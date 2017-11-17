بالفيديو.. متحدث الداخلية يوضح الجنسية المعفاة من حملة “وطن بلا مخالف” لمدة 6 أشهر

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صحيفة المرصد : أوضح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ، أنه لايزال أمام الأخوة المصريين “ستة أشهر ” في هذه المهلة وفق ما جرى الاتفاق عليه مع الجهات المعنية بهم, وأن هذا لا يحتم عليهم المبادرة بالمغادرة .

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض اليوم ، بعنوان ” حملة وطن بلا مخالف” : ” نتحدث عن المخالفين من الأخوة المصريين المغادرة من تلقاء أنفسهم حتى يستفيدوا من العفو من الأثار المترتبة على بصمة مرحل والغرامات والرسوم ممن لم يغادر من تلقاء نفسه وجرى ضبطه من قبل الجهات المعنية بتنفيذ الحملة الميدانية ستطبق عليه الاجراءات النظامية “.

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