رواتب تبدأ من 8 آلاف ريال .. السعوديات يعملن في وزارة العدل للمرة الأولى .. تعرف على التفاصيل!
صحيفة المرصد : كشفت مصادر من داخل وزارة العدل أن رواتب الموظفات التي سيجري تعيينهن في الوزارة، ستبدأ من 8 آلاف ريال على المرتبة الثامنة، مبينة أن وظائف جديدة لحملة الشهادة الجامعية ستطرح خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن الموظفات المعينات على المرتبة الخامسة فما فوق ستتجاوز رواتبهم 13 ألف ريال وفق نظام وزارة الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن المؤهل العملي والمعدل الدراسي والمهارات التقنية والإدارية ستكون معايير المنافسة.
وبينت أن الوظائف النسائية محصورة في 4 مجالات، تحت مسمى “باحثة اجتماعية” و”باحثة شرعية” و”باحثة قانونية” و”مساعدة إدارية”، سيتم ملؤها عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والإدارية والاجتماعية.
وأكدت أن وزارة العدل ستطرح خلال الأيام القادمة وظائف جديدة على مرتبة أخرى لحملة الشهادة الجامعية، مضيفة أن عمل النساء في الوقت الحالي سيكون في وحدات الاستقبال والإرشاد وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية.
التعليقات
كيف من المرتبه الخامسه 13 الف ...؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21/ راتبها هي حرّه فيه ليش حاسدها من حقها يكون عندها راتب وتصرف ع نفسها وتمتع نفسها بفلوسها وتروح للمول وتشتري لها اللي تبي من ملابس وإكسسوارات وتعول اسرتها وتصرف ع عيالها بدل ماتمد يدها للناس وتتمرمط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتمنى ان لا تتدخل الواسطة والمحسوبية في التعين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وش بتسوي الحرمه في هالراتب لا مصارف ولا ايجارات بتروح كلها في المولات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الرواتب مرتفعه. المفروض ان ينزل الراتب في حساب ولي امرها. يانااس الفلوس مع الحرمه ضياع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وش تفرح والعاطلين وين شغلهم ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أنا معي ماجستير قانون تقدير ممتاز ولم أجد وظيفة في وزارتكم أو الوزارات الآخرى ، والآن توظفون النساء !!!!! لأمر يراد !!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذي الاخبار الي تفرح حقيقه عزو بنات الدار الله يعز سلمان ومحمد ابن سلمان وانشاالله نشوفهم في جميع الوظائف االحكوميه بجانب ابناء وطنهم ابرك من توظيفهم في المولاات مع الوفدين وبرواتب تفشل ماتكفي اكلها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الف مبروك يستاهلون خير وبالتوفيق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لحاصلات على درجة الماجستير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طيب السؤال اللي يطرح نفسه كيف أصير باحثة 😂 اي المداخل اللتي تؤدي الى روما 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المرتبة الخامسه و13 الف و8الاف للمرتبه الثامنه (لا لا فاهم المرتبه الثامنه تبدا من 8الاف اما الخامسه فممكن يوصل الراتب ل13 الف عينوا خير العلاوه السنويه 38و39 راحت بـــــــــــــــــــــــــــــح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كيف مراتب حكومية وتبداء من 8 الاف ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قرقر كثير مافي كويس لازم شوف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله كريم ناس تتمنى وناس تتهنى (( الله يوفقهن ))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يماني محبوب . ارجوك لاتغلط على عمري عنيده ..انا وياها روحين في جسد واحد💕
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياعيال والله اني مستغرب من العنيده مر تقول اختلاط والآن تقول ماء شاء تبارك الله يستاهلون عشان ما يطلبون احد تناقض اعوذ بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اهلين عنوده ..صباح الخير والحب 😍
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
العنيده عقبالش.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ربي توفق مليكنا وولي عهده وتجعل هذا البلد امنا انته على كل شيء قدير يارب يا ارحم الراحمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تأخرتوا كثيييييييييييييير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تأخرتوا كثيييييييييييييير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ماشاء الله تبارك الله الله يبارك لهن وهذا الصح نتمنى جميع القطاعات ترفع رواتب الموظفات لكي لا يبقون في حاجة أحد من ضعفاء النفوس الذين همهم إذلال النساء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق