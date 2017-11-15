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خادم الحرمين يوجه تعميماً لمختلف الوزارات والجهات الحكومية :اعتمدوا إنفاذ ذلك حالا .. وننتظر تقاريركم

خادم الحرمين يوجه تعميماً لمختلف الوزارات والجهات الحكومية :اعتمدوا إنفاذ ذلك حالا .. وننتظر تقاريركم
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المرصد 38 4٬994 2 ساعتين

صحيفة المرصد: وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعميماً لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، مطالباً كل وزير ورئيس جهة مستقلة، بالقيام بزيارات دورية لمناطق المملكة، وتفقّد أعمال الجهات المرتبطة به في تلك المناطق، والاستماع لما لدى المواطنين والرفع للديوان الملكي بتقارير مفصلة عن الزيارات التي يقوم بها مع المرئيات.

ووفقا لـ”سبق”، قال التعميم البرقي: نشير إلى الأمر رقم 1334 وتاريخ 1/ 9/ 1416هـ القاضي بالتأكيد على الوزراء وكبار المسؤولين بزيارة مناطق المملكة، وافتتاح المشاريع، وتفقّدها، ‏وحضور المناسبات فيها، وتغطية ذلك إعلامياً.

وأضاف التعميم: لاحظنا عدم تقيد بعض المسؤولين بما قضى به الأمر المشار إليه والالتزام بذلك، ونظراً لأهمية التقاء الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بالمواطنين والاستماع إلى ‏ما لديهم؛ لكونه من أهم الواجبات نخبركم بأن على الجميع اعتماد إنفاذ ما قضى به الأمر المشار إليه، والالتزام بذلك، وأن يقوم كل وزير أو رئيس جهة مستقلة بزيارات دورية بمناطق المملكة، وتفقّد أعمال الجهات ‏المرتبطة به في تلك المناطق، والاستماع لما لدى المواطنين، والرفع لنا بتقارير مفصلة عن الزيارات التي يقوم بها، مع المرئيات والحرص على ذلك في أكمل ما يلزم بموجبه.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - ابو صالح سكري
2017-11-15 17:28:17
كفوكفو خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاطرف ثالث بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الله يحفظ الجميع من الظلم والفتن
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( عدد التعليقات 4,343 )
37 - ابن الوطن
2017-11-15 17:20:33
دام عزك ياوطن" في عهد ملك الحزم لا مكان لضالين و الفاسدين
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36 - الحجاج
2017-11-15 17:19:36
الله يطول عمرك ياملكنا سلمان ياعزنا وذخرنا وياشيخنا اللي نفديك بارواحنا والله يزيدك عز وتوفيق وجعل رايكم وتوجيهكم دوم سديد وصواب ,,,
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35 - ابومحمد
2017-11-15 17:18:27
انقذونا نلجا الى الله ثم اليكم ياحكومتنا المتقاعدون من تعليم الرياض لم يحصلو على مستحقاتهم المالية من ادارة تعليم الرياض موظفين متخاذلون تعبنا من المراجعات لكن دون جدوى****
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34 - الدرب
2017-11-15 17:18:25
تعليق مخالف
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33 - ابو صالح سكري
2017-11-15 17:17:02
كفوكفو خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز كفوكفو سموولي العهد محمد بن سلمان الله يحفظهم وووالله يحفظ الشعب السعودي والحمدلله
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32 - القحطاني
2017-11-15 17:15:51
لو يفتحون بث مباثر على الاذاعه في كل منطقه يقدمون المواطنين شكاويهم الظروريه على من جميع الخدمات واقتراحاتهم او يكون فيه تطبيق يرسل عليه جميع الملاحظات فديو وتصور في كل مدينه تطبيق خاص فيها ومتابع
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31 - رامي
2017-11-15 17:15:04
التخلص من المناقصات الوهميه و تعين ابناء الوطن بها من كهربائي سباك نجار دهان بايدي سعوديه اما مناقصات بالملاين وهي لا تكلف ال ١٠٠ الف فهذا اسراف و تبذير و فساد فجعلو ابناء الوطن هم من يبنون الوطن
