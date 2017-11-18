بعدما ودع جمهوره بالدموع.. “الشريان” يكشف عن منصبه الجديد.. وهذا ما وعد به!

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صحيفة المرصد: كشف الإعلامي “داود الشريان”، عن توليه منصب “رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية” بداية من الشهر المقبل.

ووفقًا لـ”سبق”، أضاف الشريان بأسلوب ساخر:”بأكون قريب منكم مثل الجيران الجدار بالجدار”، و”عُهِد لي بمهمة إعادة تنظيم وتطوير عمل هذه المؤسسة الإعلامية الأبرز”.

وكان “الشريان” قد أنهى حلقات برنامجه الشهير “الثامنة” على قناة “إم بي سي”، وودّع المشاهدين بالدموع في حلقة تناولت أبرز ما قدّمه البرنامج من موضوعات وقضايا خلال 5 سنوات مضت.