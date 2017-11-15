طلاق المصممة “نجلاء عبدالعزيز” يثير التساؤلات على مواقع التواصل!
صحيفة المرصد:فاجأت المصممة السعودية نجلاء عبدالعزيز، جمهورها بخبر انفصالها عن زوجها، علي الناصر، من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها في “سناب شات.”
وجاء الإعلان بشكل محزن، حيث روت نجلاء أن الانفصال قرارها وتم بالتراضي بينها وزوجها أبو عيالها وهما ولد وبنت نهار وروز.
بعد تفكير طويل
وقالت نجلاء في المقطع: “أنا قررت طبعاً بعد تفكير طويل… راح يتم انفصالي من أبو نهار وطبعاً الحمد لله بتراضي من الطرفين.. الحمد لله أنه مثل ما دخلنا بمعروف نطلع بمعروف وهذا أهم شي عشان مصلحة الأولاد… أنا بصراحة يؤسفني أني أقول هذا الخبر وادري أنه كثير منكم يتمنى لي الخير لمن هذا امر الله والمكتوب والمقدر والشي المريح في الموضوع انه أنا اللي قررته والحمد لله على كل حال… أكيد الأمر مو بسهل ان شاء الله الأيام الجاية تكون أفضل من الأيام اللي مضت”.
الحسرة والحزن
وبعد الإعلان عن طلاقها، نشرت نجلاء مقاطع “سنابات” تصور أركان منزلها، مع تعليقات تعبر عن الحسرة والحزن، قائلة إنها قامت بالإشراف على تصميم المنزل، وفرشه وترتيبه قطعة قطعة وخطوة خطوة، وهي الآن مضطرة لتوديعه.
وانهالت عبارات المواساة والتشجيع، من قبل رواد مواقع التواصل، في محاولة للتخفيف من حزن نجلاء.
التفاصيل الخاصة
ورغم وقوف العديد من متابعيها معها في محنتها، لكن منهم من انتقد قيامها بتصوير جميع التفاصيل الخاصة بحياتها، وإعلان خبر طلاقها مع الأغاني عبر مواقع التواصل.
وبدأت التساؤلات تحوم حول سبب طلاق المصممة ، فمنهم من قال، إن غيرة زوجها من شهرتها هي السبب في خلافاتها وطلاقها، ومنهم من رجح أن إهمالها لعائلتها وانشغالها الدائم بشهرتها هو السبب، فيما تكتمت نجلاء -المعتادة على نشر جميع تفاصيل حياتها لمتابعيها- على أسباب طلاقها.
يذكر أن نجلاء عبدالعزيز، مصممة ديكور سعودية، ومن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابع حسابها على انستقرام أكثر من 1.8 مليون متابع.
ولا توجد معلومات موثقة أو شخصية حول طليقها علي الناصر، إذ تحفظت نجلاء -دائمًا- عن ذكر أي شيء بخصوصه.
ترند وبعض الكلام يضيق الصدر
ودفع هذا الجدل، نجلاء للتعليق ونفي بعض الأسباب التي وردت في التكهنات.
حيث قالت “نجلاء” في بوستات مكتوبة على سناب شات : “وش فيكم الله يهديكم ترند وبعض الكلام يضيق الصدر، تكفون أنا اعتبركم خوات لي، تكفون افهموني، من ناحيتي والله الشهرة والسوشال ميديا عمرها ما صارت سبب بأي مشكلة عندي، واصلا مستحيل اتنازل عن بيتي وعيالي وزوجي مقابل الشهرة! ومن ناحيته ليه اتهمتوه بالخيانة والزواج! حرام والله والدنيا دوارة، أنا م ارضى لي الكلام ولا ارضى عليه، وقرار أنا اتخذته وأتحفظ بأسبابه جدا جدا، ولإني بطلع من البيت اضطريت أعلمكم، ولأني اعتبركم خواتي، تكفون لا تزيدونها علي وعليه، وتأملت قول الله تعالى: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) وعلمت أن القسمة من الله تعالى ورضيت بما قسم”.
