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طلاق المصممة “نجلاء عبدالعزيز” يثير التساؤلات على مواقع التواصل!

طلاق المصممة “نجلاء عبدالعزيز” يثير التساؤلات على مواقع التواصل!
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المرصد 56 3٬434 2 ساعتين

صحيفة المرصد:فاجأت المصممة السعودية نجلاء عبدالعزيز، جمهورها بخبر انفصالها عن زوجها، علي الناصر، من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها في “سناب شات.”

وجاء الإعلان بشكل محزن، حيث روت نجلاء أن الانفصال قرارها وتم بالتراضي بينها وزوجها أبو عيالها وهما ولد وبنت نهار وروز.

بعد تفكير طويل

وقالت نجلاء في المقطع: “أنا قررت طبعاً بعد تفكير طويل… راح يتم انفصالي من أبو نهار وطبعاً الحمد لله بتراضي من الطرفين.. الحمد لله أنه مثل ما دخلنا بمعروف نطلع بمعروف وهذا أهم شي عشان مصلحة الأولاد… أنا بصراحة يؤسفني أني أقول هذا الخبر وادري أنه كثير منكم يتمنى لي الخير لمن هذا امر الله والمكتوب والمقدر والشي المريح في الموضوع انه أنا اللي قررته والحمد لله على كل حال… أكيد الأمر مو بسهل ان شاء الله الأيام الجاية تكون أفضل من الأيام اللي مضت”.

الحسرة والحزن

وبعد الإعلان عن طلاقها، نشرت نجلاء مقاطع “سنابات” تصور أركان منزلها، مع تعليقات تعبر عن الحسرة والحزن، قائلة إنها قامت بالإشراف على تصميم المنزل، وفرشه وترتيبه قطعة قطعة وخطوة خطوة، وهي الآن مضطرة لتوديعه.

وانهالت عبارات المواساة والتشجيع، من قبل رواد مواقع التواصل، في محاولة للتخفيف من حزن نجلاء.

التفاصيل الخاصة

ورغم وقوف العديد من متابعيها معها في محنتها، لكن منهم من انتقد قيامها بتصوير جميع التفاصيل الخاصة بحياتها، وإعلان خبر طلاقها مع الأغاني عبر مواقع التواصل.

وبدأت التساؤلات تحوم حول سبب طلاق المصممة ، فمنهم من قال، إن غيرة زوجها من شهرتها هي السبب في خلافاتها وطلاقها، ومنهم من رجح أن إهمالها لعائلتها وانشغالها الدائم بشهرتها هو السبب، فيما تكتمت نجلاء -المعتادة على نشر جميع تفاصيل حياتها لمتابعيها- على أسباب طلاقها.

يذكر أن نجلاء عبدالعزيز، مصممة ديكور سعودية، ومن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابع حسابها على انستقرام أكثر من 1.8 مليون متابع.

ولا توجد معلومات موثقة أو شخصية حول طليقها علي الناصر، إذ تحفظت نجلاء -دائمًا- عن ذكر أي شيء بخصوصه.

ترند وبعض الكلام يضيق الصدر

ودفع هذا الجدل، نجلاء للتعليق ونفي بعض الأسباب التي وردت في التكهنات.

حيث قالت “نجلاء” في بوستات مكتوبة على سناب شات : “وش فيكم الله يهديكم ترند وبعض الكلام يضيق الصدر، تكفون أنا اعتبركم خوات لي، تكفون افهموني، من ناحيتي والله الشهرة والسوشال ميديا عمرها ما صارت سبب بأي مشكلة عندي، واصلا مستحيل اتنازل عن بيتي وعيالي وزوجي مقابل الشهرة! ومن ناحيته ليه اتهمتوه بالخيانة والزواج! حرام والله والدنيا دوارة، أنا م ارضى لي الكلام ولا ارضى عليه، وقرار أنا اتخذته وأتحفظ بأسبابه جدا جدا، ولإني بطلع من البيت اضطريت أعلمكم، ولأني اعتبركم خواتي، تكفون لا تزيدونها علي وعليه، وتأملت قول الله تعالى: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) وعلمت أن القسمة من الله تعالى ورضيت بما قسم”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

