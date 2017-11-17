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شاهد ..مريض يضمد جراحه بنفسه في مستشفى عفيف.. و«الصحة» تتفاعل!
صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتوثيق مواطن بكاميرا هاتفه الجوال أحد المرضى وهو يضمد جراحه بنفسه في مستشفى عفيف، وعلق على المقطع بقوله: “في مستشفى عفيف فقط يا وزارة الصحه مريض يضٌمد جراحه بنفسه”.
وعلى الفور تفاعلت وزارة الصحة وردت بتغريدة عبر حسابها في “تويتر”، قالت خلالها: “وزارة الصحة تسمع صوتك عبر ٩٣٧ (شكوى – ملاحظة – اقتراح) تواصل معنا عبر الرسائل الخاصة لخدمتكم”.
التعليقات
6 - saeed2017-11-17 07:34:40
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5 - saeed2017-11-17 07:34:21
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4 - اعلم النظام قبل الحكم على احد2017-11-17 07:33:58
طبعا النظام ممنوع التصوير بدائرة حكومية إلا بإذن من وزارة الداخليه واقل قليل أذن من مدير شئون صحية المنطقه .وما سواها . يعد مخالف النظام جرايم معلوماتيه وتشهير يحاسب عليها الفرد .
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3 - اعلم النظام قبل الحكم على احد2017-11-17 07:31:26
المهم الطوارئ يجي فيها حوادث وجروح مفتوحه والتغيير ع الجروح ربما تلوث جروح الحوادث الحديثه فلا تريد انت لاقدر الله تجي وبدون ذنب تتلوث جروحك بخطأ في النظام وهو الغيار على الجروح .نكرر مكانها المراكز
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2 - اعلم النظام قبل الحكم على احد2017-11-17 07:28:28
اعلموا النظام بالمستشفيات لا يتم التغيير على الجروح إلا فقط الجمعه والسبت للضروره فقط. والتغيير يكون عن طريق المراكز الصحيه. فجاهل النظام يجيك ع الطوارئ ويصيح غيرو لي وهذا تصوير وهذا شكوى .
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1 -2017-11-17 07:14:19
يعني ما يبغون يعاقبونه بسبب التصوير يتركون الموضوع الأساس مثل ما عملوا مع اخو المحروق بالزيت . شيئ طيب
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بواسطة : مراقب
أمتثال ***😜أنقلعي أقول أنقلعي...
بواسطة : 😎
بالتوفيق للفريق الياني اوراوا...
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