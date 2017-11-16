المطربة شيما تثير أزمة فنية جديدة بسبب كليب غنائي فاضح
صحيفة المرصد-أحمد الريدي:تسبب كليب للمطربة”شيما”بعنوان “عندي ظروف” بعد إطلاقه بساعات في حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المطربة التي تعاونت في الأغنية مع الشاعر محمد عاطف والملحن رامي جمال، والثنائي تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء، وهو ما سبب صدمة للجمهور بعد رؤية الكليب الذي طرح مساء الأربعاء,وفقاً لـ”العربية”.
واعتبر الجمهور أن ما جاء بالكليب ما هو إلا أفعال فاضحة قامت بها المطربة شيما، ما دفع البعض للقول بأن مطربة الكليب ستتعرض للمساءلة القانونية خلال الساعات المقبلة.
وليست هذه هي الأزمة الأولى التي تتسبب فيها المطربة شيما، وذلك بعد ظهورها قبل أيام في حفل مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام بدورته السادسة، والذي أقيم بقاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، إلا أنها كانت ترتدي فستانا اعتبره كثيرون لا يليق بالحفل، وهو ما تسبب في الهجوم على الدكتور إبراهيم أبوذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، الذي دافع عن موقفه بالتأكيد على كون المطربة لم تكن مدعوة وقد قام بطردها فور رؤيتها.
كما تسبب الأمر في إصدار رئيس جامعة القاهرة قرارا بعدم تأجير قاعة الاحتفالات إلا بعد الحصول على موافقته الشخصية حتى لا يتكرر ما حدث.
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التعليقات
مثال على ما سيحدث مستقبلا اذا وضعنا الحبل على الغارب
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اللي يسمع كلام المصريين يستغرب !! يعني بقية الفنانات والمطربات والراقصات والمذيعات ووو في مصر محتشمات مثلا😁
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هي طالعه من *** ولا وش لسالفه
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الشهرة لها ثمن وماتفعله هذه المطربة وغيرها من الفنانيين الا اختصار لطريق الشهرة **
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وماذا تنتظرون من هذه الاشكال تظهر بالحجاب مثلا؟؟
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بكره تنهال عليها عروض الزواج وبمهور بالملايين
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واحد يقول الكاشفة واضحة وعندها ثقه بنفسها وماتسوي الغلط لانها كاشفة وواضحة
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وشهي ذي
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شلون ينجح الفيديو كليب قوووولي بس ابي أفهم الا كذا 😉
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يفداك كل من شافك ياحلوة يانور الدنيا والاخرة
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