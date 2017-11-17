رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / وافد بمهنة “عامل” يجمع 3 ملايين ريال سنوياً وآخر بـ200 ألف شهريا !

وافد بمهنة “عامل” يجمع 3 ملايين ريال سنوياً وآخر بـ200 ألف شهريا !

وافد بمهنة “عامل” يجمع 3 ملايين ريال سنوياً وآخر بـ200 ألف شهريا !
حجم الخط A A A
المرصد 7 1٬128 1 ساعة

صحيفة المرصد : تعاملت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية مع البلاغات من خلال البحث والتحري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك القضايا خلال السنوات الـ 6 الماضية حوالي 15 ألف بلاغ عن جرائم غسيل أموال.

ومن هذه القضايا التي باشرتها التحريات في أوقات مختلفة من واقع ملفات التحقيق، قيام وافد بمهنة “عامل” بجمع 3 ملايين ريال سنوياً من خلال إيداعات متكررة، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

حيث بينت التحريات أن هذه المبالغ لا تتناسب مع طبيعة عمله ليتضح فيما قيامه بتلقي إيداعات من أفراد من بني جلدته، بلغت خلال عام واحد فقط 3 ملايين ريال، وكان يقوم بإصدار شيكات مصرفية لمستفيدين من خارج المملكة، وتم توجيه تهمة غسل الأموال له لعدم إثباته مشروعية تلك العمليات، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

قضية أخرى لوافد تمثلت في قيامه بجمع 200 ألف ريال شهرياً عبر شراء مواد عينية؛ ومن ثم تصديرها مقابل الحصول على نسبة محددة وقد حكم عليه بالسجن 3 أعوام ونصف العام، وفقاً لـ”المدينة”.

كما أدين مواطن بتأجير حسابه البنكي لمجرمي غسيل الأموال مقابل “عمولة”، وحكم عليه بالسجن 5 أعوام، وقيام مواطن بتحويل مليون ريال لبلد أفريقي عالي المخاطر وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - ...
2017-11-17 08:20:15
الله يرزقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - loving liberal
2017-11-17 08:17:59
الفساد طال الدوله والمواطنين ودوله مافيها قوانين يصعب العمل فيها ولن تحصل عللى حقك وحتماًتروح ضحيه لنصابين والمجرمين وقضاة العرف وتدليس والرشاوي والعماله لم يستفيد منهم المواطن اماالمحلات لهم او تختلا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ...
2017-11-17 08:09:50
الله يوفقه ويقويه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -
2017-11-17 07:45:47
يغسلون الدراهم في البنوك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -
2017-11-17 07:43:58
أرجو من الأخت الكريمة عهود إرسال رقم حسابها البنكي لي ودي أحط فيه دراهم لأن حسابي مقفل وضيعت المفتاح..........?
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - saeed
2017-11-17 07:31:51
😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
1 - ...
2017-11-17 07:25:23
الله يرزقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ...

علمهم المرجله عاد كل دول العالم تهاب امريكا استلميهم...
بواسطة : إنسان منصف

الدين الاسلامي ،،،،،،عظيم،،،،،،،،وتعاليمه حكيمه،،،،،،،،لكن المتشددين شوهوه،،،،،،...
بواسطة : مراقب

أمتثال ***😜أنقلعي أقول أنقلعي...
بواسطة : 😎

بالتوفيق للفريق الياني اوراوا...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

قاتل الله «أم الخبائث»
372 5
mm

محمد الساعد

المسيحيون في السعودية.. !
314 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

وسائط أسئنا استخدامها…فلا نلومها !؟
78 0
mm

د. محمد العوين

الانتقام الفارسي من العرب!
241 5
mm

سمر المقرن

استيعاب التغيير الاجتماعي
171 3
mm

قينان الغامدي

تنظيم حسن الإرهابي والأتباع: الخدعة انكشفت وحان وقت الحساب
255 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الجودة مفهوم كلي لا يقبل التجزئة!
139 0
mm

محمد آل الشيخ

سفراؤنا في الخارج وضرورة التغيير
379 4
mm

هيلة المشوح

الحريري في حمى الكبار !
186 1
mm

عقل العقل

حزب الله.. من مسرحية الممانعة إلى الإرهاب
152 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

كفاح !
310 6
mm

عادل التويجري

التهميش !
366 8
mm

عادل التويجري

الفساد !
461 9
mm

عادل التويجري

الواقعية !
443 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
541 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
333 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬633 16
mm

عادل التويجري

طنش !
361 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
330 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
745 4
الاخبار الدولية
بالصور.. تعرف على المرأة التي صنعت الديكتاتور “موغابي”

بالصور.. تعرف على المرأة التي صنعت الديكتاتور “موغابي”

 المرصد 9 2٬687 6 ساعات
في عملية نوعية.. شاهد بالصور: التحالف ينقذ فرنسيتين محتجزتين في اليمن !

في عملية نوعية.. شاهد بالصور: التحالف ينقذ فرنسيتين محتجزتين في اليمن !

