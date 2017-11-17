السعوديون يعشقون الفن والغناء .. شاهد ..الحضور الجماهيري الكبير لحفل “محمد عبده ” بالرياض
صحيفة المرصد : أحيا الفنان محمد عبده مساء أمس (الخميس) حفله الغنائي في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وسط حضور جماهيري مكتمل.
واستقبل الجمهور الذي ملأ جنبات المسرح الفنان فور دخوله باحتفاء واسع، ليتغنى بجملة من أشهر وأهم أغانيه، مثل “صوتك يناديني”، و”عاشق خزامى” (لا تسألوني) وغيرها.
وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت يوم (الثلاثاء) عن نفاد تذاكر حفل محمد عبده، والتي بدأت أسعارها بـ200 ريال .
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استقبال حافل من جمهور #فنان_العرب، فور إطلالته الآن على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، تعكس مدى الإشتياق لفنانهم المحبوب#حفلات_روتانا#RotanaConcerts#حفلات_السعودية@Mohammed_Abdu pic.twitter.com/NtFSAF0kzD— Rotana Music (@RotanaMusic) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧
في أجواء فنية مبهرة ، أطرب #فنان_العرب الحضور بأغنية #صوتك_يناديني ، التي تفاعل معها الجمهور السعودي بشكل كبير، في الحفل المقام حالياً في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.#rotanaconcerts #حفلات_روتانا#حفلات_السعودية@Mohammed_Abdu pic.twitter.com/7UfNQJw2P0— Rotana Music (@RotanaMusic) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
خطب البغدادي والقرضاوي توردك الى الارهاب والارهابيين وتدخلك نار جهنم خالدآ مخلدآ فيها فاحذر وانجو بنفسك.
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تعال ياقلم خلني امغطك واتوطاك شوي
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محمد عبده وأغانيه تبعدك عن الاهاب والارهابيين.
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اللهم ادم السعادةوالفرح
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خلاص يكفي ياعنيد تراك مسخرت هالورع اللي مايسوا التالي من الغنمات فأعتقه وخله يروح يجر اذيال الهزيمه
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لو قايلين لكم في تلاوة شيخ من أجمل الاصوات ماحد يسمع له الا قليل
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لاتستمع لما يقوله ويردده على مسامعك الأخونجي الصحونجي ويجلبه لك من كتب البغدادي والقرضاوي وقتها تأكد أنك من أهل النار مخلدآ فيها وبئس المصير.عليك بالاستماع لأغاني محمد عبده والجسمي وقتها تنجو بنفسك.
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الحقران يقطع المصران يالخنبوقي ومعرفة الماضي تساند نفسك على الباطل ولاكن انا اشوف ان الشباب يحقرونك لأنك لاشئ تعرف معنى لاشيئ يعني تافه وخريطة مافيك الا لسانك ولا الباقي معطل ومشفر هههههه
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الأغاني بها احساس يزيد العاطفه ويجعل الانسان يعيش ذكريات الحزن والفرح وبالتالي ينعكس على تعامله اليومي مع الناس وإحساسه في من حوله فلا يمكن ان يكون إنسانا قاسيا وهو يستمع لأبو نوره مساء وفيروز صباحا
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ليتك ياعنيد تودي بنت ورع الوطن لطبيب يكشف عليها وعادي لو توديها ل طبيب بيطريــ لانها متعوده دايمااً
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كيف السعوديين يعشقون الغناء !! هذي فيها باب وجواب ؟ من ولاكم عليناومن وكلكم؟؟تعمون شعب باكمله وتقولون يحب الغناء؟يجب محاسبتكم على هذا الكلام الخطيروبكل استهتار في أمة كاملة وتتهمهم انهم يحبون الغناء
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الخميني كان يفاخذ الأطفال وكنتم تسلمونه بناتكم وامهاتكم للتبرك بمنيه والاخواني خائن والدواعش كلاب واعداء للإسلام وحزب الشيطان ونصر الله خنازير الروافض (والقران قول الحق)
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خلاص اترك أغاني محمد عبده فهي لأهل الجنة وتعلق بخطب البغدادي والقرضاوي فهي لأهل النار.
