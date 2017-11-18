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وزير خارجية قطر: علاقتنا مع طهران فريدة جدا.. ونحن “ساندويتش” !!
صحيفة المرصد: وصف وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، الجمعة، علاقة بلاده مع إيران بـ”الفريدة جدًا”، قائلًا إن قطر “ساندويتش” بين السعودية وإيران.
وادعى الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في مقابلة مع قناة «MSNBC» الأمريكية، بحسب قناة “سي إن إن عربي”، أن “الحملة التي بدأت ضد قطر وتتهم قطر بدعم الإرهاب دون أي حقائق، هي حملة ليس لها أي أساس”.
وأضاف في ادعاءاته أن “قطر شريك قوي للولايات المتحدة وحليف قوي في الحرب ضد الإرهاب ونستضيف القاعدة المركزية للتحالف الدولي”.
وردًا على سؤال حول دعم إيران للإرهاب، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن إن “علاقتنا مع إيران فريدة جدًا، لأن قطر ساندويتش بين دولتين كبيرتين، هما إيران والسعودية ونتشارك معهما الحدود”.
التعليقات
39 - غمد عِـطاف2017-11-18 09:21:30
ت ٣١ .... أستتب قبل أن يحل عليك غضب الله.
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38 -2017-11-18 09:17:11
نطق نامق فوصف قطر بسندويتش 😆😇
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37 - ابوفيصل ج @@2017-11-18 09:16:37
انواع الساندوتشات كثيرة أنتم من اى نوع منها الممتازمنهاصنع بايدى....وأما الخربان والمعفن صناعه ايرانيه الله يهنئيكم بركتها ويخلص شرفاءقطرمنكم ياعبدالمجوس
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36 - محمد الاحمدي2017-11-18 09:11:11
حط كاتشب مع مايونيز
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35 - حسبي الله ونعم الوكيل2017-11-18 09:02:46
تعليق 31 يقول الله تعالى (( سنفرغ لكما أيها الثقلان )) في سورة الرحمن وأرى من تعليقك إستخفاف بالقرآن الكريم إلا إذا أنت تقارن نفسك بالله جل جلاله فهذا شيء آخر. وقد تكون مريض ومرفوع عنك القلم
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34 - جحا يحقق2017-11-18 08:58:53
لسا ما جربتوا ****
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33 - كازمر2017-11-18 08:49:14
ابشركم زحلط النظام الحالي دام الدعوى فيها ساندويتش
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32 - سياسي سواق دينه2017-11-18 08:48:25
نعم قطر سندويتش لطهران وبشطه بعد
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31 - ضيف2017-11-18 08:45:22
قريباً، "سنفرغ لكم أيها الحمدان". لن يطول بكم الأمد.
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30 - مواطن ١2017-11-18 08:40:42
كابتن نابق ازعجت العالم بصياحك انت مثل الديك تؤذن ولاتصلي خلاص لانريد بلده خطر نسينا هذا البلد وارتحنا من الارهاب
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29 - قرقور خيانة خارجية قطر ؟!2017-11-18 08:37:50
انتشار المطاعم الايرانية والتركية والأمريكية في قطر دلالة أكيدة على جودة اللحم القطري الخائن !! ويكرم أهلنا في قطر
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28 - قرقور خيانة خارجية قطر ؟!2017-11-18 08:35:45
ولن يجد الخونة ما يبرروا به خيانتهم
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27 - بخن بخن2017-11-18 08:35:41
بل انتم تحميله في ***أيران
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26 - حماك الله يا🇸🇦وطني 🇸🇦2017-11-18 08:33:40
تناقض غريب ف هذه الدويلة في كل مواقفهاونفاق لابعدالحدودمنذان أتى العاق لوالده ومن بعده ولده المتعوس الذي التف حولهم المرتزقة الطامعين للحكم من الاخونج وغيرهم انه يقول عندنا قاعدة أمريكية أحذركم تبا له
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25 - قرقور خيانة خارجية قطر ؟!2017-11-18 08:32:48
يا قرقور !! لا تنسى أن شعب قطر لا يرضى لنفسه المهانة فمن سمح لك بأن تجعله (( وجبة )) في مطعمك الخائن بياع اللحوم !!
