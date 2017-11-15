رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية

شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية

شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية
حجم الخط A A A
المرصد 27 2٬452 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تناقل المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه خبيرة الجمال جويل ماردينيان أثناء مشاركتها في حدث خاص بالأعراس في مدينة الرياض.

وأشارت جويل في المقطع إلى أنّ الحدث يشهد حضوراً كثيفاً وأنها خرجت من القاعة ولم تتمكن من الدخول إليها بسبب الازدحام.

وعبرت عن اشتياقها إلى معجبيها، لافتة إلى أنها لم تذهب إلى السعودية منذ 12 عاماً.

كذلك نشرت جويل، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً أسود مميزاً مع عباءة مفتوحة بأكمام قصيرة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 - بدي مصاري هلا
2017-11-15 21:18:47
باقي عندكم مصاري هاتوا ههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 -
2017-11-15 21:14:33
حياة وتنتهي ثم تسألين عن كل **** لشباب وبنات المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - بارك الله فيه وهنا يكون سرعة البديهة وحسن التصرف
2017-11-15 21:06:21
😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - الوجه الاخر
2017-11-15 21:02:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 -
2017-11-15 21:00:13
بلاها من التفاهه والفراغه عند البنات ، وقت دراسه وعمل وشلون عندهم وقت وجهد يلاحقون ها التفاهات ، شغلو البنات بعد الدوام والمدرسه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,212 )
22 - الرحااال
2017-11-15 20:24:41
ماشاءالله..جمال واخلاق وذوق..الله يحفظها ل زوجها و والادها ..نورتي الرياض بوجودك 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - ابو فارس
2017-11-15 20:14:35
وهذا همكم متابعة الي خلعت الحجاب والي شالته ....العجيب ان كلكم زعلانين من البطالة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - من هناك
2017-11-15 20:03:47
١٦ خنبوق الي يعطيها وجه انت واشكالك قرفتونا بالا شكال هذي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - المهاا
2017-11-15 20:00:29
!!؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - السحاب
2017-11-15 19:59:22
يالمهااا الدكتوره خلود لما راحت لجده استقبلوها المتجنسات والوافدات وودوها مطعم يمني كاشفات عند اليمني وفرحنات بالمندي وقال ايش قال سعودياات المشكله لا اشكالهم ولا طبعهم يدل انهم سعوديات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,762 )
17 - قلم الحقيقه
2017-11-15 19:57:02
لاتجد لبضاعتها رواج هي أو غيرها الا في بلادنا بينما في الدول الأخرى عادي تصل اليهم تغادر من عندهم ليس في الأمر ماهو غير طبيعي أو تعطى لها بروتوكلات خاصة بها.لماذا هذا يحدث عندنا فقط؟.لكم الاجابة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - المهاا
2017-11-15 19:55:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -
2017-11-15 19:54:35
لا يا حبيب امه هذا مو الحجاب السعودي هذا الحجاب هو حجاب الليبرالجيه السعودية حجابها معروف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,751 )
14 - بدور
2017-11-15 19:40:38
فهمين الحجاب خطاء ياربي لايبلانا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 -
2017-11-15 19:28:47
لا جمال ولا علم ولا حسب ولا نسب واول مره نسمع فيها ومسويه زحمة عند حفيدات الصحابيات 😂🤣 يالله ترحمنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - راجع قدام
2017-11-15 19:28:45
في مقاطع على اليوتيوب بالله شوفوها للممثلات قبل وبعد المكياج وشوفو الفرق .. ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-11-15 19:27:53
حجاب هههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - صنديد جهينة
2017-11-15 19:24:56
وهو هدا يسما حجاب الحمدلله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - صنديد جهينة
2017-11-15 19:24:55
وهو هدا يسما حجاب الحمدلله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - راجع قدام
2017-11-15 19:24:53
المصيبة ان في بنات بياخذون هذه الاشكال قدوة لهم .. يالله ياناس انتبهو لبناتكم لا يجي يوم تندمون وماينفع الندم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - زائر المرصد
2017-11-15 19:24:45
ت 1 ادخل قوقل واكتب جويل قبل وبعد وشف عمليات التجميل تعمل عمايل حتى اسنانها تركيب وهي مرتفعه وانفعا عمليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - واحد مواطن
2017-11-15 19:23:24
طالما الحجاب يجيب فلوس بالنسبة لها..يلبس.!!؟؟بعض الناس مستعد يمشى على رأسه إن كان مشيه على راسه يجيب له فلوس.وما أكثرهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - راجع قدام
2017-11-15 19:23:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -
2017-11-15 19:21:47
انتو وين والحجاب وين الله يخلف عليكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 7,879 )
3 - بلادي زوينا
2017-11-15 19:15:15
جمال من كثر تلطيخ أصباغ همبل على فيسها ! قال جمال .. عمرك ماشفت جمال ي هبوب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 7,879 )
2 - بلادي زوينا
2017-11-15 19:13:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-15 19:11:57
ايش هذا الجمال الرباني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

زوينا اعط صديقك الاحمق جرعة ذكاء ثعلبيه🤣...
بواسطة : ولوو

الله يحفظكم ويحميكم واسأل الله ان ينصركم على أعدائكم...
بواسطة : ابويوسف

مشاءالله وصلتو لجميل بثينه ونا اتابع سعد علوش لخوله اطلاله ببرقه ثهمد تلوح كما ي...
بواسطة : نوف الشهري

الله يطول عمرك ياخالد كل مره تقهر الخونه المفسدين...
كتاب الرأي
mm

د. محمد العوين

الانتقام الفارسي من العرب!
156 4
mm

سمر المقرن

استيعاب التغيير الاجتماعي
104 1
mm

قينان الغامدي

تنظيم حسن الإرهابي والأتباع: الخدعة انكشفت وحان وقت الحساب
176 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الجودة مفهوم كلي لا يقبل التجزئة!
113 0
mm

