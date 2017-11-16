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بسبب مخالفات وتجاوزات .. كشف حقيقة وقف بث قناة “بداية” !
صحيفة المرصد : أكد المشرف العام على قناة “بداية” سامي الجعوني أن القناة لم تتلق خطابا من وزارة الثقافة والإعلام بوقف بث القناة حتى إشعار آخر، فيما تعذر التواصل مع المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، للاستنارة برأيه حول حقيقة أمر الإغلاق من عدمه.
وكانت قناة بداية أطلقت بثها في شهر مايو 2005 باسم «زواج»، وأغلقت في المرة السابقة بعد اتهامات أطلقها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، رأوا أنها تقدم محتوى هابطاً ومسيئاً وعبارات غير لائقة، وهو الأمر الذي جعلها تحت دائرة الانتقاد بشكل مستمر، بعد رصد العديد من المشاهد المخلة التي دعت إلى إغلاقها أو تشديد الرقابة على محتواها وفقا لـ«عكاظ».
التعليقات
35 - فاضي2017-11-16 07:30:36
اتمنى ايقاف هذه القنات بسبب انها من برا الله الله ومن جوه يعلم الله
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34 - عبدالله2017-11-16 07:29:59
انها مأوى لمن هب ودب إغلقوها وأمثالها وكل من ينتهج نهجهم فلا فائدة ترجى منها للبلد والإسلام والمسلمين وانما لاصحابها لجلب المال
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( عدد التعليقات 587 )33 - رهوك
الواجب الغاء هالقناة الي كلها تميلاح قدام الشاشه ستار اكاديمي بس حلقات بدويه وهياط
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32 - بصائر للناس2017-11-16 07:28:56
بداية وفقكم الله لكل خير خذوا الانتقادات بصدر رحب ولا تبثوا اي شيء مخالف للدين او القيم واكثروا من بث القرآن الكريم ودروسه فهو الخير كله .
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31 -2017-11-16 07:18:21
يتابعونها وينتقدونها ويتابعونها وينتقدونها🙄
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30 -2017-11-16 07:15:14
قناة التسدح والتبطح قناة شغل من لاشغل له
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29 - ننتطر الرد الحاسم من قائد الأمه2017-11-16 07:14:40
طيب mbcوشركائها من القنوات الهابطه للثماله إلا ذكر الله فيها وماوالاها وينكم عنها ؟! هههههههههه والله شي عجيب بهذا الزمن
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28 -2017-11-16 07:14:25
صحيح انها قناة عليها بعض الملاحظات لكن مافيها اختلاط ولا رخص ولا عٌري ولا سفور ليه ماهي عاجبتكم🤔
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27 - شبل ابيض2017-11-16 07:14:02
****قناة شفتها على وجه الارض
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26 - سمرقند2017-11-16 07:06:36
الخنبقه يشكل
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25 - شغف2017-11-16 07:04:10
قناة سامجة ولافهمت أهدافها فقط ظهور وترزز وتميلح
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24 -2017-11-16 07:00:03
مع اني ما احب ذا القناة لكن لفت نظري جملة مشاهد مخله اذا هذي مخله في نظركم اجل بقية القنوات الهابطة وش تكون وليه ما تحاسبون الكل وتنظفون اعلامنا
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23 - أبورائد2017-11-16 06:58:15
قناة فاشلة وسامجه وفيها نوع من الغزل ويشاهدونها النساء فقط،وعي أخطر من أم بي سي في نظري لأنها تتسر بالقيم الأجتماعيه والدين
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22 - المااااضي2017-11-16 06:58:08
الاخونجيات والصحونجيات مبسوطات على متابعة الشباب المشاركين في قناة بدايه..وأبوهم الصحونجي مبسوط على متابعة بناته للشباب المشاركين😅
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21 - المااااضي2017-11-16 06:55:15
قنوات mbc قنوات وطنيه ..تقف مع بلدنا في كل القضايا..اما قنوات بدايه والمجد واشباهها فهي قنوات ***
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20 - بصائر للناس2017-11-16 06:54:55
وقفت على بداية ! لو قلنا إن فيها مخالفات فهي مع ذلك افضل بكثير من قنوات الفسق والمجون بل لا مقارنة بينها إطلاقا ! لان فيها برامج دينية وممنوع الاختلاط يحاربها بني علمان لا يريدوا اي شيء يتعلق بالدين .
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19 -2017-11-16 06:54:14
قناة بداية هي الأفضل في القنوات الترفيهية وبرامجها الدينية قليلة ويوجد بها تجاوزات لكنها أفضل من قنوات العري والفساد ومحاربة الدين التي سيطرت على الساحة .
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18 - رمروم2017-11-16 06:49:42
عزالله مافرحنابها
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17 - حقاني2017-11-16 06:49:01
***قناة مافيها غير تجميع شباب وتميلح وسماجة مادري ايش الهدف الغير مادي منها ؟؟
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16 -2017-11-16 06:40:09
بصراحه قناه تبث المجون والعري وقنوات mbcتبث القيم والاخلاق اصبح الحق باطل والباطل حق
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15 - خواجه2017-11-16 06:38:31
قناة تلعب من تحت ستار الدين وهي عنه بعيدة واعتقد ادارتها اخونجية
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14 - محب المرصد2017-11-16 06:37:46
ليته يقفلونها ماغير يفتنن هالعجيز قله حياء
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13 - رآي2017-11-16 06:33:05
ت4 بداية قناة دينية اجتماعية ترفيهية مافيها نساء ولا فيها اختلاط ليش الرجال مايتابعونها؟ هل لان القناة مافيها نساء؟
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12 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-16 06:30:55
عنوده اجل تتابعين mbc هههههه يا شقية انتي
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11 - المااااضي2017-11-16 06:28:08
قناة الصحونج كلها تميلح وتحريض..نأمل اغلاقها نهائيآ
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10 - غازي بن شبيب2017-11-16 06:22:57
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 3 )9 - العنيد
عقبال MBC... قبلات.واحضان و... على سفرة رمضان ... بين الاسرة وامام الاطفال ..حتى تبلدت المشاعر وماتت الغيرة وانتشرت ****... ولاحول ولاقوة الا بالله
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8 -2017-11-16 06:16:28
بدايةفيهاخيركثيرليش التركيزعليهاووضعهاتحت المجهرهم بشروليسواملائكة سلطواانتقاداتكم على القنوات الهابطةوطالبوابااغلاقها
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( عدد التعليقات 3 )7 - العنيد
الجاليه الليبراليه تعمل بكثره الايام هذه
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( عدد التعليقات 3 )6 - العنيد
مشكلة اذا اختلط الحابل بالنابل معاد تدري من اتقـابل 🐔
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5 - الحكمي2017-11-16 06:12:11
احسن يقفلوها سماجه في سماجه وغير هادفه
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4 - السلطان""2017-11-16 06:10:32
ستار اكاديمي السعودية ،، كلهم رجال ولا يتابعهم الا النسوان ،، بالله هذي قناة
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3 - زائر2017-11-16 06:09:54
بدايه اتابع بها الشيبان الله يحفظهم اما صغار السن فقعو راسي من صياحهم وثرثرتهم للي مالها إنتاجيه ولا تخدم جيل جديد اتمنا ان تبقا لكبار السن وقصصهم الحلوه وجمعتهم بعد صلاه الفجر والمغرب
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2 - .2017-11-16 06:08:47
يارب يسكروها ...ما منها فائده
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1 - مواطن غيور2017-11-16 05:59:40
بعد موقفه وش السالفه
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