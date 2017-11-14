تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي
صحيفة المرصد-عماد البليك:مثّل العصر العباسي ذورة الاهتمام بتطوير فنون الموسيقى والغناء في المدنيات العربية والإسلامية، مع التشجيع الكبير الذي أولاه الحكام أنفسهم لهذا الجانب، وبرز العديد من المغنين والمغنيات والعازفين والعازفات، ولعل كتاب “الأغاني” لأبي فرج الأصفهاني أكبر دليل على ذلك.
فالأغاني، وإن كان كتاباً موسوعياً جمع فنون الأدب والغناء والشعر ومن العصر الجاهلي إلى العباسي، إلا أن الأصفهاني بنى فكرته الأساسية وتسميته من جمعه وتدوينه عدداً من الأغاني والأصوات العربية، وما يتبعها من نصوصها الشعرية والألحان.
بل إن مادة كتاب “الأغاني” الأساسية قامت على 100 صوت، كان الخليفة هارون الرشيد قد أمر مغنيه الشهير إبراهيم الموصلي أن ينتخبها له، ومن ثم أضاف لها الأصفهاني ما اختاره من مصادر أخرى متنوعة.
الدور الاجتماعي للغناء
لعب الغناء في العصر العباسي دوراً اجتماعياً، وعكس نوعاً من الرقي الطبقي وثراء الحياة الفنية والرفاهية التي كانت تتمتع بها نخبة من المجتمع في بغداد والمدن الكبرى.
لكن فنون الغناء رغم ما حملته من طابع نخبوي إلا أنها أيضاً كانت قد خرجت إلى الشوارع وعامة الناس، حيث كان المغنون يمارسون فنونهم من موسيقى وغناء ورقص في المحال العامة والشوارع.
كما أن الاهتمام بفنون الغناء واكبه تطوير الآلات المستخدمة في الألحان والعزف، مثل العود والطنبور والطبلة وغيرها مما استحدث، وقامت مدارس وثقافة شاملة في هذا الباب.
وإن كانت النهضة الموسيقية والغنائية عند العرب قد بلغت ذروتها في العصر العباسي إلا أن تاريخ الموسيقى والغناء يعود إلى قبل ذلك، فالطرب والميل للإيقاع والألحان هو سمة بشرية، رافقت الإنسان منذ العصور القديمة.
وفي هذا الإطار فإن المغني والموسيقي يونس الكاتب، الذي بلغ صيته في العصر الأموي، يعتبر رائداً في مجاله قبل نجوم العصر العباسي، حيث إنه من أوائل العرب الذين وثقوا لفنون الغناء والموسيقى وألف فيهما، حيث له كتابا “النغم” و”القيان”، وشكلا نواة لما كتب بعدهما في هذا المجال.
الثورة الحقيقية
بدخول العصر العباسي، فإن الثورة الحقيقية في الموسيقى والغناء كانت قد تمت مع موسيقيين، أمثال إبراهيم الموصلي وولده إسحاق، وإبراهيم بن المهدي، وساعدت الظروف الاقتصادية على أن يبلغ الاهتمام ذروته بدعم البلاط الحاكم.
أيضاً كان للترجمة دورها في شحذ المعارف وترقية الإدراك الفني الموسيقي، حيث تمت الاستفادة من التراث اليوناني في الموسيقى، وتم اختراع النوت الموسيقية، وأصبحت دراسة الغناء والألحان والموسيقى من العلوم التي يجري بها اهتمام كبير، مع الالتفات لتراث الشعوب الأخرى كالفرس والهند والروم وغيرهم ودراسته والاستفادة منه.
الأندلس.. زرياب وأول معهد
لكن وإن كان العصر العباسي هو حقبة مجد الفنون الموسيقية وازدهارها فإنه على الجانب الآخر فقد كانت الأندلس وحضارتها ذات شأن كبير في تطوير هذا الفن.
ويشار هنا إلى واحد من أهم الأسماء المعروفة وهو أبو الحسن علي بن نافع الملقب بـ “زرياب”، الذي كان أول من أسس معهداً متكاملاً للموسيقى وعمل على نشر الموسيقى الشرقية بالأندلس، وقد كسب معهده صيتاً إلى درجة توافد الطلبة إليه من الدول الأوروبية، فمثلا نجد أن ملك انجلترا جورج الثالث أوفد ابنة أخته دوبانت للدراسة به.
