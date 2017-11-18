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البنوك: الكفيل المُلزم لن يحصل على قرض كامل.. وتوضح السبب!

البنوك: الكفيل المُلزم لن يحصل على قرض كامل.. وتوضح السبب!
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المرصد 19 2٬236 4 ساعات

صحيفة المرصد: أفادت البنوك السعودية أنه يتم حالياً التعامل مع عملائها بنظام “سمة”، في حال الكفالة الخارجية؛ حيث لا يحصل المستفيد على القرض كاملاً إذا كان ضامناً لشخص آخر حتى على مستوى جهة حكومية، مثل بنك التسليف “التنمية الاجتماعية” حاليا ؛ ما يعني أنه سيخصم من القرض المستحق له بقدر التزامه.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ؛ : في حال سُجِّلت على الكفيل كفالة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، وتضمنها السجل الائتماني للعميل، فإنه يتم احتسابها ضمن نسبة الاستقطاع. وفقاً لـ “سبق”.
وكان بنك التنمية الاجتماعية اشترط تطبيق شروط المقترض على الكفيل؛ من ضمنها ألا تكون نسبة الاستقطاع خارجياً سواء في البنوك أو غيرها متجاوزة 33 %؛ ، وفي حال تجاوز 33 % التزاماً على الكفيل يتم الرفض.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - متزوج مسيار
2017-11-18 04:34:11
انشاء الله الامور تمام
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18 - مضيع الطريق
2017-11-18 04:13:03
يناس عندي سؤال وش اللي ساير الأمور الأوضاع الماده كيف معاكم مستقرين ولا فيه جفاف ههههههههه اتمني الإجابة بكل صدق
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17 - عشوان
2017-11-18 03:22:01
اعمل لِدَارِ البَقَا رِضْوَانُ خَازنُهَا * * * الجَارُ أحْمِدُ والرَّحمنُ بَانِيْهَا
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16 - الشهري
2017-11-18 03:18:33
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15 -
2017-11-18 02:31:51
اول بنك التسليف يساعد المتزوج بقرض ويخذ منه قسط مريح هلحين محد يعطيك إذا عليك قرض بالبنوك الله يعين المتزوجين كان مساعدهم بنك التسليف هلحين مافيه
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14 - عشتار بندر الحمدان
2017-11-18 02:23:35
من يقول للثور أنا عنتر . لا أحد يقف مع المواطن ضد تغول البنوك و و محاصرتها للمواطن و تخزين معلوماته و حالته المادية و تبادلها فيما بين تلك البنوك .
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13 - جون كنيدي اليعربي
2017-11-18 02:15:57
الله يقضي عن المدينين ويغنيهم من فضله
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12 - منخرع
2017-11-18 02:14:23
حسبي الله ونعم الوكيل بنك التسليف حط الشرط ووهقني بطلع قرض زواج ورفضو عشان علي التزام مع الراجحي الله لايوفقهم
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11 - مواطن
2017-11-18 01:46:37
لاعاد أحد يحلم بي هذه لأشياء 1قرض زواج2 قرض ترميم منزل 3قرض أسرة كل القصه يحدونك علي البنوك بي فايده
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( عدد التعليقات 31,571 )
10 - برق _ الحرم
2017-11-18 01:45:21
(((((( المستندات المقدمة من المقترض للبنك كافية ....وضامنة التحصيل ..... تحويل الراتب وتأمين على القرض ومصروفات التحصيل تحت غطاء مصاريف الحصول على القرض )))))
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( عدد التعليقات 31,571 )
9 - برق _ الحرم
2017-11-18 01:39:11
(((((( المفترض ان يصدر قرار بتحويل فوائد الارصدة في البنوك..... التي لايأخذه اصحابها تحاشي للربا واعادة الاستفادة منها عبر حساب سداد الديون المتعثرة لدى البنوك متى ماثبت اعسار المقترض))))
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8 -
2017-11-18 01:38:56
ها
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( عدد التعليقات 17,713 )
7 - ابويوسف
2017-11-18 01:37:57
انتظرو الخبر الى بعده مقدمه
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( عدد التعليقات 31,571 )
6 - برق _ الحرم
2017-11-18 01:36:00
(((( *** .....تشترط رغم ان قروضها لاتمنح دون تحويل الراتب ..... ومتضمنه تأمين على القرض ........ وبعضها تلزم بالتوقيع على سند ابيض لضمان التحصيل ))))
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5 -
2017-11-18 01:34:36
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صلي على محمد
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4 - koko
2017-11-18 01:28:34
((من أصبح آمنا في سربه ، معافى في بدنه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها‏ )) [الترمذي عن عبد الله بن محصن ]
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3 - البجيري
2017-11-18 01:27:58
اذا كان ضامن لشخص اخر لبنك التسليف فقط المفروض النسبه ترفع الى50‎%‎ اما 33 الأغلب لن يستطيع ان يكفل احد
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2 - koko
2017-11-18 01:23:24
عيش على راتبك وخلك من القروض والديون اللي مالها داعي يعطيك100الف يحسبها 140الف((من أصبح آمنا في سربه ، معافى في بدنه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها‏ )) [الترمذي
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1 - هنطش
2017-11-18 01:22:10
بعد ذا الكلام احسن اروح انام
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