56 - فراشه
2017-11-15 17:31:47
اول مرة اسمع عنها الله يزيدنا جهل بهالاشكال. عذرناك من التصوير والاستعراض هيا اعتكفي وتوبي لاتخسرين اكثر الجمهور ماهوب نافعك
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55 - سنونو
2017-11-15 17:30:15
الطلاق عادة يحصل من عدم توافق الزوجين في حياة مشتركة وثقافة مختلفة واهتمامات مختلفة حتى ولو استمر لسنوات طويلة مصيرهما الفراق
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54 -
2017-11-15 17:21:36
وش ترجي من علماني وعلمانية
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53 - يمني مملوح
2017-11-15 17:19:26
يا بلادي واصلي والله معاك واصلي واحنا وراك واصلي والله يحميك إله العالمين
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( عدد التعليقات 30,760 )
52 - قلم الحقيقه
2017-11-15 17:15:56
ومن وجهة نظري مايجعل الأمور تصل الى هذه النقطة في اللاعودة هو عدم معرفة كل طرف بالطرف الآخر قبل الزواج والشراكة الرسمية في مابينهم تحت مظلة الأهل كل منهم للآخر.فتكتشف حقيقة كل طرف بعد فوات الأوان.
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51 -
2017-11-15 17:12:05
................. امور خاصة !!!!!
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50 -
2017-11-15 17:11:23
هذا الزمن زمن النساء فوداعا يازمن الكرامة والرجال !!!!!!!!
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( عدد التعليقات 30,760 )
49 - قلم الحقيقه
2017-11-15 17:02:15
مثل هذه الجوهرة نجلاء لايفرط بها الا ***العقل ***القلب ليس بمفهومها المادي أبدآ مطلقآ وانما بالمفهوم والمخزون الانساني البحت الذي تمتلكه فتجعل حياة كل من يعيش بقربها وبجوارها وكأنه مع حورية .
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48 -
2017-11-15 17:00:59
وش إلي غار من شهرتها الرجال واضح ان عنده خير يعني ماهمه شهرتها ولا فلوسها اعرف وحده كانت عايشه عيشة عز زوجها حاط رزقه تحت امرها ومع ذلك قرفته عيشته بعدم اهتمامها فيه وفي الاخير طلقها الطلاق مؤلم جدا
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47 - طاير الورد
2017-11-15 16:47:27
اكيد بعد الشهره قلتي خلني افتك من ابوي عيالي واخذ راحتي وحريتي ....اللي يخلي حرمته تتجه لمجال الشهره يتحمل ....النتايج
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46 - انا انا
2017-11-15 16:46:37
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 30,760 )
45 - قلم الحقيقه
2017-11-15 16:42:51
فالانسان لديه انسانيته بكل ملامحها الطيبة والرائعة هي أعظم شيء في حياته لانها ملك انساني خاص به لوحده ليس هناك شبيهآ له أو يعادله مكون آخر مادي مهما فاقت قيمته.لذلك اشترت نجلاء انسانيتها وحريتها ورحلت
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44 -
2017-11-15 16:41:57
تعليق مخالف
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43 -
2017-11-15 16:40:03
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 14,166 )
42 - العنيد
2017-11-15 16:38:35
اللهم زلزلة قلم الخنبقه حتى يعرف قدرة وعجزة فأنت تراه ولا اراه فأنت تراه ولا اراه اللهم ارنى فية عجائب قدرتك اللهم مزقة شر ممزق ولا تغادر فية خلية سالمة يا قوى يا عزيز اللهم اامين اللهم اامين
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41 - المتيم
2017-11-15 16:32:22
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 30,760 )
40 - قلم الحقيقه
2017-11-15 16:31:37
للأسف الشديد وأكاد أجزم في ذلك أن زوجها شاهد في نجلاء عبدالعزيز الجانب المادي البحت وليس الجانب الانساني ولم يقدره أو يعمل له وزنآ واعتبارآ وهو الأمر الذي اكتشفته به وجعلها تسارع الخطى في الرحيل عنه.
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39 - سالم الدوسري
2017-11-15 16:26:49
أشوف اليمنيين طايله السنتهم ،، وش العلم ،، يعني مكسوره عينهم من الحوثي وجايين هنا ،، المهم خير الكلام ماقل ودل
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38 - المهاا
2017-11-15 16:26:16
وحتى الي يتهمون نجلاء عبدالعزيز ماتخافون تصيبكم دعوتها اتقو الله يعالم مالكم شغل بالناااس
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37 - المهاا
2017-11-15 16:25:11
ان شاءالله دعوة نجلاء عبدالعزيز وتحسبها ،،تصيب خنبوقه لتدخله واتهاام طليقهابظلمها
