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بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض
صحيفة المرصد : تمكنت السلطات الأمنية من ضبط أحد الأشخاص قام بتحويل منزله إلى مطعم بشكل مخالف للنظام، حيث قامت بلدية المعذر التابعة لأمانة منطقة الرياض، بإغلاق المنزل الذي تم تحويله إلى مطعم بعد أن تبين وجود مخالفات عديدة والعثور بداخله على كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة، حيث تم تسليم العمالة المخالفة لشرطة المعذر لاتخاذ اللازم.
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم البكري رئيس بلدية المعذر، أن جولات البلدية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة في المنشآت حفاظاً على الصحة العامة.
وناشد المواطنين والمقيمين التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر هاتف (940).
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التعليقات
19 -2017-11-18 22:36:51
مطعم هندي ^_^ من اول الهندي من افضل الجنسيات المنظبطه في البلد لكن ( يوم شاف ابو هنود الدرعا ترى ) حاول يقلد.
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18 - ابن الوغيده2017-11-18 22:09:08
الحريم ,,,مافيهن ولاشــــــــــىء ,, البلا فيكم الرجال الفاغرين السفهاء عديمو الشخصيه ,, الرجال السعوديين ,,,,,,,,,,,,,,, دلوخ والحريم لقن ثيران
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17 - أبو أنس2017-11-18 21:37:44
فتحوا مطاعم حتى في البيوت والسبب أن ثقافة الحريم الان هي الاكل من المطاعم . والمصيبة إن عندنا في البيوت مطابخ تؤثث بالاف الريالات والاكل سفري من برا .
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16 - -2017-11-18 21:25:50
ماهو دور عمدة الحي هل هو بس تختيم الاوراق وتجميع الأموال؟؟
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15 -2017-11-18 21:06:44
هؤلاء الاجانب الفاسدين عقوبتهم غرمة ضخمة و ترحيلهم فورا بلا سجن اكيد في مواطن متساعد معهم في هذا العمل الفاسد
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14 - الحربي ...2017-11-18 20:18:49
من أمن العقوبه اساء الأدب . تجاوز فضيع واستهتار وعدم مبالاة لايحصل مثل هذا إلا في بلادنا . كيف وصلت بهم الجرأه وتحدوا الأنظمه والجهات المسئوله والمجتمع ؟ أي عقوبة تكفى لهؤلاء ؟!
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13 - loovivool2017-11-18 20:10:45
ok
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12 - أمزح 😂 لاتصدق2017-11-18 19:46:40
محمد علي 8 افتح مقهى شيشه على جهة بيتها
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11 - ⛔️⛔️⛔️2017-11-18 19:40:17
المشكله ليست من مخالفات هؤلاء بل من عقوبتهم وغرامتهم البسيطه التي جعلتهم يتمردون ولايهتمون للعقاب
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10 -2017-11-18 19:32:17
لو سعودي كان قلتو جنسيته
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9 -2017-11-18 19:27:26
الاجانب مستغلين البلد بشكل لا يصدق ومتستر عليهم من ضعاف النفوس من اهل البلد ، لابد من تغريمه وسجنه ثم شوته خارج البلد ويمنع من دخولها ثانيه ، عهد الفوضى انتهى
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8 - محمد علي2017-11-18 19:24:25
طيب أنا عندي وحده إستأجرت البيت اللي جنبي وحولته إلى مطبخ وسكن وآذتنا بروائح البصل وطلبات زبائنها التي لا تتوقف ليل نهار. كلمت بلدية الظهران وقالوا مالنا شغل ولا سلطه على البيوت. معقول ياناس هالكلام!!
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7 - محمد الجعيد2017-11-18 19:22:45
ليش مايتم التصريح لهم بفتح مطعم في ضل ارتفاع تكاليف انشاء مطعم وكذالك ارتفاع الايجارات
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6 - مرااد2017-11-18 19:21:55
هذا تحصله كاتب بالاعلأن حلويات أم وليد للأسر المنتجة وهو أبو رفق والا أبو مزيد والا أبو فلس
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5 - غيمووووووو2017-11-18 19:08:57
يستاهل المعف كنهامدارس زمان
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4 - هيمو2017-11-18 19:07:50
أسر منتجة
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3 - القناص2017-11-18 19:07:03
هذا اكبر دليل أن بعض الجهات الرقابيه ومفتشيها في نوم عميق لايعرفون ماذا يحصل في الشوارع العامه من مخالفات اسواق وحلقات خضار كامله في داخل الأحياء يعمل فيها وافدين الغرابي والبطحاء على الشوارع العامه
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2 - فهد2017-11-18 19:05:58
يقولك اجنبي يعني السعودي مأجر البيت للأجنبي وأستغل البيت وفتح مطعم مررررره وحده
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1 - محمد انا2017-11-18 18:56:29
ابحث عنهم احدهم كان يتردد عليك وطلب منك امر فلم تلبيه . نعم هذا من قدم الشكوى ضدك
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بواسطة : الى المعلقين الى يردون على قلم ورحال
حتى الطقطقة مايستاهلوها...
بواسطة :
السيسي خيال عنده خيل الفروسيه...
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