خادم الحرمين يوجه تعميماً لمختلف الوزارات والجهات الحكومية :اعتمدوا إنفاذ ذلك حالا .. وننتظر تقاريركم

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صحيفة المرصد: وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعميماً لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، مطالباً كل وزير ورئيس جهة مستقلة، بالقيام بزيارات دورية لمناطق المملكة، وتفقّد أعمال الجهات المرتبطة به في تلك المناطق، والاستماع لما لدى المواطنين والرفع للديوان الملكي بتقارير مفصلة عن الزيارات التي يقوم بها مع المرئيات.

ووفقا لـ”سبق”، قال التعميم البرقي: نشير إلى الأمر رقم 1334 وتاريخ 1/ 9/ 1416هـ القاضي بالتأكيد على الوزراء وكبار المسؤولين بزيارة مناطق المملكة، وافتتاح المشاريع، وتفقّدها، ‏وحضور المناسبات فيها، وتغطية ذلك إعلامياً.

وأضاف التعميم: لاحظنا عدم تقيد بعض المسؤولين بما قضى به الأمر المشار إليه والالتزام بذلك، ونظراً لأهمية التقاء الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بالمواطنين والاستماع إلى ‏ما لديهم؛ لكونه من أهم الواجبات نخبركم بأن على الجميع اعتماد إنفاذ ما قضى به الأمر المشار إليه، والالتزام بذلك، وأن يقوم كل وزير أو رئيس جهة مستقلة بزيارات دورية بمناطق المملكة، وتفقّد أعمال الجهات ‏المرتبطة به في تلك المناطق، والاستماع لما لدى المواطنين، والرفع لنا بتقارير مفصلة عن الزيارات التي يقوم بها، مع المرئيات والحرص على ذلك في أكمل ما يلزم بموجبه.

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