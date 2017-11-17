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بالفيديو.. متحدث الداخلية يوضح الجنسية المعفاة من حملة “وطن بلا مخالف” لمدة 6 أشهر
صحيفة المرصد : أوضح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ، أنه لايزال أمام الأخوة المصريين “ستة أشهر ” في هذه المهلة وفق ما جرى الاتفاق عليه مع الجهات المعنية بهم, وأن هذا لا يحتم عليهم المبادرة بالمغادرة .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض اليوم ، بعنوان ” حملة وطن بلا مخالف” : ” نتحدث عن المخالفين من الأخوة المصريين المغادرة من تلقاء أنفسهم حتى يستفيدوا من العفو من الأثار المترتبة على بصمة مرحل والغرامات والرسوم ممن لم يغادر من تلقاء نفسه وجرى ضبطه من قبل الجهات المعنية بتنفيذ الحملة الميدانية ستطبق عليه الاجراءات النظامية “.
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التعليقات
( عدد التعليقات 1 )32 - برق _ الحرم
((((((( التطبيق يجب ان يشمل الجميع .... والنظام يمنع تشغيل العمالة الهاربة او التي لاتعمل لدى الكفيل ..... عدا الاخوة اليمنيين بسبب الاوضاع في بلادهم ))))))
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31 - 022017-11-17 02:39:27
بس للمصرين هناك الكثير من الباكستان والهنود وعيرهم
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30 - هاشم2017-11-17 02:22:01
حتى يفتح حساب جاري للشعوب العربيه تشارك لو حبت حكوماتها لو بمبلغ يسير تخيل كم بيت عربي فقير بتدخل عليه السعاده لو 500 دولا بالشهر تسوي لهم شي
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29 - هاشم2017-11-17 02:18:34
22 دوله عربيه نعفى خمس دول اكثر فقيره باقي الدول تدفع مبلغ وقدره ودول الخليج والجزائر وليبا والعراق تدفع حصه اكبر توفر مبلغ سنوي 2 مليار دولار لفقراء العرب وايتامهم وراملهم وعتبروها صدقه جاريه
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28 -2017-11-17 02:14:39
شايف كتير متغاظ من المصريين لاتنسو فضل مصر علي كل العرب قديما وحديثا ويوما لك ويوما عليك
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27 - هاشم2017-11-17 02:13:00
ابو نواف انا سعودي من 1000 جد لاكن لايمنع تكاتف العرب بعضها مع بعض طيب مايكسر قلبك عجرز عربي بشرق العرب ولا مغربه او طفل او شاب فقير واسره فقيره انا قصدي صندوق عربي لمساعده الفقراء وكفاله خير
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26 -2017-11-17 02:07:23
اول ساعدو فقراء الداخل وبعدين تطلعوللخارج بلا صناديق بلامجاملات ***
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25 -2017-11-17 02:04:37
اتمنى القانون يمشي على الجميع بدون استثاء
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24 -2017-11-17 02:01:43
ارررقد واستريح يجب خروجهم جميعا
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( عدد التعليقات 2,446 )23 - ابونواف...
يجب ا ن تحدد الإقامة بأربع سنوات فقط وتجدد للتخصصّات النادره والعمالة المدربة الماهره المفيده التي من الصعب الاستغناء عنهم
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( عدد التعليقات 2,446 )22 - ابونواف...
لاتتكلم ياهاشم عن ثروات العرب عندما كان اجدادنا في فقر مدقع وصحراء قاحلة وفِي حاجة ذرعو الدنيا بحث عن الرزق وكانت الدول العربية ماء وخضره وثروات لمايقولو لهم نشارككم ثروتكم ولكن يقتنع بالرزق المكتوب
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21 - !!2017-11-17 01:51:30
المصريين يستاهلون كل خير عمل وإنتاج فتحياتي لكل مصري شريف يحب هذا البلد
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( عدد التعليقات 2,446 )20 - ابونواف...
وانت من اَي بلد ياهاشم لأجل نشارك في وطنك وطنك مو لك لوحدك بل للعالم اجمع لو السعودية الى الان صحراء قاحلة تقول مثلما موجود في تعليقاتك السعودية دولة مستقلة ارض وحكام وشعب وطنك أولى بك لاتتفلسف ياهذا
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19 - 🍂🍂 متحمس🍂🍂2017-11-17 01:46:47
يجب ان يذهب المصري لبغلة الصغير فورا 🍂🍂🍂🍂🍂
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18 - فعلا إعلامهم يخوف2017-11-17 01:45:47
طبعا لازم نحسب حساب إعلامهم ونخليهم يرتعون بدون رقيب ولا حسيب.
