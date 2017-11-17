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السعوديون يعشقون الفن والغناء .. شاهد ..الحضور الجماهيري الكبير لحفل “محمد عبده ” بالرياض

السعوديون يعشقون الفن والغناء .. شاهد ..الحضور الجماهيري الكبير لحفل “محمد عبده ” بالرياض
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المرصد 168 2٬163 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أحيا الفنان محمد عبده مساء أمس (الخميس) حفله الغنائي في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وسط حضور جماهيري مكتمل.

واستقبل الجمهور الذي ملأ جنبات المسرح الفنان فور دخوله باحتفاء واسع، ليتغنى بجملة من أشهر وأهم أغانيه، مثل “صوتك يناديني”، و”عاشق خزامى” (لا تسألوني) وغيرها.

وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت يوم (الثلاثاء) عن نفاد تذاكر حفل محمد عبده، والتي بدأت أسعارها بـ200 ريال .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 30,818 )
168 - قلم الحقيقه
2017-11-17 02:49:32
خطب البغدادي والقرضاوي توردك الى الارهاب والارهابيين وتدخلك نار جهنم خالدآ مخلدآ فيها فاحذر وانجو بنفسك.
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167 - هههههههههههه
2017-11-17 02:48:28
تعال ياقلم خلني امغطك واتوطاك شوي
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( عدد التعليقات 30,818 )
166 - قلم الحقيقه
2017-11-17 02:48:15
محمد عبده وأغانيه تبعدك عن الاهاب والارهابيين.
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165 - غريب
2017-11-17 02:46:36
اللهم ادم السعادةوالفرح
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164 - نصيحه لك يا العنيد
2017-11-17 02:46:26
خلاص يكفي ياعنيد تراك مسخرت هالورع اللي مايسوا التالي من الغنمات فأعتقه وخله يروح يجر اذيال الهزيمه
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163 - سبحان الله
2017-11-17 02:45:47
لو قايلين لكم في تلاوة شيخ من أجمل الاصوات ماحد يسمع له الا قليل
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( عدد التعليقات 30,818 )
162 - قلم الحقيقه
2017-11-17 02:45:44
لاتستمع لما يقوله ويردده على مسامعك الأخونجي الصحونجي ويجلبه لك من كتب البغدادي والقرضاوي وقتها تأكد أنك من أهل النار مخلدآ فيها وبئس المصير.عليك بالاستماع لأغاني محمد عبده والجسمي وقتها تنجو بنفسك.
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161 - تواريخ وطوابع ههههه
2017-11-17 02:43:04
الحقران يقطع المصران يالخنبوقي ومعرفة الماضي تساند نفسك على الباطل ولاكن انا اشوف ان الشباب يحقرونك لأنك لاشئ تعرف معنى لاشيئ يعني تافه وخريطة مافيك الا لسانك ولا الباقي معطل ومشفر هههههه
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160 - مواطن
2017-11-17 02:42:34
الأغاني بها احساس يزيد العاطفه ويجعل الانسان يعيش ذكريات الحزن والفرح وبالتالي ينعكس على تعامله اليومي مع الناس وإحساسه في من حوله فلا يمكن ان يكون إنسانا قاسيا وهو يستمع لأبو نوره مساء وفيروز صباحا
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159 - نصيحه لك يا العنيد
2017-11-17 02:41:05
ليتك ياعنيد تودي بنت ورع الوطن لطبيب يكشف عليها وعادي لو توديها ل طبيب بيطريــ لانها متعوده دايمااً
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158 - عباس كاتم الانفاس
2017-11-17 02:40:22
كيف السعوديين يعشقون الغناء !! هذي فيها باب وجواب ؟ من ولاكم عليناومن وكلكم؟؟تعمون شعب باكمله وتقولون يحب الغناء؟يجب محاسبتكم على هذا الكلام الخطيروبكل استهتار في أمة كاملة وتتهمهم انهم يحبون الغناء
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157 - بدوي
2017-11-17 02:40:17
الخميني كان يفاخذ الأطفال وكنتم تسلمونه بناتكم وامهاتكم للتبرك بمنيه والاخواني خائن والدواعش كلاب واعداء للإسلام وحزب الشيطان ونصر الله خنازير الروافض (والقران قول الحق)
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( عدد التعليقات 30,818 )
156 - قلم الحقيقه
2017-11-17 02:39:52
خلاص اترك أغاني محمد عبده فهي لأهل الجنة وتعلق بخطب البغدادي والقرضاوي فهي لأهل النار.
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155 - المااااضي
2017-11-17 02:38:50
والله العظيم ان بني صحيون وضعهم مزري في البلد..الكل يكرههم بعد اكتشافنا كذبهم ..الصحونجي هالايام ترحمه مع انه خسيس وما يستاهل الرحمه الرخمه😃
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154 - المااااضي
2017-11-17 02:37:47
والله العظيم ان بني صحيون وضعهم مزري في البلد..الكل يكرههم بعد اكتشافنا كذبهم ..الصحونجي هالايام ترحمه مع انه خسيس وما يستاهل الرحمه الرخمه😃
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( عدد التعليقات 1 )
153 - برق _ الحرم
2017-11-17 02:37:41
(((((( السعوديين.....شعب يجمعه النداء لله عند كل صلاة .... وحب والوطن.... ولاتجمعه _الطبل والمزمار )))))
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( عدد التعليقات 30,818 )
152 - قلم الحقيقه
2017-11-17 02:37:09
فانجو مع نفسك الى الله والنجاة من ناره وعذابه من خلال استماعك للأغاني. أو تعلق بشيطان البغدادي أو داعية الأخواني والاستماع لخطبهم وابشر بالنار خالدآ مخلدآ فيها.فعليك باختيار السلام ومايقربك منه.
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151 - للعلم فقط
2017-11-17 02:36:57
على فكره يا العنيد ترا ابن ابنة الوطن تغار عليك فلا تشد عليها لانها حساسه ماتستحمل الطق والبهذله منگ
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150 - إتحادي صميم
2017-11-17 02:36:40
خاف الله انت لست قلم الحقيقه انت قلم الزور والنفاق والكفر كيف تقول الاغاني تقربك إلا الله خاف ربك فيما تقوله
