جيناك يا ابن شافي عاصبين الراس.. شاهد:قبيلة قحطان تحشد أبنائها للتضامن مع شيخ “الهواجر”.. وهكذا علق المغردون!

حجم الخط A A A المرصد 25 2٬687 1 ساعة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مقاطع فيديو ظهر خلالها احتشاد أبناء قبيلة “قحطان”، اليوم الجمعة، للتضامن مع شيخ شمل الهواجر، بعد إصدار النظام القطري قراراً بسحب الجنسية من الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ القبيلة.

وأظهرت الفيديوهات توافد أبناء قبيلة قحطان يتقدمهم أمراء القبيلة ووجهائها، على مقر قبيلة ” الهواجر” مستنكرين تصرفات الحكومة القطرية وقيامها بسحب جنسية شيخ قبيلة الهواجر وعدد من أفراد عائلته.

وشهدت الطرق المؤدية إلى المنطقة الشرقية توافد المئات بالمركبات، التي أتت من كل مناطق المملكة في وقفه تضامنية مع الهواجر . وكتب أحد أبناء القبيلة على ” تويتر” جيناك يا ابن شافي عاصبين الراس”.

ولاقت الفيديوهات استحسان رواد “تويتر ” الذين أعربوا عن اندهاشهم من تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج، مؤكدين رفضهم لدعم قطر للإرهاب بأي صورة كما أشادوا بموقف قبيلة قحطان .

وكانت قبيلة قحطان، دعت لاجتماع اليوم، تضامنًا مع شيخ شمل قبيلة الهواجر، بعد سحب جنسيته ردًّا على مواقفه الرافضة لإرهاب الدوحة، والمؤيّدة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”

حشود كبيرة من قبائل قحطان في طريقها لحفل تكريم الشيخ شافي بن ناصر آل شافي.

:#اجتماع_قبائل_قحطان pic.twitter.com/grWgz5DdLd — نجران اليوم (@NajranToday) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

#قبائل_قحطان

يعجزون عن مجاراة فعُول القحاطين فـ لقبوهم بالهياط،مرحبا بالهياط دامه على الطيّب💙. pic.twitter.com/iGZazTetQz — GHAIDA. (@ghaida_mohq) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

ماجيناك يا ابن شافي بيدينا جيناك عاصبين الراس 😎😎 #قبايل_قحطان pic.twitter.com/s0jCO5vBj2 — ابو محمد (@apomohmdhhh) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