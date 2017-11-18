رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض
حجم الخط A A A
المرصد 19 5٬131 4 ساعات

صحيفة المرصد : تمكنت السلطات الأمنية من ضبط أحد الأشخاص قام بتحويل منزله إلى مطعم بشكل مخالف للنظام، حيث قامت بلدية المعذر التابعة لأمانة منطقة الرياض، بإغلاق المنزل الذي تم تحويله إلى مطعم بعد أن تبين وجود مخالفات عديدة والعثور بداخله على كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة، حيث تم تسليم العمالة المخالفة لشرطة المعذر لاتخاذ اللازم.
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم البكري رئيس بلدية المعذر، أن جولات البلدية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة في المنشآت حفاظاً على الصحة العامة.
وناشد المواطنين والمقيمين التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر هاتف (940).

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت”  أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 -
2017-11-18 22:36:51
مطعم هندي ^_^ من اول الهندي من افضل الجنسيات المنظبطه في البلد لكن ( يوم شاف ابو هنود الدرعا ترى ) حاول يقلد.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ابن الوغيده
2017-11-18 22:09:08
الحريم ,,,مافيهن ولاشــــــــــىء ,, البلا فيكم الرجال الفاغرين السفهاء عديمو الشخصيه ,, الرجال السعوديين ,,,,,,,,,,,,,,, دلوخ والحريم لقن ثيران
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
17 - أبو أنس
2017-11-18 21:37:44
فتحوا مطاعم حتى في البيوت والسبب أن ثقافة الحريم الان هي الاكل من المطاعم . والمصيبة إن عندنا في البيوت مطابخ تؤثث بالاف الريالات والاكل سفري من برا .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
16 - -
2017-11-18 21:25:50
ماهو دور عمدة الحي هل هو بس تختيم الاوراق وتجميع الأموال؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -
2017-11-18 21:06:44
هؤلاء الاجانب الفاسدين عقوبتهم غرمة ضخمة و ترحيلهم فورا بلا سجن اكيد في مواطن متساعد معهم في هذا العمل الفاسد
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
14 - الحربي ...
2017-11-18 20:18:49
من أمن العقوبه اساء الأدب . تجاوز فضيع واستهتار وعدم مبالاة لايحصل مثل هذا إلا في بلادنا . كيف وصلت بهم الجرأه وتحدوا الأنظمه والجهات المسئوله والمجتمع ؟ أي عقوبة تكفى لهؤلاء ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
13 - loovivool
2017-11-18 20:10:45
ok
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - أمزح 😂 لاتصدق
2017-11-18 19:46:40
محمد علي 8 افتح مقهى شيشه على جهة بيتها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - ⛔️⛔️⛔️
2017-11-18 19:40:17
المشكله ليست من مخالفات هؤلاء بل من عقوبتهم وغرامتهم البسيطه التي جعلتهم يتمردون ولايهتمون للعقاب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
10 -
2017-11-18 19:32:17
لو سعودي كان قلتو جنسيته
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
9 -
2017-11-18 19:27:26
الاجانب مستغلين البلد بشكل لا يصدق ومتستر عليهم من ضعاف النفوس من اهل البلد ، لابد من تغريمه وسجنه ثم شوته خارج البلد ويمنع من دخولها ثانيه ، عهد الفوضى انتهى
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
8 - محمد علي
2017-11-18 19:24:25
طيب أنا عندي وحده إستأجرت البيت اللي جنبي وحولته إلى مطبخ وسكن وآذتنا بروائح البصل وطلبات زبائنها التي لا تتوقف ليل نهار. كلمت بلدية الظهران وقالوا مالنا شغل ولا سلطه على البيوت. معقول ياناس هالكلام!!
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
7 - محمد الجعيد
2017-11-18 19:22:45
ليش مايتم التصريح لهم بفتح مطعم في ضل ارتفاع تكاليف انشاء مطعم وكذالك ارتفاع الايجارات
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
6 - مرااد
2017-11-18 19:21:55
هذا تحصله كاتب بالاعلأن حلويات أم وليد للأسر المنتجة وهو أبو رفق والا أبو مزيد والا أبو فلس
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
5 - غيمووووووو
2017-11-18 19:08:57
يستاهل المعف كنهامدارس زمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - هيمو
2017-11-18 19:07:50
أسر منتجة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - القناص
2017-11-18 19:07:03
هذا اكبر دليل أن بعض الجهات الرقابيه ومفتشيها في نوم عميق لايعرفون ماذا يحصل في الشوارع العامه من مخالفات اسواق وحلقات خضار كامله في داخل الأحياء يعمل فيها وافدين الغرابي والبطحاء على الشوارع العامه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - فهد
2017-11-18 19:05:58
يقولك اجنبي يعني السعودي مأجر البيت للأجنبي وأستغل البيت وفتح مطعم مررررره وحده
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 - محمد انا
2017-11-18 18:56:29
ابحث عنهم احدهم كان يتردد عليك وطلب منك امر فلم تلبيه . نعم هذا من قدم الشكوى ضدك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