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149 - ابو سلطان - الرياض
2017-11-17 02:34:45
الشعب السعودي النبيل يطير فرحا ومرحا بهذه الحفلات الغنائيه
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( عدد التعليقات 30,818 )
148 - قلم الحقيقه
2017-11-17 02:34:31
فالاستماع للأغاني حلال والاستماع للارهابي حرام.الأول يقربك من الحب والسلام وبالتالي الى الله سبحانه وتعالى والثاني يقربك للارهاب وبالتالي الى الشيطان الرجيم.فانجو بنفسك واهرب من البغدادي والقرضاوي .
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( عدد التعليقات 30,818 )
147 - قلم الحقيقه
2017-11-17 02:31:28
فالاستماع للأغاني حلال والاستماع للارهابي حرام.الأول يقربك من الحب والسلام وبالتالي الى الله سبحانه وتعالى والثاني يقربك للارهاب وبالتالي الى الشيطان الرجيم.فانجو بنفسك واهرب من البغدادي والقرضاوي .
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146 - 👏👍👏
2017-11-17 02:30:27
تم دعسسسس جلد قلم الماااضي ابن ابنة الوطن
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145 - واحد سبيكه
2017-11-17 02:29:54
الله عليك يابو نوره آخر معقل للفن الجميل
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144 - 🍂🍂 متحمس🍂🍂
2017-11-17 02:29:41
المتفتحون هم فساد الارض والبشر يحلقون اشنابهم ولحاهم فلا تستطيع ان تميزة مع الانثى قاتلهم الله
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( عدد التعليقات 1 )
143 - برق _ الحرم
2017-11-17 02:28:58
(((( كـــاذبون ....السعوديين يعشقون العقيدة والوطن ...والكل وقف _ضده ......لم يستطيعون عليه بخداع وتلبيس الارهاب واجهض الثورات والدسائس .....لكنهم عادوا عليه من جهة يخلص لها ولايزل صائن بيعته))))
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( عدد التعليقات 30,818 )
142 - قلم الحقيقه
2017-11-17 02:27:01
فبدلآ من استماعك لخطبة للارهابي البغدادي كلب الدواعش أو للارهابي القرضاوي كلب الأخوان ومن في حكمهم عليك بالاستماع لأغاني محمد عبده وقتها تطرد من خلالها شياطين الارهابيين من قلبك وعقلك وحزامهم الناسف .
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( عدد التعليقات 14,255 )
141 - العنيد
2017-11-17 02:25:42
ياريما لاتشرهين ع قلم الخميني ،، مطير خمسته الاخونجي
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140 - sasa1974
2017-11-17 02:25:41
هى صحيفتك فاملأها بما شئت
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( عدد التعليقات 14,255 )
139 - العنيد
2017-11-17 02:23:45
بنوته الوطن💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼 💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼
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( عدد التعليقات 30,818 )
138 - قلم الحقيقه
2017-11-17 02:23:13
الأغاني تقربك من الله لأنها توصلك الى الحب والسلام وعدم كراهية الآخرين والحقد عليهم وتملأ قلبك بالتسامح مع الجميع ومن يكرهها هذا عدو الله ورسوله لأن قلبه معلق بالحزام الناسف القاتل للمسلمين المسالمين
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137 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-17 02:21:56
مدام عاملين نفسكم تحترمون المرأة وتقولون حنا مع انفتاحها اجل وليه توجهون كلام لذكر على اساس انه انثى رغم انه ذكر مثل ابن الوطن ماتعتبر هذه اهانه للانثى!
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136 - ابن الوطن
2017-11-17 02:21:46
عنيده .مهما غلطتي علي مسامحك لأن الحب عذاااب 💟فديتك ياااعمري💕💔
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135 - ابوعمر العتيبي
2017-11-17 02:19:42
حسبنا الله ونعم الوكيل
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134 - متحمس
2017-11-17 02:18:57
تعليق مخالف
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133 - ابن الوطن
2017-11-17 02:18:28
عنودتي 💟💔💕
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132 - 👏👍👏
2017-11-17 02:18:10
والله انت يا العنيد دعست على خشت ابن وطن وخليتهـ مسخررهـ قدام القراء والمعلقين خف عليه تراه مايتحمل
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( عدد التعليقات 30,818 )
131 - قلم الحقيقه
2017-11-17 02:17:55
كل من لايستمع للأغاني من أهل النار لأن قلبه معلق بالارهاب والكراهية والحزام الناسف والسيارة المفخخة المحشوة بأطنان المتفجرات والحقد على الناس والبشر المسلمين وغير المسلمين.فالأغاني تقربك من الله .
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130 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-17 02:16:30
اعوذ بالله من كلامك ياقلم تقول الغناء يقربك إلي الله!!
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129 - بدوي
2017-11-17 02:16:18
الخنازير هم الدواعش وحزب الله وبشار النعجه والاخونجيه انتجهم الحمار الكبير الخميني عن طريق زواج المتعه في السرداب المظلم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 30,818 )
128 - قلم الحقيقه
2017-11-17 02:15:14
الأغاني والموسيقى هي السم القاتل للأخونجي الصحونجي الطرنطقي كلب البغدادي الداعشي والخنزير الأخواني القرضاوي.لذلك تجدون هؤلاء الارهابيين يعادونها ويكرهونها عكس عشقهم للحزام الناسف صناعتهم وتجارتهم.
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127 - تعديل لتعليقي رقم 113 .. 119 انا صاحب تعليق 81
2017-11-17 02:14:44
ارقام التعليقات تتلخبط
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( عدد التعليقات 365 )
126 - ana wbas
2017-11-17 02:13:38
السعوديون يعشقون الفن والغناء؟ سوال محير رغم حبي للموسيقى والفن بشكل عام لانه نوع من الترفيه المترف للشعوب وهل عمل استفتاء ليطلق على السعوديين حبهم للغناء ام هو اجتهاد شخصى لابد من تحديد ارقام بدقه!