تطوير الشعر الغنائي
كما يشار إلى فنون أشعار الموشحات ودورها في تطوير الشعر الغنائي، التي عرفت بها الأندلس بوجه خاص، وتطورت في مناخ يختلف عن البيئة الشرقية.
دور النساء
في تاريخ الموسيقى والغناء لا بد من الإشارة إلى دور النساء في هذا الجانب، ففي العصر العباسي بالتحديد برزت العديد من الأسماء التي لا تزال تذكر في هذا المجال، ومنهن على سبيل المثال “عريب” التي كانت أيضا عازفة على العود، وكانت تغني عند الخليفة الواثق الذي عرف عنه اهتمامه بالتلحين شخصياً.
تطوير في الفنون الموسيقية والغناء
وأدوار المغنيات لم تكن عابرة، فقد أسسن لتطوير في الفنون الموسيقية والغناء من حيث الأداء ووظفن جمال الصوت وبراعة الرقص في تقديم الصور التمثيلية لتمازج الإيقاعات مع لغة الجسد، وكان أيضاً لكثير منهن الاهتمام بتنمية الثقافة الفنية والأدبية.
أيضا يشار إلى “شارية” التي تعتبر واحدة من أعظم المغنيات المبدعات في العصر العباسي، التي جمعت بين حسن الوجه وكمال الأدب ورقة الصوت، ما أكسبها مكانة في بلاط الحكام، وقد تتلمذت على يد إبراهيم بن المهدي لتصبح نجمة في زمانها.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
كتاب الأغاني مدسوس من قبل الرافضة ويعج بالتقول والأكاذيب !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الضلال والمعاصي موجوده من زمان ولكن الحجه ليست بعمل فلان وكتاب فلان الحجه في امور الدين بالكتاب والسنه الصحيحه مشكله اهل الاهواء اذا حشرته بالكتاب والسنه يلطم ينهبل على مهلك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مثل هالكتب والاخبار تم الرد عليها من علماء القدامى من الكتاب والسنه وبينوا الكذب وحكم الشرع من ذلك ولاكن من لا عقل له كيف تفهمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كله كذب في كذب تحاولون تقنعوننا أن الاغاني حلال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الرحال الله يهديك ماتنلام كتب وفكر محرف واتباع مغيبين خليك على اللطم واترك عنك الفلسفه وخل اهل السنه بينهم البين انتوا بس هاتوا دليل محكم من الكتاب والسنه على الامامه المزعومه اللي هو اصل خرافتكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مثل هذه الأخبار تجعل خفافيش الظلام تفقد عقولها - إن كان لها عقل أصلا -
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم اكفنا شر الفتن وأهل الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احمنا واحفظنا على ديننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح شبابنا و ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.. اللهم أمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
العلوي العادل المسلم خيرٌ من عشره مننا وإن كان عادل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الغناء موجودا منذ العصر الجاهلي ثم عصر صدر الإسلام و الأموي و العباسي و ما بعدها ، هناك كتب تراثية ألفت في ذلك مثل : الشجرة ذات الأكمام الحاوية لأصول الأنغام ، اقرأوا الغناء في مكة و المدينة لشوقي ضيف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الصدمه قويه عليكم..مازلتم في البدايات وبعدها تعلمون كل ما اخفي عليكم..اظن لو يقول لكم قائل في اي عهد لقلتوا المجوس..جعلتوا المجوس شماعه لكل عمل او خبر لاتريدونه..هذا هي الحقيقه..اما تقبلها او اصمت 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
المهم. والاهم بلدنا تتغير وتتطور والجميع عليه فقط ( اكتب هنا ) يعني على قولة صديق الهندي سعودي قرقر غصباً على كل متعصب قالها أمير الحزم والعزم اسلام معتدل يعني كباقي البلدان الاسلاميه والجدران كثير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من لم يحركه الربيع و أزهاره و العود و أوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج / المصدر : إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي رحمه الله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
