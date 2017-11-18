البنوك: الكفيل المُلزم لن يحصل على قرض كامل.. وتوضح السبب!

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صحيفة المرصد: أفادت البنوك السعودية أنه يتم حالياً التعامل مع عملائها بنظام “سمة”، في حال الكفالة الخارجية؛ حيث لا يحصل المستفيد على القرض كاملاً إذا كان ضامناً لشخص آخر حتى على مستوى جهة حكومية، مثل بنك التسليف “التنمية الاجتماعية” حاليا ؛ ما يعني أنه سيخصم من القرض المستحق له بقدر التزامه.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ؛ : في حال سُجِّلت على الكفيل كفالة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، وتضمنها السجل الائتماني للعميل، فإنه يتم احتسابها ضمن نسبة الاستقطاع. وفقاً لـ “سبق”.

وكان بنك التنمية الاجتماعية اشترط تطبيق شروط المقترض على الكفيل؛ من ضمنها ألا تكون نسبة الاستقطاع خارجياً سواء في البنوك أو غيرها متجاوزة 33 %؛ ، وفي حال تجاوز 33 % التزاماً على الكفيل يتم الرفض.