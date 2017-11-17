شمس الكويتية: شوفوني في سويسرا!-صورة

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صحيفة المرصد: نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة لها خلال قضاءها عطلتها في سويسرا أثارت جدلا واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت شمس خلال الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام، وهي تقف على إحدى المعالم السياحية التي تطل على مرتفعات بها ثلوج في سويسرا وكتبت على الصورة ” في جبال سويسرا منو يخاويني من سنافري ”

وأثارت الصورة إعجاب متابعيها عبر انستقرام ، وكتبوا تعليقات أشادوا خلالها بإطلالتها وجمالها.