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125 - ابن الوطن
2017-11-17 02:13:16
صح عليكي ياعنيده انتي تعشيتي عندي يوم جابك لي سواق ابوكي على اساس اني صديقتك في الجامعه..والله اني ارحم ابوكي ..المسيكين مصدق 😄انتظرك بكره بعد الجمعه💟 بغديكي وأعشيكي ياقلبو💔
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124 - انا صاحب تعليق 81
2017-11-17 02:12:48
ياورع الوطن هل توونسس فيها حررر او برررد >> يلا بسرررعه جاوووب واعطيك لهايهـ مصاصهـ
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( عدد التعليقات 14,255 )
123 - العنيد
2017-11-17 02:12:00
بنت الوطن جاها الضغط والسكر بسم الله بسم الله عليها هدي اعصابك ،، ياقلبي سلامتك غاليه علينا .. اذا انتي متحسفه ع العشاء ،،، معليك بغديك بكره غداء طيب بالحيل عند الابل
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122 - 🍂🍂 متحمس🍂🍂
2017-11-17 02:11:28
ياقلومة الاغاني لا تقرب الى الاهنا الله الواحد الصمد انتي تقصدين الاهك ياسوع لان المنفتح امثالك يتقربون لآلاهم ياسوع باالأغاني ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
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( عدد التعليقات 30,818 )
121 - قلم الحقيقه
2017-11-17 02:10:40
بلادنا عدوها اللدود صاحب اللحية الشيطانية الطويلة فصير الثوب صغير العقل يفرح لسماع الانفجارات بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة انه خنزير البغدادي الداعشي ومعه كلب القرضاوي الآخر الذي ينبح خلفه .
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120 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-17 02:10:03
الكاميرة مافترت حيل على كل المسرح😂 اكيد العدد قليل وهذا وهو ثمنه 200 ريال😂
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119 - انا صاحب تعليق 80
2017-11-17 02:09:59
ورع او بنت الوطن تونس فيها حر او برد
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( عدد التعليقات 14,255 )
118 - العنيد
2017-11-17 02:09:51
112 // بدوي كفؤ يالذئب احشر الاخونجيه عيال الجحوش ،،
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117 - نفسيه
2017-11-17 02:07:31
ت 96. ماعليك زود ونعم فيك أخي الكريم. وشكراً لك على لطفك وسمو اخلاقك.
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116 - ابن الوطن
2017-11-17 02:06:40
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 14,255 )
115 - العنيد
2017-11-17 02:06:38
بنت الوطن يصغيرونه تعالي وين رحت ،، اذا جاااك العنيد يسوووووق سوق الويل اكتم منت بقدنا ،، وانا اقولها قدام المعلقين تعااال لاتهرب خلينا نضحك عليك ،، العشاء وتعشيتك تعاااااالي ولا تابع وانتي ساكت
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114 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-17 02:06:32
وإذا حضور جمهور كبير اللي ماحضرو اكثر منهم بكثير__________كذلك كان فيه غناء ببلادنا بمسارح ثم توقف والآن عادت ومبسوطين هم لكن راح يخف عددهم سيتعودون
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113 - انا صاحب تعليق 80
2017-11-17 02:06:20
انا ت 80 واقسم بالله انا لست العنيد ولا اعرفه واتشرف به لكني اريد ان أربيك ياورع واعلمگ حجمك ياتافه
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112 - بدوي
2017-11-17 02:06:14
الراوفضالخنازير والخميني الحمار الكبير ان شاء الله تحشر معهم ياقلم الحقاره في زمهرير كلكم انحاس عيال انجاس لم تستفد منكم الكره الارضيه
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( عدد التعليقات 30,818 )
111 - قلم الحقيقه
2017-11-17 02:04:24
عكس الأخونجي الصحونجي الطرنطقي الذي يكره الأغاني وحفلاتها قلبه ليس معلق بربه كما يزعم كاذبآ وانما معلق بالارهاب والحزام الناسف والسيارة المفخخة المليئة بآلاف الأطنان من المتفجرات ليبيد بها شعوب وأوطان
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110 - 🍂🍂 متحمس🍂🍂
2017-11-17 02:04:00
⚛️⚛️ ياعنيد والله انك عنيد وجودك في بيتها شي طبيعي عند المنفتحون هذي تسمى حرية،،، حظك معك خوية ⚛️⚛️⚛️
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109 - 98 والله انك عطيت ورع الوطن صاروخ فجر كرامته وشرفه بقوووه 😱😂
2017-11-17 02:02:35
العنيد 98 هذي قووويه مررره المفروض من اللي انت تقصده وترد عليه من بعد تعليقك هذا ينتحر او يلبس غطوهـ
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108 - المااااضي
2017-11-17 02:01:49
تخيلوا المسرح يتسع ل 4000 شخص ..التذاكر نفذت بعد ساعتين من طرحها ..كان خارج المسرح جماهير عددها حوالي 400 الف ..انا جاني واحد يقول عطني تذكرتك ب 10 الاف ريال ..لكني رفضت بسبب عشقي لمحمد عبده ..
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107 - بدوي
2017-11-17 02:01:45
ليش ماذكرت الخميني وكلابه
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( عدد التعليقات 14,255 )
106 - العنيد
2017-11-17 02:00:49
بنت الوطن // طاااح وجها يوم قلت الصراحه .. خلينا حبايب ومستورين لازم اقول تعشيت عندك بالبيت ،،، مالك عن طشت الوجهه
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( عدد التعليقات 30,818 )
105 - قلم الحقيقه
2017-11-17 02:00:01
الأغاني تقربك الى الله وتبعدك عن الشيطان الارهابي صاحب الحزام الناسف والسيارة المفخخة المحشوة بآلاف الأطنان من المتفجرات.صاحب الأغاني قلبه معلق بربه لأنه قلب متسامح لايحقد ولا يعادي وطنه وحكومته وشعبه
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( عدد التعليقات 14,255 )
104 - العنيد
2017-11-17 01:58:37
بنت الوطن // خلاااص انا جاوبتك قدام المعلقين كنت بالبيت عندكم وتعشيت ومشيت 👍
