شاهد.. إجابة وزير التجارة على سؤال شاب عن قرارات جديدة تضره عند بدء أي مشروع!
صحيفة المرصد: وجه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي نصيحة للشباب الراغبين في تأسيس شركات أو مشاريع بالبدء فوراً في مشاريعهم.
وجاء ذلك خلال مشاركته الاثنين الماضي في أعمال المنتدى الذي أقيمت الدورة السادسة منه في الغرفة التجارية بمدينة الرياض.
وكان أحد الشباب الحاضرين في منتدى شباب الأعمال وجه سؤالا للوزير عما إذا كانت هناك قرارات جديدة قد تصدر مستقبلاً وتؤثر سلباً على رواد الأعمال الراغبين في البدء في مشاريعهم التجارية.
ورد الوزير قائلا أن أي شاب يرغب في عمل أي مشروع عليه البدء فيه فورا وأضاف أن كل ما صدر ويصدر من قرارات وتشريعات إنما هو في صالح الوطن ويهتم بالمصلحة العليا للمملكة وللأجيال القادمة.
وقال الوزير “أؤمن أنه على الشباب أن يسعى، وليس عليه إدراك النجاح وعلينا أن نستشير وعلى الشباب أن يترجموا أفكارهم العاطفية والحماسية إلى أفكار “.
وزير التجارة والاستثمار " أؤمن أنه على الشباب أن يسعى، وليس عليه إدراك النجاح". pic.twitter.com/yT6t8Bo59P— شباب الأعمال YBC (@YBCruh) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
8 أبوراكان البطاله تحتاجه كل دول العالم مهم فيه إحصاءربع سنوي نصف سنوي او تقسم السنه كل 3ش إحصاء من مجاميعه سكان وظائف عاطلين عاطلات أرامل مطلقات عوانس بعد سن معين الخ
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السوق راكد والاجانب كل يوم يطلعون والضرائب جايه غير الرسوم الاخرى ولايجارات المبالغ فيها ولايدي العامله مرتفعه وش المشاريع اللي تستمر
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ادعولي مشروعي ينجح تكفوووون
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تامينات ممن قلق فرضايقلق على الأمن الوظيفي بعدمرورزمن ابدامافيه قلق حتى لوكنت موظف حكومي اوالعكس ولك اشتراكات وحولت تأمينات تجمع لك وبعد سن معين حسب أنظمة التأمينات تستفيدخذكتاب تأمينات مجان(واقراه)
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*** الاسواق راكدة والكثير خرج من السوق والمنشأت الصغيرة اغلقت اثقلوهم بكثرة الرسوم واذا تم تطبيق الضرائب والرسوم على العمالة
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اعتقد ان اصحاب الشركات يعانون في كيف المبتدأ في مؤسسة صغيرة***اذا فقط بفتح مؤسسة حتى ابدا يكون مر ثمانية شهور ودفعت الدفعة الثانية لمقر المشروع !
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مشكلة الشباب والشابات البعض يقلق من الأمن الوظيفي الأمن الوظيفي موجود بين يديك لاتخاف بعد 300شهر متصله اومتقطعه او25سنه كله واحدة انت تعمل بمهن حره او قطاع خاص محفوظه لك تقاعدمبكراوتزيدمده يزودالمعاش
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انظمه يصف مواطن مواطنة نظام التأمينات مختص قطاع خاص مثلامواطن مواطنه عندهم أي مهنه حره حلاق كوافيره خياط ترزيه نسكافيه الخ تعمل وحدها تشترك تأمينات مهن حره وتدفع كل شهر مبلغ سيستفيدوقطعابعد25س او300ش
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****يفترض مثلا شاب عاطل ثانوي اوجامعي غيرمتوظف البقالات بالأحياء تربح مثلا انت عندك دكان بقاله كم تربح كذاوكذامثلاخلاص سجل تأمينات وتدفع شهري كذا بعد25سنه او300شهرمتصله اومتقطعه تقبض
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اصحاب المشاريع الصغيره جدا مثل واحد نفراو2او3ذولا هو اللي يحتاج الي شرح مفصل بعكس منشاءات متوسطه وكبيره يأخذون استشاره بيوت خبره لكن سطراول وثاني مشروع صغير مهن حره صغيره مثل كافيه الايجارموادوتوقعات
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اين تذهب رسوم الاجانب والبطاله في زياده
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والله من كثر ماندفع اقامات وتامين وتامينات وجوازات وسعوده والحين ضريبه مضافه وضريبة عامل والبطاله زي ماهي تزيد ماتنقص
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اذا كنت تبحث عن عمل تفرحك قرارات وزارة التجارة واذا اصبحت من اصحاب الاعمال التجارية***لانك ستعرف معناها
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مفروض توضح أكثر عن المخاطر المحتمله لرؤس الأموال صغيره متوسطه كبيره مش إبداء وبس إبداء وبس قولهم المخاطروالاحتياطات واذاكان نفراو2او3مثلاكافيه يشتركون تأمينات بعد25 سنه معاش لهم
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نصيحتي لاي واحد يريد ان يبداء مشروع ان يتريث ولايستعجل***
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أجل اللي بدا ثروته الخياليه بميتين ألف طلع كله****
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احذر تسلم
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