 6) من المادة ( 55) في النظام الأساسي تتماشى مع المادة الدولية .

الفقرة ( 14) من المادة ( 34) تفوض الاتحاد ( اللجوء) لأي ( طرف) ثالث يقوم بصلاحياته.

وبعيداً عن النص ، فضائح FIFA نفسها تؤكد صحة اللجوء لجهات ( أخرى ) !

النيابة العامة ( الفرنسية) فتشت اتحاد الكرة بـ ( رمته) في قلب باريس !

من أعلن ذلك المدعي العام ( السويسري) !

الشرطة الإيطالية ( صادرت) ڤيلا سردينيا!

تلك الڤيلا التي قدمها رئيس ( سان جرمان) الفرنسي لأمين عام FIFA !

( وزيرة ) العدل الأمريكية لوريتا لينش لها ( صولات) و ( جولات) !

تحدثت عن ( المعتقلين) الـ 16 من مسؤولي الفيفا !

أولئك الذين ” أفسدوا صورة كرة القدم للتربح لأنفسهم ” !

بل طالبت قطر بالتعاون معهم فيما يخص ( فساد) الحصول على كأس العالم !

الكل ( ينتفض) لمحاربة ذلك ( الوحش) !

سألوا الفـشّـار أي ( وحش) !

استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال ( الفساد ) !

قلا عن “عين اليوم”