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والله العظيم ان بني صحيون وضعهم مزري في البلد..الكل يكرههم بعد اكتشافنا كذبهم ..الصحونجي هالايام ترحمه مع انه خسيس وما يستاهل الرحمه الرخمه😃
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والله العظيم ان بني صحيون وضعهم مزري في البلد..الكل يكرههم بعد اكتشافنا كذبهم ..الصحونجي هالايام ترحمه مع انه خسيس وما يستاهل الرحمه الرخمه😃
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(((((( السعوديين.....شعب يجمعه النداء لله عند كل صلاة .... وحب والوطن.... ولاتجمعه _الطبل والمزمار )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
فانجو مع نفسك الى الله والنجاة من ناره وعذابه من خلال استماعك للأغاني. أو تعلق بشيطان البغدادي أو داعية الأخواني والاستماع لخطبهم وابشر بالنار خالدآ مخلدآ فيها.فعليك باختيار السلام ومايقربك منه.
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على فكره يا العنيد ترا ابن ابنة الوطن تغار عليك فلا تشد عليها لانها حساسه ماتستحمل الطق والبهذله منگ
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خاف الله انت لست قلم الحقيقه انت قلم الزور والنفاق والكفر كيف تقول الاغاني تقربك إلا الله خاف ربك فيما تقوله
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الشعب السعودي النبيل يطير فرحا ومرحا بهذه الحفلات الغنائيه
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
فالاستماع للأغاني حلال والاستماع للارهابي حرام.الأول يقربك من الحب والسلام وبالتالي الى الله سبحانه وتعالى والثاني يقربك للارهاب وبالتالي الى الشيطان الرجيم.فانجو بنفسك واهرب من البغدادي والقرضاوي .
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
فالاستماع للأغاني حلال والاستماع للارهابي حرام.الأول يقربك من الحب والسلام وبالتالي الى الله سبحانه وتعالى والثاني يقربك للارهاب وبالتالي الى الشيطان الرجيم.فانجو بنفسك واهرب من البغدادي والقرضاوي .
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تم دعسسسس جلد قلم الماااضي ابن ابنة الوطن
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الله عليك يابو نوره آخر معقل للفن الجميل
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المتفتحون هم فساد الارض والبشر يحلقون اشنابهم ولحاهم فلا تستطيع ان تميزة مع الانثى قاتلهم الله
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(((( كـــاذبون ....السعوديين يعشقون العقيدة والوطن ...والكل وقف _ضده ......لم يستطيعون عليه بخداع وتلبيس الارهاب واجهض الثورات والدسائس .....لكنهم عادوا عليه من جهة يخلص لها ولايزل صائن بيعته))))
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فبدلآ من استماعك لخطبة للارهابي البغدادي كلب الدواعش أو للارهابي القرضاوي كلب الأخوان ومن في حكمهم عليك بالاستماع لأغاني محمد عبده وقتها تطرد من خلالها شياطين الارهابيين من قلبك وعقلك وحزامهم الناسف .
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ياريما لاتشرهين ع قلم الخميني ،، مطير خمسته الاخونجي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
هى صحيفتك فاملأها بما شئت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بنوته الوطن💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼 💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الأغاني تقربك من الله لأنها توصلك الى الحب والسلام وعدم كراهية الآخرين والحقد عليهم وتملأ قلبك بالتسامح مع الجميع ومن يكرهها هذا عدو الله ورسوله لأن قلبه معلق بالحزام الناسف القاتل للمسلمين المسالمين
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مدام عاملين نفسكم تحترمون المرأة وتقولون حنا مع انفتاحها اجل وليه توجهون كلام لذكر على اساس انه انثى رغم انه ذكر مثل ابن الوطن ماتعتبر هذه اهانه للانثى!
