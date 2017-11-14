بالصور .. المملكة تعلن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الأربعين حوثياً

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صحيفة المرصد – واس : أعلنت المملكة عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ ( 40 ) اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، ورصدت مكافآت مالية ( موضحة أمام اسم كل منهم )، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن وجودهم.

وفيما يلي أرقام التواصل واستقبال البلاغات من داخل اليمن وخارجها :

00966555674409

00966555674289

00966555674293

الواتس آب 00966555674293

تلغرام wanted990

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