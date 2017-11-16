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تفاصيل مكان وتاريخ أول حفل غنائي تحييه الفنانة “بلقيس” للنساء بجدة
صحيفة المرصد : أعلنت الفنانة اليمنية بلقيس، أمس الأربعاء، إقامة أول حفل نسائي في المملكة العربية السعودية تحت شعار “معًا أبدًا” ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني الإماراتي.
وقالت بلقيس عبر صفحتها على موقع “إنستغرام” إن الحفل سيقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية، وسيكون الأول من نوعه في جدة، مطالبة جمهورها بالإشارة إلى فتيات جدة في منشورها حتى يحضروا الحفل.
و أوضحت الفنانة اليمنية الشابة أن بيع التذاكر سيبدأ اليوم للنساء فقط، لافتة إلى أن الحفل سيقام يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وكانت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أعلنت عن حفلات كبرى يحييها الفنان كاظم الساهر والموسيقار اليوناني العالمي ياني في الرياض وجدة.
التعليقات
52 -2017-11-16 07:32:21
من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم نسائه الذين هم قدوات لبناتنا ونسائنا في أخلاقهن وحشمتهن فرضي الله عنهن أجمعين
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51 -2017-11-16 07:24:34
قدوة نسائنا هم ال بيت الرسول ومنهم السيدة الطاهرة الشريفة عائشة بنت الصديق وزوجة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم قدواتنا
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( عدد التعليقات 2 )50 - الرحااال
لاتفكر يامتشدد في يوم بجي ونخون الوطن مثل مافعلت..من يقف في صف ارهابي مثل بن لادن فهو عدوا السعوديه..متشدد ارهابي قذر لطخ اياديه بدماء الشهداء من النساء والاطفال ورجال العسكر..وانت يامتشدد مثله 💚
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( عدد التعليقات 2 )49 - الرحااال
ت 43..اضف مع نمر النمر ، الخميني و بن لادن خائنين الدين والوطن..شوهوا كل شي جميل..قتلوا الابرياء، ولا انت واقف مع متشدد مثلك الذي فجر في مباني السعوديه ولم يسلم منه دوله..لعن الله كل متشدد شيطاني 💚
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48 - عبير القاسمي2017-11-16 07:19:17
أنتهى زمن الأخونجيه ولصحونجيه الأرهابيين فقد دمرو الوطن وكرهو المواطنيين في وطنهم ومن الحياه كلها بسبب فتاويهم المتطرفه أرجو من الدوله طردهم إلى إفغانستان
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47 - ننتطر الرد الحاسم من قائد الأمه2017-11-16 07:17:40
ننتظر امر ملكي بإعادة العلاوة و38 والله ماننتظر بالكيس ولاغيرها لو حفلتها مجانيه تحت البيت ماهمتني نبغى نعيش بس نبغى العلاوه
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46 - ✔✔كاسرهم✔✔2017-11-16 07:15:54
نعم اعمامك يخافون من الزلازل لانها من العظيم القهار وهذي الزلازل بأمرة سبحانة،،،،، اما الزلايب فلا تخاف الاسود منهم 🚫🚫
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45 -2017-11-16 07:10:50
اشتي توزعون بنت الصحن في الحفله
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44 -2017-11-16 07:09:27
وش ذا الخلطه مغنيه يمنيه تحتفل باليوم الوطني الاماراتي في السعوديه كانه عصير باميه بالبرتقال وعرق السوس
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43 - ✔✔كاسرهم✔✔2017-11-16 07:08:47
احسنت ياالرخل اللهم عليك بنمر النمر وكلابة كلاب ايران 🚫🚫
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42 - ودانه ودانه2017-11-16 07:05:04
وأهبش وأهبش
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( عدد التعليقات 2 )41 - الرحااال
هل الغيره كانت موجوده في ضرب النساء في الاسواق بالخيزران لأنها لابسه عباءه كتف..هل الغيره ان تسحل فتاة في الشارع وتكشف سيقانها امام الماره..هل الغيره ان تسبب لها حادث تقطع يدها وتقتل زوجها ؟ 💚
