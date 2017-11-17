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أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق بالمملكة خلال أيام.. والجهني يكشف التفاصيل!

أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق بالمملكة خلال أيام.. والجهني يكشف التفاصيل!
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المرصد 20 5٬765 3 ساعات

صحيفة المرصد: توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، حالة عدم استقرار جوي نحو المنطقة من منتصف الأسبوع القادم، وتكون في مجملها متوسطة مصحوبة بالأمطار الغزيرة على نطاقات محدودة وتستمر لعدة أيام مع نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال الوسطى وغربها وجنوب غرب المملكة.

ووفقا لـ”سبق”، رجح الجهني أن تبدأ الحالة الممطرة، مساء الأحد القادم من أقصى شمال المملكة باتجاه تبوك والقريات، وتمتد لاحقًا يوم الاثنين نحو المدينة وسواحلها وما وقع شرقها باتجاه حائل وتصل صباح الثلاثاء لمنطقة مكة وسواحلها.

وتوقع “الجهني” أيضًا أن تؤثر الحالة الممطرة بشكل خفيف على الحدود الشمالية ( طريف ، عرعر ، رفحا) والجوف، وشمال المنطقة الوسطى باتجاه ( حائل والقصيم )، وتمتد السحب الممطرة بعد ذلك باتجاه الخفجي وحفر الباطن والقيصومة وأقصى الشمال الشرقي.

وأوضح “الجهني” أن الحالة خريفية وسمية بامتياز وهي ناتجة من اقتراب موجات علوية ووجود تبريد مثالي يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة مما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب وبناء سحب غزيرة المطر مصحوبة بنشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - جداوي
2017-11-17 14:14:54
بكره نشوف من الفجر الطائرات اللي يعرفها أهل جده قاعده ترسم خطوط بيضاء ورايحه جايه من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب.
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19 - الغامدي 11
2017-11-17 14:09:06
الله يجيب الخير
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18 - ابو شدا
2017-11-17 14:02:02
احب الكلام الى الله والطيبه أربع كلمات . سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. أسأل الله ان يغفر لي ولكم جميع.
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17 - المدى
2017-11-17 13:32:35
***بمشيئة الله .
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( عدد التعليقات 31,541 )
16 - برق _ الحرم
2017-11-17 13:29:19
(((((( اللهم اجعلها سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد......لغة استقبال الامطار لاتزال تتوقع العذاب بها ......باستخدام عبارات ((( اجتياح وضرب))) ..الخ فأحذروا ان يقلب الله الارض حين يزلزلها))))
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15 - ابو شدا
2017-11-17 13:25:02
للهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.سبحان الله وبحمده.
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14 -
2017-11-17 13:23:19
ماشاء الله تبارك الله ربك رب الخير
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13 - عبدالله
2017-11-17 12:56:05
قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله اقلقتونا بينزل المطر وعواصف واتربة ولا عندكم الا ***
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12 - ابو طلق العمري
2017-11-17 12:54:02
بيشه الي مالها طاري الله يرحمنا ...
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11 - المُزن
2017-11-17 12:50:02
🍃🍁الرياض بيجيها الخير إن شاء الله كل له من أسمه حظ ونصيب.🍁🍃
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10 - الناقد
2017-11-17 12:46:31
والرياض ماله طاري !!
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9 - الترفيه 🇸🇦
2017-11-17 11:56:22
اللهم اجعلها سقيا رحمه وغفران
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8 - العالمية صعبة قوية
2017-11-17 11:46:30
ماشاءالله الله يجعلها امطار خير وبركه
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7 - علي السالم
2017-11-17 11:40:37
اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
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6 - مواطن
2017-11-17 11:34:44
كلهم ***من شهر وهم الخبير يقول والثانى يقول العلم عند الله
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5 - المُزن
2017-11-17 11:23:56
🍃🍁منظر المطر أعلاه يشرح الخاطر ويوسع الصدر يارب لاتجعلنا من القانطين من رحمتك وفرجك يارب العالمين اللهم آمين.🍁🍃
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4 - المُزن
2017-11-17 11:20:37
🍃🍁اللهم أسقنا سقي خير وبركة وارزقنا ماينفعنا من علم وعمل آمين. 🍁🍃
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3 -
2017-11-17 11:07:30
قولوا ان شاءالله
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2 - saeed
2017-11-17 11:03:57
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( عدد التعليقات 12,410 )
1 - اللامي
2017-11-17 11:03:21
اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل
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آخر تعليق
بواسطة :

منتف أيوه أيوه خليك في المزز خل الحديث لأهله...
بواسطة :

منتف سافرت بلدان كثيره هياط ماتعديت عفيف وصناعية البحرين...
بواسطة :

منتف سافرت بلدان كثيره هياط ماتعديت عفيف وصناعية البحرين...
بواسطة : ثلج حار

تعليق 29 وانت ليش إذا ذكرت الرسول ماتصلي عليه !...
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