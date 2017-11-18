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هذه هي طرق وأساليب “غسل الأموال” .. تعرف عليها !

هذه هي طرق وأساليب “غسل الأموال” .. تعرف عليها !
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المرصد 17 2٬429 2 ساعتين

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن 8 طرق وأساليب لغسل الأموال بطرق خفية من خلال اللجوء إلى التمويه والتجارة.. وأشار تقرير رسمي إلى أن التعاملات الإلكترونية تعتبر أكثر الأساليب استخدامًا من قبل غاسلي الأموال لحداثتها وصعوبة متابعتها، والحوالات المالية، وشراء الأدوات النقدية، كالشيكات المصرفية والسياحية، والإيداع من خلال أجهزة الصراف الآلي أو إيداع الأموال من خلال شركات وهمية.
ووفقاً لصحيفة “المدينة” فصلت الإدارة طرق غسل الأموال على النحو التالي :

بالقرض المضمون: حيث يقوم الغاسل بإيداع الأموال المراد غسلها في بنك بإحدى الدول ذات الأنظمة الضعيفة، ثم يقوم بإنشاء مشروع في دولة لديها أنظمة قوية ويقترض لتمويله من أحد البنوك بضمان من البنك المودعة فيه الأموال المراد غسلها، ويتم تنفيذ القرض.

بواسطة الاعتمادات المستندية: ويقوم الغاسل باستخدام التجارة لإضفاء الشرعية على الأموال والأصول غير المشروعة أو تمويل أنشطتها، كما تعتمد بعض الطرق على الاستفادة من اعتماد مستندي لتحويل الأموال من مكان لآخر لبضائع لن تصل أبداً أو تمت المبالغة أو الاستخفاف في قيمتها اعتماداً على مستندات ووثائق مزورة.

من خلال أسواق المال: حيث يتم استخدام حسابات الوساطة في تغطية الأموال غير المشروعة.

إنشاء الشركات الوهمية: وتتم عملية الغسل من خلال اتفاق تلك الشركات مع غاسلي الأموال على أن تدخل الشركات كمستثمر أجنبي وتقوم بتوقيع عقود لإنشاء مصانع أو شركات مشتركة مع آخرين، ويكون للشركة الوهمية النصيب الأكبر الذي هو الأصل للأموال المراد غسلها.

النزاعات القضائية الوهمية: ويتم التوصل إلى صفقة لتسوية نزاع قضائي ما، وتدفع الشركة السابقة المبلغ المتفق عليه للشركة اللاحقة أو تحكم المحكمة لصالح الشركة اللاحقة.

إنشاء مشروعات الواجهة: عبر إنشاء شركات تجارية وهمية لها أوراق مالية ولكن ليس لها كيان فعلي، وتُستخدم تلك الشركات في عمليات الإحلال والخلط للأموال المراد غسلها.

باستخدام العقود والتوريدات الكبيرة: يدخل غاسل الأموال في مناقصات لعقود وتوريدات كبيرة، ويحصل على عقد التوريد مباشرةً أو من الباطن، ويتقدم بذلك العقد إلى بنك للحصول على تمويل، ويستخدم ذلك التمويل بجانب الأموال المراد غسلها في شراء السلع التي يحتاجها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 - التاريخ
2017-11-18 11:28:11
المصيبة ماهي غسيل اموال في هذة الدنيا الفانية الباقعة عندما يغسلوك شخصياً الي مثواك الاخير وعند غرغرة الموت تتذكر شريط اعمالك كلها فروا يااخوان ان اكل السحت فروا يااحبة لوهو ريال واحد نم قرير العين
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16 - واحد مواطن
2017-11-18 11:27:41
النت أصبح سوقا للمجرمين من غاسلى الأموال,إعلاناتهم ورسائلهم وأساليب إحتيالهم تغطى النت وتغزو الإيملات,بخداع السذج بأوهام أرباح أو رسائل إغراءات ماليه أو غيرها,وكلها من عصابات (سكامرز)نصابين ولصوص .!
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15 - واحد مواطن
2017-11-18 11:24:17
غسيل الأموال هى عمليات إجراميه لايقوم بهاعادة إلامتنفذين أومتسترعليهم من قبل متنفذين أوبرعايتهم وحمايتهم .هى عمليات اساليبها كعمل المافيا العالميه ومهربى المخدرات المتغلغلين فى السلطه,كحزب اللات.إجرام
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14 - محمد العلي
2017-11-18 11:22:37
انا شفت واحد يشتري من محلات البلاستيك..براميل صابون ,وشكيت فيه انه ناوي يغسل اموال فيها ,,وبلغت عنه ولا ادري وشى حصل
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13 - عبدالله الحربي
2017-11-18 11:18:01
الراتب الشهري كيف اغسله مطفشني ينتهي خلال اسبوع
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12 - الـعــالمـــيه صعبه قوويه
2017-11-18 11:14:30
قرارات ٢٠١٧ تصور تشتري ذهب ب ٥٠٠٠ ريال يسجنونك بتهة تنظيف الفلوس
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11 - شغف
2017-11-18 11:13:31
زمان كنت لاسمعت بغسل الأموال كنت اضن انها مثل غسل الثياب واقول ليش يغسلون لأننا كنا بسطاء جدا راضين برزقنا
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10 - مواطن
2017-11-18 11:06:45
لا تنسون الا راضي والعقار بها غسيل اموال
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9 - ناوي على الزواج بس ياحسرة اااكو دولارات ولاليرات
2017-11-18 10:55:37
نشوف محلاات مثل شركة ****بضاعتها بالهلالاات وعلى الارفف فقط دون الجملة وانتشار محلاات بيع التبغ المعسلاات والله انتشرت بكثرة والمطاعنم حقة بو يمن جنسية بحرينية ووو الخ يبئي لها لفتة يالداخلية بس
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8 -
2017-11-18 10:38:40
وانا ملكت غسالة حتى اغسل
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7 -
2017-11-18 10:26:30
لاغسلنا ولا نشرنا
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6 - ابو وسيم
2017-11-18 10:25:47
يوم انا صغير كنت فاكر ان غسيل الاموال يحطوها في غساله ملابس😃😂😁😀
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5 - الـعــالمـــيه صعبه قوويه
2017-11-18 10:20:44
وكم الحد الادنى اللي مايحتاج غسل
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4 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-11-18 10:17:46
فهمت الجزء الأول حسبي الله عليهم مايخافون من من الله بفلوس حرام! غسل اموال لو غاسلين عقولكم وقلوبكم عن المال الحرام والخيانة
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3 - أفريقي
2017-11-18 10:13:04
المشكلة الآن لو أن أحدا لدية مشروع إلكتروني عالمي و حقيقي وحقق منه أرباح طائلة وش يفكه من تهمة غسيل الأموال
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2 - ابو شدا
2017-11-18 10:03:06
الكثير ما يعرف هذه الأمور والآن وضحت لهم. طيب عندي 6 مليار ممكن اغسلها ولا لا .
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( عدد التعليقات 31,581 )
1 - برق _ الحرم
2017-11-18 10:02:49
(((((((( ما أكثر الغسلات .....فيها التقليدية وفيه الالكترونية*** ))))))
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آخر تعليق
بواسطة :

ت14 ماعجبتك اراء المغردات على المقطع...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

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