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عنيده .مهما غلطتي علي مسامحك لأن الحب عذاااب 💟فديتك ياااعمري💕💔
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عنودتي 💟💔💕
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
والله انت يا العنيد دعست على خشت ابن وطن وخليتهـ مسخررهـ قدام القراء والمعلقين خف عليه تراه مايتحمل
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
كل من لايستمع للأغاني من أهل النار لأن قلبه معلق بالارهاب والكراهية والحزام الناسف والسيارة المفخخة المحشوة بأطنان المتفجرات والحقد على الناس والبشر المسلمين وغير المسلمين.فالأغاني تقربك من الله .
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
اعوذ بالله من كلامك ياقلم تقول الغناء يقربك إلي الله!!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الخنازير هم الدواعش وحزب الله وبشار النعجه والاخونجيه انتجهم الحمار الكبير الخميني عن طريق زواج المتعه في السرداب المظلم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
الأغاني والموسيقى هي السم القاتل للأخونجي الصحونجي الطرنطقي كلب البغدادي الداعشي والخنزير الأخواني القرضاوي.لذلك تجدون هؤلاء الارهابيين يعادونها ويكرهونها عكس عشقهم للحزام الناسف صناعتهم وتجارتهم.
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
ارقام التعليقات تتلخبط
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
السعوديون يعشقون الفن والغناء؟ سوال محير رغم حبي للموسيقى والفن بشكل عام لانه نوع من الترفيه المترف للشعوب وهل عمل استفتاء ليطلق على السعوديين حبهم للغناء ام هو اجتهاد شخصى لابد من تحديد ارقام بدقه!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
صح عليكي ياعنيده انتي تعشيتي عندي يوم جابك لي سواق ابوكي على اساس اني صديقتك في الجامعه..والله اني ارحم ابوكي ..المسيكين مصدق 😄انتظرك بكره بعد الجمعه💟 بغديكي وأعشيكي ياقلبو💔
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
ياورع الوطن هل توونسس فيها حررر او برررد >> يلا بسرررعه جاوووب واعطيك لهايهـ مصاصهـ
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
بنت الوطن جاها الضغط والسكر بسم الله بسم الله عليها هدي اعصابك ،، ياقلبي سلامتك غاليه علينا .. اذا انتي متحسفه ع العشاء ،،، معليك بغديك بكره غداء طيب بالحيل عند الابل
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
ياقلومة الاغاني لا تقرب الى الاهنا الله الواحد الصمد انتي تقصدين الاهك ياسوع لان المنفتح امثالك يتقربون لآلاهم ياسوع باالأغاني ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
بلادنا عدوها اللدود صاحب اللحية الشيطانية الطويلة فصير الثوب صغير العقل يفرح لسماع الانفجارات بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة انه خنزير البغدادي الداعشي ومعه كلب القرضاوي الآخر الذي ينبح خلفه .