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17 - على راسهم ريشة2017-11-17 01:44:39
لم يذكر المتحدث سبب إستثناء المصريون نحن كمواطنون لا نرى أي مبرر لذلك.
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16 - لا توجد حملات2017-11-17 01:43:19
وإستثناء جنسية بعينها لا يوجد له أي مبرر يوى الخوف من إعلامهم كالمعتاد لكن هم أكثر جنسية مخالفة للنظام لكن خوفنا أكثر من مخالفتهم.
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15 - هاشم2017-11-17 01:28:19
ثروات العرب لو كانت بيد صادقآ امينآ لن ترى عربيآ جايعآ او فقيرآللاسف حكام العرب عباره عن شفطات اموال والشعرب تعاني الامرين
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14 -2017-11-17 01:26:08
اهم شئ الاثيوبي والاريتيري والافغاني والباكستاني والبنغالي والفلسطيني والاردني والمصري واليمني والسماح للاشقاء الاوكرانيينن وعيال عمهم والله انهم طيبين
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13 - هاشم2017-11-17 01:26:04
اليمن السودان الصومال والدول التي مقاربه لها تدفع 5 مليون دولا اما دول الخليج والعراق والجزائر وليبيا تدفع 100 مليون درلا للبلدالواحد وتستمر لمده عشرين سنه يقضى على الفقر بالدول العربيه
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12 - هاشم2017-11-17 01:22:30
اتمنا يطبق اقتراحي بنشآ صندوق عربي للمساعدات الفقراء من العرب ببناء ماسكن وعلاج وكفاله اسر فقيره جدآ حتى يكبرو ابناها تشترك به جميع الدول العربيه فمثلا مصر وسوريا والاردن والمغرب ولبنان 50 مليون
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11 - عادل2017-11-17 01:18:36
على الأقل المصري تلقاه بشغله تمام ولا قد شفت حركه او شي غلط ام عموما العرب👍🏼باقي الجنسيات يسفروهم حالا لا انتاج وهمج
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10 - 🍂🍂 متحمس🍂🍂2017-11-17 01:11:04
تعليق 5هاشم مكة والمدينة فقط للسعودين وغيرهم من المسلمين يعني تؤدي فريضتك وعلى بلدك اما سائر بلاد عبدالعزيز غفرالله لة فهي لشعبة ويخسا من يمس حصى من ارضها 🍂🍂🍂🍂
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9 -2017-11-17 01:06:45
المفروض موس على كل الروس ... المصاريه أكثر من 2 مليون ... اللي ماله لازمه يتوكل على بلده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يكفي 60 سنه دلع وفلته
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8 - خالد2017-11-17 01:04:06
راحت عليك يابو يمن هههههههه المصارية يستاهلون حبايبنا اهل الفول والطعمية بالتوفيق ياباشا
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7 - هاشم2017-11-17 01:01:18
السعوديه ليس ضد احد ضد من يخالف الاقامه اما المقيمين فيها ترحب بهم وتقدرهم وتمنى لهم اقامه طيبه ببلدهم الثاني اما المخالف لنظامه الاقامه عودتك لبلدك افضل من بقاك بشكل غير نظامي
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6 - هاشم2017-11-17 00:58:30
ارض الحرمين ارض الخير هي لكل المسلمين وليس للسعودييين فقط
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5 - 🍂🍂 متحمس🍂🍂2017-11-17 00:57:15
شكرا كل الشكر لجيش السودان العظيم على مساندتة ابطالنا على الحد الجنوبي وللدول الاخرى المشاركة قالو وفعلو فهم نعم الصديق 🍂🍂🍂
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4 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-11-17 00:55:21
اليمني والسعودي واحد😘😘😘😘😘😘
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3 - هنطش2017-11-17 00:49:29
لو تشيلون بي شيولات وكريكات من العماله المخالفه تبون سنين اشوفكم أن الله عطنا عمر ١٤٤٠هجري بي حمله جديده وطن باقي وماخالف حتى اليوم وحنا نجري وراه
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2 - 🍂🍂 متحمس🍂🍂2017-11-17 00:48:05
اهم شي اخواننا اهل السودان يعامل معاملة السعودي،،،، والمصريين سفروهم،، السودان مع جنودنا على الحد 🍂🍂🍂🍂
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1 -2017-11-17 00:46:20
المفروض يبدون بالمصريين أولاً
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه
خطب البغدادي والقرضاوي توردك الى الارهاب والارهابيين وتدخلك نار جهنم خالدآ مخلدآ...
بواسطة : تواريخ وطوابع ههههه
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭...
بواسطة : هههههههههههه
تعال ياقلم خلني امغطك واتوطاك شوي...
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