معلومة قد لا يعرفها الناس عن الفنان “خالد عبدالرحمن” ولهذا السبب حرّم المتشددون طريقة لبسه للشماغ!

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صحيفة المرصد: طرح الفنان خالد عبدالرحمن (مخاوي الليل)، ألبوم “صارحيني” في أواخر شتاء عام 1988 وظهر لأول مرة على الألبوم وكان هذا الأمر يُعدّ آنذاك مجازفة كبرى، حين كان أتباع ما يُسمّى بـ “الصحوة” يفرضون تشدُّدهم بشكل كبير.

وقال الباحث التاريخي والمهتم في الموروث الشعبي طلال المرشدي: “ظهرت موضة الكوبرا مع أول ألبوم للفنان خالد عبدالرحمن وكان خالد هو أول من ظهر بها وهذه معلومة قد يعرفها الناس لأول مرة”.

وأضاف: “بجانب تحريمهم للأغاني في ذلك الحين، حرّم المتشددون كذلك طريقة لبسه للشماغ”.

وواجهت موضة “الكوبرا”، نقدا لاذعا عند كثير من المتشددين، الذين “حرّموها”، ووصفوها بأنها موضة “تُعدّ من خوارم المروءة”.