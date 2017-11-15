تعليق قرار ربط شحن بطاقات الهاتف الجوال بالهوية.. و”الاتصالات” تكشف السبب!

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صحيفة المرصد: وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميع شركات الاتصالات العاملة في المملكة بتعليق العمل بقرار ربط شحن بطاقات الهاتف الجوال مسبقة الدفع بإدخال رقم الهوية، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 26 صفر 1439.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذا القرار سيمكن جميع مستخدمي الشرائح مسبقة الدفع من شحنها دون ادخال رقم الهوية، لما تضمنته الاجراءات المطبقة حالياً من معالجة لظاهرة انتشار بطاقات الاتصال مجهولة الهوية.

وكانت الهيئة قد أصدرت قراراً بربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية قبل أكثر من خمس سنوات وذلك بهدف الحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.

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