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( عدد التعليقات 2 )40 - الرحااال
الزلازل تخوف المتشددين اصحاب الذنوب..اما الواثق من ربه ونفسه، فأنه يتفائل خيرا مع كل مايفرضه الله ويأمر به..تفائلوا خيرا تجدوه 💚
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( عدد التعليقات 2 )39 - الرحااال
سيأتي يوم ع المتشددين..يندمون ع جميع السنين التي اضاعوها في غفلتهم، بعدها يلعنون سابقينهم من المتشددين ويلعنهم اللاعنون 💚
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38 - يمني مقيم2017-11-16 06:59:03
الفن والطرب اليمني اكتسح العالم
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37 - ابو خالد من رابغ2017-11-16 06:53:18
أنتم ماتخافون من الزلازل اللي ف الجنوب والشمال الهم احفظ بلدنا من كيد الكائدين
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36 - hima2017-11-16 06:51:55
احسن شى ان الغيرة تموت في ناس وتحيا في آخرين
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35 - المااااضي2017-11-16 06:47:31
الزلازل والمحن بسبب ارهابكم يالصحونجيه ..
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34 - الى الا مسمي نفسه الماااضي2017-11-16 06:45:40
يعني عشان ترضى عنا انت واشكالك لازم نحضر لبلقيس واذا عندنا عفه وغيره وتركناها لك تقوم تصفنا ع كيفيك، الله ينتصر لك انسان ظلمته
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33 - الى الا مسمي نفسه الماااضي2017-11-16 06:42:50
الماضي اشرف منك ومن اشكالك
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32 - hima2017-11-16 06:41:51
لسه المتشددين فارضين رايهم على كل الافراح للمواطن والوطن,ليش الفصل والتخصيص,افتحوها زي العالم,والا كانك يابوزيد ماغزيت,التشدد متصدر.
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31 - المااااضي2017-11-16 06:35:04
هههههه صحونجي اطلع برا . .افغانستان ترحب بأشكالك
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30 - بدر 662017-11-16 06:34:04
اللهم عليك بمن يريد إفساد بلادنا ويدخل الغواني والمطربات والمعازف علينا فانهم لايعجزونك .
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29 -2017-11-16 06:30:12
الا بلاد الحرمين يا هيئة الترفيه. لا لبلقيس. اما وجد الا الاغاني للترفيه استغفر الله العظيم واتوب اليه
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28 - نيدو2017-11-16 06:28:11
اتقوا الله فينا ... لاتدمرون الوطن بمعاصيكم .. الحروب والزلازل والفتن ... اللهم اكفنا فيهم بما شئت
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( عدد التعليقات 2 )27 - الرحااال
فيه فرق بين الفنانه والفنان وبين الطقاقه..كل الفنانين يغنون في الافراح جميعهم،حتى الاجانب يغنون في الافراح،لابد ان تميز بينهم،لاتسمى طقاقه علشانه غنت في عرس،طقاقه غير والفنانه بلقيس شمعة الخليج غير 💚
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26 -2017-11-16 06:20:58
اللهم عليك بهم
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( عدد التعليقات 2 )25 - الرحااال
صباح الخير..وما احلى الصباح عندما تصبح وتجد ان الماضي القبيح بكل مافيه انتهى ولن يعود..تظن انك في حلم، ومازلت تحلم..هنيئا لنا بهذه الدوله التي لاتريد ل شعبها الا الراحه 💚
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24 - مواطن2017-11-16 06:14:52
حسبنا الله ونعم الوكيل يارب تجعل وزرها على من واقف عليها وسهل لاقامتها يارب المصيبة ان جده فيها ***غير مسبوق عن باقي المناطق بسبب كثرة المجنسين من اصول عربية وكذلك اسيويه
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23 - الي ام البنات2017-11-16 06:12:21
خذي ***ء افضل واستر لك ،، لا تروحين حفله بلقيس
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22 - جنوبية ..🌻2017-11-16 06:10:43
