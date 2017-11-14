تفاصيل لقاء ولي العهد بأغنى رجل في العالم
صحيفة المرصد-واس: التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا جيتس الخيرية السيد بيل جيتس.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى استعراض عدد من البرامج والمشاريع الثنائية التنموية المشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة في المملكة وفق رؤية المملكة 2030 ، خاصة فرص الاستثمار في مشاريع “نيوم” و “البحر الأحمر” و “العلا”.
حضر اللقاء معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان.
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التعليقات
8 - بيل جيتس بمقدوره شراء أراضي بحجم دول وهذا مفروغ منه، وبعدين شخص بذكاء وعبقرية بيل جيتس طبيعي جداً سيكون إنتقائي ولايشتري إلا الثمين ، وأنت قلتها بنفسك هههههههههههههههههههههههه
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تعليق ٥. ونعم باليمن
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ت 5 يمني مقيم هذا يقدر يشتريك أنت واليمن حقك
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(((((أغنى رجل في العالم يقود حملة تبرعات عالمية ....)))))
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يقول بيل جيتس : " لو تم منحنا فرصة اختيار الجنسية التي نرغـب لكنتُ يمانياً "
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سيصبح هناك من هو أغني منه بكثير جداً
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مرحبا بضيوف سموه ....
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