رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!

فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!

فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!
حجم الخط A A A
المرصد 7 1٬710 2 ساعتين

صحيفة المرصد:تقاضى مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ما لا يقل عن مليون دولار، للتصويت لصالح قطر من أجل استضافة بطولة كأس العالم في عام 2022، حسبما ذكر شاهد أمام المحكمة في نيويورك، الثلاثاء، والمتعلقة بالتحقيق في فضائح فساد “فيفا”.

أموال مقابل صوته

وأوضح أليخاندرو بورزاكو، وهو ومسؤول تسويق رياضي أرجنتيني، أن خوليو غروندونا نائب رئيس فيفا ورئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حتى وفاته في 2014، قد أخبره بالحصول على أموال مقابل صوته الذي ساعد قطر في الحصول على شرف تنظيم المونديال،وفقاً لـ”العربية نت”نقلاً عن صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

وفي ديسمبر 2010، تم الإعلان عن منح قطر استضافة الحدث الكروي الأهم في نسخته عام 2022، بعد أربع جولات من التصويت من جانب 22 عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي.

ملايين الدولارات

واعترف بورزاكو، الرئيس السابق في شركة “تورنيوس أي كومبتنسياس” في محكمة فيدرالية في نيويورك، بدفع ملايين الدولارات لمسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، لأكثر من عقد من الزمن لضمان حقوق بث أبرز بطولات كرة القدم.

وفي شهادته أمام المحكمة الثلاثاء، كشف بورزاكو أنه بينما دفع مليون دولار رشوة إلى غرندونا ومثلها لمسؤول بارز في الفيفا هو ريكاردو تيكسيرا، فقد أخبره غروندونا بحصوله على مليون دولار مقابل تصويته على استضافة المونديال.

وتحديداً في يناير 2011، أبلغ غروندونا بورزاكو أن يعطيه المليون دولار الخاصة بتيكسيرا بشأن أميركا الجنوبية، والتي يدين بها البرازيلي لغروندونا بعد تصويته لصالح استضافة قطر للمونديال.

خلال الرحلة إلى زيوريخ

وأضافت “ذا غارديان” أن بورزاكو قد رافق تيكسيرا وغروندونا وكذلك نيكولاس ليوز، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم لاحقاً، خلال الرحلة إلى زيوريخ في 2010 للتصويت على استضافة المونديال، وقد سمع نيتهم فيما يتعلق بدعم قطر. وقال بورزاكو: “الأمر لم يكن سرا”.

ويروي بورزاكو أنه وخلال التصويت، أبلغه غروندونا بأن ليوز قد صوت في البداية لصالح اليابان ثم كوريا الجنوبية، وخلال استراحة أخذه غروندونا وتيكسيرا جانباً، وسألاه: “ماذا تفعل بحق الجحيم؟ هل أنت الوحيد الذي لم تصوت لقطر؟”. وحينما عاد المسؤولون الثلاثة إلى التصويت، دعم ليوز قطر، بحسب بورزاكو.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - المهاجـ ✈ ـر
2017-11-15 19:28:02
كل شي صار يمشي بالكاش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ابو فيصل
2017-11-15 18:55:33
هل تعلم بان دوله قطر اصغر من منطقه الاحساء وان تعداد سكان الدمام اكثر منهممممممممممم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - متأمل
2017-11-15 18:42:22
قطر رشت وإبتزت المسؤلين في الفيفا إلى أن فازوا بالتصويت .. والآن جاء رد دور الإبتزاز سيبتزوا قطر بمثل هذه التسريبات وستدفع غصا عنها لستر الفضائح .. وفي النهاية لن تستظيفها وستطالها المحاكمة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -
2017-11-15 18:24:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -
2017-11-15 18:21:45
اللهم لاحسد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - الحبابي
2017-11-15 18:14:41
كاس 2022 في قطررررررررررررررررررررررررر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - مفسر أحلام
2017-11-15 18:05:15
ابشركم شرف قطر ذهب وتعرت مثل .... وموزه من قوة الهرام شاده الحزام الحمدين في مرمی نيران العالم اجمع ابو شنب اصبح يجيد **
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الصقر الجارح

جزاه الله خيرا / الازعاج ما له داعي الناس جايه تاكل عيش هههه / واللي مصر على الط...
بواسطة : 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑

الزيارات الميدانية والمفاجئة لها نتائج ايجابية...
بواسطة :

يعني مع زمن هذه التقنية الحديثة لم يصلون إلى الخاطفين عن طريق الاتصال شيء يترك ا...
بواسطة : فهدالجويان

الرخال مو عاجبه التوجيه من أمير مكه نقول له روح لليمن نظف عرضك وشرفك من المجوس و...
كتاب الرأي
mm

د. محمد العوين

الانتقام الفارسي من العرب!
148 4
mm

سمر المقرن

استيعاب التغيير الاجتماعي
101 1
mm

قينان الغامدي

تنظيم حسن الإرهابي والأتباع: الخدعة انكشفت وحان وقت الحساب
169 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الجودة مفهوم كلي لا يقبل التجزئة!
112 0
mm

محمد آل الشيخ

سفراؤنا في الخارج وضرورة التغيير
319 4
mm

هيلة المشوح

الحريري في حمى الكبار !
155 1
mm

عقل العقل

حزب الله.. من مسرحية الممانعة إلى الإرهاب
129 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما الذي يحول بيننا وتحقيق أهدافنا !؟
139 1
mm

فهد الأحمري

فساد الوعاظ
332 7
mm

قينان الغامدي

خيارات لبنان مع تنظيم حسن: نهاية إرهاب الولي الفقيه حتمية
282 2
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

التهميش !
217 7
mm

عادل التويجري

الفساد !
397 7
mm

عادل التويجري

الواقعية !
412 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
509 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
315 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬518 16
mm

عادل التويجري

طنش !
350 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
310 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
711 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
737 10
الاخبار الدولية
الإفراج عن أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت بعفو خاص‎‎..وهذة المدة التي قضاها من العقوبة!

