“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!
صحيفة المرصد :صرحت المطربة المتهمة بالكليب الفاضح,شيما, مدافعة عن نفسها من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث وجهت اعتذارا إلى جمهورها وكل من شاهد الكليب ووجده غير لائق.
ووفقا لـ”العربية نت” أكدت أنها لم يكن في بالها أن كل هذا سيحدث بعد عرض الكليب، مشيرة إلى كونها مطربة شابة مازالت في مقتبل حياتها الفنية وأمنيتها منذ الصغر هي أن تكون مطربة.
وأوضحت شيما أنها قامت بالغناء فقط وليس لديها علم أو فهم بالإخراج، وبالتالي كل هذه الأمور تعود إلى مخرج الكليب وليس لها دخل بها.
كما وجهت اعتذارا إلى نقابة الموسيقيين معربة عن احترامها وتقديرها لها، ووعدت الجمهور أنها ستسعى لتقديم فن محترم يليق بالجمهور.
ورغم الاعتذار الذي قدمته المطربة الشابة، إلا أن حالة غضب كبيرة عبر عنها الجمهور في تعليقاته، حيث لم يقتنع بالمبررات التي قدمتها شيما، واعتبروا أنها تحاول التهرب مما قدمته في الكليب الفاضح.
التعليقات
ياليت كان الخبر كامل وذكر لنا اسم الكليب .. حتى نراه ونحكم .. اما الآن لانستطيع الحكم ولم نشاهدة .. المهم من يراه فاضح فنأمل منه عدم مشاهدته مرة اخرى ويحذف القناة ويبقى على بداية
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مسكينة ماتعرف ان اللي كانت تسويه عيب .. الله *** شوي والاغنية تقلب فلم اباحي
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جعل الله يوم الجمعه لكم نورا❥❥ وظهره سرورا وعصره إستبشارا❥❥ ومغربه غفرانا وجعل لكم دعوة لاترد❥❥ ووهبكم رزقا لايعد _ جمعتكم طيبـه❥❥
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