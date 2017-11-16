كفاح !
بقلم : عادل التويجري
· زلاتكو وكرواتيا !
· قصة ( تروى) !
· عرفناه في الفيصلي.
· قدم مستويات رائعة ولافتة .
· رحل بعدها لـ ( أولمبي) الهلال !
· كانت عينه على الفريق ( الأول) !
· حقق ما يريد !
· لأنه كان ( يعرف) ماذا يريد.
· كان (يعمل) بجد لتحقيق (ما يريد).
· حقق بطولة ( كأس ولي العهد) أمام النصر.
· شد رحاله بعد ذلك للعين !
· ليحقق الدوري وكأس رئيس الدولة والسوبر !
· ووصل لنهائي آسيا .
· قبل رحيله لمنتخب بلاده.
· تأهل الكروات لروسيا.
· وقرروا استمرار التجربة !
· زلاتكو مدرب ( هادئ) جداً.
· ( يعمل) كثيراً بـ ( صمت) !
· دون أفلام الــ ( Show) العابرة !
· مدرب يخفق ويصيب !
· لكنه ( صبور) و ( طموح) و ( عملي).
· مشواره ( نموذج) للتدرج ( المنطقي).
· (الكفاءة) التدريبية غير مرتبطة بــ ( الجنسية) !
· زلاتكو و كرواتيا قصة ( جميلة) .
· سألوا الفـــشّـــار كيف ترى القصة !
· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (كفاح)!
نقلا عن “عين اليوم”
التعليقات
تعليق1 ارجع لرُشدك وشجع مثل ماكنت تشجع قبل تحول عيونك اللهمَ لاشماتة
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سألو مفكر الطواقي الداهيه الاعلاميه الزرقاء بطيخه ليه مكثر كفاحك هليومين تحديدا ؟ كح وشهق وزعق تحديدا ثم قال . ابي اكفح بقوه دام البروفسور الملكي احمد الشمراني غايب هليومين في نهاية الامر
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