هذه هي طرق وأساليب “غسل الأموال” .. تعرف عليها !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن 8 طرق وأساليب لغسل الأموال بطرق خفية من خلال اللجوء إلى التمويه والتجارة.. وأشار تقرير رسمي إلى أن التعاملات الإلكترونية تعتبر أكثر الأساليب استخدامًا من قبل غاسلي الأموال لحداثتها وصعوبة متابعتها، والحوالات المالية، وشراء الأدوات النقدية، كالشيكات المصرفية والسياحية، والإيداع من خلال أجهزة الصراف الآلي أو إيداع الأموال من خلال شركات وهمية.
ووفقاً لصحيفة “المدينة” فصلت الإدارة طرق غسل الأموال على النحو التالي :
بالقرض المضمون: حيث يقوم الغاسل بإيداع الأموال المراد غسلها في بنك بإحدى الدول ذات الأنظمة الضعيفة، ثم يقوم بإنشاء مشروع في دولة لديها أنظمة قوية ويقترض لتمويله من أحد البنوك بضمان من البنك المودعة فيه الأموال المراد غسلها، ويتم تنفيذ القرض.
بواسطة الاعتمادات المستندية: ويقوم الغاسل باستخدام التجارة لإضفاء الشرعية على الأموال والأصول غير المشروعة أو تمويل أنشطتها، كما تعتمد بعض الطرق على الاستفادة من اعتماد مستندي لتحويل الأموال من مكان لآخر لبضائع لن تصل أبداً أو تمت المبالغة أو الاستخفاف في قيمتها اعتماداً على مستندات ووثائق مزورة.
من خلال أسواق المال: حيث يتم استخدام حسابات الوساطة في تغطية الأموال غير المشروعة.
إنشاء الشركات الوهمية: وتتم عملية الغسل من خلال اتفاق تلك الشركات مع غاسلي الأموال على أن تدخل الشركات كمستثمر أجنبي وتقوم بتوقيع عقود لإنشاء مصانع أو شركات مشتركة مع آخرين، ويكون للشركة الوهمية النصيب الأكبر الذي هو الأصل للأموال المراد غسلها.
النزاعات القضائية الوهمية: ويتم التوصل إلى صفقة لتسوية نزاع قضائي ما، وتدفع الشركة السابقة المبلغ المتفق عليه للشركة اللاحقة أو تحكم المحكمة لصالح الشركة اللاحقة.
إنشاء مشروعات الواجهة: عبر إنشاء شركات تجارية وهمية لها أوراق مالية ولكن ليس لها كيان فعلي، وتُستخدم تلك الشركات في عمليات الإحلال والخلط للأموال المراد غسلها.
باستخدام العقود والتوريدات الكبيرة: يدخل غاسل الأموال في مناقصات لعقود وتوريدات كبيرة، ويحصل على عقد التوريد مباشرةً أو من الباطن، ويتقدم بذلك العقد إلى بنك للحصول على تمويل، ويستخدم ذلك التمويل بجانب الأموال المراد غسلها في شراء السلع التي يحتاجها.
التعليقات
المصيبة ماهي غسيل اموال في هذة الدنيا الفانية الباقعة عندما يغسلوك شخصياً الي مثواك الاخير وعند غرغرة الموت تتذكر شريط اعمالك كلها فروا يااخوان ان اكل السحت فروا يااحبة لوهو ريال واحد نم قرير العين
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النت أصبح سوقا للمجرمين من غاسلى الأموال,إعلاناتهم ورسائلهم وأساليب إحتيالهم تغطى النت وتغزو الإيملات,بخداع السذج بأوهام أرباح أو رسائل إغراءات ماليه أو غيرها,وكلها من عصابات (سكامرز)نصابين ولصوص .!
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غسيل الأموال هى عمليات إجراميه لايقوم بهاعادة إلامتنفذين أومتسترعليهم من قبل متنفذين أوبرعايتهم وحمايتهم .هى عمليات اساليبها كعمل المافيا العالميه ومهربى المخدرات المتغلغلين فى السلطه,كحزب اللات.إجرام
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انا شفت واحد يشتري من محلات البلاستيك..براميل صابون ,وشكيت فيه انه ناوي يغسل اموال فيها ,,وبلغت عنه ولا ادري وشى حصل
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الراتب الشهري كيف اغسله مطفشني ينتهي خلال اسبوع
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قرارات ٢٠١٧ تصور تشتري ذهب ب ٥٠٠٠ ريال يسجنونك بتهة تنظيف الفلوس
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زمان كنت لاسمعت بغسل الأموال كنت اضن انها مثل غسل الثياب واقول ليش يغسلون لأننا كنا بسطاء جدا راضين برزقنا
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لا تنسون الا راضي والعقار بها غسيل اموال
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نشوف محلاات مثل شركة ****بضاعتها بالهلالاات وعلى الارفف فقط دون الجملة وانتشار محلاات بيع التبغ المعسلاات والله انتشرت بكثرة والمطاعنم حقة بو يمن جنسية بحرينية ووو الخ يبئي لها لفتة يالداخلية بس
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وانا ملكت غسالة حتى اغسل
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لاغسلنا ولا نشرنا
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يوم انا صغير كنت فاكر ان غسيل الاموال يحطوها في غساله ملابس😃😂😁😀
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وكم الحد الادنى اللي مايحتاج غسل
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فهمت الجزء الأول حسبي الله عليهم مايخافون من من الله بفلوس حرام! غسل اموال لو غاسلين عقولكم وقلوبكم عن المال الحرام والخيانة
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المشكلة الآن لو أن أحدا لدية مشروع إلكتروني عالمي و حقيقي وحقق منه أرباح طائلة وش يفكه من تهمة غسيل الأموال
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الكثير ما يعرف هذه الأمور والآن وضحت لهم. طيب عندي 6 مليار ممكن اغسلها ولا لا .
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(((((((( ما أكثر الغسلات .....فيها التقليدية وفيه الالكترونية*** ))))))
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