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103 - 🍂🍂 متحمس🍂🍂
2017-11-17 01:57:59
طبعا هناك صحويون ومتفتحون الصحوي يبي الحياة دينية والمنفتح يبي الحياة انفتاح 🍂🍂🍂🍂🍂
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( عدد التعليقات 30,818 )
102 - قلم الحقيقه
2017-11-17 01:57:13
لاتقارن لحية الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بلحية الأخونجي الصحونجي حليف الشيطان صاحب الحزام الناسف كلب البغدادي أو صاحبه الأخواني كلب القرضاوي وتميم والحمدين وأردوغان.اللهم عليك بهذه العصابة المجرمة
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( عدد التعليقات 14,255 )
101 - العنيد
2017-11-17 01:57:04
90 // ليش عساء ماشر مايحتااج تسئلين عني انا موجود عندك بالبيت 24 ساعه
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100 - أستغفر الله العظيم
2017-11-17 01:56:37
الأغاني تلهيك عن الدين والصلاة وذكر الله وتأتي بالمعاصي والذنوب وتميت القلب
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( عدد التعليقات 14,255 )
99 - العنيد
2017-11-17 01:55:23
90 // تسئلين عني ابد موجود .. كنت بالبيت عندكم
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98 - ابن الوطن
2017-11-17 01:55:20
عنيده ..ادري انك صاحبة التعليق رقم 80 ..بس ابقولك شي ....الحب عذااااب 💟💔💟💔
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97 - التميمي
2017-11-17 01:55:18
أنا يانفسيه تعليق:(87):مو من أهل الحوطه لكن اسمع عن الحوطه وزرتها ايضا قبل ممكن سنه ونعم فيهم وفيك
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( عدد التعليقات 30,818 )
96 - قلم الحقيقه
2017-11-17 01:54:34
اللهم انصر الفن رمز الحب والسلام على الأخونجي الصحونجي رمز الشيطان والعدوان كلاب تميم والحمدين والقرضاوي والبغدادي والأردوغاني.اللهم انصر بلادنا على هؤلاء الخونة المرتزقة وحطم جماجمهم واحرق لحاهم.
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( عدد التعليقات 30,818 )
95 - قلم الحقيقه
2017-11-17 01:54:00
اللهم انصر الفن رمز الحب والسلام على الأخونجي الصحونجي رمز الشيطان والعدوان كلاب تميم والحمدين والقرضاوي والبغدادي والأردوغاني.اللهم انصر بلادنا على هؤلاء الخونة المرتزقة وحطم جماجمهم واحرق لحاهم.
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94 - بدوي
2017-11-17 01:53:35
الرسول صلى الله عليه وسلم كان له لحيه وكان مقصر ثوبه وكان داعيه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
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93 - التميمي
2017-11-17 01:51:35
ياتعليق:(83)::بدوي:نحن لا ننتسب إلا للأباء أما غيرهم لا ننسب إليه افهمها وبتعرف
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92 - بدوي
2017-11-17 01:50:53
الرسول صل الله عليه وسلم كان له لحيه وكان مقصر ثوبه
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91 - ابن الوطن
2017-11-17 01:50:48
عنيدة امانه لاتقاطعين ..اللي يزعلك عدوي ..حبيتك في الصيف حبيتك في الشتاء 💟 فيروز تغني لك عنيده 💕
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90 - متحمس
2017-11-17 01:50:35
تعليق 74 ابن *** العنيد شكلة مجننك
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89 - نفسيه
2017-11-17 01:50:21
ت 61. التميمي. جزاك الله خيرا. فعلاً انا من الحوطه. تحديداً من أهل الفرعه.ويازين اسفل الباطن والقويع والحلوه الخ الخ. واهل الحوطه معروفين بالتزامهم ومحافظتهم على دينهم .بارك الله فيك ووفقك الله
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88 - الموسى
2017-11-17 01:50:13
لا حول ولا قوة الا بالله أيه الفساد ده***
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87 - حضرتي
2017-11-17 01:49:47
واضح الجمهور قليل جدا الشعب السعودي يبغض الغناء والمغنين وهذا الواقع والصورة تشهد بهذا الحمد لله
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86 - أستغفر الله العظيم
2017-11-17 01:48:47
اللهم لاتؤاخذنا بما يقولو ويفعلو السفهاء منا
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( عدد التعليقات 30,818 )
85 - قلم الحقيقه
2017-11-17 01:47:44
المطوع الارهابي الأخونجي الصحونجي الطرطنقي عنده حزام ناسف وسيارة مفخخة متفجرة يأتي بها مع حزامه في ظلام الليل يتسحب فيها مثل الجرذي الأسود هذه بضاعته سود الله وجهه الخبيث المجرم.ليقتل بها شهداء أبرياء
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84 - بدوي
2017-11-17 01:47:28
خلوا الشعب السعودي بحاله ياروافض وغيروا في العنوان السعوديون يعشقون الغناء ومن اعطاكم الوصايه والقرار حتى تقول الكلام هذا المفروض تقول الفاسقون يعشقون الغناء اما تعم الشعب السعودي فهذا غير صحيح
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83 - المستحيل ..
2017-11-17 01:47:08
الجنة تبي والنار تبي .. الله المستعان
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82 -
2017-11-17 01:45:59
الماضي ياموضي الحين يومك تكره اهل اللحى هل تم افتراسك ولا احد دهكك برجله ولا تفل عليك جاوب وانا ارجح التساؤل الاول
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81 -
2017-11-17 01:45:54
ورع الوطن او بنت وطن لايهم اقول تعالي بس همزي رجول عمگ فحلگ يافصعونه
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80 - ملك الغابة
2017-11-17 01:45:50
حسبي الله ونعم الوكيل
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79 - متحمس
2017-11-17 01:44:19
تعليق مخالف
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78 - اللبيب بالإشارة يفهم
2017-11-17 01:43:53
المطوع عنده غيره ومرجله مهو مثلك كمخه فاغر مايدري وش يصير حوله وحواليه 🤔😱😷
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( عدد التعليقات 30,818 )