الإفراج عن أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت بعفو خاص‎‎..وهذة المدة التي قضاها من العقوبة!

 المرصد 8 3٬480 2 ساعتين
في أقل من 24 ساعة .. جيش زيمبابوي ينقلب على رئيسه بعد 30 عاما من الحكم” الدكتاتوري”

في أقل من 24 ساعة .. جيش زيمبابوي ينقلب على رئيسه بعد 30 عاما من الحكم” الدكتاتوري”

 المرصد 24 3٬879 5 ساعات
جيش زيمبابوي يسيطر على السلطة.. وموغابي “بخير” ! – فيديو

جيش زيمبابوي يسيطر على السلطة.. وموغابي “بخير” ! – فيديو

 المرصد 6 3٬576 10 ساعات
إسرائيل تقدم عرض “مفاجئ” لإيران !

إسرائيل تقدم عرض “مفاجئ” لإيران !

 المرصد 46 14٬977 16 ساعة
المرصد الرياضي
فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!

فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!

 المرصد 7 1٬710 2 ساعتين
الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

 المرصد 43 5٬710 21 ساعة
بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

 المرصد 56 4٬262 يوم واحد
مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

 المرصد 205 8٬615 يوم واحد
اخبار فنية
سعد لمجرد يتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل حياته في السجن ومحاولة انتحاره

سعد لمجرد يتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل حياته في السجن ومحاولة انتحاره

 المرصد 4 354 35 دقيقة
هنا شيحة تكشف تفاصيل خلعها لزوجها وأزمة أبنائها-صور

هنا شيحة تكشف تفاصيل خلعها لزوجها وأزمة أبنائها-صور

 المرصد 7 3٬870 5 ساعات
بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء

بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء

 المرصد 86 12٬460 24 ساعة
هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

 المرصد 152 11٬987 يوم واحد
اخبار منوعة
شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية

شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية

 المرصد 13 686 34 دقيقة
طلاق المصممة “نجلاء عبدالعزيز” يثير التساؤلات على مواقع التواصل!

طلاق المصممة “نجلاء عبدالعزيز” يثير التساؤلات على مواقع التواصل!

 المرصد 66 5٬837 4 ساعات
شاهد .. لحظة سقوط “مضيفة” من طائرة ركاب صينية !

شاهد .. لحظة سقوط “مضيفة” من طائرة ركاب صينية !

 المرصد 15 9٬911 11 ساعة
ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليها

ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليها

 المرصد 76 7٬833 18 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد.. لص أراد أن يسرق “منزل” فكانت المفاجأة الصادمة في انتظاره!

شاهد.. لص أراد أن يسرق “منزل” فكانت المفاجأة الصادمة في انتظاره!

 المرصد 37 15٬572 18 ساعة
شاهد لحظة إحتراق استديو قناة العدالة الكويتية على الهواء مباشرة وردة فعل الضيف والمذيع

شاهد لحظة إحتراق استديو قناة العدالة الكويتية على الهواء مباشرة وردة فعل الضيف والمذيع

 المرصد 18 12٬314 22 ساعة
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

 المرصد 1 4٬524 يومين
بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

 المرصد 24 11٬063 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 149 4٬781 يوم واحد
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬574 4 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬693 أسبوع واحد
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬312 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 14٬673 يومين
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬696 يومين
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬545 3 أيام
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬775 3 أيام
اخبار اقتصادية
“سوفت بنك” تعتزم استثمار 25 مليار دولار بالسعودية .. تعرف على مجالات اهتمامها

“سوفت بنك” تعتزم استثمار 25 مليار دولار بالسعودية .. تعرف على مجالات اهتمامها

 المرصد 1 400 51 دقيقة
“الإسكان” و “العقاري” يعلنان تخصيص 30871 منتجاً سكنياً ضمن الدفعة العاشرة

“الإسكان” و “العقاري” يعلنان تخصيص 30871 منتجاً سكنياً ضمن الدفعة العاشرة

 المرصد 39 2٬385 6 ساعات
الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

 المرصد 28 6٬912 يوم واحد
المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

 المرصد 15 1٬885 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬729 6 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬676 7 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬706 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬567 شهر واحد
الاخيرة
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

 المرصد 59 6٬975 15 ساعة
كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

 المرصد 22 7٬826 يوم واحد
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

 المرصد 20 3٬331 يومين
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

 المرصد 36 7٬005 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

 المرصد 207 2٬486 9 ساعات