 المرصد 15 4٬872 10 ساعات
“الزوجة” أو “التمساح”.. لماذا انقلب جيش زيمبابوي على موغابي؟

“الزوجة” أو “التمساح”.. لماذا انقلب جيش زيمبابوي على موغابي؟

 المرصد 5 6٬649 19 ساعة
تفاصيل “الرؤى والأحلام وأردوغان” هكذا أعتقد “أسامة بن لادن” أنه القحطاني الرجل المنقذ الذي يظهر في آخر الزمان

تفاصيل “الرؤى والأحلام وأردوغان” هكذا أعتقد “أسامة بن لادن” أنه القحطاني الرجل المنقذ الذي يظهر في آخر الزمان

 المرصد 37 5٬228 يوم واحد
المرصد الرياضي
شاهد تعليق المشجع النصراوي “عادل الكلباني” قبل مباراة الهلال مع الفريق الياباني: صحيح العالمية صعبة قوية

شاهد تعليق المشجع النصراوي “عادل الكلباني” قبل مباراة الهلال مع الفريق الياباني: صحيح العالمية صعبة قوية

 المرصد 45 2٬484 5 ساعات
إيقاف الإعلامي والكاتب الرياضي أحمد الشمراني.. ومصادر تكشف عن السبب!

إيقاف الإعلامي والكاتب الرياضي أحمد الشمراني.. ومصادر تكشف عن السبب!

 المرصد 149 18٬977 21 ساعة
فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!

فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!

 المرصد 12 4٬123 يومين
الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

 المرصد 47 6٬082 يومين
اخبار فنية
السعوديون يعشقون الفن والغناء .. شاهد ..الحضور الجماهيري الكبير لحفل “محمد عبده ” بالرياض

السعوديون يعشقون الفن والغناء .. شاهد ..الحضور الجماهيري الكبير لحفل “محمد عبده ” بالرياض

 المرصد 216 4٬080 8 ساعات
أول تعليق لـ “ياني” على حفلاته بالمملكة.. وهكذا وصف شعوره بمواجهة الجمهور السعودي !- فيديو

أول تعليق لـ “ياني” على حفلاته بالمملكة.. وهكذا وصف شعوره بمواجهة الجمهور السعودي !- فيديو

 المرصد 66 3٬498 20 ساعة
تفاصيل مكان وتاريخ أول حفل غنائي تحييه الفنانة “بلقيس” للنساء بجدة

تفاصيل مكان وتاريخ أول حفل غنائي تحييه الفنانة “بلقيس” للنساء بجدة

 المرصد 85 5٬055 يوم واحد
معلومة قد لا يعرفها الناس عن الفنان “خالد عبدالرحمن” ولهذا السبب حرّم المتشددون طريقة لبسه للشماغ!

معلومة قد لا يعرفها الناس عن الفنان “خالد عبدالرحمن” ولهذا السبب حرّم المتشددون طريقة لبسه للشماغ!

 المرصد 110 16٬597 يوم واحد
اخبار منوعة
فتاة أمريكية تعلن بيع عذريتها لرجل أعمال عربي مقابل 2.5 مليون يورو!

فتاة أمريكية تعلن بيع عذريتها لرجل أعمال عربي مقابل 2.5 مليون يورو!

 المرصد 30 1٬499 59 دقيقة
بالصور ..الإندونيسية “كيفين ليليانا” تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2017

بالصور ..الإندونيسية “كيفين ليليانا” تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2017

 المرصد 61 11٬240 16 ساعة
المطربة شيما تثير أزمة فنية جديدة بسبب كليب غنائي فاضح

المطربة شيما تثير أزمة فنية جديدة بسبب كليب غنائي فاضح

 المرصد 35 9٬026 19 ساعة
شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية

شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية

 المرصد 45 6٬767 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاح

 المرصد 5 1٬601 7 ساعات
شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياض

شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياض

 المرصد 30 3٬421 12 ساعة
شاهد : مضاربة عنيفة بين مواطنين وسائق شاحنة «باكستاني»

شاهد : مضاربة عنيفة بين مواطنين وسائق شاحنة «باكستاني»

 المرصد 202 10٬538 14 ساعة
شاهد: عامل يقابل فتاة خلف مطعم شهير.. والمغردون يتساءلون

شاهد: عامل يقابل فتاة خلف مطعم شهير.. والمغردون يتساءلون

 المرصد 198 25٬493 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 154 5٬035 3 أيام
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬610 6 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬749 أسبوع واحد
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬357 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 15٬174 3 أيام
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬730 3 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬620 4 أيام
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬804 5 أيام
اخبار اقتصادية
محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

 المرصد 6 1٬743 4 ساعات
خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

 المرصد 90 7٬553 6 ساعات
ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

 المرصد 40 4٬306 14 ساعة
بلومبرغ : السعودية تجمد حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفساد

بلومبرغ : السعودية تجمد حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفساد

 المرصد 23 3٬731 18 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬808 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬687 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬738 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬579 شهر واحد
الاخيرة
خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

 المرصد 8 3٬149 7 ساعات
بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

 المرصد 83 14٬689 17 ساعة
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

 المرصد 64 7٬697 يومين
كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

 المرصد 22 7٬984 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الخميس

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الخميس

 المرصد 281 3٬470 22 ساعة