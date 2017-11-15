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وكالة “بلومبيرغ” تكشف عن استثمار سري بين الوليد بن طلال والقطري حمد بن جاسم

وكالة “بلومبيرغ” تكشف عن استثمار سري بين الوليد بن طلال والقطري حمد بن جاسم
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المرصد 16 3٬799 2 ساعتين

صحيفة المرصد-متابعات: كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية عن تشابكات استثمارية عقارية، كانت خفية، بين الملياردير السعودي الوليد بن طلال، الموقوف الآن في المملكة بتهم الفساد وتبييض الأموال، وبين حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق.

وأوضحت بلومبيرغ اليوم، أن نقطة التقاء مصالح الرجلين، هي فندق بلازا بنيويورك، والذي يمتلك فيه الوليد بن طلال حصة رئيسية وضعها، بعد اعتقاله، قيد الرهن لدى شركة “اشكنازي” التي بدورها محكومة لرهن سرّي من طرف حمد بن جاسم، من خلال شركته بيانكل الاستثمارية في لوكسمبورغ.

تفاصيل القصة
تعود القصة إلى التسعينات عندما اشترى الوليد بن طلال” حصة في فندق بلازا، من الرئيس الحالي دونالد ترامب. وكان حمد بن جاسم يعمل بتكتم للدخول في بلازا حيث أجرى محادثات مع جاريد كوشنير، صهر ترامب و صاحب الأمبرطورية العقارية في شارع 66 بنيويورك، عارضا عليه عام 2015 مبلغ 500 مليون دولار لكن الصفقة تعثرت ثم جرى إعادة إحيائها مطالع العام الحالي.

إيقاف الوليد كشف المستور 
وبعد إيقاف بتهم الفساد، قٌام الوليد بن طلال ببيع رهني لحصته في البلازا الى شركة “بن اشكنازي”، التي تكشّف الآن أن حمد بن جاسم مُقرض سرّي لها ويستطيع بهذا الرهن أن يحوز حصة الوليد بن طلال لكن الموضوع أكثر تعقيدا ، كما قالت بلومبيرغ.

مقاطعة قطر
فقبل بضعة شهور، وتحديدا في الوقت الذي خضعت فيه قطر للمقاطعة العربية بسبب دعمها للإرهاب، استخدم حمد بن جاسم شركته المالية في لوكسمبورغ ” بيناكل للاستثمارات” لتسهيل تملك شركة اشكنازي ب فندق غروزفينر هاوس الشهير بلندن وبحوالي 750 مليون دولار. وبموجب هذه الصفقة أصبح حمد بن جاسم المقرض الرئيسي لعقار بلازا الذي يمتلك فيه الوليد بن طلال حصة كبيرة. ما يعني أن حمد بن جاسم يستطيع بهذا الرهن أن يحصل على حق الشفعة في تملك هذه العقارات.

التقارب بين الوليد وحمد بن جاسم
بلومبيرغ وهي تكشف عن هذا التقارب السري في المصالح وقالت إن كليهما حمد بن جاسم وشركة المملكة التابعة للوليد بن طلال رفضا التعقيب على هذه المعلومات.

وأضافت بلومبيرغ موضحة علاقة فندق غروزفينير(حمد بن جاسم ) وشركة اشكنازي بموضوع فندق بلازا( الوليد بن طلال ) أن فندق غروسفينور بلندن كان مملوكا من قِبل رجل الاعمال الهندي المتعثر “سوبراتا روي”. وفي الوقت نفسه، أصبحت إحدى الشركات التابعة لشركة بيناكل/حمد بن جاسم، المقرض الرئيسي إلى بلازا، وهذا يعني أن حمد يمكنه استخدام القرض العقاري للحصول على حصة بالفندق.

“سانديب وادوا”، المدير التمويلي لشركة “صحراء الهند” المملوكة لروي قال: “تمكنت شركة اشكنازي من شراء غروسفينور وتمكن حمد من شراء القرض العقاري. كانت هناك عطاءات أعلى، لكن حمد قدم حلًا لا يتوفر في أي عطاء آخر”.

