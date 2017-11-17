بالفيديو والصور .. الشيخ سلطان بن سحيم في اجتماع قبائل قحطان : ” نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها”

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صحيفة المرصد : قال الشيخ سلطان بن سحيم في اجتماع قبائل قحطان : أسعد بالوقوف أمامكم وفخور أن أرى هذه الحفل قد غطى الأرض وملأ هتافه السماء.

وأضاف بن سحيم : لو أننا سرينا الليل لأصبحنا على ضفاف الخليج ، أنا معكم ليس تعاطفاً مع الشيخ شافي فالجنسية ورقة لا تضيره ولا تقترب من قيمته.

وأوضح بن سحيم : نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها ، لم نبدل موقفنا ولم نغير أخلاقنا ولم نتنكر لقيمنا أبدا ولن تضعف همتنا يوما واحدا.

وتابع : ” جمعينا نحمل على عواتقنا مهمة إنقاذ قطر قبل أن تبتلعها الفوضى ويتلاعب بها المفسدون ، و أن للحلم مساحة وللصبر نهاية ، فقطر ليست فندقاً يضم شذاذ المرتزقة بل هي ديرة الأصايل.

وأكد : ” نحن مسئولون أمام الملك سلمان و ولي العهد وقادة الدول الشقيقة ألا تكون قطر حضن إرهاب ومأوى فساد.

وتابع : ” أقول للسلطة في الدوحة أن الخبر ماسترون وليس ماتسمعون ، قطر لم تعد لأهلها ولكننا سنسترجعها. ”

وشدد : ” سنكون خائنين لبلدنا ولتاريخنا إن تركنا قيادتها للمأجورين يعبثون بها ويغدرون بجيرانها ويستلبون كل مواردها.”

وأضاف : ” إنني معكم وبكم سنكتب مستقبلنا بأي طريقة وإننا على ذلك لقادرون. ”

وأكد بن سحيم : ” لن نترك حقنا ولن نصمت لتكون أرضنا مرتعا للأغراب والخونة ، أرى قطر أمامي الآن وقد اكتسحتها عاصفة أزاحت كل شوائبها وأعادت لها وجهها الأصيل وصورتها النقية ، لو أن هذا الجمع هتف بحنجرة رجل واحد لزلزلت الأرض فلايبق واقفاً عليها سوى الكرام وأهل الغيرة والكرام.

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