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
الكاميرة مافترت حيل على كل المسرح😂 اكيد العدد قليل وهذا وهو ثمنه 200 ريال😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ورع او بنت الوطن تونس فيها حر او برد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
112 // بدوي كفؤ يالذئب احشر الاخونجيه عيال الجحوش ،،
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت 96. ماعليك زود ونعم فيك أخي الكريم. وشكراً لك على لطفك وسمو اخلاقك.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بنت الوطن يصغيرونه تعالي وين رحت ،، اذا جاااك العنيد يسوووووق سوق الويل اكتم منت بقدنا ،، وانا اقولها قدام المعلقين تعااال لاتهرب خلينا نضحك عليك ،، العشاء وتعشيتك تعاااااالي ولا تابع وانتي ساكت
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
وإذا حضور جمهور كبير اللي ماحضرو اكثر منهم بكثير__________كذلك كان فيه غناء ببلادنا بمسارح ثم توقف والآن عادت ومبسوطين هم لكن راح يخف عددهم سيتعودون
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
انا ت 80 واقسم بالله انا لست العنيد ولا اعرفه واتشرف به لكني اريد ان أربيك ياورع واعلمگ حجمك ياتافه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الراوفضالخنازير والخميني الحمار الكبير ان شاء الله تحشر معهم ياقلم الحقاره في زمهرير كلكم انحاس عيال انجاس لم تستفد منكم الكره الارضيه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
عكس الأخونجي الصحونجي الطرنطقي الذي يكره الأغاني وحفلاتها قلبه ليس معلق بربه كما يزعم كاذبآ وانما معلق بالارهاب والحزام الناسف والسيارة المفخخة المليئة بآلاف الأطنان من المتفجرات ليبيد بها شعوب وأوطان
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
⚛️⚛️ ياعنيد والله انك عنيد وجودك في بيتها شي طبيعي عند المنفتحون هذي تسمى حرية،،، حظك معك خوية ⚛️⚛️⚛️
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
العنيد 98 هذي قووويه مررره المفروض من اللي انت تقصده وترد عليه من بعد تعليقك هذا ينتحر او يلبس غطوهـ
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
تخيلوا المسرح يتسع ل 4000 شخص ..التذاكر نفذت بعد ساعتين من طرحها ..كان خارج المسرح جماهير عددها حوالي 400 الف ..انا جاني واحد يقول عطني تذكرتك ب 10 الاف ريال ..لكني رفضت بسبب عشقي لمحمد عبده ..
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
ليش ماذكرت الخميني وكلابه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
بنت الوطن // طاااح وجها يوم قلت الصراحه .. خلينا حبايب ومستورين لازم اقول تعشيت عندك بالبيت ،،، مالك عن طشت الوجهه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
الأغاني تقربك الى الله وتبعدك عن الشيطان الارهابي صاحب الحزام الناسف والسيارة المفخخة المحشوة بآلاف الأطنان من المتفجرات.صاحب الأغاني قلبه معلق بربه لأنه قلب متسامح لايحقد ولا يعادي وطنه وحكومته وشعبه
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
بنت الوطن // خلاااص انا جاوبتك قدام المعلقين كنت بالبيت عندكم وتعشيت ومشيت 👍
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
طبعا هناك صحويون ومتفتحون الصحوي يبي الحياة دينية والمنفتح يبي الحياة انفتاح 🍂🍂🍂🍂🍂
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
لاتقارن لحية الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بلحية الأخونجي الصحونجي حليف الشيطان صاحب الحزام الناسف كلب البغدادي أو صاحبه الأخواني كلب القرضاوي وتميم والحمدين وأردوغان.اللهم عليك بهذه العصابة المجرمة
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
90 // ليش عساء ماشر مايحتااج تسئلين عني انا موجود عندك بالبيت 24 ساعه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الأغاني تلهيك عن الدين والصلاة وذكر الله وتأتي بالمعاصي والذنوب وتميت القلب
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
90 // تسئلين عني ابد موجود .. كنت بالبيت عندكم
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
عنيده ..ادري انك صاحبة التعليق رقم 80 ..بس ابقولك شي ....الحب عذااااب 💟💔💟💔
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
أنا يانفسيه تعليق:(87):مو من أهل الحوطه لكن اسمع عن الحوطه وزرتها ايضا قبل ممكن سنه ونعم فيهم وفيك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اللهم انصر الفن رمز الحب والسلام على الأخونجي الصحونجي رمز الشيطان والعدوان كلاب تميم والحمدين والقرضاوي والبغدادي والأردوغاني.اللهم انصر بلادنا على هؤلاء الخونة المرتزقة وحطم جماجمهم واحرق لحاهم.
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
اللهم انصر الفن رمز الحب والسلام على الأخونجي الصحونجي رمز الشيطان والعدوان كلاب تميم والحمدين والقرضاوي والبغدادي والأردوغاني.اللهم انصر بلادنا على هؤلاء الخونة المرتزقة وحطم جماجمهم واحرق لحاهم.