77 - قلم الحقيقه
2017-11-17 01:43:39
سوف تظل بلادنا في ظل الأغاني واحة جميلة وشمس مشرقة للحرية بعد أن انقشعت الغمة الكبيرة والسحابة السوداء الارهابية التي كانت جاثمة فوق صدور أبناء الشعب السعودي للأخونجية الصحونجية الارهابية أعداء الله.
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76 - صبحي
2017-11-17 01:43:07
طيب سووا محاضرة دينية صدقني بيجون السعودية كلها البلد فيها الصالحون كثيرررر.
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75 - ابن الوطن
2017-11-17 01:41:29
اهلين عنيده حبي ..وينك زمااان عنك 😍😍😍💟
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74 - بدوي
2017-11-17 01:41:14
اللهم العن الروافض واولهم قلم الحقاره كيف يتمنى ويتجرى ويطلب من الله هذا الطلب الله يمهل ولايهمل يجيلك يوم يالرافضي ***
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73 - متحمس
2017-11-17 01:40:47
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 30,818 )
72 - قلم الحقيقه
2017-11-17 01:40:46
نريد فنانات بجانب الفنانين السعوديين . فنانات من لبنان ومصر والكويت والمغرب نريد لبلادنا أن تعيش أجمل لياليها الملاح من غناء وطرب أصيل ليهلك الأخونجي الصحونجي الطرنطقي قهر حتى لحيته تتنتف مثل داعيته .
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( عدد التعليقات 2,174 )
71 - نبرااس
2017-11-17 01:40:28
حضور خرافي واسطوري فعلا فالشعب السعودي ذواق للفن الاصيل فالمملكه هي منبع الشعر والفن،،شكرا محمد بن سلمان وشكرا هيئة الترفيه على هذه البرامج الجميله بعد ان عانا الشعب من برامج صيفيه لاتولد الا التطرف.
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70 - نفسيه
2017-11-17 01:39:44
سوف نهلك بسببكم. انهلك وفينا الصالحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يارب سلم سلم
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69 - ياماضي قبيح
2017-11-17 01:38:47
واضح ان لديك عقده من لحية الرجال ياجيكرهـ ياخكريهـ يامايعهـ يادلوعهـ
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68 - نفسيه
2017-11-17 01:37:50
المعاصي والمجاهره بالمعاصي. تجلب الزلازل والمحن والفقر والكوارث والفتن. والكذب والنفاق والرياء ينتشر بين الناس. بسبب الإصرار على المعاصي والمجاهره بها.انكم تحاربون الله ورسوله. اتقو الله
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67 - المااااضي
2017-11-17 01:37:43
احترامي لك قلم الحقيقة ..الله يديمك لنا..انت نبراس نقتدي به ..لك مني مليون تحيه.ويسعد لى مسااك
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66 -
2017-11-17 01:37:04
الماضي ياموضي اقص يدي ان كان ماحد مرش طفولتك
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65 - ابو فهد
2017-11-17 01:36:59
ليلة جمعه حسبي الله عليكم
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64 - 🍂🍂 متحمس🍂🍂
2017-11-17 01:36:39
الاخت قلومة الحقيرة لاعليكي تستطعين رفع صوتك وانتي بعيد ولوحدك قولي ماتشأين بس عند القاء يبقى القط قط في حظور الاسد🍂🍂🍂🍂🍂
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( عدد التعليقات 30,818 )
63 - قلم الحقيقه
2017-11-17 01:36:33
اللهم عليك بالأخونجية الصحونجية أعداء دينك ونبيك الخونة العملاء لكل من الأخوان والدواعش خنازير القرضاوي والبغدادي.اللهم زد الحفلات الغنائية لمحمد عبده في جميع أنحاء مدن المملكة ومعه بقية الفنانين.
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62 - التميمي
2017-11-17 01:34:49
إنك تقول الحق يا نفسيه تعليق:(56)::وأهل الحوطه معروفين بالمحافظه والتدين وإنت يا نفسيه من الحوطه صح أو لا؟؟؟
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61 - الى الماضي الأسود
2017-11-17 01:34:23
انت مجرد بوء فم لسان تتكلم من بعيد ياجبان لكن اذا جيت قدام ابو لحيه راح يخليك تنسا حليب واسم ماماگ
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60 - المااااضي
2017-11-17 01:34:14
الصحونجي يرفص ويهز مؤخرته على اغنية صليل الصوارم😆 وأغنية يامطوع لاتروع ..😅😃 واغنية افرحي ياأم الشهيد خخخخ😆 واغنية الحور العين عشقي😃😁 واغنية فجر تفخر😃خخهه .الله ينتقم منكم عاجل غير آجل يارب..
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( عدد التعليقات 14,255 )
59 - العنيد
2017-11-17 01:34:13
المااضي العجوز // لو عندك ذرة من الغيرة على أعراض المسلمين لجادلتك انت عندك الأمور كلها سواء حتى لو تحولت إلى مراقص وبارات ليس بمنكر بفكر السقيم اهم شيء عندك الحرية المطلقة وسوف تندم حين لا ينفع الندم
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( عدد التعليقات 30,818 )
58 - قلم الحقيقه
2017-11-17 01:33:19
لامكان لكل أخونجي صحونجي ارهابي صاحب لحية طويلة ارهابية مكشوف الساقين معروف الأهداف والنوايا الخبيثة كلب تميم والحمدين سلقة من سلق التركي أردوغان وجعري لكل هؤلاء الخونة المارقين أعداء الله ورسوله .
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57 - بدوي
2017-11-17 01:30:53
تعليق مخالف
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56 - نفسيه
2017-11-17 01:30:37
فئه كثيره ليست على حق وفئه قليله على حق. لايغرك كثرتهم فهم على باطل. انظر لمدرجات الملاعب تغص بالشباب. وانظر لصلاة الفجر لايحظرها إلى فئه قليله من الشباب. وقس على ذلك
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55 - 🍂🍂 متحمس🍂🍂
2017-11-17 01:30:19
🍂🍂🍂 الغالين العنيد وعباس كاتم الانفاس وغيرهم عيب عليكم الي نعرفة ان الرجال امثالكم لايردون على امراءة اين كانت ومانعرفة كذالك الرجل لايمد يدة على الحرمة والطفل🍂🍂🍂🍂
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54 - محمد الجعيد
2017-11-17 01:29:40
يارب سترك من المعاصي