كما أن الشعوبيون الحاقدون على العرب تغلغلو في الدولة العباسية وشوهو تاريخها ونسبو لها المجون مع ان هارون الرشيد يحج عام ويغزو عام وزوجته زبيده مدة مايعرف بعيون زبيده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق 76 ان كنتي تعيبين على العمامه ففي زمن النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام كانوا يلبسون عمامه وهذا هو السائد عندهم وكان ايضا النبي محمد صلي الله عليه وسلم لابس عمامه استغفري ربك وتوبي الى الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الأصفهاني شيعي تغلغل في الأمويين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نقفور الرومي لما أصبح ملكاً على الروم أرسل لهارون الرشيد يخبره فيها بأنه لن يدفع الجزيه وأمره بأن يردد ماحصل قبله من أموال بل وأن يفتد نفسه بما يقع به المبادرة منه ،وإلا فالسيف بينهم وبينه،فرد هارون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انظروا الى الصورة أعلاه .من يغني بالعود واحد لابس عمامه 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
رحال محمد أبن عبدالله صلى الله علية وسلم قرشي عربي من ارض جزيرة العرب ولَم يخرج من أصفهان او خرب وبلاء او النجف بل من هناء انتم دخل الاسلام بالعراق وفارس والشام بالسيف فبلاش يجي امثالكم ويعلمونا الدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياعالم الرافضه زيفوا التاريخ .كذبوا على الله وكذبوا على الرسول وكذبا على لآل البيت .فهل سيرتدعون عن الكذب على بقية المسلمين وتشويه تاريخهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الى رحااال وهل نحن نتبع مثلا السيستاني او خامئني او الصدر مثلا هل يعقل هذا ان تتخاطب مع مجتمع بالكامل وتحاول ان تظهر مذهب ودين جديد غير الاسلام الذي بعث فيه خاتم الأنبياء بلاش التقيه ومسوي فيها عالم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق58 كلامك عين الحقيقة هارون الرشيد كان يحج عام ويجاهد عام. ولكن المقصد تشويه رموز التاريخ الإسلامي ومحاولة جعل المغنين في بلاد الحرمين أمر طبيعي .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مؤلف كتاب الاغاني (اصفهاني ) ونحن لا نأخذ التاريخ المزيف من الرافضه !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خليفة المسلمين هارون الرشيد كثر الأعداء في نزيف التاريخ خليفة صالح يصوم عام ويغزوا عام ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
***هارون الرشيد العباسي الهاشمي القرشي كان يحج سنه ويغزو سنه ولم يكن يميل لملهيات الدنيا إلا أنه كان ضد العلويين أبناء عمومته للأسف رغم أحقيتهم بالخلافه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حتى أنتم يأهلنا انسقتوا خلف الروايات الباطلة التى لفقها المجوس لعظماء التاريخ الإسلامي ورموزه والذين نشروا الإسلام وبلغت حدود دولتهم الإسلامية 3 قارات هارون يصلي كل يوم 100 ركعه ويحج عام ويغزو عام.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الم اقل لكم..لاتتبعوا الا محمد و آل محمد عليهم السلام فقط..قلت ايضا، لاتنصدمون من بعض الاسماء..سوف يأتي يوم ستنصدمون..ايش الغريبه من هارون الرشيد..هل كان الحج 12 شهر..عادي تقبلوها بكل صدر رحب 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل هالمواويل عشان تجيبون بلقيس واحلام يغنون للعايلات __ وكل واحد يحزم حرمته بعقاله ويرقصها 😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا الكتاب فيه كذب وافتراء على الدوله الامويه والعباسيه وجعلها كانها دوله موسيقى ورقص وهارون الرشيد الذي يصلي في اليوم مئه ركعه لله يتخذ مغنيين وراقصات كذب ورب الكعبه انصح بعدم قرأته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
رحااال الدولة الأموية دعست اهل النفاق والشقاق والدجالين من المجوس والفرس واتباعهم من عرب العراق فنلاحظ من طرحك كمية الحقد على الدولة الأموية فقط انتم اهل خرسان تحقدون عليهم لأنهم دعسو اهلك بفارس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(((((( لم يتبقى الا ان تأتون بــ((عجل _ السامري)) ...... وتسمعونا _خواره ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