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24 - قرقور خيانة خارجية قطر ؟!2017-11-18 08:29:55
وهل البحرين (( جعلت لنفسها سندوشاً ؟! ))
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23 - قرقور خيانة خارجية قطر ؟!2017-11-18 08:28:48
حقرت بلدلك والخونة هم من يحقرون بلدانهم !!
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22 - احمد الزهراني2017-11-18 08:27:00
دعاية جديدة مطعم يقدم للزبائن : ساندويتش شريفة .
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21 - قرقور خيانة خارجية قطر ؟!2017-11-18 08:26:55
خسئت يا قرور !! السعودية لم تتجرع من خونة قطر الا الخيانة والغدر ولم تذق طع سندوتشاتك النتنه الفاسدة
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20 - حسين السبيعي2017-11-18 08:26:20
ياوزير خارجية قطر قصدك ان قطر خبزة وهي لاقية الخبزة على شان تصير ساندويتش . صدق من قال حدث العاقل بمالايليق فإن صدق فلا عقل له .
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19 - قرقور خيانة خارجية قطر ؟!2017-11-18 08:24:47
رضيت لنفسك المذلة والمهانة !!! تبعات ونتائج خيانتك !! وهذا مصير الخونة !!
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18 - قرقور خيانة خارجية قطر ؟!2017-11-18 08:23:03
خائن !!! خيانته جعلته لحما في يد باعه به يتاجرون !!
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17 - ضيف2017-11-18 08:22:55
"علاقتنا مع إيران فريدة جدًا، لأن قطر ساندويتش بين دولتين كبيرتين" ما هذا؟ المنطق غير متوازن؛ فالنتيجة "ساندويتش" لا تناسب المقدمة "فريدة الشريفة". ربما أنّ اللاوعي لعب دوراً كبيراً في هذا التصريح.
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16 - قرقور خيانة خارجية قطر ؟!2017-11-18 08:20:58
وطبعا لحم خيانة مر فسندوش الاخونجية الخارجية
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15 - قرقور خيانة خارجية قطر ؟!2017-11-18 08:20:02
وأنت لحم ****في سندوش اسرائيلي
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14 - قرقور خيانة خارجية قطر ؟!2017-11-18 08:18:46
ونسيت أنك لحم شوارما للخليفة التركي
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13 - قرقور خيانة خارجية قطر ؟!2017-11-18 08:16:57
انت يا قرقور لحم خنزير في سانديش هامبرقر
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12 - بخن بخن2017-11-18 08:16:17
لستم ساندويش . الساندوتس يستفاد منه. بل انتم تحميله في ***أيران
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11 - قرقور خيانة خارجية قطر ؟!2017-11-18 08:15:27
يقول قرقور الخيانة (( أنا بين أثنين )) ؟!
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10 - يا شريفة !! يا فريدة !! يا حسين !! يا حمدين !!2017-11-18 08:13:17
نالت ايران الشرف والتفرد !!
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9 - يا شريفة !! يا فريدة !! يا حسين !! يا حمدين !!2017-11-18 08:11:35
لن تجد للخونة عنوان تجسد خيانتهم !!
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8 - ؟؟؟2017-11-18 08:10:56
الام موزه الاخ جوعان المقاطعه المراعي الوزير ساندوتش القصر الوجبه
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7 - بصراحة2017-11-18 08:08:42
اول مرة اعرف ان شريفة عندها اخت فريدة😆
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6 - مكاوي2017-11-18 08:06:35
الأخت الثانية "لشريفة" "فريدة"
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5 - تركي2017-11-18 07:52:13
بالله ذا تصريح وزير ؟
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4 - هاني١٢٣2017-11-18 07:40:37
المشكلة مو بالسندويتش المشكلة باللي بينهم كأنها حبة زيتونة.. يعني ما راح ياكلو الا خبز
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3 - زيت زيتون2017-11-18 07:40:00
لم ارى اناسا بالغباء مثلكم وسيتغير الحكم باذن الله فأعداء امتنا العربيه ومنهم المجوس يتربصون بنا ليلا ونهارا وانتم تضعون ايديكم بأيديهم و الهلال المجوسي كادان يكتمل لولا وقوف بلادنا بوجهه
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2 -2017-11-18 07:36:26
ت1 اعتقد شكشوكه
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1 - رفيق الدرب2017-11-18 07:34:32
كبده والابيض
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