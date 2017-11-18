السفارة السعودية تكشف ملابسات الاعتداء على “مواطنتين سعوديتين” في لبنان !

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صحيفة المرصد : أفادت سفارة المملكة في لبنان أمس الجمعة أنها تتابع باهتمام تعرض ممتلكات مواطنتين سعوديتين للاعتداء من قبل عدد من الشبان في منطقة المصيطبة في بيروت.

وأوضحت بأنها تتواصل مع السلطات والأجهزة الأمنية لكشف ملابسات هذا الإعتداء الذي من شأنه إثارة مشاعر الكراهية ومعرفة المتسببين فيه وتقديمهم للعدالة، وذلك حسبما أعلنت السفارة عبر تغريدة في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.