الرئيسية / البنوك: الكفيل المُلزم لن يحصل على قرض كامل.. وتوضح السبب!
البنوك: الكفيل المُلزم لن يحصل على قرض كامل.. وتوضح السبب!
صحيفة المرصد: أفادت البنوك السعودية أنه يتم حالياً التعامل مع عملائها بنظام “سمة”، في حال الكفالة الخارجية؛ حيث لا يحصل المستفيد على القرض كاملاً إذا كان ضامناً لشخص آخر حتى على مستوى جهة حكومية، مثل بنك التسليف “التنمية الاجتماعية” حاليا ؛ ما يعني أنه سيخصم من القرض المستحق له بقدر التزامه.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ؛ : في حال سُجِّلت على الكفيل كفالة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، وتضمنها السجل الائتماني للعميل، فإنه يتم احتسابها ضمن نسبة الاستقطاع. وفقاً لـ “سبق”.
وكان بنك التنمية الاجتماعية اشترط تطبيق شروط المقترض على الكفيل؛ من ضمنها ألا تكون نسبة الاستقطاع خارجياً سواء في البنوك أو غيرها متجاوزة 33 %؛ ، وفي حال تجاوز 33 % التزاماً على الكفيل يتم الرفض.
التعليقات
19 - متزوج مسيار2017-11-18 04:34:11
انشاء الله الامور تمام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - مضيع الطريق2017-11-18 04:13:03
يناس عندي سؤال وش اللي ساير الأمور الأوضاع الماده كيف معاكم مستقرين ولا فيه جفاف ههههههههه اتمني الإجابة بكل صدق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - عشوان2017-11-18 03:22:01
اعمل لِدَارِ البَقَا رِضْوَانُ خَازنُهَا * * * الجَارُ أحْمِدُ والرَّحمنُ بَانِيْهَا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - الشهري2017-11-18 03:18:33
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -2017-11-18 02:31:51
اول بنك التسليف يساعد المتزوج بقرض ويخذ منه قسط مريح هلحين محد يعطيك إذا عليك قرض بالبنوك الله يعين المتزوجين كان مساعدهم بنك التسليف هلحين مافيه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
14 - عشتار بندر الحمدان2017-11-18 02:23:35
من يقول للثور أنا عنتر . لا أحد يقف مع المواطن ضد تغول البنوك و و محاصرتها للمواطن و تخزين معلوماته و حالته المادية و تبادلها فيما بين تلك البنوك .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
13 - جون كنيدي اليعربي2017-11-18 02:15:57
الله يقضي عن المدينين ويغنيهم من فضله
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
12 - منخرع2017-11-18 02:14:23
حسبي الله ونعم الوكيل بنك التسليف حط الشرط ووهقني بطلع قرض زواج ورفضو عشان علي التزام مع الراجحي الله لايوفقهم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
11 - مواطن2017-11-18 01:46:37
لاعاد أحد يحلم بي هذه لأشياء 1قرض زواج2 قرض ترميم منزل 3قرض أسرة كل القصه يحدونك علي البنوك بي فايده
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
( عدد التعليقات 31,571 )10 - برق _ الحرم
(((((( المستندات المقدمة من المقترض للبنك كافية ....وضامنة التحصيل ..... تحويل الراتب وتأمين على القرض ومصروفات التحصيل تحت غطاء مصاريف الحصول على القرض )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 31,571 )9 - برق _ الحرم
(((((( المفترض ان يصدر قرار بتحويل فوائد الارصدة في البنوك..... التي لايأخذه اصحابها تحاشي للربا واعادة الاستفادة منها عبر حساب سداد الديون المتعثرة لدى البنوك متى ماثبت اعسار المقترض))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 -2017-11-18 01:38:56
ها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,713 )7 - ابويوسف
انتظرو الخبر الى بعده مقدمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,571 )6 - برق _ الحرم
(((( *** .....تشترط رغم ان قروضها لاتمنح دون تحويل الراتب ..... ومتضمنه تأمين على القرض ........ وبعضها تلزم بالتوقيع على سند ابيض لضمان التحصيل ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 -2017-11-18 01:34:36
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صلي على محمد
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
4 - koko2017-11-18 01:28:34
((من أصبح آمنا في سربه ، معافى في بدنه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها )) [الترمذي عن عبد الله بن محصن ]
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
3 - البجيري2017-11-18 01:27:58
اذا كان ضامن لشخص اخر لبنك التسليف فقط المفروض النسبه ترفع الى50% اما 33 الأغلب لن يستطيع ان يكفل احد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 - koko2017-11-18 01:23:24
عيش على راتبك وخلك من القروض والديون اللي مالها داعي يعطيك100الف يحسبها 140الف((من أصبح آمنا في سربه ، معافى في بدنه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها )) [الترمذي
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
1 - هنطش2017-11-18 01:22:10
بعد ذا الكلام احسن اروح انام
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : عبدالله الحربي
عندما ادفع التذاكر لحضور حفل غنائي لا اريد أن أشاهد دموع وبكاء اني اتيت الى هنا...
بواسطة : 5
بالتوفيق لي اليابااان 5...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
مفتي مصر: “النقاب عادة .. وجمهور العلماء قالوا إنه ليس فرضاً وبعضهم قالوا إنّه مكروه”المرصد 43 632 2 ساعتين
كيف بدّدت زوجة موغابي أموالها في عام واحد وسط مجاعة زيمبابوي؟ – صورالمرصد 9 4٬023 10 ساعات
بالصور.. تعرف على المرأة التي صنعت الديكتاتور “موغابي”المرصد 11 5٬482 يوم واحد
المرصد الرياضي
وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”المرصد 18 861 3 ساعات
بالفيديو : النصر يسحق الرائد بخمسة أهداف دون مقابلالمرصد 43 2٬959 7 ساعات
بالفيديو : الشباب يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهماالمرصد 25 1٬545 7 ساعات
اخبار فنية
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!المرصد 63 8٬681 5 ساعات
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صورالمرصد 5 6٬783 10 ساعات
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتكالمرصد 200 11٬801 12 ساعة
“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!المرصد 31 11٬141 19 ساعة
اخبار منوعة
شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا التركالمرصد 24 2٬379 4 ساعات
شمس الكويتية: شوفوني في سويسرا!-صورةالمرصد 99 6٬211 5 ساعات
شاهد .. صور “منة حسين فهمي” في افتتاح متجرها تشعل مواقع التواصلالمرصد 23 5٬547 6 ساعات
أحلام تنتقم من أصالة بسبب الفنانة نوال الكويتية!المرصد 15 5٬405 10 ساعات
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجيةالمرصد 40 9٬820 9 ساعات
بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضارالمرصد 24 4٬103 10 ساعات
بالفيديو .. شاهد كيف أنقذت شرطة لاس فيغاس امرأة احتجزها زوجها تحت تهديد السلاحالمرصد 12 2٬810 يوم واحد
شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياضالمرصد 34 3٬789 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صورالمرصد 22 2٬062 11 ساعة
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬767 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالمالمرصد 31 5٬695 6 ساعات
ما هي الفياغرا المغربية ؟المرصد 42 15٬285 4 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬643 5 أيام
اخبار اقتصادية
محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموالالمرصد 8 4٬023 يوم واحد
خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!المرصد 119 16٬619 يوم واحد
ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورةالمرصد 46 4٬869 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬833 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬693 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬753 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬582 شهر واحد
الاخيرة
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأولالمرصد 1 673 6 ساعات
خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!المرصد 8 5٬025 يوم واحد
بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”المرصد 83 16٬688 يومين
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالمالمرصد 64 7٬739 3 أيام
كاريكاتير