س :- هل فعل هارون الرشيد حجة س :- هل تحب أن يأتيك ملك الموت وانت تغني وتزمر وترقص . جواب العاقل ( لا ) فما كنت تكره ان يأتيك ملك الموت وانت عليه فاتركه الآن أين العقول . لكن تلبيس إبليس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(((((( نحن في زمن ((دولة _التوحيد)) دستورها كتاب الله .............ولسنا في زمن العباسين والامويين وكتاب الاصفهاني.......يكفي ماتفعله مليشيات ايران في الجنوب والشرق ...... ومزار اليهود في اصفاهن ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله نحن مسلمون ولا نعترف الا ب قال الله وقال رسوله اما الخلق فكما قال الامام مالك كل يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر يعني النبي عطونا دليل من القران والسنه باباحه الغناء وفكونا من الاصفهاني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حسبي الله ونعم الوكيل هارون الرشيد يحج سنة ويجاهد سنة عابد زاهد يريدون يشوهوا تاريخ خلفاء المسلمين لهوا في انفسهم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قالت هنا الحمرأ زهو جدودنا فاقرأ على جدرانها امجادي ياليت وارثتي الجميلة ادركت ان الذين عنتهم اجدادي ولمحت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد نزار قباني. في غرناطة الامويه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الدوله الامويه توسعت وفتحت الامصار وهارون الرشيد كان يحج سنه ويغزو سنه اما كتاب الاصفهاني فمن المعروف ان الفرس اكذب خلق الله وكل همهم تشويه سمعة القواد المسلمين لم يتركوا احد بدايه من عمر الى الان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عارفين والله والي ماتعرفوه أنه من اسباب سقوط الدول الإسلامية والله المستعان تدسون السم في العسل بمعلومات خاطئة وجهل واضح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
((((( وماذا يعني ظهور المعازف والغواني ....حياة _ممالك او أس _هالكها .... وهل حملنا ((رسالة _رحمن )) او ((مزمار_شيطاني))؟ يادعاة الاغاني هل ترون المسطر على راية التوحيد او قد اصابكم عمى اللوان)))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الدوله الأمويه..هي او من قامت بأنشاء مسارح الغناء..وكانوا في كل ليله يستمتعون بذلك 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عجبي هل أنتم اعلم من كتب التاريخ. نعم كان في عصره غناء لانه لم يكن متحجراً وببغاء مثلكم الأهم سيكون حالنا مثل البلدان الاسلاميه من اراد المسجد فهي ولله الحمد موجوده ومن اراد غيرها توفرها الدوله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نعم..نعلم ذلك..يزيد بن معاويه يوجد له اشعار..غنوها في عهده..واعادوا غنائها في هذا العصر..منهم محمد عبده..طلال المداح..و عبادي الجوهر..وماينكر ذلك الا جاهل 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(((((( واين اضحت الدولة العباسية والدولة الاموية ......وفي اي زمن خرجت نكبة البرامكة ..... واين ذهبت دولة ((صقر _قريش)) واين امست قرطبة ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هل كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام امام كل مسجد له بيت وراتب وايضاً المؤذن مثل رواتب اصحاب الكروش الكبيره في وقتنا صدقني لو لم تدفع لهم لاتوك للصلاه اخر ناس يتأخرون الان وهم برواتب كيف لو قطعت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خميس بشرق الارض والغرب زحفه وفي اذن الجوزأ منه زمازم سقتها الغمام الغر قبل نزوله فلما دنا منها سقتها الجماجم هذا وصف جيش الخليفه هارون الرشيد يلي تقولون عهده كان فيه طرب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق ٤٢و ٤٠ أنتم كالببغاء فقط ترددون ما تسمعون. اتمنى عليكم القراءه أيها الجهله المسلمين الان مليار ونصف كل بلدانهم بها غناء وحريه الى ان أتو الاخونجيه من ٣٥ سنه وحللو وحرفو وكذبو حتى اصبحنا اضحوكه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا يدل على ضمور العقل وقلة الحيلة والمنفعة ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
رب وامعتصماه انطلقت ملؤ افواه الصبايا اليتم لا مست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم اهؤلأ الذين يعيشون جو الموسيقى صرخت امرأه وامعتصماه فسارت الجيوش من عاصمة الخلافه العباسيه حين قال لبيك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
انت يالمايك مصيبتك انك غشيم وجاهل وتتكلم بامور اكبر منك ويوم تقول الحكومة وما الحكومة عرفت انك جاهل ولكن من ****تتفلسف وتتكلم باشياء لا يقدر عقل الصغير تحملها فخليك****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
