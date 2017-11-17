بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

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ترجمة صحيفة المرصد : نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو يظهر لحظة انقاذ امرأة من زوجها ، والذي كان يحتجزها تحت تهديد السلاح في لاس فيغاس .

وأظهر الفيديو ، ضابط الشرطة “ديفيد نيشيوات” وهو ينظر إلى الزوج “فيليب بيتس” ، أثناء احتجازه زوجته وهو يوجه بندقيته إلى وجهها خارج متجر في شارع بايل في لاس فيغاس .

وبدأ الشرطي يصيح : “ماذا يحدث؟ ماذا لديك في يدك؟ طالباً منه إسقاط البندقية التي يحملها في يده ، ثم أمره بالابتعاد عنه زوجته، قائلاً: “انزل على الأرض! ابتعد عنها الآن! .

وبعد تحذير الرجل من الابتعاد عن زوجته، أطلق الشرطي أربعة طلقات ، وسقط الزوج “بيتس” على الأرض ، كما أصيبت زوجة “بيتس” خلال إطلاق النار.

وقالت صحيفة “ريفيو جورنال” أن ابنة الزوجين البالغة من العمر 10 سنوات كانت واقفة في مكان قريب من الواقعة ، لكن الشرطة نقلتها إلى مكان آمن.

فيما تم نقل الزوجين إلى أقرب مركز طبى حيث توفيّ الرجل ، وتم إجراء عملية جراحية لزوجته ومن المتوقع أن تبقى على قيد الحياة.

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