بالفيديو والصور .. الشيخ سلطان بن سحيم في اجتماع قبائل قحطان : ” نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها”
صحيفة المرصد : قال الشيخ سلطان بن سحيم في اجتماع قبائل قحطان : أسعد بالوقوف أمامكم وفخور أن أرى هذه الحفل قد غطى الأرض وملأ هتافه السماء.
وأضاف بن سحيم : لو أننا سرينا الليل لأصبحنا على ضفاف الخليج ، أنا معكم ليس تعاطفاً مع الشيخ شافي فالجنسية ورقة لا تضيره ولا تقترب من قيمته.
وأوضح بن سحيم : نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها ، لم نبدل موقفنا ولم نغير أخلاقنا ولم نتنكر لقيمنا أبدا ولن تضعف همتنا يوما واحدا.
وتابع : ” جمعينا نحمل على عواتقنا مهمة إنقاذ قطر قبل أن تبتلعها الفوضى ويتلاعب بها المفسدون ، و أن للحلم مساحة وللصبر نهاية ، فقطر ليست فندقاً يضم شذاذ المرتزقة بل هي ديرة الأصايل.
وأكد : ” نحن مسئولون أمام الملك سلمان و ولي العهد وقادة الدول الشقيقة ألا تكون قطر حضن إرهاب ومأوى فساد.
وتابع : ” أقول للسلطة في الدوحة أن الخبر ماسترون وليس ماتسمعون ، قطر لم تعد لأهلها ولكننا سنسترجعها. ”
وشدد : ” سنكون خائنين لبلدنا ولتاريخنا إن تركنا قيادتها للمأجورين يعبثون بها ويغدرون بجيرانها ويستلبون كل مواردها.”
وأضاف : ” إنني معكم وبكم سنكتب مستقبلنا بأي طريقة وإننا على ذلك لقادرون. ”
وأكد بن سحيم : ” لن نترك حقنا ولن نصمت لتكون أرضنا مرتعا للأغراب والخونة ، أرى قطر أمامي الآن وقد اكتسحتها عاصفة أزاحت كل شوائبها وأعادت لها وجهها الأصيل وصورتها النقية ، لو أن هذا الجمع هتف بحنجرة رجل واحد لزلزلت الأرض فلايبق واقفاً عليها سوى الكرام وأهل الغيرة والكرام.
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pic.twitter.com/PbyBOFsBRu— ALABDOULI 🇦🇪 (@alabdouli111) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧
سمو #الشيخ #سلطان_بن_سحيم :
اقول للسلطة بالدوحه "الخبر ما سترون وليس ماتسمعون"
كفو #قبايل_قحطان #اجتماع_قبايل_قحطان#السلطات_القطرية #قطر_الإرهابية #قطر_المحتلة #تنظيم_الحمدين#قولوا_لٍ_قطِر
التعليقات
يا قحطان الأحلاف لن يظيركم إن سرتوا في علم يام مع دولة آل سعود 🇸🇦 دايم نسبق القبايل بالعهد والوفاء ✋️
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اقول***😎😎😎
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تعليق 22 كلنا *** لكن وقت الضرورات لابد من هالأمور 🤔
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لو كان اجتماعكم على شيء انفع من اللي انتم فيه كان احسن واصلا بالنظام والقانون التجمعات***
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ياويله ياويله ياويله ياويله ياويله ياويله ياويله ياويله ياويله ياويله اناحشو اناحشو قحطان جاك ياتميم يومين اوثلاثه وتحصل قحطان والشيخ سحيمي في الدوحه
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الامريكان في قاعدة العيديد 'طلبوا من بلادهم انهم يرجعوهم حايفين والاتراك نصفهم هربوا من قطر من الرعب
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وبعدين وش نتيجه الفعليه لهالحفل ! سوا تجمع واكل ذبايح
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باقون هااانا يعني باقون بزلط أو بدون 😂😂😂😂
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21 - محمد الجعيد ...تصحيح اخوي 40 الف تركي***
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تعليق ٢٢ محمد الجعيد مش بس اتراك😂😂😂😂
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لاتنسى فيه 20 الف تركي امامك
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اهم شي اجتمعتو وعينتو من الله خير ***
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أقول بس****
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يقولك الامريكان في قاعدة العيديد ميتين من الخوف😂والاتراك في القاعدة التركية ماناموا من الرعب😂 ***
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والله ونعم في الشيخ سلطان ابن سحيم اخوكم بنقالي بنشري يعشق الدمام
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*** راحو بيوتهم
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والله الف مليون نعم في قحطان
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😂😂😂😂😂. ًوربي شي*****
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كلام *** ًوربي
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شر البليه مايضحك ههههههه
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القبائل لايستهان بها فهي بعد الله عند تماسكها سند للاوطان
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لعنه الله عليهم الاخوان وعزمي فاره وموزرهم والله يقلعهم قلعه وغرضاوي الفار شيخ الفاسدين
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الله يوفق حكومتنا
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***راحو فيها الحمدين ههههههههههههه
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يقول الإمام الأوزاعي - رحمة الله عليه - ( إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل و منعهم العمل ) .
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القبيله وشيخ القبيله !!!!****
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قحطان***
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😂😂😂
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