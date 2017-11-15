شاهد.. إجابة وزير التجارة على سؤال شاب عن قرارات جديدة تضره عند بدء أي مشروع!

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صحيفة المرصد: وجه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي نصيحة للشباب الراغبين في تأسيس شركات أو مشاريع بالبدء فوراً في مشاريعهم.

وجاء ذلك خلال مشاركته الاثنين الماضي في أعمال المنتدى الذي أقيمت الدورة السادسة منه في الغرفة التجارية بمدينة الرياض.

وكان أحد الشباب الحاضرين في منتدى شباب الأعمال وجه سؤالا للوزير عما إذا كانت هناك قرارات جديدة قد تصدر مستقبلاً وتؤثر سلباً على رواد الأعمال الراغبين في البدء في مشاريعهم التجارية.

ورد الوزير قائلا أن أي شاب يرغب في عمل أي مشروع عليه البدء فيه فورا وأضاف أن كل ما صدر ويصدر من قرارات وتشريعات إنما هو في صالح الوطن ويهتم بالمصلحة العليا للمملكة وللأجيال القادمة.

وقال الوزير “أؤمن أنه على الشباب أن يسعى، وليس عليه إدراك النجاح وعلينا أن نستشير وعلى الشباب أن يترجموا أفكارهم العاطفية والحماسية إلى أفكار “.

