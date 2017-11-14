الفساد !
بقلم : عادل التويجري
ثمة ( خلط) دائم في ( المرجعية) !
وهل يجوز اللجوء لجهات ( خارج) المنظومة الرياضية !
المخالفات ( الجنائية) لا تنظر فيها الهيئات القضائية الرياضية .
لا تستطيع لجان الانضباط كشف التزوير ولا تتبع عمليات ( غسل الأموال).
أما المخالفات الرياضية ، فمكانها أروقة الاتحادات.
إجمالاً ، الإجابة موجودة في ( الدساتير) و ( التطبيق).
FIFA في مادته 59 من النظام الأساسي واضح !
عدم اللجوء للمحاكم ( المدنية) لكل المشمولين بلوائحه .
مادة ( ملزمة) في كافة النظم الأساسية للاتحادات الأهلية .
( إلا) إن كان هناك ( نص) يأتي كـ ( استثناء) ويجب أن يكون في النظام الأساسي أيضاً.
وهذا ما هو متوفر في النظام الأساسي الحالي لاتحاد القدم .
الفقرة ( 6) من المادة ( 55) في النظام الأساسي تتماشى مع المادة الدولية .
الفقرة ( 14) من المادة ( 34) تفوض الاتحاد ( اللجوء) لأي ( طرف) ثالث يقوم بصلاحياته.
وبعيداً عن النص ، فضائح FIFA نفسها تؤكد صحة اللجوء لجهات ( أخرى ) !
النيابة العامة ( الفرنسية) فتشت اتحاد الكرة بـ ( رمته) في قلب باريس !
من أعلن ذلك المدعي العام ( السويسري) !
الشرطة الإيطالية ( صادرت) ڤيلا سردينيا!
تلك الڤيلا التي قدمها رئيس ( سان جرمان) الفرنسي لأمين عام FIFA !
( وزيرة ) العدل الأمريكية لوريتا لينش لها ( صولات) و ( جولات) !
تحدثت عن ( المعتقلين) الـ 16 من مسؤولي الفيفا !
أولئك الذين ” أفسدوا صورة كرة القدم للتربح لأنفسهم ” !
بل طالبت قطر بالتعاون معهم فيما يخص ( فساد) الحصول على كأس العالم !
الكل ( ينتفض) لمحاربة ذلك ( الوحش) !
سألوا الفـشّـار أي ( وحش) !
استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال ( الفساد ) !
قلا عن “عين اليوم”
التعليقات
سألو وحش الطواقي الداهيه الاعلاميه الزرقاء بطيخه تحديدا هل حصول فريق على بطولة غير شرعيه تعتبره فساد ؟ كح وشهق وزعق تحديدا ثم قال . ايه الا اذا كان المستفيد نادي دلول المحلي (غلطة اسيا) تحديدا
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كل شي انكشف ولماذا يتم إلصاق التهم على الهلال حتى يبعدوا عن أنفسهم الشبهات وهاهي الفضيحة وقع فيها الفاسد في شر أعماله ( وتعدى الأمر للفساد والرشاوي وغسيل الأموال حتى اصبح هذا النادي مشبوه في كل شي
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