بسبب مخالفات وتجاوزات .. كشف حقيقة وقف بث قناة “بداية” !

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صحيفة المرصد : أكد المشرف العام على قناة “بداية” سامي الجعوني أن القناة لم تتلق خطابا من وزارة الثقافة والإعلام بوقف بث القناة حتى إشعار آخر، فيما تعذر التواصل مع المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، للاستنارة برأيه حول حقيقة أمر الإغلاق من عدمه.

وكانت قناة بداية أطلقت بثها في شهر مايو 2005 باسم «زواج»، وأغلقت في المرة السابقة بعد اتهامات أطلقها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، رأوا أنها تقدم محتوى هابطاً ومسيئاً وعبارات غير لائقة، وهو الأمر الذي جعلها تحت دائرة الانتقاد بشكل مستمر، بعد رصد العديد من المشاهد المخلة التي دعت إلى إغلاقها أو تشديد الرقابة على محتواها وفقا لـ«عكاظ».