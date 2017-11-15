طلاق المصممة “نجلاء عبدالعزيز” يثير التساؤلات على مواقع التواصل!

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صحيفة المرصد:فاجأت المصممة السعودية نجلاء عبدالعزيز، جمهورها بخبر انفصالها عن زوجها، علي الناصر، من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها في “سناب شات.”

وجاء الإعلان بشكل محزن، حيث روت نجلاء أن الانفصال قرارها وتم بالتراضي بينها وزوجها أبو عيالها وهما ولد وبنت نهار وروز.

بعد تفكير طويل

وقالت نجلاء في المقطع: “أنا قررت طبعاً بعد تفكير طويل… راح يتم انفصالي من أبو نهار وطبعاً الحمد لله بتراضي من الطرفين.. الحمد لله أنه مثل ما دخلنا بمعروف نطلع بمعروف وهذا أهم شي عشان مصلحة الأولاد… أنا بصراحة يؤسفني أني أقول هذا الخبر وادري أنه كثير منكم يتمنى لي الخير لمن هذا امر الله والمكتوب والمقدر والشي المريح في الموضوع انه أنا اللي قررته والحمد لله على كل حال… أكيد الأمر مو بسهل ان شاء الله الأيام الجاية تكون أفضل من الأيام اللي مضت”.

الحسرة والحزن

وبعد الإعلان عن طلاقها، نشرت نجلاء مقاطع “سنابات” تصور أركان منزلها، مع تعليقات تعبر عن الحسرة والحزن، قائلة إنها قامت بالإشراف على تصميم المنزل، وفرشه وترتيبه قطعة قطعة وخطوة خطوة، وهي الآن مضطرة لتوديعه.

وانهالت عبارات المواساة والتشجيع، من قبل رواد مواقع التواصل، في محاولة للتخفيف من حزن نجلاء.

التفاصيل الخاصة

ورغم وقوف العديد من متابعيها معها في محنتها، لكن منهم من انتقد قيامها بتصوير جميع التفاصيل الخاصة بحياتها، وإعلان خبر طلاقها مع الأغاني عبر مواقع التواصل.

وبدأت التساؤلات تحوم حول سبب طلاق المصممة ، فمنهم من قال، إن غيرة زوجها من شهرتها هي السبب في خلافاتها وطلاقها، ومنهم من رجح أن إهمالها لعائلتها وانشغالها الدائم بشهرتها هو السبب، فيما تكتمت نجلاء -المعتادة على نشر جميع تفاصيل حياتها لمتابعيها- على أسباب طلاقها.

يذكر أن نجلاء عبدالعزيز، مصممة ديكور سعودية، ومن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابع حسابها على انستقرام أكثر من 1.8 مليون متابع.

ولا توجد معلومات موثقة أو شخصية حول طليقها علي الناصر، إذ تحفظت نجلاء -دائمًا- عن ذكر أي شيء بخصوصه.

ترند وبعض الكلام يضيق الصدر

ودفع هذا الجدل، نجلاء للتعليق ونفي بعض الأسباب التي وردت في التكهنات.

حيث قالت “نجلاء” في بوستات مكتوبة على سناب شات : “وش فيكم الله يهديكم ترند وبعض الكلام يضيق الصدر، تكفون أنا اعتبركم خوات لي، تكفون افهموني، من ناحيتي والله الشهرة والسوشال ميديا عمرها ما صارت سبب بأي مشكلة عندي، واصلا مستحيل اتنازل عن بيتي وعيالي وزوجي مقابل الشهرة! ومن ناحيته ليه اتهمتوه بالخيانة والزواج! حرام والله والدنيا دوارة، أنا م ارضى لي الكلام ولا ارضى عليه، وقرار أنا اتخذته وأتحفظ بأسبابه جدا جدا، ولإني بطلع من البيت اضطريت أعلمكم، ولأني اعتبركم خواتي، تكفون لا تزيدونها علي وعليه، وتأملت قول الله تعالى: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) وعلمت أن القسمة من الله تعالى ورضيت بما قسم”.

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