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كفاح !

كفاح !

بقلم : عادل التويجري

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المرصد 2 90 2 ساعتين

· زلاتكو وكرواتيا !

· قصة ( تروى) !

· عرفناه في الفيصلي.

· قدم مستويات رائعة ولافتة .

· رحل بعدها لـ ( أولمبي) الهلال !

· كانت عينه على الفريق ( الأول) !

· حقق ما يريد !

· لأنه كان ( يعرف) ماذا يريد.

· كان (يعمل) بجد لتحقيق (ما يريد).

· حقق بطولة ( كأس ولي العهد) أمام النصر.

· شد رحاله بعد ذلك للعين !

· ليحقق الدوري وكأس رئيس الدولة والسوبر !

· ووصل لنهائي آسيا .

· قبل رحيله لمنتخب بلاده.

· تأهل الكروات لروسيا.

· وقرروا استمرار التجربة !

· زلاتكو مدرب ( هادئ) جداً.

· ( يعمل) كثيراً بـ ( صمت) !

· دون أفلام الــ ( Show) العابرة !

· مدرب يخفق ويصيب !

· لكنه ( صبور) و ( طموح) و ( عملي).

· مشواره ( نموذج) للتدرج ( المنطقي).

· (الكفاءة) التدريبية غير مرتبطة بــ ( الجنسية) !

· زلاتكو و كرواتيا قصة ( جميلة) .

· سألوا الفـــشّـــار كيف ترى القصة !

· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (كفاح)!

نقلا عن “عين اليوم”

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

2 - ي و س ف
2017-11-16 09:21:09
تعليق1 ارجع لرُشدك وشجع مثل ماكنت تشجع قبل تحول عيونك اللهمَ لاشماتة
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1 - عادل امام
2017-11-16 09:08:27
سألو مفكر الطواقي الداهيه الاعلاميه الزرقاء بطيخه ليه مكثر كفاحك هليومين تحديدا ؟ كح وشهق وزعق تحديدا ثم قال . ابي اكفح بقوه دام البروفسور الملكي احمد الشمراني غايب هليومين في نهاية الامر
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