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
الرسول صلى الله عليه وسلم كان له لحيه وكان مقصر ثوبه وكان داعيه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
ياتعليق:(83)::بدوي:نحن لا ننتسب إلا للأباء أما غيرهم لا ننسب إليه افهمها وبتعرف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الرسول صل الله عليه وسلم كان له لحيه وكان مقصر ثوبه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
عنيدة امانه لاتقاطعين ..اللي يزعلك عدوي ..حبيتك في الصيف حبيتك في الشتاء 💟 فيروز تغني لك عنيده 💕
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
تعليق 74 ابن *** العنيد شكلة مجننك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ت 61. التميمي. جزاك الله خيرا. فعلاً انا من الحوطه. تحديداً من أهل الفرعه.ويازين اسفل الباطن والقويع والحلوه الخ الخ. واهل الحوطه معروفين بالتزامهم ومحافظتهم على دينهم .بارك الله فيك ووفقك الله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لا حول ولا قوة الا بالله أيه الفساد ده***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
واضح الجمهور قليل جدا الشعب السعودي يبغض الغناء والمغنين وهذا الواقع والصورة تشهد بهذا الحمد لله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اللهم لاتؤاخذنا بما يقولو ويفعلو السفهاء منا
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
المطوع الارهابي الأخونجي الصحونجي الطرطنقي عنده حزام ناسف وسيارة مفخخة متفجرة يأتي بها مع حزامه في ظلام الليل يتسحب فيها مثل الجرذي الأسود هذه بضاعته سود الله وجهه الخبيث المجرم.ليقتل بها شهداء أبرياء
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
خلوا الشعب السعودي بحاله ياروافض وغيروا في العنوان السعوديون يعشقون الغناء ومن اعطاكم الوصايه والقرار حتى تقول الكلام هذا المفروض تقول الفاسقون يعشقون الغناء اما تعم الشعب السعودي فهذا غير صحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
الجنة تبي والنار تبي .. الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الماضي ياموضي الحين يومك تكره اهل اللحى هل تم افتراسك ولا احد دهكك برجله ولا تفل عليك جاوب وانا ارجح التساؤل الاول
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
ورع الوطن او بنت وطن لايهم اقول تعالي بس همزي رجول عمگ فحلگ يافصعونه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المطوع عنده غيره ومرجله مهو مثلك كمخه فاغر مايدري وش يصير حوله وحواليه 🤔😱😷
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
سوف تظل بلادنا في ظل الأغاني واحة جميلة وشمس مشرقة للحرية بعد أن انقشعت الغمة الكبيرة والسحابة السوداء الارهابية التي كانت جاثمة فوق صدور أبناء الشعب السعودي للأخونجية الصحونجية الارهابية أعداء الله.
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
طيب سووا محاضرة دينية صدقني بيجون السعودية كلها البلد فيها الصالحون كثيرررر.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اهلين عنيده حبي ..وينك زمااان عنك 😍😍😍💟
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
اللهم العن الروافض واولهم قلم الحقاره كيف يتمنى ويتجرى ويطلب من الله هذا الطلب الله يمهل ولايهمل يجيلك يوم يالرافضي ***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نريد فنانات بجانب الفنانين السعوديين . فنانات من لبنان ومصر والكويت والمغرب نريد لبلادنا أن تعيش أجمل لياليها الملاح من غناء وطرب أصيل ليهلك الأخونجي الصحونجي الطرنطقي قهر حتى لحيته تتنتف مثل داعيته .
لا يعجبني(7) اعجبني(3)
حضور خرافي واسطوري فعلا فالشعب السعودي ذواق للفن الاصيل فالمملكه هي منبع الشعر والفن،،شكرا محمد بن سلمان وشكرا هيئة الترفيه على هذه البرامج الجميله بعد ان عانا الشعب من برامج صيفيه لاتولد الا التطرف.
