أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق بالمملكة خلال أيام.. والجهني يكشف التفاصيل!

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صحيفة المرصد: توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، حالة عدم استقرار جوي نحو المنطقة من منتصف الأسبوع القادم، وتكون في مجملها متوسطة مصحوبة بالأمطار الغزيرة على نطاقات محدودة وتستمر لعدة أيام مع نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال الوسطى وغربها وجنوب غرب المملكة.

ووفقا لـ”سبق”، رجح الجهني أن تبدأ الحالة الممطرة، مساء الأحد القادم من أقصى شمال المملكة باتجاه تبوك والقريات، وتمتد لاحقًا يوم الاثنين نحو المدينة وسواحلها وما وقع شرقها باتجاه حائل وتصل صباح الثلاثاء لمنطقة مكة وسواحلها.

وتوقع “الجهني” أيضًا أن تؤثر الحالة الممطرة بشكل خفيف على الحدود الشمالية ( طريف ، عرعر ، رفحا) والجوف، وشمال المنطقة الوسطى باتجاه ( حائل والقصيم )، وتمتد السحب الممطرة بعد ذلك باتجاه الخفجي وحفر الباطن والقيصومة وأقصى الشمال الشرقي.

وأوضح “الجهني” أن الحالة خريفية وسمية بامتياز وهي ناتجة من اقتراب موجات علوية ووجود تبريد مثالي يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة مما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب وبناء سحب غزيرة المطر مصحوبة بنشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

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