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53 - متاااابع
2017-11-17 01:29:18
الله المستعان شئ مؤسف جدا ولاحول ولا قوة الا بالله
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52 - الى الماضي الأسود
2017-11-17 01:29:10
شكل أهل اللحى مربينگ ومأدبينك ياماااضي شين
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( عدد التعليقات 30,818 )
51 - قلم الحقيقه
2017-11-17 01:28:55
ضربة قاصمة كاسرة لظهور الأخونجية الصحونجية الارهابيين ولكل لحية ملعونة منهم.هذه الفئة العصابة الباغية التي تسيدت القرار لأكثر من ثلاثة عقود دون حسيب لها ولارقيب داخل بلادنا قبل سحقها وابادتها مؤخرآ.
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50 - الى7
2017-11-17 01:27:10
أي هلاك وأي مترفين !؟ الآية معناها واضح ومايحتاج تدور تفسيرها معناها التبطّر على النعمة يعني يهين النعمة وليس مثل تفكيركم ياصحونج، لما يحضر فهو جاي يستمتع مو جاي يفسق عيشوا حياتكم طبيعي لا افراط أو تف
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 14,255 )
49 - العنيد
2017-11-17 01:26:42
الباقيات الصالحات / سٌبحانَ الله الحمدٌ لله لا إله إلا الله والله أگبر
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
48 - نفسيه
2017-11-17 01:25:43
إلى أين نحن مدحدرون. الله يستر .المعاصي تجلب الفتن. وقبل ذلك غضب الله
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47 -
2017-11-17 01:25:17
لايهمني الحفلات ولا اقامة جبريه لي ابن نايف ولا شبوك مشعل ولا الاسكان الي يهمني رجعوا لي العلاوة السنوية مرتين اخذتوها بدون وجه حق
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
46 - المااااضي
2017-11-17 01:25:03
كل من يهاجم الفن في التعليقات هو صحونجي من جماعة بن لادن..ياصحونجي انت يطربك صوت التفجيرات ..اما صوت فنان العرب يصيبك بأسهال .قبحك الله
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45 - الى الماضي الأسود
2017-11-17 01:24:32
المسلم ابولحيه ياماضي اسود هو اشرف اطيب وارجل منك ومن طوايفگ وليتگ تتعلم منه الغيره والمرجلهـ
لا يعجبني(0) اعجبني(15)
44 - حقيقي
2017-11-17 01:24:09
غير صحيح ليس كلهم بل ثلة قليلة ، الله يصلح شأنهم .
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 14,255 )
43 - العنيد
2017-11-17 01:22:07
اسرح وامرح مااحد ردك بس لاتنسا الموت مثل الي مات وهو يغني او مثل الي مات وهو ساجد اختر
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42 - مجرة التبانة
2017-11-17 01:21:59
هي صحيفتك فاملأها بما شئت...أنا ضد التعميم..من حضر عدد محدود يمثلون أنفسهم فقط.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
41 - دخان ابيض
2017-11-17 01:21:58
خنبوقي الماضي انكتم وكل تبن ولا تقول يخسون واللحى اطهر منك *** وافد مندس
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
( عدد التعليقات 14,255 )
40 - العنيد
2017-11-17 01:20:36
لاتهمني ولاتهم كثير من الناس هذي الحفلات ولله الحمد
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
39 - عباس كاتم الانفاس
2017-11-17 01:19:41
خنبوقي لاعتماده بالمعوقات وتبث سمومك حسبي الله عليك الله يسلط عليك المسرع اللي يفرمك فرم يالئيم انت سبحان مادري وش نهايتك الله يسلط عليك الأمراض والمصائب
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( عدد التعليقات 14,255 )
38 - العنيد
2017-11-17 01:18:58
نصيحة لبعض الناس ... إذا ودك تفسد ففسد على نفسك فهذه هينة عند الله ... وأما إذا ودك تفسد غيرك فهذه عظيمة عند الله ... فالله المستعان على كل شيء وإليه المصير
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 14,255 )
37 - العنيد
2017-11-17 01:18:22
نصيحة لبعض الناس ... إذا ودك تفسد ففسد على نفسك فهذه هينة عند الله ... وأما إذا ودك تفسد غيرك فهذه عظيمة عند الله ... فالله المستعان على كل شيء وإليه المصير
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
( عدد التعليقات 14,255 )
36 - العنيد
2017-11-17 01:17:50
الماااضي // عساااك تحلق طلال مداح يارب العااالمين
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35 - عباس كاتم الانفاس
2017-11-17 01:17:05
الماضي الخنبوقي أقول تلايط وانكتم انكتم يامريض تبي الناس تصير مثلك ياحاوي العقل والاخلاق انت تحب السهر والرقص والغناء رح البحرين ولا دبي تقلع ولا تروج لفسادك عندنا على فكرة عارفين انك وافد مندس حقير
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
34 - 🍂🍂 متحمس🍂🍂
2017-11-17 01:16:52
اخي مشرف التعليقات تعليق 16 المدعو الماضي ارجو ازالتة
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33 - المااااضي
2017-11-17 01:16:02
الحضور 4000 شخص ..هي سعة المسرح..التذاكر نفذت بعد ساعتين من عرضها عن طريق روتانا ...أمل من المنظمين في روتانا عمل الحفلات غي استاد الملك فهد حتى يستوعب 100 الف شخص من الجماهير العاشقة للفن والغناء.
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32 -
2017-11-17 01:15:55
7 عساك الهلاك فاهم الآية غلط
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31 - عبدالاله
2017-11-17 01:15:40
تعليق 16 فلتخسئ انت واشكالك اللحية سنة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك تقصير الثياب...وانت واشكالك مايهمون احد حثاله ورعاع تعيشون على هامش التاريخ وتموتون كالبهائم عليك من الله ماتستحق
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30 -
2017-11-17 01:15:06
أعتقد أن الاخ عباس يقصد تعليق الماااضي التافه 16
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29 - عباس كاتم الانفاس
2017-11-17 01:14:44
عفوا المقصود الماضي عليق ١٦ الخكري ..... مسرع غيرتم الأرقام !!!؟؟
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28 - 🍂🍂 متحمس🍂🍂
