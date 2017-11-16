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الرئيسية / تبرعوا واختفوا .. فاعلو خير يتبرعون بـ3 ملايين للإفراج عن سجناء القصيم ويختفون !

تبرعوا واختفوا .. فاعلو خير يتبرعون بـ3 ملايين للإفراج عن سجناء القصيم ويختفون !

تبرعوا واختفوا .. فاعلو خير يتبرعون بـ3 ملايين للإفراج عن سجناء القصيم ويختفون !
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المرصد 18 3٬324 3 ساعات

صحيفة المرصد : تسبب اختفاء وصعوبة الوصول إلى متبرعين تحت اسم «فاعل خير» في عدم وصول 3 ملايين ريال لحملة محافظة عنيزة بمنطقة القصيم للإفراج عن السجناء، والتي نظمت تحت شعار عيدنا مع أهلنا نهاية رمضان الماضي على شرف محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم.

ووفقا لصحيفة “الوطن” كشف مدير لجنة جمعية تراحم لرعاية السجناء بعنيزة عبدالرحمن الجوهر أنه تم إعلان وصول 7 ملايين ريال في يوم الحملة بتاريخ 27 من شهر رمضان، ولم يصل إلى اللجنة سوى 4.6 ملايين ريال، وجرى إعلان وصول المبالغ من قبل مشاهير السناب من بعض المتبرعين تحت اسم «فاعل خير»، ولم نتمكن من الوصول إلى فاعلي الخير الذين لم يدفعوا باقي المبلغ بسبب عدم ضبط السنابين لهم.

يذكر أنه جرت الحملة بطريقة شعبية، ليقوم مشاهير برنامج مواقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» بجمع التبرعات، وشحذ همم رجال الأعمال وأهالي المنطقة والشركات والجمعيات الخيرية عن طريق اتصال بعضهم بالتجار، الأمر الذي جعل كثيرا منهم يعلنون عن وصول مبالغ دون قيد اسم المتبرع بالكشوفات.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 -
2017-11-16 11:47:35
لا توكى فيوكى الله عليك : كناية عن البخل والمنع يقال سألناه فأوكى علينا أي بخل علينا لا تحصى : الإفراط في التقصي والاستئثار وانضحى : كناية عن السماحة والإعطاء انفحي : ويقال لا يزال لفلان نفحات بالمعرو
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17 -
2017-11-16 11:46:08
(مهلا يا عائشة لاتحصي فيحصي الله عز وجل عليك )). تحقيق الألباني : حسن ، صحيح أبي داود ( 1491 )
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16 -
2017-11-16 11:43:10
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( لا توعي فيوعي الله عليكارضخي ما استطعت )  ورواه مسلم ***
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15 - هههههههههه
2017-11-16 11:35:47
شكلهن **وربك اعلم هههه
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14 - ابو عزام
2017-11-16 11:02:15
تعليق مخالف
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13 -
2017-11-16 10:54:51
تعليق مخالف
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12 - عبدالله الحربي
2017-11-16 10:24:57
حولوها علينا معشر المتوظفين ممكن تغطي العلاوة لمدة عامين
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11 - alhwawe
2017-11-16 10:19:26
ياحبكم ***أهم شي ان السجناء طلعو ونامو عند عيالهم وقضينا ...
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10 - جليس الليل
2017-11-16 10:15:13
اطرقوا ابواب الضعفاء امثالي وغيري كثير ومدوا يد العون لهم حسبنا الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 10,263 )
9 - الرحااال
2017-11-16 10:06:01
عندما ذهبت قبل سنتين الى وكالة سيارات..امام عيني..اعطوه السياره تقريبا بأكثر من النصف فقط من سعرها تقريبا..في مكتب مدير الصاله..السبب، لأنه ابن تاجر معروف..سبحان الله، قلبوا الدنيا 💚
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( عدد التعليقات 10,263 )
8 - الرحااال
2017-11-16 10:02:12
والله لو تبرعوا جميع التجار في السعوديه..وجعلوا ارباحهم من الشعب معقوله..وتجار العقار خافوا الله في اسعارهم لم يكن هناك محتاج..بل جشعهم وحبهم ل المال جعلهم يمصون الفقير ويسهلون ل التاجر 💚
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( عدد التعليقات 10,263 )
7 - الرحااال
2017-11-16 09:59:50
المشكله ليست هنا..المشكله عندما يتصدق بالملايين التي حتما سيأخذها مره اخرى بالطريقه التي ذكرتها في تعليقي السابق..تجد من يمتدحه ويمجده كأنه تبرع بكامل ثروته،كما يفعل الغرب المسييحيين بتبرعهم بثروتهم💚
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( عدد التعليقات 10,263 )
6 - الرحااال
2017-11-16 09:57:07
فيه من المليارديريه واصحاب الملايين..يتصدقون بمئات الالوف حتى لو قلنا ملايين..وهو يجني تلك الألوف والملايين ممن تصدق لهم من رفع قيمة الاقصاد او قيمة البضاعه المباعه لذلك الفقير او متوسط الدخل..عجيب 💚
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( عدد التعليقات 10,263 )
5 - الرحااال
2017-11-16 09:54:03
لم اجد اجمل صدقه من صدقات البشر..الا صدقة الفقير المحتاج،الفقير عندما يتصدق لابنشرها في سناب او غيره،بل هو تجده خجل من المبلغ الذي يتقدم به،الفقير عطياها اكبر من عطايا اصحاب المليارات من بنوك وغيرها💚
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4 - 777
2017-11-16 09:47:48
لا تدخلوا في النيات اني لكم ناصح .. جزاء الله كل من سعى الى الافراج عن المساجين خير الجزاء
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3 - دباسه
2017-11-16 09:42:08
تحسفوا أو أنهم من فصيلة المهايطية
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2 - راجع قدام
2017-11-16 09:37:33
جعلها الله في موازين حسناتهم ..واكيد بعد هذا الاعلان سوف يتم التواصل ليكتمل المبلغ ..وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من فرج عن اخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)
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1 - شالوه
2017-11-16 09:26:06
كلام الليل يمحااااااااااااه النهاااااااااااااار
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