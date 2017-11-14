الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق
صحيفة المرصد : أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض حكماً ابتدائياً، اليوم، يقضي بإلزام الصندوق العقاري بالقرار الوزاري رقم 82، ومعاملة المتقدمين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال.
وتعليقاً على الحكم الصادر قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية اليوم والقاضي بإلزام الصندوق بالقرار الوزاري رقم 82، ليس حكمًا نهائيًا ولا تزال القضية منظورة في القضاء.
وأكد العصيمي، في تصريح صحفي، أن الصندوق ملتزم بتنفيذ الأحكام النهائية التي تصله، وأنه يسعى دائما لحصول جميع المستفيدين على كامل حقوقهم ويدعم ذلك.
يُذكر أن الحكم خاص بمن رفعوا الدعوى، وفي حالة تأييده من محكمة الاستئناف بالإدارية سيكون شاملاً لكل المتضررين.
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التعليقات
اللهم فرج على كل الناس وارزقهم من بعد صبر طويل
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الله يسمعنا الاخبار الطيبه. ان شاء الله
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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الصندوق فعلا للجميع يرجعونه زي اول وإلى ما يسدد يعرض عقاره للبيع وما فيه عذر الآن التسديد استقطاع من البنك
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الله يطول بعمر الملك سلمان ويحفظه ويطول بعمر أميرنا ولي العهد ويحفظه هذي الأخبار اللي تفرح المواطن بالدرجه الاولى اللهم لك الحمد ولَك الشكر
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الله يجيب الخير انا احد المتضررين من القرض المدعوم
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اقترح عمل مخيم مؤقت لما ربي يفرجها
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كفوووووووكفوووووو
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المهم اللي ما سددوا الصندوق من سنين لوهم يسددون كان الناس بنت من زمان يبون يا كلون حق الدولة حسب عرفهم ما دروا انه حق الجميع هذا الصندوق للجميع ليس للنهب حتى الورثة المفروض يسددون لماذا الإعفاء .
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مايروح حق ورده مطالب
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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الحق حق والعدل يرضى الناس من صدرت موافقه يجب اعطاهم حقوقهم وعدم اجبارهم للبرامج الجديده
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