تفاصيل الجديد بالموضوع أن الأوراق الرسمية

وذكرت الوكالة في تفاصيل الجديد بالموضوع أن الأوراق الرسمية أظهرت أن الأموال التي دفعها اشكنازي كانت بضمان شركة “بيناكل للاستثمارات” المملوكة لحمد بن جاسم.كما أظهرت وثائق أخيرة أن رهونات فنادق بلازا ودريم جرى تحويلها إلى شركة “جي أتش أتش” القابضة التابعة لمجموعة بيناكل/ حمد بن جاسم. الأمر الذي جعل عرض بن جاسم هو الأكثر جاذبية وقدرة على التنفيذ في ملكية هذه العقارات التشاركية. فقد تضمن العرض ايضا إسقاط فوائد بنكية بقيمة 8% سنوياً عن المقترضين.

وهكذا كشف تقرير بلومبيرغ عن هذا التلاقي والتشابك السري في المصالح بين حمد بن جاسم والوليد بن طلال ، ينتهي إلى أن أحداً لا يمكن أن يتكهن بما ستؤول إليه أوضاع فندق بلازا والعلاقة بين الرجلين الذي يقيم احدهما في السجن بتهم تبييض الاموال.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - رامي
2017-11-15 17:22:32
الكثير من السعودين غطو على الوليد في **** مواطنين يملكون قصور و سيارات اغل ثمن من سيارات الامراء تجد قصورهم بالكيلوات ليس بالامتار والسيارة بالمليون و اكثر ****
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15 - السلام عليكم
2017-11-15 16:45:48
الستر طيب
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14 - ابواحمد علي
2017-11-15 16:28:03
مؤسسه النقد 1370
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13 - فهمونا
2017-11-15 16:25:02
التجاره لا تعترف بحدود الاوطان ليس لها حدود وليس لها ديانه ولا عداوه ولا بغضاء الربح هو رأس المال
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12 - المتيم
2017-11-15 16:24:12
لو كنت مسؤولا ل**** جميعا ووزعت اموالهم على الشعب ولما ظل فقيرا واحدا. والباقي اصلح به الطرقات والشوارع والمستشفيات
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11 -
2017-11-15 16:22:13
هي وقفت على الأمير الوليد وحمد كم وليد وحمد في هذا الزمان وقد تأتي بهم الأقدار .
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10 -
2017-11-15 16:22:11
هي وقفت على الأمير الوليد وحمد كم وليد وحمد في هذا الزمان وقد تأتي بهم الأقدار .
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9 - صالح
2017-11-15 16:18:55
التاجر ليس لديه وطن وطنه هو رأس ماله وكم لديه من رصيد فالبنوك
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8 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-15 16:14:26
التجارة لا حدود لها. *****
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7 - ابراهيم
2017-11-15 16:09:34
*** طيب شريك له اين المشكله
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6 - &محمد الصيعري &
2017-11-15 16:08:16
أخبر أني شريت من ترامب فندق في المكسيك ودخل معي شراكه بعدها بالربع وأجرينا اتصالاتنا مع تجار الشرق للدخول بنسب معينة وقيمة الفندق 7مليار والآن وضعت 30محامي قانوني عشان أبغى الفندق برأسي بدون أي شريك
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5 - فهد12
2017-11-15 16:01:30
لا صداقة في السياسة.... وكذلك التجارة
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4 -
2017-11-15 16:00:39
تعليق مخالف
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3 -
2017-11-15 15:53:02
أنا قررت ان أشتري بلازا باللي فيه من حصص ورهن بس اصبروا علانا أسبوع لين أبيع الحشو والقعدان في سوق أم رقيبه ولا مانع لدينا من يبا يشارك معي من أهل السويدي و112 فقط لا غير 💘🌶
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2 -
2017-11-15 15:53:02
وبعدين يعني هذي استثمارات في امريكا
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1 - الشمري
2017-11-15 15:49:50
طيب عادي تجار ويستثمرون مع بعض مثل زيارات ابن جاسم لنا سابقا تحاسب عليها الدولة
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آخر تعليق
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