2017-11-17 01:13:24
اخبار الهزات والزلازل الي كثرت هاالايام 🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂
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27 - الأغاني هي لهو الحديث كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه
2017-11-17 01:13:07
الحمدلله الذي جعل أكثرشباب الوطن يعرف الصح من الخطأ ويعرف الحلال من الحرام ويعرف ماينفعه ومايضره
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26 - بزرن
2017-11-17 01:12:28
الماضي المربون كان رقصت وهزيت طولك ياحلو
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25 - عباس كاتم الانفاس
2017-11-17 01:10:56
تعليق ١٤ مايخسي الا انت يالخكري . انت لسانك طويل ومتمادي بكلامك إخس وأعقب وانكتم وعلى كبر راسك
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24 - المااااضي
2017-11-17 01:10:51
الفنان الشهيد طلال مداح لم يفجر ولم يحرض على القتل مثل الصحونج ..مداح نشر فن جميل لذلك مثواه الجنه ان شاء الله..هؤ شهيد الفن الله يرحمه ويدخله فسيح جناته
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23 - ابو خالد - الرياض
2017-11-17 01:10:02
فعلا الشعب السعودي متعطش للفن والغناء
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22 - المُزن
2017-11-17 01:10:00
🍃🍁لاحول ولاقوة إلا بالله .الله يحسن خاتمتنا ويذكْرنا الشهادة اللهم آمين، كاثر موت الفجأة!!🍁🍃
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21 - ❌❌❌
2017-11-17 01:09:12
ذنوب ومعاصي واسراف للمال وضياع للوقت واغاني ممله ومكرره ووجع راس
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20 - يارب اغفر لي ذنبي في هذه اليلة
2017-11-17 01:08:38
خافوالله والله العظيم الأغاني كلها شراقسم لكم بالله ووالله انني فنان لنفسي خاص وأعزف على العودمن ثلاثين سنةولاكن اقسم لكم بالله في داخلي شي رفض ان يقبل المواصلة في العزف والطرب والغناء ولا أحب ان اسمع
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19 - محال
2017-11-17 01:07:19
الرجاء عدم التعميم فهناك من لا بحب الغناء ولا الحفلات استغفر الله العظيم
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18 - ضيف الله
2017-11-17 01:06:58
محمد عبده صوته ادمان مو اي شي ... قصيدت لا اله الا الله ادمنت عليها لعلي اتوب
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17 - المااااضي
2017-11-17 01:04:32
الحمد لله على صحوتنا من الغفوة ...وليخسأ كل صحونجي ابو لحية وثوب قصير .. الفن حياة والتطرف موت وفناء
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16 - متحمس
2017-11-17 01:04:29
تعليق مخالف
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15 -
2017-11-17 01:03:29
المسرح كله على بعضه وبممراته وأسيابه وسطوحه .. مايشيل 1000 نفر ... وشلون جمهور غفير وكبير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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14 - لاحول ولا قوة الا بالله
2017-11-17 01:03:28
استغفر الله العظيم
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13 - ***
2017-11-17 01:03:09
تعليق مخالف
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12 - ستيني بالرياض منذ خلقت واسمع محمد عبده منذ بداياته وماهو الجديد?
2017-11-17 01:02:26
حسبي الله ونعم الوكيل؟؟؟اجل السعوديين يحبون الغناء هههههه الف مبروك مادرينا اول مرة نعرف محمد عبده ،؟ ابغا اعرف وش المقصود من هالترويج لمحمد عبده؟محمد عبده عث كبودنا من ٥٠ سنة وهو يغني!!يعني جديدعلينا
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11 -
2017-11-17 01:01:28
جعل التذاكر كلها تحترق من قبل ما تحرق قلب شاريها
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10 - المااااضي
2017-11-17 01:01:25
والله العظيم اجواء خرافيه ..انا حضرت الحفل ..فعلآ الشعب السعودي يعشق الفن ..شعب ذويق..كانت الاجواء فيها فرحه ودهشه وعم جو جميل لاأستطيع وصفه ...شكرآ فنان العرب ..وشكرآ هيئة الترفيه .وشكرآمحمد بن سلمان
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9 -
2017-11-17 01:01:19
1/4 % لايساوي شئ أمام 18 مليون مواطن .. ولكل ساقطه لاقطه .... شي طبيعي قدأً قداً قداً
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8 -
2017-11-17 01:01:18
.
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7 - عبدالله
2017-11-17 00:59:51
قوله تعالى : ( وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا )
لا يعجبني(7) اعجبني(13)
6 -
2017-11-17 00:59:36
بالنسبة لي لالالا اعشق الفن والغناء لذا لالالاتعممون
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5 - مرجوج
2017-11-17 00:56:37
طبيعي نشوف 2000 أو 10000 أو حتى 100,000 ألف .. من مجموع 15 مليون نسمه .... *** ؟؟؟؟
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
4 - saeed
2017-11-17 00:56:13
😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
3 -
2017-11-17 00:54:00
صوته انتهى
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
2 -
2017-11-17 00:52:52
يامال فرقا العين يابن عبده .. اللهم انصر جنودنا البواسل في مكان وانصرهم على اعداء الدين واعداء الوطن اللهم اغثنا ولا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا وصل الله وبارك وسلم على محمد
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1 - اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
2017-11-17 00:50:44
فيه فنانين ماتو وهم يغنون على المسرح مثل طلال مداح الله يرحمه . المنافس الوحيد لمحمد عبده !!! ومحمد عبده مواصل غناء . الله المستعان . الى متى ؟ والى اين؟ يامحمد عبده واللي يسمعونه ؟؟
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أ.د.صالح بن سبعان