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
سوف نهلك بسببكم. انهلك وفينا الصالحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يارب سلم سلم
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
واضح ان لديك عقده من لحية الرجال ياجيكرهـ ياخكريهـ يامايعهـ يادلوعهـ
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
المعاصي والمجاهره بالمعاصي. تجلب الزلازل والمحن والفقر والكوارث والفتن. والكذب والنفاق والرياء ينتشر بين الناس. بسبب الإصرار على المعاصي والمجاهره بها.انكم تحاربون الله ورسوله. اتقو الله
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
احترامي لك قلم الحقيقة ..الله يديمك لنا..انت نبراس نقتدي به ..لك مني مليون تحيه.ويسعد لى مسااك
لا يعجبني(9) اعجبني(1)
الماضي ياموضي اقص يدي ان كان ماحد مرش طفولتك
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
ليلة جمعه حسبي الله عليكم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الاخت قلومة الحقيرة لاعليكي تستطعين رفع صوتك وانتي بعيد ولوحدك قولي ماتشأين بس عند القاء يبقى القط قط في حظور الاسد🍂🍂🍂🍂🍂
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
اللهم عليك بالأخونجية الصحونجية أعداء دينك ونبيك الخونة العملاء لكل من الأخوان والدواعش خنازير القرضاوي والبغدادي.اللهم زد الحفلات الغنائية لمحمد عبده في جميع أنحاء مدن المملكة ومعه بقية الفنانين.
لا يعجبني(8) اعجبني(4)
إنك تقول الحق يا نفسيه تعليق:(56)::وأهل الحوطه معروفين بالمحافظه والتدين وإنت يا نفسيه من الحوطه صح أو لا؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
انت مجرد بوء فم لسان تتكلم من بعيد ياجبان لكن اذا جيت قدام ابو لحيه راح يخليك تنسا حليب واسم ماماگ
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
الصحونجي يرفص ويهز مؤخرته على اغنية صليل الصوارم😆 وأغنية يامطوع لاتروع ..😅😃 واغنية افرحي ياأم الشهيد خخخخ😆 واغنية الحور العين عشقي😃😁 واغنية فجر تفخر😃خخهه .الله ينتقم منكم عاجل غير آجل يارب..
لا يعجبني(11) اعجبني(3)
المااضي العجوز // لو عندك ذرة من الغيرة على أعراض المسلمين لجادلتك انت عندك الأمور كلها سواء حتى لو تحولت إلى مراقص وبارات ليس بمنكر بفكر السقيم اهم شيء عندك الحرية المطلقة وسوف تندم حين لا ينفع الندم
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
لامكان لكل أخونجي صحونجي ارهابي صاحب لحية طويلة ارهابية مكشوف الساقين معروف الأهداف والنوايا الخبيثة كلب تميم والحمدين سلقة من سلق التركي أردوغان وجعري لكل هؤلاء الخونة المارقين أعداء الله ورسوله .
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فئه كثيره ليست على حق وفئه قليله على حق. لايغرك كثرتهم فهم على باطل. انظر لمدرجات الملاعب تغص بالشباب. وانظر لصلاة الفجر لايحظرها إلى فئه قليله من الشباب. وقس على ذلك
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
🍂🍂🍂 الغالين العنيد وعباس كاتم الانفاس وغيرهم عيب عليكم الي نعرفة ان الرجال امثالكم لايردون على امراءة اين كانت ومانعرفة كذالك الرجل لايمد يدة على الحرمة والطفل🍂🍂🍂🍂
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
يارب سترك من المعاصي
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
الله المستعان شئ مؤسف جدا ولاحول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
شكل أهل اللحى مربينگ ومأدبينك ياماااضي شين
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
ضربة قاصمة كاسرة لظهور الأخونجية الصحونجية الارهابيين ولكل لحية ملعونة منهم.هذه الفئة العصابة الباغية التي تسيدت القرار لأكثر من ثلاثة عقود دون حسيب لها ولارقيب داخل بلادنا قبل سحقها وابادتها مؤخرآ.
