الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

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صحيفة المرصد : أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض حكماً ابتدائياً، اليوم، يقضي بإلزام الصندوق العقاري بالقرار الوزاري رقم 82، ومعاملة المتقدمين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال.

وتعليقاً على الحكم الصادر قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية اليوم والقاضي بإلزام الصندوق بالقرار الوزاري رقم 82، ليس حكمًا نهائيًا ولا تزال القضية منظورة في القضاء.

وأكد العصيمي، في تصريح صحفي، أن الصندوق ملتزم بتنفيذ الأحكام النهائية التي تصله، وأنه يسعى دائما لحصول جميع المستفيدين على كامل حقوقهم ويدعم ذلك.

يُذكر أن الحكم خاص بمن رفعوا الدعوى، وفي حالة تأييده من محكمة الاستئناف بالإدارية سيكون شاملاً لكل المتضررين.

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