محمد آل الشيخ

سفراؤنا في الخارج وضرورة التغيير
325 4
mm

هيلة المشوح

الحريري في حمى الكبار !
157 1
mm

عقل العقل

حزب الله.. من مسرحية الممانعة إلى الإرهاب
133 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما الذي يحول بيننا وتحقيق أهدافنا !؟
139 1
mm

فهد الأحمري

فساد الوعاظ
334 7
mm

قينان الغامدي

خيارات لبنان مع تنظيم حسن: نهاية إرهاب الولي الفقيه حتمية
283 2
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

التهميش !
237 8
mm

عادل التويجري

الفساد !
402 7
mm

عادل التويجري

الواقعية !
415 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
509 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
318 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬523 16
mm

عادل التويجري

طنش !
350 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
312 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
712 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
737 10
الاخبار الدولية
الإفراج عن أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت بعفو خاص‎‎..وهذة المدة التي قضاها من العقوبة!

الإفراج عن أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت بعفو خاص‎‎..وهذة المدة التي قضاها من العقوبة!

 المرصد 8 5٬058 4 ساعات
في أقل من 24 ساعة .. جيش زيمبابوي ينقلب على رئيسه بعد 30 عاما من الحكم” الدكتاتوري”

في أقل من 24 ساعة .. جيش زيمبابوي ينقلب على رئيسه بعد 30 عاما من الحكم” الدكتاتوري”

 المرصد 27 4٬455 7 ساعات
جيش زيمبابوي يسيطر على السلطة.. وموغابي “بخير” ! – فيديو

جيش زيمبابوي يسيطر على السلطة.. وموغابي “بخير” ! – فيديو

 المرصد 6 3٬674 12 ساعة
إسرائيل تقدم عرض “مفاجئ” لإيران !

إسرائيل تقدم عرض “مفاجئ” لإيران !

 المرصد 47 15٬321 18 ساعة
المرصد الرياضي
فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!

فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!

 المرصد 7 2٬347 4 ساعات
الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

 المرصد 43 5٬778 23 ساعة
بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

 المرصد 56 4٬268 يوم واحد
مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

 المرصد 205 8٬630 يوم واحد
اخبار فنية
سعد لمجرد يتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل حياته في السجن ومحاولة انتحاره

سعد لمجرد يتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل حياته في السجن ومحاولة انتحاره

 المرصد 5 1٬188 3 ساعات
هنا شيحة تكشف تفاصيل خلعها لزوجها وأزمة أبنائها-صور

هنا شيحة تكشف تفاصيل خلعها لزوجها وأزمة أبنائها-صور

 المرصد 8 4٬461 7 ساعات
بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء

بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء

 المرصد 86 12٬550 يوم واحد
هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

 المرصد 152 12٬025 يوم واحد
اخبار منوعة
شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية

شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية

 المرصد 27 2٬452 2 ساعتين
طلاق المصممة “نجلاء عبدالعزيز” يثير التساؤلات على مواقع التواصل!

طلاق المصممة “نجلاء عبدالعزيز” يثير التساؤلات على مواقع التواصل!

 المرصد 74 7٬436 6 ساعات
شاهد .. لحظة سقوط “مضيفة” من طائرة ركاب صينية !

شاهد .. لحظة سقوط “مضيفة” من طائرة ركاب صينية !

 المرصد 15 10٬392 12 ساعة
ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليها

ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليها

 المرصد 76 7٬967 20 ساعة
يوتيوب المرصد
فيديو .. حقيقة تخصيص لوحات لسيارات النساء بالسعودية

فيديو .. حقيقة تخصيص لوحات لسيارات النساء بالسعودية

 المرصد 1 448 15 دقيقة
شاهد.. لص أراد أن يسرق “منزل” فكانت المفاجأة الصادمة في انتظاره!

شاهد.. لص أراد أن يسرق “منزل” فكانت المفاجأة الصادمة في انتظاره!

 المرصد 38 15٬954 20 ساعة
شاهد لحظة إحتراق استديو قناة العدالة الكويتية على الهواء مباشرة وردة فعل الضيف والمذيع

شاهد لحظة إحتراق استديو قناة العدالة الكويتية على الهواء مباشرة وردة فعل الضيف والمذيع

 المرصد 18 12٬449 24 ساعة
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

 المرصد 1 4٬530 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 149 4٬803 يوم واحد
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬574 5 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬695 أسبوع واحد
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬313 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 14٬703 يومين
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬701 يومين
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬549 3 أيام
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬775 4 أيام
اخبار اقتصادية
“سوفت بنك” تعتزم استثمار 25 مليار دولار بالسعودية .. تعرف على مجالات اهتمامها

“سوفت بنك” تعتزم استثمار 25 مليار دولار بالسعودية .. تعرف على مجالات اهتمامها

 المرصد 6 991 3 ساعات
“الإسكان” و “العقاري” يعلنان تخصيص 30871 منتجاً سكنياً ضمن الدفعة العاشرة

“الإسكان” و “العقاري” يعلنان تخصيص 30871 منتجاً سكنياً ضمن الدفعة العاشرة

 المرصد 41 2٬655 8 ساعات
الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

 المرصد 28 6٬947 يوم واحد
المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

 المرصد 15 1٬886 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬730 6 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬676 7 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬706 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬567 شهر واحد
الاخيرة
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

 المرصد 59 7٬087 16 ساعة
كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

 المرصد 22 7٬862 يوم واحد
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

 المرصد 20 3٬332 يومين
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

 المرصد 36 7٬006 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

 المرصد 300 2٬865 11 ساعة