اقبل ابو الهروج المهرج احشم نفسك ياولد تراني مستقعد لك لو جبت هروج مثل وجهك...
بواسطة :

ت94 ت 104 لكن السالفة مو كذا ﻷنكم عارفين هالشي والسبب واضح انكم ناس قلوبكم سوداء...
بواسطة : الى المعلقين الى يردون على قلم ورحال

حتى الطقطقة مايستاهلوها...
بواسطة :

السيسي خيال عنده خيل الفروسيه...
كتاب الرأي
mm

المحامي:متعب العريفي

الرئيس الحريري في باريس
125 0
mm

المحامي:متعب العريفي

حسن زميرة ومسلسل “خطف” لبنان
95 0
mm

مشعل السديري

(موشيل) يتكلم
155 0
mm

د. محمد العوين

مآلات «حزب الله»!
95 0
mm

هالة الناصر

هيئة سوق المال والقرار الغامض!
163 0
mm

سمر المقرن

مشكلة الكراهية!
102 5
mm

خلف الحربي

لبنان ونظرية حيص بيص
121 0
mm

محمد آل الشيخ

دولة الملالي والنهاية الحتمية
138 2
mm

عبدالرحمن الراشد

كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟
161 0
mm

مشعل السديري

قاتل الله «أم الخبائث»
478 5
كتاب الرياضة
mm

عبد العزيز الدغيثر

النصر وناقوس الخطر
186 0
mm

صالح الهويريني

قصة يوسف..
166 2
mm

عادل التويجري

كفاح !
357 6
mm

عادل التويجري

التهميش !
390 8
mm

عادل التويجري

الفساد !
476 9
mm

عادل التويجري

الواقعية !
458 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
560 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
352 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬700 16
mm

عادل التويجري

طنش !
371 6
الاخبار الدولية
شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمة

شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمة

 المرصد 0 252 4 دقائق
بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”

بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”

 المرصد 39 3٬298 3 ساعات
بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتها

بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتها

 المرصد 22 7٬685 4 ساعات
“ضاحي خلفان” يهدد لبنان بمصير قطر

“ضاحي خلفان” يهدد لبنان بمصير قطر

 المرصد 31 2٬376 5 ساعات
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !

بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !

 المرصد 105 3٬343 2 ساعتين
‏شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

‏شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

 المرصد 34 8٬829 3 ساعات
انا لست مزهرية في الحلقة .. “جمال عارف” يغادر أكشن يادوري بسبب تجاهل “وليد الفراج” له !-فيديو

انا لست مزهرية في الحلقة .. “جمال عارف” يغادر أكشن يادوري بسبب تجاهل “وليد الفراج” له !-فيديو

 المرصد 71 19٬265 17 ساعة
وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”

وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”

 المرصد 28 2٬190 21 ساعة
اخبار فنية
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

 المرصد 82 15٬681 23 ساعة
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

 المرصد 5 8٬518 يوم واحد
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

 المرصد 206 13٬625 يوم واحد
“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!

“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!

 المرصد 35 11٬979 يومين
اخبار منوعة
شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالم

شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالم

 وكالات 14 3٬112 2 ساعتين
القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”

القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”

 المرصد 25 4٬609 7 ساعات
بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

 المرصد 52 4٬702 15 ساعة
شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك

شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا الترك

 المرصد 39 5٬560 22 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد .. شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء

شاهد .. شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء

 المرصد 121 4٬821 3 ساعات
بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويت

بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويت

 المرصد 47 4٬518 6 ساعات
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

 المرصد 44 11٬890 يوم واحد
بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضار

بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضار

 المرصد 28 4٬906 يوم واحد
اخبار ثقافية
شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

 واس 12 1٬545 5 ساعات
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

 المرصد 23 2٬499 يوم واحد
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 154 5٬115 4 أيام
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬653 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

 المرصد 35 9٬201 24 ساعة
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 15٬347 5 أيام
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬752 5 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬660 6 أيام
اخبار اقتصادية
رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

 المرصد 10 1٬865 16 ساعة
محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

 المرصد 8 4٬143 يومين
خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

 المرصد 120 17٬402 يومين
ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

 المرصد 46 4٬909 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬858 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬697 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬765 أسبوعين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬586 شهر واحد
الاخيرة
“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

 المرصد 6 5٬302 4 ساعات
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

 المرصد 1 1٬005 24 ساعة
بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

 المرصد 19 5٬131 4 ساعات
خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

 المرصد 8 5٬110 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

 المرصد 249 2٬427 13 ساعة