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التعليقات
اول مرة اسمع عنها الله يزيدنا جهل بهالاشكال. عذرناك من التصوير والاستعراض هيا اعتكفي وتوبي لاتخسرين اكثر الجمهور ماهوب نافعك
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الطلاق عادة يحصل من عدم توافق الزوجين في حياة مشتركة وثقافة مختلفة واهتمامات مختلفة حتى ولو استمر لسنوات طويلة مصيرهما الفراق
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وش ترجي من علماني وعلمانية
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يا بلادي واصلي والله معاك واصلي واحنا وراك واصلي والله يحميك إله العالمين
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ومن وجهة نظري مايجعل الأمور تصل الى هذه النقطة في اللاعودة هو عدم معرفة كل طرف بالطرف الآخر قبل الزواج والشراكة الرسمية في مابينهم تحت مظلة الأهل كل منهم للآخر.فتكتشف حقيقة كل طرف بعد فوات الأوان.
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................. امور خاصة !!!!!
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هذا الزمن زمن النساء فوداعا يازمن الكرامة والرجال !!!!!!!!
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مثل هذه الجوهرة نجلاء لايفرط بها الا ***العقل ***القلب ليس بمفهومها المادي أبدآ مطلقآ وانما بالمفهوم والمخزون الانساني البحت الذي تمتلكه فتجعل حياة كل من يعيش بقربها وبجوارها وكأنه مع حورية .
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وش إلي غار من شهرتها الرجال واضح ان عنده خير يعني ماهمه شهرتها ولا فلوسها اعرف وحده كانت عايشه عيشة عز زوجها حاط رزقه تحت امرها ومع ذلك قرفته عيشته بعدم اهتمامها فيه وفي الاخير طلقها الطلاق مؤلم جدا
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اكيد بعد الشهره قلتي خلني افتك من ابوي عيالي واخذ راحتي وحريتي ....اللي يخلي حرمته تتجه لمجال الشهره يتحمل ....النتايج
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فالانسان لديه انسانيته بكل ملامحها الطيبة والرائعة هي أعظم شيء في حياته لانها ملك انساني خاص به لوحده ليس هناك شبيهآ له أو يعادله مكون آخر مادي مهما فاقت قيمته.لذلك اشترت نجلاء انسانيتها وحريتها ورحلت
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اللهم زلزلة قلم الخنبقه حتى يعرف قدرة وعجزة فأنت تراه ولا اراه فأنت تراه ولا اراه اللهم ارنى فية عجائب قدرتك اللهم مزقة شر ممزق ولا تغادر فية خلية سالمة يا قوى يا عزيز اللهم اامين اللهم اامين
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للأسف الشديد وأكاد أجزم في ذلك أن زوجها شاهد في نجلاء عبدالعزيز الجانب المادي البحت وليس الجانب الانساني ولم يقدره أو يعمل له وزنآ واعتبارآ وهو الأمر الذي اكتشفته به وجعلها تسارع الخطى في الرحيل عنه.
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أشوف اليمنيين طايله السنتهم ،، وش العلم ،، يعني مكسوره عينهم من الحوثي وجايين هنا ،، المهم خير الكلام ماقل ودل
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وحتى الي يتهمون نجلاء عبدالعزيز ماتخافون تصيبكم دعوتها اتقو الله يعالم مالكم شغل بالناااس
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ان شاءالله دعوة نجلاء عبدالعزيز وتحسبها ،،تصيب خنبوقه لتدخله واتهاام طليقهابظلمها
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لايمكن لانسانة بكل هذا الدفىءالشاعري والاحساس الملهم الراقي لديها والذي ترجمته الى صوره خيالية ابداعية لعشها الغرامي مع شريك حياتهاأوكان كذلك تكون ظالمة أو قاسية على من تعيش بجانبه وبقربه تحت سقف واحد
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بيتها تحس فيه بلدفا، الله يعين على ها الدنيا
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الرجال إلي يسكن زوجته في مثل هذا البيت وكل سنه يسفرها دوله وتاركها على ام كيفها وموفر لها الخدم والحشم ما اتوقع فيه عيب لكن نسوان مايملى عينهم إلا ***قال غيران من شهرتها إلا طفش من الاهمال
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اعجبني قلم الحقيقة ونعم فيك .