مثلها مثل الطقاقات الي بالزوجات وياكثر ماتغني بلقيس في الزوجات وهي عايشة هنا في جدة وحفل نسائي مو مختلط مانقول إلا يارب وفقنا للعمل الصالح واكفينا شر الفتن ماظهر منها ومابطن لو الحفلات ببلاش ماحضرت
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21 -2017-11-16 06:10:40
الحقيقه أن الشعب متعطش للفرح وسرور ولموسيقى شكرآ لهيئة الترفيه لقد خطفو الجماعات المتطرفه الأرهابيه مشاعر الفرح وسرور من الشعب وقد حان وقت ترحيلهم من بلادنا إلى مكانهم الحقيقي في كهوف جبال تورا بورا
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20 - مروان2017-11-16 06:09:52
هذه المور راح توصلنا مواصلين لا يعلمها الا الله، لانسى مكه وقدسيتها او المدينة وشرفها،، ااه بس شي يخلي العين تدمع
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19 - غريب2017-11-16 06:08:21
تعليق مخالف
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18 - طلال2017-11-16 06:07:14
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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17 - مروان2017-11-16 06:02:36
تعليق ١٥ لا تعتقد انه الناس بنفس تفكريك ***
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16 -2017-11-16 05:59:30
ت15 ضربك ترله محمله حديد
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15 -2017-11-16 05:56:38
أتنمى من الدوله الضرب بيد من حديد على الجماعات المتطرفه أمثال الأخونجيه ولصحونجيه الأرهابيين وترحيلهم إلى جبال تورا بورا الأفغانيه حفاظآ أمن الوطن ولمواطن
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14 - مروان2017-11-16 05:47:06
الله يرحم بن عثيمين وبن باز والغديان يالله لا تهلكنا
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13 -2017-11-16 05:43:46
اول الحاضرين ***ان شاء الله
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12 - بصائر للناس2017-11-16 05:41:58
بسم الله الرحمن الرحيم (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله)
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11 - كيف2017-11-16 05:41:45
فيه وحدة راحت تسولف عن جارتها، قامت جارتها تتلقف وتقول ليش بنتك ماتهرج،،قالت البنت كل ذولا البزاران طلعوا منك،،، الشاهد انه سكتنا فترة ويوم نطق السفهان اصبح ذا وضعنا
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10 -2017-11-16 05:41:29
ت7 باختصار من سمح بذلك
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9 - أم البنات2017-11-16 05:40:03
أرجو الحذر من الدواعش المتشددين الأرهابيين لأنهم غدراين يمكن يفعلو أعمال تخريبه
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8 -2017-11-16 05:39:52
ت4 ولا تنسين تاخذين ***معك في يدك
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7 - لماذا2017-11-16 05:38:49
مين بيتحمل بذنوب كل الناس ذي
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6 - لماذا2017-11-16 05:38:20
يالله وش الا يصير معقول تخلينا عن كرامتنا ماتوقعت يوم يجي بهذا الشكل
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5 -2017-11-16 05:37:41
الان الي المفروض يتحاسب التعليم واخاصه المعلمات الى متى كل شخص يتنصل من مسؤلياته
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4 - أم البنات2017-11-16 05:29:21
أنا أول الحاضرين إن شاء الله
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3 - المتيم2017-11-16 05:28:48
تعليق مخالف
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2 - سمرقند2017-11-16 05:28:11
يا فرحتنا تاخذي فلوسنا وتمشين مين المغفله ألي حتجيك
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1 -2017-11-16 05:23:04
جنب مكة بنهم نص ساعه اللي يوافق علي مكة والمدينة يسير فيها يروح للحفله
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