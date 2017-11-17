السعوديون يعشقون الفن والغناء .. شاهد ..الحضور الجماهيري الكبير لحفل “محمد عبده ” بالرياض

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صحيفة المرصد : أحيا الفنان محمد عبده مساء أمس (الخميس) حفله الغنائي في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وسط حضور جماهيري مكتمل.

واستقبل الجمهور الذي ملأ جنبات المسرح الفنان فور دخوله باحتفاء واسع، ليتغنى بجملة من أشهر وأهم أغانيه، مثل “صوتك يناديني”، و”عاشق خزامى” (لا تسألوني) وغيرها.

وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت يوم (الثلاثاء) عن نفاد تذاكر حفل محمد عبده، والتي بدأت أسعارها بـ200 ريال .



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استقبال حافل من جمهور #فنان_العرب، فور إطلالته الآن على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، تعكس مدى الإشتياق لفنانهم المحبوب#حفلات_روتانا#RotanaConcerts#حفلات_السعودية@Mohammed_Abdu pic.twitter.com/NtFSAF0kzD — Rotana Music (@RotanaMusic) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