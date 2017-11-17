حقيقة فرض رسوم 500 ريال على مَن لا يحمل هوية

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صحيفة المرصد : نفى المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، صحة ما جرى تداوله مؤخراً بشأن فرض رسوم 500 ريال على الشخص الذي لا يحمل هوية إثبات شخصية، مؤكداً عدم وجود نص نظامي بذلك.

وقال التركي، إن الرسالة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة، مبيناً أن مثل هذه الرسوم لا تصدر إلا بأمرٍ سام، وفقاً لـ”المدينة”.

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