فرنسا تهدد باللجوء إلى “مجلس الأمن” في حال عدم عودة الحريري
صحيفة المرصد-سبوتنيك: قال موقع “سبوتنيك” الروسي نقلا عن مصادر فرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع مهلة لعودة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى بيروت.
ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصدر في الإليزية، تحدث في لقاء مغلق مع صحفيين عرب وفرنسيين، قولهم إن ماكرون وضع مهلة، حتى مساء الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني، لعودة الحريري إلى بيروت من أجل انطلاق الآلية الدستورية، إما بين استقالته بصورة رسمية، أو استعادة الحياة الحكومية وتطبيع الأوضاع.
وقال المصدر إن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ليطلعه على تطورات الأوضاع، ولبحث مبادرات يمكن اتخاذها في إطار الأمم المتحدة.
وتحدث المسؤول الفرنسي أنه في حالة انتهاء المهلة وعدم عودة الحريري، فإن الإيليزية سيدرس بقوة احتمالية الذهاب إلى مجلس الأمن، وهو ما سيحدث خلال اجتماع يعتزم ماكرون عقده مع غوتيريش على هامش مؤتمر المناخ في مدينة “بون” الفرنسية.
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التعليقات
الرجال يقول مهدد بالقتل مابده يرجع يازلمه
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جاء يدور فلوس ومحد عطاه وجه وقلب علينا ههههههههههههه الفلوس تلعب بالنفوس
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افا ليه يافرنسا خير السعودية مشبيعنكم من راسكم الى رجلينكم لو نسحب كم مليار انهارت فرنسا وراحت تشحت عندنا.
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إستقالة الحريرى من الرياض وليس كمايتبع عادة من بيروت أثارت لغطا هائلا فى وسائل التواصل والإعلام!تدخل فرنسا إن صح الخبرسيزيد اللغط.والحريرى كماقرأنا يحمل الجنسية الفرنسية أيضا.لماذا لايردع حزب اللات؟
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هذا الامر لايصدق ان كان حقيقة وغير مسبوق في الاعراف الدولية
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للامم المتحده ان حدث يراد به اضفاء الطابع الدولي على لاشيء سواء ان يكون مدخلا لغيره لجعل الانظار مركزه علينا سلبيا فيما لا حقيقه فيه ويكون الضحيه هو الجاني والجناه(احتلالات ايران وحزب الله ) مساكين
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الحكمه والعقل والتعقل اهم ما يجب ان يسيير سياسه اليوم وليس الصلف والنخوه فلم يعد زمننا هو زمان صعاليك ماقبل الاسلام وما يتخذ في ديارنا من غيرنا ماهو الا ارهاصات لما سيحل وفرنسا مع لبنان والاتجاه(يتبع)
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فقط لثلاثة أيام لمنع تهريب الأسلحة لهذ الفصيل المارق وبعد ثلاثة ايام يعاد فتحها هل تم المنع الجواب لاء ولكن القوة لله وبس.
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الزعيم الحريري علاقته قويه مع فرنسا
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يالحريري لاترد على احد الى في راسك سوه ماعليك في احد الله يوفقك
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الحكم يبي له ركادة مو تحارب العالم .. اللهم احفظ البلاد والعباد وارزقهم بالحاشية الصالحة المصلحة
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الزنمه سعودي شوهاض
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ويش السالفه يربع
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فرنسا الخاينه اشد خيانه من قطر بمخططاتها ضد المنطقه اتمنى قطع العلاقات معها
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9 - ياليل ابولمبه 2017-11-14 13:15:46 تصريحه يوحي بأن لديه علم بأن الحرير رهن الأقامه الجبريه لدينا ! ولا مامعنى كلامه الرجوع لمجلس الأمن... يبغى يسلمة لحزب الشيطان يقتلونه.اش تتوقع غير هذا.
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وش دخل فرنسا فينا ترا الحريري لبناني و عندة جنسيه سعوديه ترا سعودي ولدنا ورجعنه انتو ما لكم دخل فيه الغرب يحشر نفسه في اي شي سعودي الله يكفينا شرهم ولا سلمان الحزم ما يمزح يا فرنسي احترم نفسك
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تعليق رقم تسعه علينا هذي الحركات الشرهه على اللي اعطاك مساحه تعلق
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ابوسلطان. 2017-11-14 اف يافرنسي هذا يهددنا يهدد السعودي وقبل كم يوم يطلب دعم مالي من السعودية لعنة الله علي ذي الأشكال....ما اعتقد الوضع كما ذكرت.يمكن جاء لنفس الطلب قاله اقلب وجهك حنا بلد لنا سياده.
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الحريري مواطن سعودي واش دخل مكرون في سفره للبنان
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حصانه هذا التصريح اقوى من منصبه السابق
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لعبة إعلامية من إعلام أذناب الملالي وليست من مصدر فرنسي رسمي أو شبه رسمي أو حتى إعلام فرنسي رصين .. يبطووووووون والجواب ماتراه لا ماتسمعه بإذن القوي العزيز
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وش فيك قلبت يارجال امس عندنا وتضحك وفالها واليوم علينا متغير اييس كلام
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الحريري مواطن سعودي وهذا شأن داخلي ما أحد له شغل به لا ماكرون ولا ماكروفيلم ولا ميكرويف
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١٩٨٣ في بيروت قتل ٥٨ جندي فرنسي من قبل حركة تنتمي لحزب الله..الان تحرك السعودية هدفه تقويض حزب الله في لبنان وبتر يده..ماذا يعني هذا التصرف الفرنسي..غباء..دلاخه..عماله..رشوه ايرانيه
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تصريحه يوحي بأن لديه علم بأن الحرير رهن الأقامه الجبريه لدينا ! ولا مامعنى كلامه الرجوع لمجلس الأمن ولماذا جاء اصلآ الرئيس الفرنسي لزيارتنا قبل ايام ؟؟؟ ولأن البطريرك اللبناني الي اول مره يزورنا ؟؟؟
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اف يافرنسي هذا يهددنا يهدد السعودي وقبل كم يوم يطلب دعم مالي من السعودية لعنة الله علي ذي الأشكال وبعدين وش دخل اهلك يافرنسي في الموضوع ولدك الحريري او زوج أمك عشان تقول لازم يرجع بيروت 😡😡
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تعليق 4 صح لسانك الفرنسي يبتز على باله انا صيد سهل اعلى ما في خيله ..يركبه واذا الحريري يبغى يغادر مع السلامه
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اجا يدور فلوس وما حصل قال اسوي مشاكل
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وش عندها فرنساء فرسها العذاب اسحبوالعقود منها اكيد الملالي ضاغطين عليها
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اعلى مابخيله يركبه
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وش فيك يامكرون ماتروح لمجلس الامن وتطلع ايران من لبنان والله تبطي يازوج العجوز
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حسبناالله ونعم الوكيل ضرب عشواي والله يستر
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