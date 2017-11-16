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معلومة قد لا يعرفها الناس عن الفنان “خالد عبدالرحمن” ولهذا السبب حرّم المتشددون طريقة لبسه للشماغ!
صحيفة المرصد: طرح الفنان خالد عبدالرحمن (مخاوي الليل)، ألبوم “صارحيني” في أواخر شتاء عام 1988 وظهر لأول مرة على الألبوم وكان هذا الأمر يُعدّ آنذاك مجازفة كبرى، حين كان أتباع ما يُسمّى بـ “الصحوة” يفرضون تشدُّدهم بشكل كبير.
وقال الباحث التاريخي والمهتم في الموروث الشعبي طلال المرشدي: “ظهرت موضة الكوبرا مع أول ألبوم للفنان خالد عبدالرحمن وكان خالد هو أول من ظهر بها وهذه معلومة قد يعرفها الناس لأول مرة”.
وأضاف: “بجانب تحريمهم للأغاني في ذلك الحين، حرّم المتشددون كذلك طريقة لبسه للشماغ”.
وواجهت موضة “الكوبرا”، نقدا لاذعا عند كثير من المتشددين، الذين “حرّموها”، ووصفوها بأنها موضة “تُعدّ من خوارم المروءة”.
التعليقات
45 - زائر الفجر2017-11-16 05:05:49
43 - كلنا فخر في ملكنا / أحسنت ، سلمت يمينك ، أنا اختصرت كل ذلك بقولي في تعليقي السابق : بل حرموا الحياة كلها ، دعوا إلى ثقافة الموت بدلا من ثقافة الحياة
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44 - كلنا فخر في ملكنا2017-11-16 04:58:32
حرمو السياره والتلفزيون والجوالات والكاميرات والاكل بالشوكه والجينز وقيادة المرأة للسياره والسفر للخارج وتعليم البنات وتصوير الجنين بالسونار. حياة مميته كل شي فيها حرام !!! الحمدلله على نعمة النور
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43 - الشاكوش2017-11-16 04:53:03
يعني ألي يغنيه مخاوي افضل من كلام الله أنتم موعودون في الدنيا يعيشة ضنكه وفي الآخرة بعذاب أليم اتقى الله انت وهوه
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42 - زائر الفجر2017-11-16 04:48:45
بل حرموا الحياة كلها
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41 - زائر الفجر2017-11-16 04:46:53
حتى البوفيه المفتوح حرموه !!
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40 - شايف وساكت2017-11-16 04:34:21
لايهمني كوبرا وصل وثعبان وحية مايهمني من فيهم هذي الصفات بهذه الدواب ويريدون تمييع الدين واستحلال محرما وتحريم حلال. نقول لهم بفم واحدا مزمجرا خبتم وخابت مساعيكم لاتعدو قدركم
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39 - شايف وساكت2017-11-16 04:31:17
ابى ضميري وديني إلا أن ينطق بأوسط الايمان وهو اللسان اراكم تلصقون بالمتدينين والمستقيمين صفات نشاز منبوذه وكأنهم الضلام وانتم النور ابرأ الى الله مماتقولون الحرام يبقى حرام ولن تستطيعو تحلوه بإذن الله
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38 - ابراهيم ناصر2017-11-16 04:27:00
شخصية الكوبرا قبل ظهور خالد عبدالرحمن بكثير ولا يوجد لها مخترع مثل شخصية بنت البكار وغيرها ، على العموم كان الغزلنجيه يسمعون خالد وغيرهم يسمعون مزعل ايام القراندي وام عزيز وما اسرع الأيام يا رب .
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37 - شاكوش2017-11-16 04:26:27
متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله ولي يبغى يخاوي الذئب ولا الثعلب بكيفه كل شي عندالله مكتوب .. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ..هذا وعد الله أبوها المتشدقين
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36 - آخر ايآم الصحوة2017-11-16 04:14:32
الصحوه هي مانراه في تعليقات الذكور بأن المرأه تابعه له وراتبها له ويحرم عليها قيادة السيارة لتشتري له سيارة براتبها وقرض ليتزوج عليها بحجة انها تركت بيتها للعمل ! وكأن الصحابيات لم يكن يعملن في السابق
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35 - آخر ايآم الصحوة2017-11-16 04:10:11
الصحوة عند النساء هي إلغاء شخصية الفتاة وتكريس فكر انها ضعيفة وتابعه فظهر لنا جيل لايعرف ابسط حقوقه ولا تعرف تتصرف في ابسط امورها اوهموها انها عار وحرمو عليها قيادة السياره واجبارها على الاختلاء بهندي
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34 - آخر ايآم الصحوة2017-11-16 04:04:34
الصحوه هي تكريس فكرة الموت وظهور جيل متناقض لايصلي ولا يصوم ويقذف في الاعراض ويتساهل في اعطاء الحقوق ويرد عليك بكل ثقه انه رجال شايل عيبه وهو من اهل الحرمين وكأن مكان الولادة من اسباب دخول الجنه !