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36 -
2017-11-15 16:25:08
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 30,760 )
35 - قلم الحقيقه
2017-11-15 16:22:26
لايمكن لانسانة بكل هذا الدفىءالشاعري والاحساس الملهم الراقي لديها والذي ترجمته الى صوره خيالية ابداعية لعشها الغرامي مع شريك حياتهاأوكان كذلك تكون ظالمة أو قاسية على من تعيش بجانبه وبقربه تحت سقف واحد
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34 -
2017-11-15 16:22:02
بيتها تحس فيه بلدفا، الله يعين على ها الدنيا
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33 -
2017-11-15 16:18:19
الرجال إلي يسكن زوجته في مثل هذا البيت وكل سنه يسفرها دوله وتاركها على ام كيفها وموفر لها الخدم والحشم ما اتوقع فيه عيب لكن نسوان مايملى عينهم إلا ***قال غيران من شهرتها إلا طفش من الاهمال
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32 - متى المعرفة
2017-11-15 16:17:20
اعجبني قلم الحقيقة ونعم فيك .
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( عدد التعليقات 30,760 )
31 - قلم الحقيقه
2017-11-15 16:12:42
الحرية والكرامة لايعادلها شيء عند العظماء حتى لو سكنو الجنة وأقامو فيها.مثل هؤلاء يكرهون الاستعباد والوصاية من قبل الآخرين عليهم حتى وان كانو من أقرب الناس اليهم.واضح جدآ أنها ظلمت معه وخدعت به.
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30 - نظارة شمسية
2017-11-15 16:09:49
صلاة الفجر .... تتخلص من فتنة النساء ....
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29 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-15 16:09:40
اتنين ملهمش أمان الفرامل والنسوان صّـْْ(☑)ـْْحّ ياعنوده
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28 - Ymni mahbob
2017-11-15 16:07:35
تعليق مخالف
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27 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-15 16:06:06
تعليق مخالف
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26 -
2017-11-15 16:05:21
انا فيه شاي شرب وبيعدين رووخ
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25 - حسان المطيري
2017-11-15 16:05:12
طيب م ودهم يبيعون البيت؟؟
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24 - تيوفي
2017-11-15 16:04:08
تستاهل
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23 -
2017-11-15 16:03:18
اكبر خطأ ان تكون العصمة بيد المراءة ميكانيكيا والرجل بيدة العصمة سمكريا تجميلياا شكليا..
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22 - عناد محمد
2017-11-15 16:03:15
رخوووله **** الله يسعدها
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21 - عبادي الهلالي
2017-11-15 16:02:41
من انتي اصلا ؟؟؟؟؟؟ اول مره اشوف هالخشه ؟؟؟؟؟ ****
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20 - جنوبيه
2017-11-15 16:01:26
الله يعوضك خير منها
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19 - المتغابي 🤔
2017-11-15 16:00:07
راح تندم وقت لا ينفع الندم هدمت بيتها بنفسها وضيعة اولادها جري وراء ماذا ؟
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( عدد التعليقات 2,430 )
18 - ابونواف...
2017-11-15 15:59:33
الطلاق قد يكون حل ولكن في بعض الأوقات يكون وبال على الأطفال الله يعينهم
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17 - عناد محمد
2017-11-15 15:59:22
صراحه بكيت دموعي 4x4
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( عدد التعليقات 14,166 )
16 - العنيد
2017-11-15 15:59:14
سبحان الله مغير الاحوال .. طلع تعريف يمني محبوب الرخااال ،، ياربي سترك ،، بعت عرضك وشرفك وجيت بعده اسماء 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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15 - حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
2017-11-15 15:59:09
عساها من كذا وزود هي ومثيلتها ممن لادين ولا اخلاق بئس المراءه وبئس الرجل بعض الرجال رجل الكنبه ابرك منه في بيته والا مثل هالتافهه ماعليها حسافه
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( عدد التعليقات 14,166 )
14 - العنيد
2017-11-15 15:57:21
