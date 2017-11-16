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ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة
صحيفة المرصد : أعلن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة عن خضوع النقل المحلي للضريبة .
وبين الحساب أنه وعلى سبيل المثال ستخضع تذاكر الطيران مِن الرياض إلى جدة للضريبة التي تبلغ 5٪.
يشار إلى أن الضريبة سيبدأ تطبيقها في الأول من يناير لعام 2018 المقبل.
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التعليقات
( عدد التعليقات 1 )15 - بلادي زوينا
البعض من الأعراب جعل الكرم المفرط ( التبذير ) الأرمن السادس من أركان الأسلام !!
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14 -2017-11-16 19:45:22
كلنا أمل في مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد _حفظهما الله_ الذين يسعيان لراحة المواطن وكرم معيشته في النظر بالضريبة المضافة التى ترهق المواطن البسيط ومتوسطة الدخل
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13 -2017-11-16 19:35:07
كلنا أمل في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد _ حفظهما الله_ الذين يسعون لراحة المواطن والوقوف معه لتخفيف معاناته في النظر بالضريبة التى تثقل على المواطن حياته المعيشية.
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12 - ابوابراهيم2017-11-16 19:27:56
ياحليلك يالي تسأل عن حساب المواطن .. الحساب يوم الحساب ..
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( عدد التعليقات 1 )11 - بلادي زوينا
أكبر دليل على الكفر بالنعم ولائم العروسات و مزاين ام أرقيبة .. وشراء الماشية بمبالغ خيالية كادت تتخطى حاجز عشرات الملاين !! عجبي من قوم يقدسون 🐪🐎🐄🐑🐓
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10 - ياليل ابولمبه2017-11-16 19:23:45
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 1 )9 - بلادي زوينا
نحمد الله على نعمه والله ثم والله اذا لم نقدر و نشكر الله على نعمه ***، الناس طغو وكفرو بالنعمه اللهم أدمها علينا من نعم . ينقرض الشيبان و يذهب هيآطهم بالتبذير قصدي الكرم المزعوم
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( عدد التعليقات 1 )8 - بلادي زوينا
بالله هل يعتبر كرم اذا جائني ضيف اذبح له ذبيحة تزن خمسة عشر كيلو لحم و شوال رز وأقول هذا واجبك هههه ،،، إكرام الضيف بما تجود به نفسك ماهو تحمله مالا يطيق من ديون وتبذير ي عربان
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7 -2017-11-16 19:15:45
تعليق رقم ٤ لا تفرح بحساب مواطن تاخذ ١٠٠٠ تدفع ٥٠٠٠نظرتك سطحية,هل يعقل فرض ضريبة ويوجد ركود اقتصادي ودخل الفرد متدني حتى المدارس لم تسلم من الضريبة كثير من الناس يفكرون في مصير عيالهم من ناحية التعليم
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( عدد التعليقات 1 )6 - بلادي زوينا
فقط خمسه بالمية تمنيت أكثر ٠/٠١٥ على الأقل خل هياط القبايل و تبذيرهم عن الكرم وخلافه يندثر
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5 - مانع القحطاني2017-11-16 19:07:56
حسبنا الله ونعم الوكيل نلاقيها من وين ولا من وين
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4 - عزو2017-11-16 19:07:50
طيب متى ينزل حساب المواطن
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3 -2017-11-16 19:07:06
حسب الله ونعم الوكيل كل شي ضريبة مافي شي استثناء باقي النوم تأخذون عليه ضريبة بالله اللى راتبه ٣٠٠٠ او ٥٠٠٠ كيف يعيش. حنا مو مثل دبي ٨٠ ٪ اجانب ودخل الفرد عالي لابد من مراجعة الضريبة ودراستها بشكل جيد
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2 - يجيب الله المطر 😂2017-11-16 19:06:14
تعليق 2 ياليتك تسكت السكوت من ذهب .
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1 - ليبرالي يحب العلمانية2017-11-16 19:03:44
طالما تمت الموافقة عليها .. فهي بالتأكيد من صالح الوطن .. فهذا الوطن الذي لايبخل على شعبة .. فتحية لملكنا الغالي وولي عهدة الامين
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