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30 - الدرب
2017-11-15 17:11:10
تعليق مخالف
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29 - القحطاني
2017-11-15 17:09:10
وظفو البنات في البلديات وفي المواصلاات وفي الدوائر الحكوميه ترا ماعندهم واسطات وادائهم اسرع وهم اولى بالوظايف وأتركو منكم توظيفهم في المولاات مع الوافدين وبرواتب تعبانه ماتكفي حتى مواصلاات واكلها
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28 -
2017-11-15 17:08:07
لابد الزياره تشمل القراء المخافظات لن فيه مباني للادارت الحكوميه لحد للاان بالاجار لابد يامن لها مباني حكوميه الله يكون في عونك ياخادم الحرمين الشريفين
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27 - القحطاني
2017-11-15 17:06:13
اتمنى من اماره المنطقه الشرقيه تسلم الدمام والخبر وكل الاحياء االتابعه لها لأرامكو تزفلتها وتنورها وترتبها على مقاييس عالميه لان البلديات والمواصلاات ماعاد فيهم امل يصلحون شي هم يخربون فقط فقط فقط
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26 - عبدالرحمن الزهراني
2017-11-15 17:05:03
اتمنى ان الملك حفظه الله يصدر امرآ بخلع جميع ابواب مكاتب المسؤلين فسياسه الباب المفتوح لن تتنفذ الى بذالك الامر
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25 - القحطاني
2017-11-15 17:03:44
انااستغرب من بعض الوزراء ومن بعض مدراء البلديات والمواصلاات ماتستحون على وجيهكم يوم تمرون من الشوارع التعبانه والمكسره وتسوفون الزحمات لا انفاق عدله ولاجسور وكل شوارعكم مطبات وحفر ماتستحون من االله
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24 - القحطاني
2017-11-15 17:01:32
الوزراء علقو بشوتكم واخلصو في عملكم ولا اطلبو تقاعد وغيركم بيشتغل سافرو للمناطق امشو في االشوارع بدون زفه وكلام فاضي ادخلو المباني التابعه لكم شوفو ادائهم سنو قانون يطور وزاراتكم شوفو وين وصلوالعالم
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23 - المُزن
2017-11-15 16:58:48
🍃🍁الله يطول في عمرك ويحفظك يامليكنا الغالي وقائد مسيرتنا ، خل المسؤلين عن الطرق وعن الحفريات المتعلقة بمواقع أخرى يشعرون بما نشعر به يومياً من التأرجح على الطريق من كثر المطبات والحفريات ،🍁🍃
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22 - ابراهيم اليتيم ابو عبدالله
2017-11-15 16:56:39
اتمنى من وزير التربية مع جزيل الشكر ان يقوم بزيارة مدرسة العباس بن عبد المطلب بقرية البطالية بمحافظة الاحساء ويأمر بستكمل ترميمها كي يعود ابنائنا لدراستهم بالفترة الصباحية . شكر لحكومتنا الرشيدة
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21 - القحطاني
2017-11-15 16:56:30
نبغي نسم اخبار تفرح المواطن وتشيل عنه بعض الهموم مثل تسديد المخاالفات والبدايه من جديد في عهد جديد وكل الرسوم تكون مجانيه مده شهر في جميع الدوائر للمواطنين وانشاء صندوق زواج ويعطى كل مواطن ١٠٠الف هديه
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20 - بدر
2017-11-15 16:53:44
ونبي طال عمرك زليزيل صغير يهز بعض مرافق المحاكم وكتابهم اللي معشش فيها التمر والقهوه والمعاملات منطله بكل زاويه تقول حراج ابن قاسم ولا مبالاه بالمراجعين ولا احد داري عن احد ماغير تصقع برحي وقهوه
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19 - القحطاني
2017-11-15 16:52:58
الخدمات مثل المرور والجوزاات والهويه مفروظ يحطون لهم مبنى في كل خمسه احياء يخدم الناس وينجزهم بدال التزاحم في المدينه والمشاريع والطرق واضحه انها تعبان والتحويلاات والبلديات كلها تعبانه أعيدو الهيكله
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18 - بدر
2017-11-15 16:51:18
حفظك الله وسدد خطاك بس لو ينقرص اذن المسئولين اللي ما يفتح بابه للمواطنين المراجعين وشايف نفيسته ورافع خشيمه ع الطل لو ينقرص ويعرف انه وضع بالمكان هذا لخدمة المواطن ماهو علشان يغز خشيمه يعني اني مدير
