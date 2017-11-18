بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

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صحيفة المرصد : تمكنت السلطات الأمنية من ضبط أحد الأشخاص قام بتحويل منزله إلى مطعم بشكل مخالف للنظام، حيث قامت بلدية المعذر التابعة لأمانة منطقة الرياض، بإغلاق المنزل الذي تم تحويله إلى مطعم بعد أن تبين وجود مخالفات عديدة والعثور بداخله على كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة، حيث تم تسليم العمالة المخالفة لشرطة المعذر لاتخاذ اللازم.

ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم البكري رئيس بلدية المعذر، أن جولات البلدية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة في المنشآت حفاظاً على الصحة العامة.

وناشد المواطنين والمقيمين التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر هاتف (940).

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