دام الحكومه تقول شي والاخونجيه يقولون شي اخر اذا فهنالك أمور في قلوبهم يخفونها الله يكفينا شرهم لذلك وجب علينا كمواطنين اوفياء لحكومتنا ان نرد عليهم ونبين وجهة نظرنا وأنهم لا يملكون رقابنا ليتحكمو بها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يرحم حالك حتى المناظرة غشيم وبليد بل جاهل اقل مايقال عليك جالس تلخبط من رأسك قصص عن الرسول علية الصلاة والسلام انت تلف وتدور على نفسك سؤال هل الرسول علية الصلاة والسلام حلال الغناء والمعازف جاوب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هنالك فرق بين حلال وجائز ومكروه وحرام اهم شي والمفروض ان لا يحرم الا المفتي الحكومه الله ينصرها وضعت مفتي المفروض الجميع يلتزمون الصمت باي جديد لحين سماع كلمته وحكومتنا أبخس بما فيه مصلحة البلد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذيالموضوع فتوة لتحليل الاغاني تذكرت محمد عبده يوم ترك كلام الرسول وقال ان العصر العباسي كذا وكذا حسينا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
خلو هارون الرشيد لحاله كان يغزو عام ويحج عام ما فيه اي وجه للمقارنة رجال سخرهم الله للامة لن تنجب النساء امثالهم ما لقيتم شي تفتخرون فيه من التاريخ الا الرقص والغناء ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ههههههههههه هذا الخليفه افنى حياته في الفتوحات ما هو في الغناء ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
درسونا في المدارس ان هارون الرشيد يصلي 100 ركعه في الليله الواحده والحين طلع حق طرب كيف لا وعنده مغني ومغنيه بعد لا لا مش مصدق الكلام ده بتاع طرب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الغناء الخالي من كلمات سيئه حلال والموسيقى حلال خلاص ...التشدد يبعد الناس عن الدين وليس كما يعتقد الكثيرين..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مؤرخ تاريخ الخلفاء هو:الأصفهاني.. وأصفهان في قلب جزيرة العرب..😁
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ونتيجة لذلك ولتمتع الخلفاء بحياة البذخ انهارت الأمبراطورية الإسلامية في اواخر عهد الدولة العباسية وكان للبرامكه الفرس دور كبير في ذلك و تمت تصفية العرب المسلمين في الأندلس التي حكموها لأكثر من 500 عام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لم يأمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم او معاقبتهم ( دع الخلق للخالق ) أليس الله سبحانه بقادر بطرفة عين ان يقيم عدله انت وش حشرك بين خلق الله وش دخلك في الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
واللي يصدق اعدائه احمق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
للاسف تاريخنا مزور المستعمرين سرقو تاريخنا وزوروه دمرو كل الحضارة الاسلامية وتركو لنا الفتات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الرسول عليه الصلاة والسلام حينماقدم اليه للسلام عليه أثنان جائو من العراق وسئلهم عن احوال العراق احدهم قال المساجدخاليه والخمروالفسادمنتشر والآخرقال عكس كلامه صدقهم كلهم ولم يأمرعليه الصلاة والسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق. ١٩. هذا أنتم ****مش شاطرين غير بالمرواغه ازعجتونا بتحريم كل شي وكل شي بدعه ***اللي قبل ١٥ سنه اشطر ناس فيه انشاء الله جاء وقت الحزم والعزم ليجتث دابر التعصب والتخلف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الناس مصابه بالجفاف والعطش الشديد للغايه للموسيقى والاغاني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