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
أي هلاك وأي مترفين !؟ الآية معناها واضح ومايحتاج تدور تفسيرها معناها التبطّر على النعمة يعني يهين النعمة وليس مثل تفكيركم ياصحونج، لما يحضر فهو جاي يستمتع مو جاي يفسق عيشوا حياتكم طبيعي لا افراط أو تف
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
الباقيات الصالحات / سٌبحانَ الله الحمدٌ لله لا إله إلا الله والله أگبر
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
إلى أين نحن مدحدرون. الله يستر .المعاصي تجلب الفتن. وقبل ذلك غضب الله
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
لايهمني الحفلات ولا اقامة جبريه لي ابن نايف ولا شبوك مشعل ولا الاسكان الي يهمني رجعوا لي العلاوة السنوية مرتين اخذتوها بدون وجه حق
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
كل من يهاجم الفن في التعليقات هو صحونجي من جماعة بن لادن..ياصحونجي انت يطربك صوت التفجيرات ..اما صوت فنان العرب يصيبك بأسهال .قبحك الله
لا يعجبني(12) اعجبني(1)
المسلم ابولحيه ياماضي اسود هو اشرف اطيب وارجل منك ومن طوايفگ وليتگ تتعلم منه الغيره والمرجلهـ
لا يعجبني(0) اعجبني(15)
غير صحيح ليس كلهم بل ثلة قليلة ، الله يصلح شأنهم .
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
اسرح وامرح مااحد ردك بس لاتنسا الموت مثل الي مات وهو يغني او مثل الي مات وهو ساجد اختر
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
هي صحيفتك فاملأها بما شئت...أنا ضد التعميم..من حضر عدد محدود يمثلون أنفسهم فقط.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
خنبوقي الماضي انكتم وكل تبن ولا تقول يخسون واللحى اطهر منك *** وافد مندس
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
لاتهمني ولاتهم كثير من الناس هذي الحفلات ولله الحمد
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
خنبوقي لاعتماده بالمعوقات وتبث سمومك حسبي الله عليك الله يسلط عليك المسرع اللي يفرمك فرم يالئيم انت سبحان مادري وش نهايتك الله يسلط عليك الأمراض والمصائب
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
نصيحة لبعض الناس ... إذا ودك تفسد ففسد على نفسك فهذه هينة عند الله ... وأما إذا ودك تفسد غيرك فهذه عظيمة عند الله ... فالله المستعان على كل شيء وإليه المصير
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
نصيحة لبعض الناس ... إذا ودك تفسد ففسد على نفسك فهذه هينة عند الله ... وأما إذا ودك تفسد غيرك فهذه عظيمة عند الله ... فالله المستعان على كل شيء وإليه المصير
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
الماااضي // عساااك تحلق طلال مداح يارب العااالمين
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الماضي الخنبوقي أقول تلايط وانكتم انكتم يامريض تبي الناس تصير مثلك ياحاوي العقل والاخلاق انت تحب السهر والرقص والغناء رح البحرين ولا دبي تقلع ولا تروج لفسادك عندنا على فكرة عارفين انك وافد مندس حقير
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اخي مشرف التعليقات تعليق 16 المدعو الماضي ارجو ازالتة
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الحضور 4000 شخص ..هي سعة المسرح..التذاكر نفذت بعد ساعتين من عرضها عن طريق روتانا ...أمل من المنظمين في روتانا عمل الحفلات غي استاد الملك فهد حتى يستوعب 100 الف شخص من الجماهير العاشقة للفن والغناء.
