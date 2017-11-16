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لأول مرة .. 73 وظيفة جديدة في «القوات البرية» !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أنه تمت الموافقة على إحداث 73 وظيفة جديدة بمسمى رئيس رقباء قيادة بالقوات البرية الملكية السعودية، وذلك بحسب القرار التنظيمي الصادر من قائد القوات البرية والمتضمن إحداث هذه الوظائف.
وبحسب صحيفة “عكاظ” فإنه جاء في تعميم أنه تم تطبيق وإضافة 73 وظيفة بمسمى «رئيس رقباء قيادة» على تشكيلات القوات البرية، بواقع وظيفة واحدة في جميع الوحدات العسكرية التابعة للقوات البرية، وتعميد من يلزم بإنفاذ التشكيل اعتبارا من تاريخه.
التعليقات
1 - شالوه2017-11-16 09:27:10
بالتوفيق للموظفين
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