الرئيسية / شمس الكويتية: شوفوني في سويسرا!-صورة
شمس الكويتية: شوفوني في سويسرا!-صورة
صحيفة المرصد: نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة لها خلال قضاءها عطلتها في سويسرا أثارت جدلا واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت شمس خلال الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام، وهي تقف على إحدى المعالم السياحية التي تطل على مرتفعات بها ثلوج في سويسرا وكتبت على الصورة ” في جبال سويسرا منو يخاويني من سنافري ”
وأثارت الصورة إعجاب متابعيها عبر انستقرام ، وكتبوا تعليقات أشادوا خلالها بإطلالتها وجمالها.
التعليقات
21 -2017-11-18 00:30:21
يا حظ الرجل ***مريح راسه على الأخر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - koko2017-11-18 00:25:15
ثبت في الصحيح أنه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 -2017-11-18 00:23:50
( قال تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ)
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - koko2017-11-18 00:22:59
المرأة العفيفة كنز الرجل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - koko2017-11-18 00:21:15
هي التي تحفظ زوجها، فالمرأة العفيفة تحفظ زوجها في نفسها، فلا تسمح لأحدٍ من الرجال بالحديث إليها أو تشجعهنّ على ذلك، ولا تدخل أحداً إلى بيت الزوجية من غير إذن زوجها وعلمه، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 -2017-11-18 00:21:08
هالحريم فتنه الفتن حنا مساكين يامعشر الرجال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - koko2017-11-18 00:19:08
.صفات المرأة العفيفة هي التي تحرص على الالتزام بحجابها الذي أوجبه الله عليها، فقد فرض الله سبحانه وتعالى على نساء الأمة لباساً معيناً، يستر عوراتهنّ، ويحفظ صورتهنّ، ويكون رمزاً لعفتهن وطهارتهن،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - الحمدلله N2017-11-18 00:18:00
كم عمليه تجميل لحد الان شفناك قبل وبعد صارو كل النساء شبه مع عمليات التجميل ...
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - koko2017-11-18 00:17:02
كما تميزت نساء الأمة الإسلامية بالعفاف وضربن أروع الأمثلة والنماذج في اتصافهن بهذا الخلق الكريم الذي ترجمنه على أرض الواقع أفعالاً ومواقف سطرت في التاريخ بمدادٍ من ذهب.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - koko2017-11-18 00:16:11
كما تميزت نساء الأمة الإسلامية بالعفاف وضربن أروع الأمثلة والنماذج في اتصافهن بهذا الخلق الكريم الذي ترجمنه على أرض الواقع أفعالاً ومواقف سطرت في التاريخ بمدادٍ من ذهب.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - koko2017-11-18 00:14:28
العفاف هو خلقٌ كريم، وصفةٌ حسنة تحمل صاحبها على اجتناب الرذائل والفواحش، والتنزّه عن كل أمرٍ تتطلع إليه النفس الإنسانية في سعيها لقضاء شهواتها ونزواتها. وقد اتصف كثير من سلفنا الصالح بهذه الصفة الكريم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - بولا2017-11-18 00:14:04
تحت الصوره في علبه حليب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - بولا2017-11-18 00:12:47
والحليب النيدو الي عند رجلك🤣
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,841 )8 - قلم الحقيقه
الحياة باطلالة شمس والدنيا بجمالها والرقة بأنوثتها والطيبة بقلبها والانسانية بتعاملها والسعادة بمشاهدتها والحديث معها.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
7 - بولل2017-11-18 00:08:04
هههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ليبرالي منحط2017-11-18 00:07:04
ياويلي ويلاه. بس
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - مطرد الجراذي2017-11-18 00:07:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - بولل2017-11-18 00:06:50
طالعو 🤣🤣🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - عابر سبيل2017-11-18 00:05:13
يا قهرك يا احلام الحين الطقاقه احلام راح تنفرس
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
2 -2017-11-18 00:03:04
ومنين لك الدراهم ومن يكد عليك !!!!!! محجوز لك مسبقاً
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
1 - فيصل ....2017-11-17 23:59:30
شمس سعوديه
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : hogo
يستاهلون ثمن التذاكر دفع وتم السحب بنجاح...
بواسطة : كاره الليبرالية
*** اللحين صاروخ واحد ينهي الموضوع...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
كيف بدّدت زوجة موغابي أموالها في عام واحد وسط مجاعة زيمبابوي؟ – صورالمرصد 9 3٬245 6 ساعات
بالصور.. تعرف على المرأة التي صنعت الديكتاتور “موغابي”المرصد 11 5٬334 22 ساعة
في عملية نوعية.. شاهد بالصور: التحالف ينقذ فرنسيتين محتجزتين في اليمن !المرصد 15 5٬885 يوم واحد
“الزوجة” أو “التمساح”.. لماذا انقلب جيش زيمبابوي على موغابي؟المرصد 5 7٬111 يوم واحد
المرصد الرياضي
بالفيديو : النصر يسحق الرائد بخمسة أهداف دون مقابلالمرصد 30 2٬122 3 ساعات
بالفيديو : الشباب يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهماالمرصد 24 1٬122 3 ساعات
إيقاف الإعلامي والكاتب الرياضي أحمد الشمراني.. ومصادر تكشف عن السبب!المرصد 164 20٬382 يومين
اخبار فنية
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!المرصد 28 2٬520 48 دقيقة
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صورالمرصد 5 5٬445 6 ساعات
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتكالمرصد 199 10٬227 8 ساعات
“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!المرصد 30 10٬576 15 ساعة
اخبار منوعة
شمس الكويتية: شوفوني في سويسرا!-صورةالمرصد 21 1٬553 37 دقيقة
شاهد .. صور “منة حسين فهمي” في افتتاح متجرها تشعل مواقع التواصلالمرصد 15 2٬602 1 ساعة
أحلام تنتقم من أصالة بسبب الفنانة نوال الكويتية!المرصد 15 4٬209 6 ساعات
فتاة أمريكية تعلن بيع عذريتها لرجل أعمال عربي مقابل 2.5 مليون يورو!المرصد 170 16٬015 17 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجيةالمرصد 34 7٬971 5 ساعات
بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضارالمرصد 22 3٬430 6 ساعات
بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاحالمرصد 12 2٬740 23 ساعة
شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياضالمرصد 34 3٬754 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صورالمرصد 22 1٬735 6 ساعات
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬763 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالمالمرصد 23 2٬816 1 ساعة
ما هي الفياغرا المغربية ؟المرصد 42 15٬274 4 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬638 5 أيام
اخبار اقتصادية
محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموالالمرصد 8 3٬877 20 ساعة
خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!المرصد 117 15٬964 22 ساعة
ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورةالمرصد 43 4٬821 يوم واحد
بلومبرغ : السعودية تجمد حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفسادالمرصد 23 3٬914 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬828 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬691 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬749 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬582 شهر واحد
الاخيرة
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأولالمرصد 0 348 1 ساعة
خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!المرصد 8 4٬895 23 ساعة
بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”المرصد 83 16٬543 يوم واحد
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالمالمرصد 64 7٬734 3 أيام
كاريكاتير