ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

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صحيفة المرصد : أعلن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة عن خضوع النقل المحلي للضريبة .

وبين الحساب أنه وعلى سبيل المثال ستخضع تذاكر الطيران مِن الرياض إلى جدة للضريبة التي تبلغ 5٪.

يشار إلى أن الضريبة سيبدأ تطبيقها في الأول من يناير لعام 2018 المقبل.

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