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بالصور .. المملكة تعلن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الأربعين حوثياً
صحيفة المرصد – واس : أعلنت المملكة عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ ( 40 ) اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، ورصدت مكافآت مالية ( موضحة أمام اسم كل منهم )، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن وجودهم.
وفيما يلي أرقام التواصل واستقبال البلاغات من داخل اليمن وخارجها :
00966555674409
00966555674289
00966555674293
الواتس آب 00966555674293
تلغرام wanted990
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التعليقات
5 -2017-11-14 20:23:56
ياتعليق:(٣)::رح صعده وبتلقاهم يقيتون
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4 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-14 20:21:00
واحد منهم في كوريا الشمالية
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3 - ابي اشفي غليلي فيهم2017-11-14 20:13:00
يارب احصلهم ما ابي فلوس بس ودي اذبحه ذبح الكلب الخسيس الحوثي
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2 - حلم الوطن2017-11-14 20:11:37
شاهت الوجوه قبحك الله يابو شمه واتباعك اجمعين اشوف فيك يوم اسود ياحوثي خساك الله ونفاك انت ومن ايدك ومن دعمك
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1 - يمني عاشق الدمام 😘😘😘😘2017-11-14 20:10:03
مكافآت كبيرة 😎
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آخر تعليق
بواسطة :
بكره يتم الاعفاء عنها وترجع تغني...
بواسطة :
بكره ( تطلع ) يا قميل ^_^...
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