****للخليفه هارون الرشيد وثاني شي لو صح عنه لماذا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونروح لغيره يعني النبي لم يكن في مجلسه طرب وهارون تدعون ان في مجلسه طرب ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتركواالخلفاءوانظرواماذاقدمواللاسلام والمسلمين فلن تصلوا علواخمص أقدامهم*****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نسي صاخب المقال شقيقة هارون الرشيد علية التي وثق الذهبي لها في سير اعلام النبلاء انها كانت غني في مجلس اخيها وكانت عازفة للعود كما انها كانت فقية وعالمة ايضا.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياخي تبي الطرب والغناء ****الله يقويك ولكن من دون ان تسئ لأحد او تسخر وتتهكم من علماء وملوك سارو على نهج اسلامي والحين ****** نسئل الله العفو والعافية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مصيبة يجي **ويستشهد بالتاريخ ويحاول ان يظهر لنا بمظهر العالم المتطور ويقول شوف هارون الرشيد 1300 سنه حلال الغناء وهو والله مايعرف من هارون الرشيد ولَم يطلع على تاريخ الدولة العباسية بعهده بس حقد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
رقم 13 انت طمرت تاريخ مؤسس الدولة الاسلامية محمد ابن عبدالله ابن هاشم صلى الله علبة وسلم فهل تعلمنا من علمك الفاضل ونسيت 💯 عام من تاريخ الدولة الاسلامية ما موقف الرسول علية الصلاة والسلام من ذالك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عجباً لمن نقول له قال الله وقال رسوله وهو يقول كان هارون الرشيد!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بدينا بالحركات اها اجل فية اغاني اول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
*** هارون الرشيد لم يكن كما يريده اهل**** كان يمشي على منهاج النبوه ودين ربه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
على مر التاريخ يقول : بأننا نتسيد العالم في الغناء والطرب والشعر و.و.و. ولكن الغرب والشرق تسيدوا العالم بالعلم والفكر والإختراعات والعلوم الإنسانية وغيرها . وصلوا للفضاء ، ونحن وصلنا لعتبة المسرح .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من غطى على هذا التراث الفني والغناء والموسيقى فالفنون حضارة الشعوب التي تبقى وأما ثقافة الموت فهي إلي زوال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
🎤 الان المايك نعطيه الاخونجيه اللي اشغلونا بتحريم كل شي هيا هذا حتى الخليفه هارون الرشيد. شفتم إنكم متشددين ردو على تاريخ الدوله الاسلاميه قبل ١٣٠٠ سنه الله يهديكم بس مافيه احد سلم من تكفيركم وسبكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هارون الرشيد الذي عرف عنه انه يحج سنة ويجاهد سنة يستمع للاغاني .. ما يصدق هاذا عاقل .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
كاد المريب أن يقول خذوني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اعوذ بالله حتى هارون الرشيد رحمه الله لم يسلم منهم ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
جاء اخر الزمن اللي تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم..يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف الله يحسن لنا الختام ولايفتنا اخر الزمن كقطع اليل المظلم ..الله لايفتنا بالمحرمات
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الله يرحم الشيخ ابن باز وبن عثيمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
Hima ما شالله عليك عايشت جميع العصور طيب يابو تاريخ هل الرسول صلى الله علية وسلم وزمن الخلفاء الراشدين كان في طرب ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
هيما ذكرتيني باللي تبغى تصلي في الصفوف الاولى مع وقبل الرجال هي قالت تطوير الاسلام وانت تقولين لأسباب انسانية اجتمعت الآراء و الاهواء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2ت وش دراك عن العصور القديمة السابقة ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بقولهم بلتحريم واحيانا بلخصوصية وهم بعيدين كل البعد عن اي اسباب انسانيه,وبأذن الله يعود الفن واسينماء والمسارح ويطرد النكديين ونكدهم.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
غناء زمان غير طريقة اليوم ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
على عبر العصور الانسانيه,لم يشهد تاريخ الانسان استبعاد وكره وتنكيد على الغناء والمغنيين مثل ماحدث عندنا خلال الفترة المنصرمه,ليش؟بسبب كثرة المتنفعين من هذا الوضع غالبا اجانب واستثماراتهم الخارجيه,يتبع
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اشوى ماقتلو بزمن الخلفاء الراشدين ولاحظ الأصفهاني يقول وهذا الخبير حقهم ان الأغاني والمعازف نقتصر فقط على نخبة المجتمع يعني الأغنياء فقط لمجرد ترفيه وليس حلال او حرام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق