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بعد تدشين مبانٍ جديدة .. عضو شورى تهاجم «وزير الصحة» : كفانا هوساً بالفلاشات !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان شنّت هجوماً لاذعاً على وزير الصحة توفيق الربيعة ووزارته، عندما أعلنت الوزارة تدشين مبانٍ جديدة، مطالبة بالكف عن «الهوس بالفلاشات»، في حين أن «أزمة الصحة لم تكن أبداً في المباني ولا الأشكال الهندسية، لكن في ما يدور خلف هذه الجدران».
ووفقا لصحيفة “عكاظ” وجهت الشعلان عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» سهامها نحو الخدمات التي تقدمها المستشفيات، إذ لفتت إلى أنها «تفتقر إلى أدوية رئيسية وتخصصات مهمة واختبارات معملية».
وقارنت الشعلان بين هذه المباني الجديدة ومبانٍ سبعينية تابعة للمستشفى التخصصي بالرياض، مشددة على أن ما يدور داخل المبنى السبعيني خدمات طبية تضاهي الموجودة في مستشفيات ترتكز عليها الدول المتقدمة.
التعليقات
37 - المُزن2017-11-18 07:13:18
🍃🍁ابعطيك موضوع ناقشوه رياض الأطفال الأهليه المنتشرة في المدن ليست كلها صالحة كرياض أطفال لامكان مناسب ولا من يتولى العناية بتلك الفئة الغالية ولا الرسوم !! مبالغ خيالية 🍁🍃
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36 - لقمان الحكيم2017-11-18 07:11:04
نسمع جعجعة ولانرى طحين. لم نرى شي يعترض عليه مجلس الشورى وتم اخذه بعين الاعتبار مجرد تصويت وانتهى وكلها بالاخير فلاشات
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35 - المُزن2017-11-18 07:09:12
🍃🍁الله يكثر من أمثال الدكتور الربيعة رجل مخلص ويبذل قصارى جهده في مجال عمله ، وأنتم ياعضوات : ماأستفدنا منكم في شيء معظم تصريحاتكم عشوائية ولت وعجن لا يستفاد منه .🍁🍃
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34 - رفيق الدرب2017-11-18 07:02:37
الحمدلله الشورا اليوم بعيده عن المواطن فيه تحسن
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33 - المُزن2017-11-18 07:01:38
🍃🍁لاإله إلا الله وحده لاشريك له له المُلك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.اللهم احفظنا من شتات الأمر ، ومس الضر، وعذاب القبر، وحلول الفقر، وتقلب الدهر آمين.🍁🍃
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32 - loving liberal2017-11-18 06:59:57
فعلً تفتقر للدويه الفعاله والادويه الي في المستشفيات ضعيفة التركيزوالمضادات الحيويه عديمة الفائدة وعلاجات اسكر والدهونيات الثلاثيه والقائلون والشعب الهوويه والادويه التجاريه مرفوع سعرهاخيالي يعني شرفق
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31 - كاسرهم2017-11-18 06:44:17
ياكثر فلاشاتكم ويش قدمتو للمواطن
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30 - الحقباني2017-11-18 06:42:31
نسأل الله تعالى يكثر من أمثال وزير الصحة تو فيق الربيعة كما نسأله تعالى يحفظ من في وجوده خير لهذا الوطن . اللهم اهلك من في هلاكه خير لهذا الوطن الغالي اللهم انصر جنودنا المرابطين في كل مكان يا رب .
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29 -2017-11-18 06:35:32
الوزير ليس هو المسؤل المباشرعن الادويه بل هناك ادارت اخرى نخرها الفساد
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28 - اليوسي2017-11-18 06:34:22
نسأل الله تعالى يكثر من أمثال وزير الصحة تو فيق الربيعة كما نسأله تعالى يحفظ من في وجوده خير لهذا الوطن . اللهم اهلك من في هلاكه خير لهذا الوطن الغالي اللهم انصر جنودنا المرابطين في كل مكان يا رب .
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27 -2017-11-18 06:31:22
وزير الصحه من افضل الوزراء ونجاحاته هي التي اثبتت ذلك في اكثر من وزاره وقد انجز وعمل الكثير من اجل المواطن ولكنه يعمل في صمت وسبق شاهدنا منزله المتواضع فماذا قدمت ايها الشعلان؟ومن هو الذي يبحن ع فلاش؟
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26 -2017-11-18 06:30:35
ما احد يشك في اخلاص الدكتور الوزير الربيعة ولا نزكي على الله احد وجهوده معروفة و مشكورة من ايّام وزارة التجارة ولكن عندنا مشاكل مزمنة في وزارة الصحة ولعلها تحل بدعم ولي العهد الله يحفظه.
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25 - هذه الحقيقة2017-11-18 06:30:17
الله أكبر يا أعضاء مجلس الشورى يعني أنتم إليّ عملتوا شي غير الكلام اللي لا يودي ولا يجيب ، الحمد لله ان قرارات الدولة تصدر من الجهات العليا وإلا أنتم ما عندكم الا الكلام الفاضي
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24 - عصامي2017-11-18 06:27:01
المستشفيات تشكو من نقص شديد في الأدوية حتى يضطر المريض للشراء.. وزحمة موعيد..حتى اصبحت المستشفيات بيئة طاردة للمواطن.
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( عدد التعليقات 14,322 )23 - العنيد
لطيفه بعد بكائها عاى السماح بقيادة السياره اصبحت نجمه مشهوره وتحب الفلاشات
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( عدد التعليقات 14,322 )22 - العنيد
معالي وزير الصحة رجل مكافح وله بصمات واضحة عند توليه وزارة التجارة فقط يحتاج الي الوقت الكافي. فالتوفيق حليف توفيق الربيعة بإذن الله تعالى.
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( عدد التعليقات 14,322 )21 - العنيد
فلاشات وزير الصحة منها فائدة واما فلاشات المفلسة لم تقدم غير الكلام ماذا قدمتم للمجتمع من يوم تأسس مجلس الصورة
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20 - ابو حسام2017-11-18 06:22:22
خلوكم في بيض الحباري احسن الربيعه ما انتم على مستواه والفلاشات الي تكلمين عنها ماهو من اهلها والدليل انه منع استقبال اي مسؤل من الوزاره بمافيهم هو اذا قام بزياره تكلمي عن الي يبيعون الفيز***
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19 - الغامدي2017-11-18 06:19:38
الربيعه من احسن الوزراء
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18 - واحد مواطن2017-11-18 06:17:06
لو لم تشخصن الأمر وجعلته هادفا لإصلاح الصحة لاإنتقاد لشخص بعينه لكان كلامهافاعلا ومؤيدا من الجميع.فالشكوى من سوء نوعية الخدمات الصحيه وسوء تعامل معظم العاملين فيها مع الجمهور بات مخزيا ومهدرا لمليارات
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17 - أصيل2017-11-18 06:16:12
السؤال المحير : لماذا هذا الحماس من الوزارة في بناء المستوصفات والمباني والسرعة في انجازها مع ان الوزارة اعلنت أنها سوف تخصص وتصبح قطاع خاص ؟؟!!****
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16 - ابو حسام2017-11-18 06:14:32
اصلآ مايرمى بالحجاره غير الشجر المثمر خلت الي نهبو خيرات الوطن وراحة للمخلص الي والله ماجا مثله وزير ولا راح يجي مثله بس ويش نقول الاعوج اعوج
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15 - فيصل2017-11-18 06:13:52
اذا كان النقد من لطيفة الشعلان وأمثالها يعتبر ذلك شهادة نجاح التوفيق الربيعة لان لطيفة الشعلان لم نسمع لها إلا الصباح والصراخ من أجل قيادة المرأة للسيارة ولم نرى لها اي اهتمام بالمواطن اسكتي يالطيفة
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14 -2017-11-18 06:09:53
