شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية

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صحيفة المرصد : تناقل المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه خبيرة الجمال جويل ماردينيان أثناء مشاركتها في حدث خاص بالأعراس في مدينة الرياض.

وأشارت جويل في المقطع إلى أنّ الحدث يشهد حضوراً كثيفاً وأنها خرجت من القاعة ولم تتمكن من الدخول إليها بسبب الازدحام.

وعبرت عن اشتياقها إلى معجبيها، لافتة إلى أنها لم تذهب إلى السعودية منذ 12 عاماً.

كذلك نشرت جويل، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً أسود مميزاً مع عباءة مفتوحة بأكمام قصيرة.

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