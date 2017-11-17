شاهد ..مريض يضمد جراحه بنفسه في مستشفى عفيف.. و«الصحة» تتفاعل!

حجم الخط A A A المرصد 6 555 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتوثيق مواطن بكاميرا هاتفه الجوال أحد المرضى وهو يضمد جراحه بنفسه في مستشفى عفيف، وعلق على المقطع بقوله: “في مستشفى عفيف فقط يا وزارة الصحه مريض يضٌمد جراحه بنفسه”.

وعلى الفور تفاعلت وزارة الصحة وردت بتغريدة عبر حسابها في “تويتر”، قالت خلالها: “وزارة الصحة تسمع صوتك عبر ٩٣٧ (شكوى – ملاحظة – اقتراح) تواصل معنا عبر الرسائل الخاصة لخدمتكم”.