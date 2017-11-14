شاهد .. السعودية “أسيل عمران” تقفز بالباراشوت فوق أجواء دبي

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صحيفة المرصد : شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران ، جمهورها ومتابعيها عبر قناتها باليوتيوب ، وهي تقفز من الطائرة ب‍دبي .

وظهرت أسيل في الفيديو وهي تستقل سيارتها وتتحدث عن خوضها لتجربة صعبة وهي أن تقفز من الطائرة وهي تحلق ، وقامت بالأستعداد للقفز عقب تدريبها على كيفية التحليق قبل فتح الباراشوت .

ثم أستقلت أسيل طائرة خاصة ، وعقب الارتفاع بالطائرة في السماء قفزت وبرفقتها مدربة ، مٌعبرة عن سعادتها من التجربة .

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