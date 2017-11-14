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شاهد .. السعودية “أسيل عمران” تقفز بالباراشوت فوق أجواء دبي
صحيفة المرصد : شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران ، جمهورها ومتابعيها عبر قناتها باليوتيوب ، وهي تقفز من الطائرة بدبي .
وظهرت أسيل في الفيديو وهي تستقل سيارتها وتتحدث عن خوضها لتجربة صعبة وهي أن تقفز من الطائرة وهي تحلق ، وقامت بالأستعداد للقفز عقب تدريبها على كيفية التحليق قبل فتح الباراشوت .
ثم أستقلت أسيل طائرة خاصة ، وعقب الارتفاع بالطائرة في السماء قفزت وبرفقتها مدربة ، مٌعبرة عن سعادتها من التجربة .
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التعليقات
39 - عندليب2017-11-15 01:16:13
5 - رجل اعمال::: خذني معك انظف الشقه لكم 🤓
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38 -2017-11-15 01:13:37
عايشه حياتها بالطول والعرض لا زوج ينكد عليها عيشتها ولا عيال يجيبون لها الهم ويتعبونها في التربيه عايشه حياتها مبسوطة وسعيدة في وسط عائلة مثقفة ومتماسكة ومتفاهمة معطينها الثقة حتى شوفوا وجهها مشرق
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37 -2017-11-15 01:13:13
وبقفزتها هذه حررت فلسطين .. يازمن المهايطية
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36 - زائره جداويه2017-11-15 01:12:57
ههههههه تسويق مثل شقيقتها للي للحين متجوزت تجمع ثروتها الله المستعان
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35 - رجل اعمال2017-11-15 01:04:48
لك دعوه خاصه ووعدنا في باريس
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34 - عين مغمضه وعين مفتحه2017-11-15 01:04:45
مثال مشرف للتحرر
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33 - البتول2017-11-15 01:02:06
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32 - سعود2017-11-15 01:00:03
شعور جميل ...ولكن ماهو شعورك اذا مافتحت الباراشوت ؟
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31 - غربي22017-11-15 00:55:16
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30 - كاره الليبرالية2017-11-15 00:53:42
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29 -2017-11-15 00:47:46
والله الفراغ مشكلة ***
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28 -2017-11-15 00:46:00
لاتغركم حياة المشاهير ترى ظاهرها
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27 -2017-11-15 00:44:31
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26 - انا انا2017-11-15 00:36:31
سعادة ف الدنيا وماذا عن الاخره
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25 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-15 00:30:20
تعليق 2 هذي رياضة 2030
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24 - سوط الحق2017-11-15 00:29:47
اسيل الحب عذااااب ...اللهم ارزقنا الجنه وما قرب اليها من قول وعمل
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23 - سوط الحق2017-11-15 00:26:55
ياعمري ياأسيل عمران والله اني اعشقها من مسلسلها 😍😍
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22 - عبادي الهلالي2017-11-15 00:21:39
ت 7 (: (:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:
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21 - saeed2017-11-15 00:20:09
🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)
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20 - شلحااااااااااااااااااط //2017-11-15 00:17:47
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19 - sar-al-sa2017-11-15 00:16:33
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18 - لاحول ولا قوة الا بالله2017-11-15 00:16:09
تعليق 1 و7 غض بصرك وتزوج بالحلال وعف نفسك من الفتن والشهوات أسأل ان يجنبنا واياكم الفتن والمعاصي والشهوات والمنكرات ماظهر منها ومابطن
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17 - خرطي2017-11-15 00:13:52
** يالله لك الحمد.
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16 - يارب2017-11-15 00:12:45
الى بعض المعلقين اتقوا الله في الفاظكم المخجلة ،، المسلم يتقي الله فيما يكتب من الفاظ محترمه وغير خادشه ،، قال تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )،، ارتقوا فيما تكتبون يامسلمين يا ابناء الحرمين
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15 - عامل أمام الشمالي -الرياض2017-11-15 00:12:42
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14 -2017-11-15 00:07:40
تعليق مخالف
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13 - معيض2017-11-15 00:07:03
حلوه الله يوفقها
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12 - مظلي2017-11-15 00:06:33
المعلقه 3 - زائره عندنا خصومات
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11 - زائر واقعي2017-11-15 00:05:53
ما شاء الله عليها بطلة ربنا يحميها
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10 - الغربية2017-11-15 00:04:44
طيب عادي وايش المشكلة
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9 -2017-11-15 00:02:53
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( عدد التعليقات 17,604 )8 - ابويوسف
ما احب اجرب ولا احب هذا الشعور الواحد متعافى ويدور المشاكله ليه ليه 😠
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7 - يا حظه2017-11-15 00:02:04
1 - عبادي الهلالي هذي رياضه خطره تلقاه يفكر كيف ينزل
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6 - ،2017-11-15 00:00:49
المشكله فيه بنات راح يقلدونهم
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5 - ارضي2017-11-15 00:00:12
****في السماء
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4 - زائره2017-11-14 23:59:45
الله وناسه ياحظها ودي اسوي مثلها
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3 - الجوكر2017-11-14 23:59:18
البنت مزه
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2 - عبادي الهلالي2017-11-14 23:59:07
واللي فوق ظهرها وش وضعه ؟؟؟ ولا هذه رياضة جديده يتم التسويق لها !!!!!!! ههههههههههههههههههههههه
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1 - منحوس2017-11-14 23:58:52
ليتني مكانه
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بواسطة : 🌃Rima ريما🛌°•🗨
انا اعتبر مدام ان الجو ظلام⛼ اعتبره ليلا وليس صباحا🌐...
بواسطة : عندليب
5 - رجل اعمال::: خذني معك انظف الشقه لكم 🤓...
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