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33 - آخر ايآم الصحوة2017-11-16 03:59:09
الصحوة ليست قال الله او رسولة. المقصود فيها اشخاص يدعون انهم اولياء الله في ارضة يحرمون ما أحل الله على البسطاء ويلعنون الكفار وتجدهم في الصيف يتفسحون عندهم ويبتعثون ابنائهم لجامعاتهم !!!!
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32 - آخر ايآم الصحوة2017-11-16 03:54:12
اللي يدافعون عن الصحوه اكبر دليل انكم على خطأ انظرو إلى تعليقاتكم جميعها ***اعتدتم على فرض رأيكم بالصراخ والتخويف والقوة ! مرحباً بعهد الذوق والكرامه 💓
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31 - عبدالقيوم2017-11-16 03:43:13
الحب قطع قلوب البعارين حتى الحمير السود لعن جدفها طلال مداح وخالد عبدالرحمن غنولكل أنواع الحب والي ماسمع لهذين الفنانين لم يعرف معنى الغرام
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30 -2017-11-16 03:07:21
اذكرواالله وصلواعلى النبي الدين واحدلايتغيروالثوابت لاتتغيرالخيرماقال الله وقال الرسول والعلماءالراسخون في العلم كاابن بازوالعثيمين وليس من يحلل ويخرم على حسب اهواءنفسه ومايملى عليه شيطانه
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29 - ابو احمد2017-11-16 02:52:45
الصحوه كانت ذكريات مؤلمه على الشعب السعودي .. لكن الان الحمد الله الصحوه الان في انفاسها الاخيره
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28 - jok-52017-11-16 02:52:11
مخاوي الليل مخاوي الذيب العنكبوت آهات هاجوس ... بعض شخابيط الجدران ايام الطيبين
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27 - القحطاني2017-11-16 02:40:01
ايش معنى الصحوة {هل هو الذي يلتزم بشرع الله وينضبط }. لأني سمعت الملك فهد يمتدح الصحوه ويشييد بها. حيرتنا الدنيا.
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26 - ابو فاطمة المريحل2017-11-16 02:26:10
تعليق 16 والرافضة انتهو ونقرضو
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25 - ام محمد2017-11-16 02:22:47
هههههه استغفر الله العظيم يعني ماحرم الغناء إلا المتشددين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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24 - ابو فاطمة المريحل2017-11-16 02:15:55
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23 - زائر واقعي2017-11-16 02:12:24
***
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22 - ابو بدر - الرياض2017-11-16 02:10:04
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21 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-16 02:05:21
(🌒مخاوي الليل🌖)
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20 - إتحادي صميم2017-11-16 02:02:04
فنان عظيم. صراحه من اميز وافضل الفنانيين
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19 - من هناك2017-11-16 02:02:04
طيب من هم المتشددين عطونا اسمائهم من دون لف ودوران ؟؟؟
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18 - باطوق2017-11-16 02:00:00
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17 -2017-11-16 01:52:18
التلميح بالرسايل له حب ثاني
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16 - سلطان القحطاني2017-11-16 01:51:22
الصحويين انتهى زمنهم بلاااا رجعه
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15 - العتيبي2017-11-16 01:50:44
( مايسمى بالصحوه ) هالحين الدين وهل الدين صارو منبوذين والله اللي مافيكم خير اتقو الله الدين ماهو لعب يوم تسمون اللي يحارب الحرام بالصحوه اهل الصحوه على قولتكم هم السعوديين مسلمين غيورون على دينهم
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14 - عوكل2017-11-16 01:47:41
مه كامل احترامس وتقديري غير صحيح تشخيصة الكوبرا قبل خالد عبدرالحمن بكثير
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13 - محمد الشهري2017-11-16 01:45:32
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12 - جنط مصدي2017-11-16 01:38:05
مع احترامي وتقديري لشخصه الكريم ***
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11 -2017-11-16 01:38:04
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10 -2017-11-16 01:36:58
وماذا عن تشخيصة. بنت البكار. وماذا عن تحب الحمام. وماذا عن تعال اوريك الطياره الي طايحه بالمزرعه.
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9 -2017-11-16 01:36:52
لك متابعين عشان كذا ابيك تكون مثالي في كل شي في كلامك في حروفك في حضورك في ردات فعلك
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8 - سمير نجد2017-11-16 01:35:02
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7 - بندر العتيبي2017-11-16 01:34:26
ايام حلوووووه
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6 - حلمنتيشي2017-11-16 01:34:06
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5 - سمير نجد2017-11-16 01:33:42
هذه الطريقة في لبس الشماغ عند الكويتيين منذ إنتشار لبس الشماغ في الخليج العربي .
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4 - سمير نجد2017-11-16 01:31:42
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3 - حلمنتيشي2017-11-16 01:29:48
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2 - سعود2017-11-16 01:28:03
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1 - ازرق عبر2017-11-16 01:26:01
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آخر تعليق
بواسطة : أبرار
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بواسطة : اهم شي النقاب
شي مايترقع ابد عدت الفيديو مليون مره وش هالطلب اللي تطلبه من عامل وتقرب بحضنه وت...
بواسطة : هههههههههه
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