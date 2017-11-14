«الفوزان» يكشف أسرار الـ«9 مليارات الضائعة» وكيف تحولت إلى «صفر»؟
صحيفة المرصد:كشف الدكتور عبدالله ناصر الفوزان، عضو مجلس الشورى، عن مليارات جديدة ضائعة على الدولة، وطالب بفتح ملف المليارات التسعة الضائعة.
وقال “الفوزان”: منذ أكثر من خمس سنوات تم اختيار رئيس جديد لمجلس إدارة شركة الاتصالات، ووجدتها فرصة فذهبت إليه في مكتبه لأنه يمثل حصة الدولة التي لها الأغلبية، وقلت له إن شركة الاتصالات سبق أن اشترت 35% من شركة أوجيه للاتصالات بتسعة مليارات وسبع مئة مليون ريال، وخسائرها الآن مستمرة، وهي عبء كبير فكيف اشترتها الاتصالات بهذا المبلغ مع أن رأسمالها كله ثلاثة عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال، أي أن 35% منها ينبغي ألا يزيد على أربعة مليارات، هذا لو كانت تربح وهي تخسر الآن”.
وتابع “الفوزان”: “اقترحت عليه الرجوع لملف الصفقة والتصرف وفق ما يتضح له، ولم يعجبه اقتراحي، وأتذكر أنه قال أنت تقول هذا الآن بعد أن تغير الوضع واتضحت الأمور، فقلت ارجع للملف وتأكد لأن هناك شكوكاً، وتوتر الحوار قليلاً بيننا وكانت خلاصة ما قال كما فهمت أن هذا ليس شأنه بل شأن الجهات الرقابية”.
وأضاف “الفوزان”: “كان قد بقي آنذاك من التسعة مليارات ما يقارب السبعة نتيجة الشطب السنوي، واستمرت الاتصالات تشطب ما بين مليار إلى مليارين سنوياً مقابل الخسائر وتراجع قيمة الأصول، وبنهاية عام 2016 شطبت الشركة كامل الاستثمار وأصبح صفراً كبيراً على الشمال أي أن شركة الاتصالات خسرت تسعة مليارات وسبع مئة مليون”.
وتساءل “الفوزان”: من المسؤول عن هذه الخسارة الضخمة؟، مؤكداً أنه لو تم فتح الملف لربما وجدنا الإجابة عن السؤال.
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التعليقات
السؤال هل الدوله لها حصة فيها من يمثلها ومن المسؤل عن البيع والشراء مجلس الإداره من أوصى ومن اعترض وهل التوصيه من خبراء اقتصاديين يجب فتح ملفات وليس ملف واحد الحزم وبدأت ليلة القبض على الفساد
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مؤسسات الفساد معروفه والفاسدون المفسدون معروفون. المطلوب "قشاشة" تقشهم فلا فرق بينهم وبين أوراق الخريف.
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للاسف الفساد اتضح انه في كل مكان اموال الدوله راحت واكثر م***
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للنيابة العامة وبالتحديد الأستاذ سعود المعجب نطالب معرفة اين ذهبت ال٩ مليار ؟!!!
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الله لايبتليناويعزالوطن ومن فيه فساداوشرياخذه بناصيته
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طيب وينك وقتها ما بلغت الجهات الرقابية !!! نريد فتح تحقيق شامل ٩ مليارات بصندوق الحريري وشركاته رغم خسارة الشركة بتركيا ولبنان كيف دفعت الاتصالات هاالمبلغ الخيالي من قوت الشعب😣😣
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صارت أموال الناس تضيع بسهولة***
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كفو يادكتور الفوزان. أن تذهب اليهم في مكاتبهم ودافعك الأساس ضمير حي واهتمام بالشأن العام فذلك هو قمة الوفاء للوطن. أقبل جبينك على هذا الموقف.
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بس تعال أنت يالفوزان ليه مابلغت وقتها إن فيه فساد مالي في الشركه ؟ ***
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هي جئت على ٩مليار . الله يقوي محمد بن سلمان ويرجع فلوس الوطن للوطن
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والمشكله إن شركات الإتصالات يحاسبونا على الهلله و9 مليار راحت بلع بينهم من رئيس الشركه إلى أصغر موضف .
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إلى جيب من شطبت هذه المليارات الاتصالات لا تخسر المجاملات هي التي تؤدي إلى ما صار تشتري شركة تخسر الحل سحب مليار كل سنه من أرباحها لتغطية ما تم نهبه ومحاسبة من أتم البيع .
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قلبك ابيض ياطيب,مبلغ زي كدا وغيره,ذهب مع الريح,وتحت انظار الجميع,الله يعوض المواطن الغلبان خير.
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