الرخاااله فيها شبه منك كثير ،، الله خلق من الشبه اربعين ،،
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13 - البندري💇💕
2017-11-15 15:56:50
افتكت من هالمتصحر ..الف مبرووك لها
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12 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-15 15:56:49
الله يشرفك يالرحال شكل ليلها سفر البارحه.
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11 -
2017-11-15 15:56:35
وش فادتك فيه الشهره الرجال ماهمه بكره يطق له بحرمه وتسكن ذا البيت الزين ويعيش حياته وانتي تجلسين تربين عياله لحد ما تعجزين وتلقين نفسك لوحدك لو تركتي برامج التواصل وحفتي بيتك وزوجك وعيالك كان ازين لك
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10 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-15 15:55:22
ههههههههه ونا اقول مازد شفتها صحيح ٧ ايام صعيبه عليها .
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9 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-15 15:53:17
ودعتك الله يامسافر وناوي الفراق ماقدر الله يكون..ياللي نويتي الفراق قلبي تقطع وذاب.. ياخلي ماهو سوا.
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8 -
2017-11-15 15:53:15
الله يسقي زمن اول كانت البنت اذا تطلقت تستحي واهل يصيبهم الهم كيف يخبرون الناس الان ماعاد همهم الوحده تطلع قدام العالم تقول تطلقت وتسوي نفسها قويه والله ان الطلاق كسر حتى وان كان الزوج خطا الطلاق كسر
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( عدد التعليقات 1 )
7 - الرحااال
2017-11-15 15:52:23
العنيده عندها اكرمك الله ظروف..بتعلق اذا خف الألم 💚
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6 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-15 15:47:16
وجاء هذا الطلاق بالتراضي اشرايك يالعنيده هل بكيتي او زغرطي من الفرحه.
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5 - أفريقي
2017-11-15 15:45:37
المصممه مصممه على الطلاق
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4 - راجع قدام
2017-11-15 15:44:47
الحرمة مملكتها في بيتها لو خلت الشهرة والكذاب الفاضي واهتمت بعيالها وبزوجها كان احسن لها .. خلها تنفعها الحين الازياء والموضة ..لا وتقول الحلو في الموضوع انها هي قررت ..حريم اخر زمن
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3 - saeed
2017-11-15 15:44:30
😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
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2 - غريب الدار
2017-11-15 15:43:20
ماعليها حسوفه شاغلها الجوال ٢٤ ساعه الله يعوضه خير منها
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1 - الصادق
2017-11-15 15:43:15
ماراح الطويرات وش ذنب الاطفال
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 المرصد 42 14٬641 يومين
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬692 يومين
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬543 3 أيام
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬775 3 أيام
اخبار اقتصادية
“الإسكان” و “العقاري” يعلنان تخصيص 30871 منتجاً سكنياً ضمن الدفعة العاشرة

“الإسكان” و “العقاري” يعلنان تخصيص 30871 منتجاً سكنياً ضمن الدفعة العاشرة

 المرصد 38 1٬980 4 ساعات
الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

 المرصد 28 6٬868 23 ساعة
المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

 المرصد 15 1٬883 يومين
بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

 المرصد 78 14٬173 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬727 6 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬672 7 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬704 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬567 شهر واحد
الاخيرة
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

 المرصد 56 6٬858 13 ساعة
كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

 المرصد 22 7٬774 يوم واحد
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

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شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

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