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الحرية والكرامة لايعادلها شيء عند العظماء حتى لو سكنو الجنة وأقامو فيها.مثل هؤلاء يكرهون الاستعباد والوصاية من قبل الآخرين عليهم حتى وان كانو من أقرب الناس اليهم.واضح جدآ أنها ظلمت معه وخدعت به.
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صلاة الفجر .... تتخلص من فتنة النساء ....
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اتنين ملهمش أمان الفرامل والنسوان صّـْْ(☑)ـْْحّ ياعنوده
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انا فيه شاي شرب وبيعدين رووخ
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طيب م ودهم يبيعون البيت؟؟
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تستاهل
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اكبر خطأ ان تكون العصمة بيد المراءة ميكانيكيا والرجل بيدة العصمة سمكريا تجميلياا شكليا..
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رخوووله **** الله يسعدها
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من انتي اصلا ؟؟؟؟؟؟ اول مره اشوف هالخشه ؟؟؟؟؟ ****
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الله يعوضك خير منها
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راح تندم وقت لا ينفع الندم هدمت بيتها بنفسها وضيعة اولادها جري وراء ماذا ؟
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الطلاق قد يكون حل ولكن في بعض الأوقات يكون وبال على الأطفال الله يعينهم
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صراحه بكيت دموعي 4x4
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سبحان الله مغير الاحوال .. طلع تعريف يمني محبوب الرخااال ،، ياربي سترك ،، بعت عرضك وشرفك وجيت بعده اسماء 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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عساها من كذا وزود هي ومثيلتها ممن لادين ولا اخلاق بئس المراءه وبئس الرجل بعض الرجال رجل الكنبه ابرك منه في بيته والا مثل هالتافهه ماعليها حسافه
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الرخاااله فيها شبه منك كثير ،، الله خلق من الشبه اربعين ،،
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افتكت من هالمتصحر ..الف مبرووك لها
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الله يشرفك يالرحال شكل ليلها سفر البارحه.
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وش فادتك فيه الشهره الرجال ماهمه بكره يطق له بحرمه وتسكن ذا البيت الزين ويعيش حياته وانتي تجلسين تربين عياله لحد ما تعجزين وتلقين نفسك لوحدك لو تركتي برامج التواصل وحفتي بيتك وزوجك وعيالك كان ازين لك
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ههههههههه ونا اقول مازد شفتها صحيح ٧ ايام صعيبه عليها .
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ودعتك الله يامسافر وناوي الفراق ماقدر الله يكون..ياللي نويتي الفراق قلبي تقطع وذاب.. ياخلي ماهو سوا.
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الله يسقي زمن اول كانت البنت اذا تطلقت تستحي واهل يصيبهم الهم كيف يخبرون الناس الان ماعاد همهم الوحده تطلع قدام العالم تقول تطلقت وتسوي نفسها قويه والله ان الطلاق كسر حتى وان كان الزوج خطا الطلاق كسر
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العنيده عندها اكرمك الله ظروف..بتعلق اذا خف الألم 💚
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وجاء هذا الطلاق بالتراضي اشرايك يالعنيده هل بكيتي او زغرطي من الفرحه.
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المصممه مصممه على الطلاق
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الحرمة مملكتها في بيتها لو خلت الشهرة والكذاب الفاضي واهتمت بعيالها وبزوجها كان احسن لها .. خلها تنفعها الحين الازياء والموضة ..لا وتقول الحلو في الموضوع انها هي قررت ..حريم اخر زمن
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ماعليها حسوفه شاغلها الجوال ٢٤ ساعه الله يعوضه خير منها
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ماراح الطويرات وش ذنب الاطفال
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