المصيبه الي ينتقد الناس المفروض يبدا بنفسه ان كان اموره طيبه ويش عليه لكن ان كان ماقدم للمواطن شي غير الاعتراض على مصالح المواطن فهذا ما يحق له النقد ها العضوه ماقدمت للمواطن شي ابد غير البكاء
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13 - ............2017-11-18 06:07:30
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12 -2017-11-18 06:04:08
شوف مين ينتقد مين ياسبحان الله خلت كل الوزراء والمسئولين وراحت تنتقد توفيق الربيعة اللي يعتبر تاج للوزراء - اتمنى الا يكون هذا الهجوم صراع تيارات لا ينتج عنه سوى الفشل
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11 - مواطن2017-11-18 06:01:14
وزير الصحة من انجح الوزراء شخصيا ***
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10 - واحد مواطن2017-11-18 06:00:28
ثم شخصمة الموضوع والتهجم على شخص بعينه خصوصا كالوزير النشط الربيعه يجعل الأمر مشاحنات.الموضوع هو الخلل فى المنظومة التى تقدم الخدمات الطبيه والصحيه,هى تحتاج لإصلاح جذرى تراكم وعشعش من سنين طويله.تعقيم
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9 -2017-11-18 06:00:08
ليت مجلس الشيوخ يعمل لو ربع عمل وزير الصحه الله يحفضه بدال ماتنتقدين اعطوه وقت كافي الرجل حديث عهد وبانت بصمته في وزارة الصحه لكن الي كمل اربع سنين في المجلس ولا شفنا منه شي غير البكاء فرح بقيادة السي
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8 - إلا الحماقة أعيت من يداويها !2017-11-18 06:00:07
ياليتك أنت وأشكالك تعملون وتخططون ولو 1%مما يقوم به وزير الصحه !! فعلاتصريح للفت الإنتباه ! اللهم أشغلها في نفسها !
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7 -2017-11-18 05:59:08
بنية تحتية سيئة لدولة تفوق أعظم الدول في العالم في كل شئ بندول ودواء كحة هذا الموجود دكاترة جايبينهم اي كلام قبول الطلاب في الجامعات يعدون على الأصابع رواتب للأجانب يعني فلاشات وبس
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6 - ابو احمد2017-11-18 05:58:17
ياليت يكون باقي الوزراء واعضاء مجلس الشورى مثل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة
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5 - كادح2017-11-18 05:56:45
ياليت جميع الوزراء مثل الأستاذ الدكتور توفيق الربيعة كلنا توفيق الربيعة
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4 - واحد مواطن2017-11-18 05:56:15
مما نرى ونعايش ونسمع الصحه ومستشفياتها ليست فى حاجة ملحه لمبانى وديكورات وأصباغ .الصحة فى حاجة لبناء قدرات العاملين فيها وجعلهم محترفين عاشقين للمهنة لاموظفين يبحثوا عن فلوس.الصحه تحتاج لغربلة فعليه.
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3 - احمد2017-11-18 05:55:48
كوني مخلصة مثله وبعدين انقديه كفى نقدا سلبيا يا لطيفة الشعلان أبكي لقيادة السيارة وأحمدي ربك
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2 - أصيل2017-11-18 05:55:45
كلامها صحيح .. أقسم بالله العظيم بأني لم أجد شراب أدول ولا شراب بروفين لطفلي في صيدلية مستشفى أطفال حكومي بالدمام فهل هذا يعقل ؟!
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1 - مواطن2017-11-18 05:53:23
والله قدم الدكتور توفيق الربيعة خدمات عظيمة في تطوير وزارة الصحة ولكن ياعضوةلطيفة ماذا قدمت للشعب في مجلس الشورى لاشي يذكر فيالتك ساكنه اعطوه الميزانية التى كانت تعطى لغيره من الوزراء السابقين واحمكي
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