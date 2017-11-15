تعليق قرار ربط شحن بطاقات الهاتف الجوال بالهوية.. و”الاتصالات” تكشف السبب!
صحيفة المرصد: وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميع شركات الاتصالات العاملة في المملكة بتعليق العمل بقرار ربط شحن بطاقات الهاتف الجوال مسبقة الدفع بإدخال رقم الهوية، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 26 صفر 1439.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذا القرار سيمكن جميع مستخدمي الشرائح مسبقة الدفع من شحنها دون ادخال رقم الهوية، لما تضمنته الاجراءات المطبقة حالياً من معالجة لظاهرة انتشار بطاقات الاتصال مجهولة الهوية.
وكانت الهيئة قد أصدرت قراراً بربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية قبل أكثر من خمس سنوات وذلك بهدف الحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.
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التعليقات
الدوله من سنين طويلة لديها اجهزة تكتشف ان هذا المنزل خرجت منه هذه المكالمة بهذا الرقم مثلاً فمافيه داعي لربط الشريحة بالهوية فنحن بعصر التكنلوجيا إحذر تسلم
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طيب كنك يابو زيد ماغزيت بترجع ضاهرة انتشار الشرائح المجهولة
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طيب راح ترجع السمسرة بالبطاقات مرة اخرى مما يسبب مشاكل امنية لا سمح الله .
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ت8 والله عالجة جيوبنا ***الله المستعان لان المواطن مايقد يراجغ ويناقش اناالمدير وهذي اوامر الشركه لا تناقش مالك حق
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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الشرايح يبيعونها ابو يمن بالبطحاء على الارصفة بأسعار زهيدة تبدأ من ١٠ ريال إلى ٥٠ ريال يعني ما كن سويتوا شي
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مافي فايده من نضاامكم هذا الا اذاكان لصالح أمن الدولة ممتاز اما الشرااائح مااازلات تبااااع
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شركه الاتصلات السعوديه الخدمات تمام في جميع النواحي ومانتمنا لكم غير التوفيق
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الى تعليق 6 ،،، افهم يا**** يقول الخبر .. لما تضمنته الاجراءات المطبقة حالياً من معالجة ظاهرة انتشار بطاقات الاتصال مجهولة الهوية. فهمت الأن بمعنى انهاعالجت ظاهرة انتشار تلك البطاقات صدق انك ***
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اصلا ماحد ياخذ شريحه مفوتر او شحن بدون الهويه والبصمه المفروض من زمان يلغى رقم الهويه في الشحن
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خمس سنه من صدورالقرار وتوجدشرايح مجهوله حسب كلامكم وتباع ب200اواكثر من فين ولصالح من تباع انشاالله الباحثون عن الفساد شوفوشغلكم حتى الجرايم اللي حدثت في الخمس سنوات انشا الله تسالون عنها
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يجب حال مغادرة الغير سعودي خروج نهائي يلتغي الرقم وخروج وعودة يتوقف الرقم
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وليست الحياة بعدد السنين ولكنها بعدد المشاعر لأن الحياة ليست شيئا آخر غير شعور الإنسان بالحياة
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يعني كان فيه مجهوله وانا من اول نزل القرار نفذت وقلت خلاص ما عاد فيه شرايح مجهوله والله هذا من الاهمال وعدم التقيد بالانظمه
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الآن جميع الشرائح بالبصمة و لا يوجد شريحة إتصال بدون بصمة
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موفقين
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