الجودة مفهوم كلي لا يقبل التجزئة!
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محمد آل الشيخ

سفراؤنا في الخارج وضرورة التغيير
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هيلة المشوح

الحريري في حمى الكبار !
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عقل العقل

حزب الله.. من مسرحية الممانعة إلى الإرهاب
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كتاب الرياضة
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عادل التويجري

كفاح !
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عادل التويجري

التهميش !
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عادل التويجري

الفساد !
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عادل التويجري

الواقعية !
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صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
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عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
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أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
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عادل التويجري

طنش !
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أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
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عادل التويجري

الهبوط !
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بالصور.. تعرف على المرأة التي صنعت الديكتاتور “موغابي”

بالصور.. تعرف على المرأة التي صنعت الديكتاتور “موغابي”

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في عملية نوعية.. شاهد بالصور: التحالف ينقذ فرنسيتين محتجزتين في اليمن !

في عملية نوعية.. شاهد بالصور: التحالف ينقذ فرنسيتين محتجزتين في اليمن !

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“الزوجة” أو “التمساح”.. لماذا انقلب جيش زيمبابوي على موغابي؟

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تفاصيل “الرؤى والأحلام وأردوغان” هكذا أعتقد “أسامة بن لادن” أنه القحطاني الرجل المنقذ الذي يظهر في آخر الزمان

تفاصيل “الرؤى والأحلام وأردوغان” هكذا أعتقد “أسامة بن لادن” أنه القحطاني الرجل المنقذ الذي يظهر في آخر الزمان

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المرصد الرياضي
إيقاف الإعلامي والكاتب الرياضي أحمد الشمراني.. ومصادر تكشف عن السبب!

إيقاف الإعلامي والكاتب الرياضي أحمد الشمراني.. ومصادر تكشف عن السبب!

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فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!

فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!

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الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

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بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

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السعوديون يعشقون الفن والغناء .. شاهد ..الحضور الجماهيري الكبير لحفل “محمد عبده ” بالرياض

السعوديون يعشقون الفن والغناء .. شاهد ..الحضور الجماهيري الكبير لحفل “محمد عبده ” بالرياض

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أول تعليق لـ “ياني” على حفلاته بالمملكة.. وهكذا وصف شعوره بمواجهة الجمهور السعودي !- فيديو

أول تعليق لـ “ياني” على حفلاته بالمملكة.. وهكذا وصف شعوره بمواجهة الجمهور السعودي !- فيديو

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تفاصيل مكان وتاريخ أول حفل غنائي تحييه الفنانة “بلقيس” للنساء بجدة

تفاصيل مكان وتاريخ أول حفل غنائي تحييه الفنانة “بلقيس” للنساء بجدة

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معلومة قد لا يعرفها الناس عن الفنان “خالد عبدالرحمن” ولهذا السبب حرّم المتشددون طريقة لبسه للشماغ!

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المطربة شيما تثير أزمة فنية جديدة بسبب كليب غنائي فاضح

المطربة شيما تثير أزمة فنية جديدة بسبب كليب غنائي فاضح

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بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

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