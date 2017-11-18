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السفارة السعودية تكشف ملابسات الاعتداء على “مواطنتين سعوديتين” في لبنان !
صحيفة المرصد : أفادت سفارة المملكة في لبنان أمس الجمعة أنها تتابع باهتمام تعرض ممتلكات مواطنتين سعوديتين للاعتداء من قبل عدد من الشبان في منطقة المصيطبة في بيروت.
وأوضحت بأنها تتواصل مع السلطات والأجهزة الأمنية لكشف ملابسات هذا الإعتداء الذي من شأنه إثارة مشاعر الكراهية ومعرفة المتسببين فيه وتقديمهم للعدالة، وذلك حسبما أعلنت السفارة عبر تغريدة في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
التعليقات
19 - حسام2017-11-18 06:58:39
اعطيناهم مئات المليارات خلال السنين الماضية ودعمنا جيشهم بصفقات اسلحة لتقويته على حسابنا واستضفنا اكثر من اربعمائة الف لبناني وبالاخر هاذا جزاء المعروف الاعنداء على مواطنينا عندهم والخقد عليهم وطردهم
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18 - المشاكس2017-11-18 06:50:42
من يخالف تعليمات حكومته يستاهل مايجيه -كمان من يستثمر خارج بلده نهايته الفلس والله لا يقيمه
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17 - ✔✔كاسرهم✔✔2017-11-18 06:40:57
تعليق 5 المفروض منك ان ترفض ذهابهم الى هناك 🍷🍷
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( عدد التعليقات 2,453 )16 - ابونواف...
على المواطنين مساعدة الدولة ومغادرة لبنان لو مؤقتاً الى ان تجلي الأموار دولتهم رهينة في حزب مسلح أذاقهم الذل بحجة الفصيل المقاوم فأصبح المافيا في القتل وتجارة السلاح والمخدرات وداعم للارهاب والمنبوذين
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15 - وليد2017-11-18 06:36:10
المتبع في كل الدول المعاملة بالمثل عندك ما يقارب الخمسمائة لبناني عايشين عندنا عاملوهم بنفس الطريقة ولا تسكتو عليهم ابنائنا السعوديين اغلى علينا منهم اطردوا اللبنانين عندنا
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14 - ✔✔كاسرهم✔✔2017-11-18 06:32:25
تعليق 5 وعليك انت بس صدقني انا لااحب ان يهددني احد وهوا بعيد ولااحب ان اهدد احد وانا منة بعيد اتحدث اليك بكل ثقة وارياحية
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13 - الشيباني2017-11-18 06:31:37
جميع الدول العربية السفر لها إهانه ومعروف السبب الرئيسي والحقيقي للذهاب لهذه الدول وهو البحث عن ***
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12 - رفيق الدرب2017-11-18 06:26:43
لا تعليق
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11 - ✔✔كاسرهم✔✔2017-11-18 06:26:28
تعليق 5 اتأسف منك اثارهم يتبعون لك
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10 - الشيباني2017-11-18 06:25:28
مايروح إلى لبنان إلا شخص ما عنده كرامه لأن لبنان بلد ****سياحيه يقدم لك عصير البرتقال ومعه.............?
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9 - العربي2017-11-18 06:23:06
مالكم ومال ديار ****كل قلوبهم حقد وكره لبلدنا رغم دعم دولتنا لهم
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8 - ن2017-11-18 06:16:41
يمكن امهاتهم لبنانيات هذه اخرت الي يتزوج من برى
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7 - واحد مواطن2017-11-18 06:12:52
الحكومة اللبنانية المسيطر عليها من حزب اللات ,يحق للحريرى أن يستقيل منها ويبتعد عنها,,فهى حكومة فارسيه الصبغة لبنانية التعرى!لذلك مايحدث منها من إهمال وضعف وعنتريات زائفه سيودى بلبنان للتهلكة.غدارين.
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6 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-18 06:09:39
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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5 -2017-11-18 06:04:39
ت1 أكسر راسك حدك على عماتك
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4 -2017-11-18 06:04:36
والله بعد تحذير المملكة.وبعد هذه الأحوال وسيطرة حزب الشيطان على مقاليد الأمور ينبغي أن لا يبقى سعودي.وان يتخلصوا من ممتلكاتهم، ولا يستثمروا في لبنان ولو بفلس، ومن جلس بعد هذا فيستاهل اللي يجرى له
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3 - زياد2017-11-18 06:03:17
*** في كل واحد قاعد عندهم يستاهلون , السفارة تحذر ولا مجيب ومن الأساس تروحون لهم وللدول العربية ليش هم يهاجرون منها وانتو برجليكم تركضون لهم يعني ما اعتقد غباء للدرجة هذه
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2 - سعد بن فهد2017-11-18 06:02:00
احد يروح لدول مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان ومصر كلها دول مليئه بالارهابيين والميليشيات والعصابات حتى لو كان هناك بعض الامن برضو خطرة
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1 - كاسرهم2017-11-18 06:00:24
هذول الشباب احرار في بلدهم من قال*** ان يذهبو للبنان
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