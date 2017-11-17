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الرئيسية / جيناك يا ابن شافي عاصبين الراس.. شاهد:قبيلة قحطان تحشد أبنائها للتضامن مع شيخ “الهواجر”.. وهكذا علق المغردون!

جيناك يا ابن شافي عاصبين الراس.. شاهد:قبيلة قحطان تحشد أبنائها للتضامن مع شيخ “الهواجر”.. وهكذا علق المغردون!

جيناك يا ابن شافي عاصبين الراس.. شاهد:قبيلة قحطان تحشد أبنائها للتضامن مع شيخ “الهواجر”.. وهكذا علق المغردون!
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المرصد 25 2٬687 1 ساعة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مقاطع فيديو ظهر خلالها احتشاد أبناء قبيلة “قحطان”، اليوم الجمعة، للتضامن مع شيخ شمل الهواجر، بعد إصدار النظام القطري قراراً بسحب الجنسية من الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ القبيلة.
وأظهرت الفيديوهات توافد أبناء قبيلة قحطان يتقدمهم أمراء القبيلة ووجهائها، على مقر قبيلة ” الهواجر” مستنكرين تصرفات الحكومة القطرية وقيامها بسحب جنسية شيخ قبيلة الهواجر وعدد من أفراد عائلته.
وشهدت الطرق المؤدية إلى المنطقة الشرقية توافد المئات بالمركبات، التي أتت من كل مناطق المملكة في وقفه تضامنية مع الهواجر . وكتب أحد أبناء القبيلة على ” تويتر” جيناك يا ابن شافي عاصبين الراس”.
ولاقت الفيديوهات استحسان رواد “تويتر ” الذين أعربوا عن اندهاشهم من تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج، مؤكدين رفضهم لدعم قطر للإرهاب بأي صورة كما أشادوا بموقف قبيلة قحطان .
وكانت قبيلة قحطان، دعت لاجتماع اليوم، تضامنًا مع شيخ شمل قبيلة الهواجر، بعد سحب جنسيته ردًّا على مواقفه الرافضة لإرهاب الدوحة، والمؤيّدة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”





التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - أسم
2017-11-17 20:28:13
سبحان الله محمد بن سلمان اثبت فشله في كل شيء فقط يؤشر لكلبه سعود القحطلني واللذي بدوره يأمر جراوته من الإعلام الليبرالي بالنباح المتواصل كمشعل العريفي وصبيان الدعارة محررين ومشرفي الصحيفة والنتيجة صفر
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24 - الهمداني
2017-11-17 20:24:54
للهياط شادين الحيل والهمة قلهم فلان عاطل فقير مايعرف يصرف على بيته ماتشوف احد واذا غصبوا على الفزعة خذ التافف والتذمر اما هياط خذ وخل
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23 - اقحطاني
2017-11-17 20:24:30
يعني ننتظر مستقبلاً تجمعات قبيلة عنزة وشمر وزهران وشهران وعتيبة والعشرات من القبائل حتى يسقط تنظيم الحمدين مثلاً فلو قلنا كل قبيلة تجتمع شهرياً للزمنا عشرات السنوات ونحن في دوامة لا تنتهي
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22 - زائر
2017-11-17 20:24:10
اركدوا ، الركود زين
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21 - عبدالله
2017-11-17 20:23:31
لم نرى من التجمع الا العنصريه والطعن ب انساب المجتمع السعودي نحن دوله اسلاميه وليست قبيله
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20 - القحطاني
2017-11-17 20:21:38
أقول ألي ماهوب عاجبهم الوضع من الأخونجيه أقول أركدو حبايب قلبي قحطان ألي حاربت في الدوحه وطلعت الاتراك في معركه الوجبه واذا ماتعرفون شي لا حد يطول لسانه ع الفاضي ونجن جاهزين ع الحد ومن ورا الحدود
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19 - اقحطاني
2017-11-17 20:21:26
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18 - قبايل قحطان تجمعت بطلب من الحكومة السعودية
2017-11-17 20:20:33
للتضامن مع أبناء عمومتهم من قبيلة الهواجر ، وما ينتقد الموضوع غير اللي حاس بالنقص او ما عنده عزوة مثل قبيلة قحطان العظيمة . واللي يزعل يشرب له حبة باردة من مياه نوفا
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17 - عبيد
2017-11-17 20:16:39
اين نبذ العنصريه ليت شفتوا العنصريه بالهشتاق
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16 -
2017-11-17 20:13:38
الحكومة ترفض تجمعات القبائل بالمناسبات مثل الأعياد فكيف اذا كان التجمع عشان سياسة تزيدون العنصرية ياليت يصد قرار من وزارة الإعلام بمنع الشيلات القبلية
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15 - المااااضي
2017-11-17 20:08:36
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14 - زياد
2017-11-17 20:08:32
سخافه يعني الحين بترد جنسيته !
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13 - ابو راكان
2017-11-17 20:06:12
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12 - ابو احمد
2017-11-17 20:05:54
ت 9 بالعكس هي اللي اوجدتها بعد مانسوها ودعمتها
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11 - ابو احمد
2017-11-17 20:04:13
تعليق مخالف
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10 -
2017-11-17 20:03:43
عن ابن عباس والمعنى جعلوه متروكاً لا يسمعونه ولا يتفهمونه وقيل إن قوله: وقال الرسول، معناه ويقول كما في قول الشاعر: مثل العصافير أحلاما ومقدرة لو يوزنون بزف الريش ما وزنوا
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9 -
2017-11-17 20:01:43
لم تكن دعوة صائبة .. الدعوة الى القبلية والتي ضلت الدولة سنين وهي تحاربها ..
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8 -
2017-11-17 20:01:31
جعلوا القران عضين ) هم اهل الكتاب كفروا ببعضة وامنوا ببعضة
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7 - تعليق 1
2017-11-17 19:59:02
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6 - عاطل 20 عام من عمري سبب الفساد والفيزا
2017-11-17 19:58:27
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5 -
2017-11-17 19:56:29
حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم ، قالا ثنا هشيم ، قال : أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، في قوله (
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4 - الحبابي
2017-11-17 19:54:22
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3 - العامري111
2017-11-17 19:47:41
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2 - ابوسلطان.
2017-11-17 19:46:49
الله يعزحكومتنا الحمدالله والله يديمها ويحفظها والله يطول بعمر ملكنا وولي العهد 💕
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1 - مـ
2017-11-17 19:45:18
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