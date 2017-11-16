بلومبرغ : السعودية تجمد حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفساد
صحيفة المرصد:أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن السعودية جمدت حسابات التداول الخاصة بالأشخاص الذين تم احتجازهم أو التحقيق معهم ضمن حملة مكافحة الفساد، وذلك بحسب مصادر مطلعة على هذه القضية.
وذكرت الوكالة الاقتصادية أن الهيئة السعودية لسوق المال طالبت بتعليق حسابات العشرات من الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء، ما جعلهم غير قادرين على شراء أو بيع أسهم في سوق التداول، وذلك وفقاً لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد جمدت الأسبوع الماضي الحسابات الشخصية للموقوفين وليس حسابات الشركات التي يمتلكونها أو يديرونها.
واحتجزت السلطات السعودية المختصة الأسبوع الماضي أمراء ووزراء حاليين، وسابقين، ورجال أعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد.
ونقلت “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة أن رجال أعمال سعوديين يحاولون تحريك أصول خارج المنطقة لتجنب خطر الوقوع في حملة مكافحة الفساد. كما أن البعض منهم يجري محادثات مع البنوك لنقل الأموال إلى خارج البلاد.
ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”نقلاً عن “بلومبيرغ” فالحملة الأخيرة لمكافحة الفساد حفزت المبيعات في أسواق الأسهم في المنطقة ما أدى إلى خسارة نحو 19 مليار دولار خلال خمسة أيام. وأوضحت أن الأفراد والمؤسسات الخليجية باعت صافي أسهم بقيمة 206 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.
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التعليقات
في الاونة الاخيرة نزلت شركة حكومية ضخمة يمتلكها صندوق الاستثمارات تنافس رجال الاعمال وتخلق بيئة عمل طاردة لعلها تحدد مجالات عملها او تخصص نسبة ٤٠ % للاكتتاب ولراس المال الوطني
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نعم الزيود حرف (ب) هم اعداء الخليج
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ما نلاحظه فعلا هجوم على تجار الوطن من قبل وسائل التواصل وعلى ما يبدو ان خلايا عزمي من يقود مثل هذه الافعال لخلق فجوة بين المجتمع ومؤسساته الوطنية فالمال سلطة ولعلنا نشجع رجل الاعمال السعودي وندعمه
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الله اكبر , الله يوفق حكومتنا للخير و العمل الصالح
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يجب الاستثمار في راس المال الوطني وعمل لقاءات دورية برجال الاعمال السعوديين هناك هجوم اعلامي غير مبرر عليهم وللاسف فهم الركيزة الاساسية والامن القومي للوطن وبقوة المال السعودي تخطب الدول ودنا
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انتبهو للتجارالتي تبدا ألقابهم بحرف ((ب)) من ينساهم ايّام أزمة الخليج بعد ان كاونو اموالهم وكثروها وتكسبو من خيرات الوطن سارعو الى محاولة اخراج الأموال خارج البلاد تمهيد للحاق بها ولكن تم قفطهم انتبهو
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رجال أعمال سعوديين يحاولون تحريك أصول خارج المنطقة لتجنب خطر الوقوع في حملة مكافحة الفساد
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خطوة ممتازة ولكن بحذر مخافة ان يصحبها هجرة اموال من الوطن حتى اسماء المقبوض عليهم بالرموز يجب ان تكون هناك تطمينات عالية المستوى لراس المال والاعتماد على رجل الاعمال السعودي فهو المفيد للوطن
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اين العنيده زوجتي
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تنفيذ الحد الشرعي قص اليد و الرجل
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لا للفساد....... اقطع عليهم كل خطوط الإمداد..... لقد عثوا في الأرض الفساد.
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ايو والله لاترحمونهم الله لا يرحمهم مثل ماهم مارحمونا
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لاترحمونهم هؤلاء اجرموا في حق الوطن والمواطن وخانوا اماناتهم وولي الأمر
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لاترحمونهم المفسدين فى الأرض حسبى الله عليهم
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