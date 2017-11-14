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الرئيسية / شاهد .. السعودية “أسيل عمران” تقفز بالباراشوت فوق أجواء دبي

شاهد .. السعودية “أسيل عمران” تقفز بالباراشوت فوق أجواء دبي

شاهد .. السعودية “أسيل عمران” تقفز بالباراشوت فوق أجواء دبي
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المرصد 39 2٬140 1 ساعة

صحيفة المرصد : شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران ، جمهورها ومتابعيها عبر قناتها باليوتيوب ، وهي تقفز من الطائرة ب‍دبي .

وظهرت أسيل في الفيديو وهي تستقل سيارتها وتتحدث عن خوضها لتجربة صعبة وهي أن تقفز من الطائرة وهي تحلق ، وقامت بالأستعداد للقفز عقب تدريبها على كيفية التحليق قبل فتح الباراشوت .

ثم أستقلت أسيل طائرة خاصة ، وعقب الارتفاع بالطائرة في السماء قفزت وبرفقتها مدربة ، مٌعبرة عن سعادتها من التجربة .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

39 - عندليب
2017-11-15 01:16:13
5 - رجل اعمال::: خذني معك انظف الشقه لكم 🤓
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38 -
2017-11-15 01:13:37
عايشه حياتها بالطول والعرض لا زوج ينكد عليها عيشتها ولا عيال يجيبون لها الهم ويتعبونها في التربيه عايشه حياتها مبسوطة وسعيدة في وسط عائلة مثقفة ومتماسكة ومتفاهمة معطينها الثقة حتى شوفوا وجهها مشرق
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37 -
2017-11-15 01:13:13
وبقفزتها هذه حررت فلسطين .. يازمن المهايطية
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36 - زائره جداويه
2017-11-15 01:12:57
ههههههه تسويق مثل شقيقتها للي للحين متجوزت تجمع ثروتها الله المستعان
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35 - رجل اعمال
2017-11-15 01:04:48
لك دعوه خاصه ووعدنا في باريس
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34 - عين مغمضه وعين مفتحه
2017-11-15 01:04:45
مثال مشرف للتحرر
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33 - البتول
2017-11-15 01:02:06
تعليق مخالف
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32 - سعود
2017-11-15 01:00:03
شعور جميل ...ولكن ماهو شعورك اذا مافتحت الباراشوت ؟
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31 - غربي2
2017-11-15 00:55:16
تعليق مخالف
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30 - كاره الليبرالية
2017-11-15 00:53:42
تعليق مخالف
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29 -
2017-11-15 00:47:46
والله الفراغ مشكلة ***
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28 -
2017-11-15 00:46:00
لاتغركم حياة المشاهير ترى ظاهرها
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27 -
2017-11-15 00:44:31
تعليق مخالف
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26 - انا انا
2017-11-15 00:36:31
سعادة ف الدنيا وماذا عن الاخره
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25 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-15 00:30:20
تعليق 2 هذي رياضة 2030
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24 - سوط الحق
2017-11-15 00:29:47
اسيل الحب عذااااب ...اللهم ارزقنا الجنه وما قرب اليها من قول وعمل
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23 - سوط الحق
2017-11-15 00:26:55
ياعمري ياأسيل عمران والله اني اعشقها من مسلسلها 😍😍
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22 - عبادي الهلالي
2017-11-15 00:21:39
ت 7 (: (:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:
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21 - saeed
2017-11-15 00:20:09
🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)
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20 - شلحااااااااااااااااااط //
2017-11-15 00:17:47
تعليق مخالف
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19 - sar-al-sa
2017-11-15 00:16:33
تعليق مخالف
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18 - لاحول ولا قوة الا بالله
2017-11-15 00:16:09
تعليق 1 و7 غض بصرك وتزوج بالحلال وعف نفسك من الفتن والشهوات أسأل ان يجنبنا واياكم الفتن والمعاصي والشهوات والمنكرات ماظهر منها ومابطن
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17 - خرطي
2017-11-15 00:13:52
** يالله لك الحمد.
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16 - يارب
2017-11-15 00:12:45
الى بعض المعلقين اتقوا الله في الفاظكم المخجلة ،، المسلم يتقي الله فيما يكتب من الفاظ محترمه وغير خادشه ،، قال تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )،، ارتقوا فيما تكتبون يامسلمين يا ابناء الحرمين
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15 - عامل أمام الشمالي -الرياض
2017-11-15 00:12:42
تعليق مخالف
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14 -
2017-11-15 00:07:40
تعليق مخالف
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13 - معيض
2017-11-15 00:07:03
حلوه الله يوفقها
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12 - مظلي
2017-11-15 00:06:33
المعلقه 3 - زائره عندنا خصومات
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11 - زائر واقعي
2017-11-15 00:05:53
ما شاء الله عليها بطلة ربنا يحميها
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10 - الغربية
2017-11-15 00:04:44
طيب عادي وايش المشكلة
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9 -
2017-11-15 00:02:53
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 17,604 )
8 - ابويوسف
2017-11-15 00:02:50
ما احب اجرب ولا احب هذا الشعور الواحد متعافى ويدور المشاكله ليه ليه 😠
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7 - يا حظه
2017-11-15 00:02:04
1 - عبادي الهلالي هذي رياضه خطره تلقاه يفكر كيف ينزل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - ،
2017-11-15 00:00:49
المشكله فيه بنات راح يقلدونهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - ارضي
2017-11-15 00:00:12
****في السماء
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
4 - زائره
2017-11-14 23:59:45
الله وناسه ياحظها ودي اسوي مثلها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - الجوكر
2017-11-14 23:59:18
البنت مزه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - عبادي الهلالي
2017-11-14 23:59:07
واللي فوق ظهرها وش وضعه ؟؟؟ ولا هذه رياضة جديده يتم التسويق لها !!!!!!! ههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - منحوس
2017-11-14 23:58:52
ليتني مكانه
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