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7 عساك الهلاك فاهم الآية غلط
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تعليق 16 فلتخسئ انت واشكالك اللحية سنة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك تقصير الثياب...وانت واشكالك مايهمون احد حثاله ورعاع تعيشون على هامش التاريخ وتموتون كالبهائم عليك من الله ماتستحق
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أعتقد أن الاخ عباس يقصد تعليق الماااضي التافه 16
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عفوا المقصود الماضي عليق ١٦ الخكري ..... مسرع غيرتم الأرقام !!!؟؟
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اخبار الهزات والزلازل الي كثرت هاالايام 🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂
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الحمدلله الذي جعل أكثرشباب الوطن يعرف الصح من الخطأ ويعرف الحلال من الحرام ويعرف ماينفعه ومايضره
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الماضي المربون كان رقصت وهزيت طولك ياحلو
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تعليق ١٤ مايخسي الا انت يالخكري . انت لسانك طويل ومتمادي بكلامك إخس وأعقب وانكتم وعلى كبر راسك
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الفنان الشهيد طلال مداح لم يفجر ولم يحرض على القتل مثل الصحونج ..مداح نشر فن جميل لذلك مثواه الجنه ان شاء الله..هؤ شهيد الفن الله يرحمه ويدخله فسيح جناته
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فعلا الشعب السعودي متعطش للفن والغناء
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🍃🍁لاحول ولاقوة إلا بالله .الله يحسن خاتمتنا ويذكْرنا الشهادة اللهم آمين، كاثر موت الفجأة!!🍁🍃
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ذنوب ومعاصي واسراف للمال وضياع للوقت واغاني ممله ومكرره ووجع راس
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خافوالله والله العظيم الأغاني كلها شراقسم لكم بالله ووالله انني فنان لنفسي خاص وأعزف على العودمن ثلاثين سنةولاكن اقسم لكم بالله في داخلي شي رفض ان يقبل المواصلة في العزف والطرب والغناء ولا أحب ان اسمع
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الرجاء عدم التعميم فهناك من لا بحب الغناء ولا الحفلات استغفر الله العظيم
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محمد عبده صوته ادمان مو اي شي ... قصيدت لا اله الا الله ادمنت عليها لعلي اتوب
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الحمد لله على صحوتنا من الغفوة ...وليخسأ كل صحونجي ابو لحية وثوب قصير .. الفن حياة والتطرف موت وفناء
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تعليق مخالف
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المسرح كله على بعضه وبممراته وأسيابه وسطوحه .. مايشيل 1000 نفر ... وشلون جمهور غفير وكبير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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استغفر الله العظيم
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تعليق مخالف
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حسبي الله ونعم الوكيل؟؟؟اجل السعوديين يحبون الغناء هههههه الف مبروك مادرينا اول مرة نعرف محمد عبده ،؟ ابغا اعرف وش المقصود من هالترويج لمحمد عبده؟محمد عبده عث كبودنا من ٥٠ سنة وهو يغني!!يعني جديدعلينا
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جعل التذاكر كلها تحترق من قبل ما تحرق قلب شاريها
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والله العظيم اجواء خرافيه ..انا حضرت الحفل ..فعلآ الشعب السعودي يعشق الفن ..شعب ذويق..كانت الاجواء فيها فرحه ودهشه وعم جو جميل لاأستطيع وصفه ...شكرآ فنان العرب ..وشكرآ هيئة الترفيه .وشكرآمحمد بن سلمان
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1/4 % لايساوي شئ أمام 18 مليون مواطن .. ولكل ساقطه لاقطه .... شي طبيعي قدأً قداً قداً
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قوله تعالى : ( وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا )
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بالنسبة لي لالالا اعشق الفن والغناء لذا لالالاتعممون
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طبيعي نشوف 2000 أو 10000 أو حتى 100,000 ألف .. من مجموع 15 مليون نسمه .... *** ؟؟؟؟
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😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
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صوته انتهى
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يامال فرقا العين يابن عبده .. اللهم انصر جنودنا البواسل في مكان وانصرهم على اعداء الدين واعداء الوطن اللهم اغثنا ولا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا وصل الله وبارك وسلم على محمد
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فيه فنانين ماتو وهم يغنون على المسرح مثل طلال مداح الله يرحمه . المنافس الوحيد لمحمد عبده !!! ومحمد عبده مواصل غناء . الله المستعان . الى متى ؟ والى اين؟ يامحمد عبده واللي يسمعونه ؟؟
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