كفاح !

بقلم : عادل التويجري

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· زلاتكو وكرواتيا !

· قصة ( تروى) !

· عرفناه في الفيصلي.

· قدم مستويات رائعة ولافتة .

· رحل بعدها لـ ( أولمبي) الهلال !

· كانت عينه على الفريق ( الأول) !

· حقق ما يريد !

· لأنه كان ( يعرف) ماذا يريد.

· كان (يعمل) بجد لتحقيق (ما يريد).

· حقق بطولة ( كأس ولي العهد) أمام النصر.

· شد رحاله بعد ذلك للعين !

· ليحقق الدوري وكأس رئيس الدولة والسوبر !

· ووصل لنهائي آسيا .

· قبل رحيله لمنتخب بلاده.

· تأهل الكروات لروسيا.

· وقرروا استمرار التجربة !

· زلاتكو مدرب ( هادئ) جداً.

· ( يعمل) كثيراً بـ ( صمت) !

· دون أفلام الــ ( Show) العابرة !

· مدرب يخفق ويصيب !

· لكنه ( صبور) و ( طموح) و ( عملي).

· مشواره ( نموذج) للتدرج ( المنطقي).

· (الكفاءة) التدريبية غير مرتبطة بــ ( الجنسية) !

· زلاتكو و كرواتيا قصة ( جميلة) .

· سألوا الفـــشّـــار كيف ترى القصة !

· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (كفاح)!

نقلا عن “عين اليوم”