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بالصور .. المملكة تعلن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الأربعين حوثياً

بالصور .. المملكة تعلن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الأربعين حوثياً
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المرصد 5 934 45 دقيقة

صحيفة المرصد – واس : أعلنت المملكة عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ ( 40 ) اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، ورصدت مكافآت مالية ( موضحة أمام اسم كل منهم )، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن وجودهم.

وفيما يلي أرقام التواصل واستقبال البلاغات من داخل اليمن وخارجها :

00966555674409

00966555674289

00966555674293

الواتس آب 00966555674293

تلغرام wanted990

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 -
2017-11-14 20:23:56
ياتعليق:(٣)::رح صعده وبتلقاهم يقيتون
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4 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-14 20:21:00
واحد منهم في كوريا الشمالية
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3 - ابي اشفي غليلي فيهم
2017-11-14 20:13:00
يارب احصلهم ما ابي فلوس بس ودي اذبحه ذبح الكلب الخسيس الحوثي
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2 - حلم الوطن
2017-11-14 20:11:37
شاهت الوجوه قبحك الله يابو شمه واتباعك اجمعين اشوف فيك يوم اسود ياحوثي خساك الله ونفاك انت ومن ايدك ومن دعمك
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1 - يمني عاشق الدمام 😘😘😘😘
2017-11-14 20:10:03
مكافآت كبيرة 😎
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آخر تعليق
بواسطة :

بكره يتم الاعفاء عنها وترجع تغني...
بواسطة :

بكره ( تطلع ) يا قميل ^_^...
بواسطة : سـارونھَہّ

ليس مهماً أن تروق للآخرين بفكرك وفعلك المهم أن تبحث عن رضا الله عنك وتبقى أنت في...
بواسطة : شغف

طيب انت جيت على اي اساس مستثمر تاجر دكتور مهندس ايش شغلنك الي خلتك.........
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