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17 - بالمختصر الملك الله يحفظه
2017-11-15 16:49:30
يأمر المسؤولين والمدراء وكل مسؤول النزول للشارع وتفقد احوال المواطنيين كل حسب اختصاصة)))شكرًا يابو فهد
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16 - سنونو
2017-11-15 16:46:13
شكرا خادم الحرمين وولي عهده على الاهتمام بأمور المواطنين في كل بقعة على أرض المملكة
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15 - نص كبسة
2017-11-15 16:44:20
الوزير موظف راح زمن البشوت شوفت النفس على المواطن والواسطات خلاص نبغا بلدنا تنظف من المفسدين
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14 -
2017-11-15 16:43:16
تسلم يابو فهد تسلم يالبطل كلنا وراك وشور يمناك ياسيدي وتاج راسي
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( عدد التعليقات 7,857 )
13 - بلادي زوينا
2017-11-15 16:43:12
أوامر تصب في مصلحة الوطن و المواطن و تلمس إحتياجاتهم من مطالب و إقامة مشاريع في مناطق الحضرية ... حفظك الله ي أبى محمد
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12 - العويد
2017-11-15 16:42:34
الغالبية يتسابقون على توظيف الاقارب وجمع مايمكن جمعه ممن غلا ثمنه وقل اكتشافه
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11 -
2017-11-15 16:41:54
الله يوفقك يابوفهد خلهم يطلعو في الشهرمرتين لا انتدابات ولا حاشيه ماغير شنطه لانه لو اخذ حد معه فسد والشنطه اوراق واقلام ملابس مافي يغيربعد15يوم اذا رجع
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10 - عابر سبيل
2017-11-15 16:38:45
يا ربي احفظ لنا ولاة امرنا ووفقهم واعينهم وسددهم ، اللهم اشهدك انهم بذلو الغالي والنفيس من اجل حمايتنا رامننا وراحتنا اللهم اجزهم عنا خير الجزاء ،،،، اللهم امين امين
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9 - لله درك
2017-11-15 16:36:06
ماشاء الله وفقكم الله يا خادم الحرمين وحفظكم من كل شر وحفظ الله ولي عهدك الامين من كل شر وان شاء الله يذهب الظلم ويعم العدل في ظلكم
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8 - رحماك ربي
2017-11-15 16:33:45
سلمت سيدي ابا فهد دوما حريص على تلمس احتياجات ابنائك المواطنين
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7 -
2017-11-15 16:24:34
والله العظيم نمار الشفاء ساكن فيه 14سنه الشوارع حقته ماقد زفلتوها ابد حفر مطبات السيارات تكسرت يوم جاء أمير الرياض يفتح مشروع نمار غطو الحفر بزفلت عند الممر يس
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6 - خالد
2017-11-15 16:22:17
فعلا الوزراء مانشوفهم الا في جلسة الوزراء فقط ..
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5 - المتيم
2017-11-15 16:21:13
شنو يزورون شنو يخلون ياسيدي الشق اكبر من الرقعه. يزورون شوارعها ولا وزاراتها ولا. مدارسها كل شي في الحطيط
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4 - الشهري
2017-11-15 16:18:07
كفووووووو ابو فهد
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3 -
2017-11-15 16:16:40
وابشركم حتى اقوى الشركات مخترشين وخايفين من حمله الفسادوالمواطن انشالله بياخد حقه منهم بلعهد الميمون
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2 -
2017-11-15 16:14:09
عشت يابو فهد الله يطول بعمرك مولاي ، بدينا نحب العيشه فب بلدنا ونشيل فكره الهجره*** ، الله يحفظكم وولي عهدكم الشبل محمد بن سلمان ،انت ابوناوحنا عيالك وتحت الامر مولاي
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1 - مواطن
2017-11-15 16:08:13
كفوووو يبوفهد ياليت يجي مسؤل الامانه في المنطقه الشرقيه ويشوف وضع بلدية الخبر طفشوا العالم باالمخالفات
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