رواتب تبدأ من 8 آلاف ريال​​ .. السعوديات يعملن في وزارة العدل للمرة الأولى .. تعرف على التفاصيل!

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صحيفة المرصد : كشفت مصادر من داخل وزارة العدل أن رواتب الموظفات التي سيجري تعيينهن في الوزارة، ستبدأ من 8 آلاف ريال على المرتبة الثامنة، مبينة أن وظائف جديدة لحملة الشهادة الجامعية ستطرح خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن الموظفات المعينات على المرتبة الخامسة فما فوق ستتجاوز رواتبهم 13 ألف ريال وفق نظام وزارة الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن المؤهل العملي والمعدل الدراسي والمهارات التقنية والإدارية ستكون معايير المنافسة.

وبينت أن الوظائف النسائية محصورة في 4 مجالات، تحت مسمى “باحثة اجتماعية” و”باحثة شرعية” و”باحثة قانونية” و”مساعدة إدارية”، سيتم ملؤها عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والإدارية والاجتماعية.

وأكدت أن وزارة العدل ستطرح خلال الأيام القادمة وظائف جديدة على مرتبة أخرى لحملة الشهادة الجامعية، مضيفة أن عمل النساء في الوقت الحالي سيكون في وحدات الاستقبال والإرشاد وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية.