بالصور والفيديو : شاهد أغرب رأس طفلة في العالم !

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صوراً لطفلة هندية تعاني من مرض نادر تسبب في زيادة قطر رأسها للضعف مما قد يهدد حياتها.

لاحظت عائلة “راشيمي مارا” التي ولدت طبيعية في البداية، تضخم في رأسها منذ أن كانت فقط بعمر الشهر، و مع الوقت أيقنت الأم أن ابنتها تحتاج لتدخل طبي إلا أن العائلة لا تقوى على تحمل نفقات العلاج.

تعاني الطفلة من أعراض مرض استسقاء المخ والذي يتسبب في زيادة إنتاج السوائل بالدماغ دون القدرة على صرفها مما يؤدي إلى زيادة حجم الرأس و مع الوقت يؤثر على مراكز حسية بالمخ تصل إلى الزغللة بالرؤية، و عدم القدرة على السير، إضافة إلى ضمور كامل بالخلايا قد يتسبب بضعف عام بالفهم.

يحتاج هذا المرض تركيب ما يسمى بـ«الشنط» وهي عبارة عن أن أنبوبة رفيعة بالرأس متصلة بجهاز يقوم بتفريغ السوائل خارج المخ، إلا أن العائلة مادياً لا تقوى على نفقات تلك الجراحة.

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