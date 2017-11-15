شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية
صحيفة المرصد : تناقل المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه خبيرة الجمال جويل ماردينيان أثناء مشاركتها في حدث خاص بالأعراس في مدينة الرياض.
وأشارت جويل في المقطع إلى أنّ الحدث يشهد حضوراً كثيفاً وأنها خرجت من القاعة ولم تتمكن من الدخول إليها بسبب الازدحام.
وعبرت عن اشتياقها إلى معجبيها، لافتة إلى أنها لم تذهب إلى السعودية منذ 12 عاماً.
كذلك نشرت جويل، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً أسود مميزاً مع عباءة مفتوحة بأكمام قصيرة.
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التعليقات
باقي عندكم مصاري هاتوا ههههههههههه
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حياة وتنتهي ثم تسألين عن كل **** لشباب وبنات المسلمين
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😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
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بلاها من التفاهه والفراغه عند البنات ، وقت دراسه وعمل وشلون عندهم وقت وجهد يلاحقون ها التفاهات ، شغلو البنات بعد الدوام والمدرسه
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ماشاءالله..جمال واخلاق وذوق..الله يحفظها ل زوجها و والادها ..نورتي الرياض بوجودك 💚
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وهذا همكم متابعة الي خلعت الحجاب والي شالته ....العجيب ان كلكم زعلانين من البطالة
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١٦ خنبوق الي يعطيها وجه انت واشكالك قرفتونا بالا شكال هذي
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!!؟؟
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يالمهااا الدكتوره خلود لما راحت لجده استقبلوها المتجنسات والوافدات وودوها مطعم يمني كاشفات عند اليمني وفرحنات بالمندي وقال ايش قال سعودياات المشكله لا اشكالهم ولا طبعهم يدل انهم سعوديات
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لاتجد لبضاعتها رواج هي أو غيرها الا في بلادنا بينما في الدول الأخرى عادي تصل اليهم تغادر من عندهم ليس في الأمر ماهو غير طبيعي أو تعطى لها بروتوكلات خاصة بها.لماذا هذا يحدث عندنا فقط؟.لكم الاجابة.
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لا يا حبيب امه هذا مو الحجاب السعودي هذا الحجاب هو حجاب الليبرالجيه السعودية حجابها معروف
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فهمين الحجاب خطاء ياربي لايبلانا
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لا جمال ولا علم ولا حسب ولا نسب واول مره نسمع فيها ومسويه زحمة عند حفيدات الصحابيات 😂🤣 يالله ترحمنا
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في مقاطع على اليوتيوب بالله شوفوها للممثلات قبل وبعد المكياج وشوفو الفرق .. ***
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حجاب هههههههههههههه
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وهو هدا يسما حجاب الحمدلله
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وهو هدا يسما حجاب الحمدلله
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المصيبة ان في بنات بياخذون هذه الاشكال قدوة لهم .. يالله ياناس انتبهو لبناتكم لا يجي يوم تندمون وماينفع الندم
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ت 1 ادخل قوقل واكتب جويل قبل وبعد وشف عمليات التجميل تعمل عمايل حتى اسنانها تركيب وهي مرتفعه وانفعا عمليه
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طالما الحجاب يجيب فلوس بالنسبة لها..يلبس.!!؟؟بعض الناس مستعد يمشى على رأسه إن كان مشيه على راسه يجيب له فلوس.وما أكثرهم.
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انتو وين والحجاب وين الله يخلف عليكم
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جمال من كثر تلطيخ أصباغ همبل على فيسها ! قال جمال .. عمرك ماشفت جمال ي هبوب
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ايش هذا الجمال الرباني
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