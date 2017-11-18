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بعدما ودع جمهوره بالدموع.. “الشريان” يكشف عن منصبه الجديد.. وهذا ما وعد به!
صحيفة المرصد: كشف الإعلامي “داود الشريان”، عن توليه منصب “رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية” بداية من الشهر المقبل.
ووفقًا لـ”سبق”، أضاف الشريان بأسلوب ساخر:”بأكون قريب منكم مثل الجيران الجدار بالجدار”، و”عُهِد لي بمهمة إعادة تنظيم وتطوير عمل هذه المؤسسة الإعلامية الأبرز”.
وكان “الشريان” قد أنهى حلقات برنامجه الشهير “الثامنة” على قناة “إم بي سي”، وودّع المشاهدين بالدموع في حلقة تناولت أبرز ما قدّمه البرنامج من موضوعات وقضايا خلال 5 سنوات مضت.
التعليقات
53 - بدر 662017-11-18 13:26:33
معروفه ...اذا جاء الكرسي ..حركت ضرسي ..بنشوف ان غدآ لناظره قريب ...
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52 - معيض يرقص بين الزهور2017-11-18 13:13:51
شيء جميل نريد أن نرى نقلة نوعية للاذاعة والتلفزيون السعودي وبالذات محتويات التلفزيون وما يقدمه من برامج
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51 - محب الوطن2017-11-18 13:10:58
المنصب يستريح في البيت افضل من إثارة الرأي العام
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50 - مواطن مسكين2017-11-18 13:10:19
والله إنك ماتستاهل المنصب
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49 - sasa19742017-11-18 12:58:50
وش هو له
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48 - محمد الجعيد2017-11-18 12:53:42
المنصب محدث جديد زي المنصب في مصر عشان السينماء . يلا اللي امه خبازة مايذبحه الجوع
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47 - اريام 20182017-11-18 12:53:36
الف مبروك والله يعينك هذا المنصب يحتاج الى نوعية فذة من الرجال القادة اولا لاجتثاث الفساد وثانيا لاجتثاث الفساد وثالثا لاجتثاث الفساد الله يعينك ع المسئولية الكثير يشتكي من الترقيات ومن اللوبيات
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46 - مركاز نجد2017-11-18 12:52:13
ان شاء الله تكون قد الثقة ياداوود وتبدع كما ابدع تركي ال شيخ ،، وتطور التلفزيون السعودي والقنوات السعودية بما فيها القنوات الرياضية ،، اعتقد انك قدها بس تحتاج لدعم مادي كبير كما هو الحال للبطل ال شيخ
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45 - الـعــالمـــيه صعبه قوويه2017-11-18 12:51:48
الله يوفقه خدم المجتمع بكل مهنيه وصدق
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( عدد التعليقات 24,547 )44 - إنسان منصف
تستأهل ،،،،،،،الله يوفقك،،،،،،،،عليك بالاخونج،،،،،،،،🕴
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43 - السحيم2017-11-18 12:42:52
تعليق مخالف
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42 - انور2017-11-18 12:39:42
حل اشكالات فردية لبعض أفراد المجتمع وليس المجتمع
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41 - ابو خالد2017-11-18 12:39:15
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40 - صنيدح2017-11-18 12:35:25
29 والله يااخي حتى حنا مانعرفك ولادرينا عنك حتى لو انطقيت وماهو ذنبنا ان كنت ماتتابع قضايا الناس وليتك ماعلقت
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39 - صنيدح2017-11-18 12:31:40
والله يااخي حتى حنا مانعرفك ولادرينا عنك حتى لو انطقيت وماهو ذنبنا ان كنت ماتتابع قضايا الناس وليتك ماعلقت
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38 - 002017-11-18 12:31:28
تعليق مخالف
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37 - زائر واقعي2017-11-18 12:30:20
رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية مبروك وبالتوفيق أن شاء الله
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36 - عبدالله2017-11-18 12:24:22
قنوات وإذعات محد درا عنها (***)
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35 - الى 292017-11-18 12:23:48
لا عاد ترى اهتم بكلامك وصاق صدره. اقول الله يرحم حالك
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34 -2017-11-18 12:23:39
الشريان وطني بامتياز. ستواجه مصاعب كثيرة ولكنك أهل للتحدي والشعب يراهن على إمكانياتك في إحداث نقله نوعية في برامج التلفزيون والإذاعة. تذكر أن صلب عمل وظيفتك هو المنافسة مع إعلام الألفية الثالثة.
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33 - القناص2017-11-18 12:23:08
الإعلام صناعة قديمه الآن التواصل الإجتماعي هو الإعلام اليوم تشاهد احدث الأفلام تقرأ احدث قصه او ديوان شعر تشاهد مايناسبك وليس مجبر على مايناسب الآخرين متغيرات الحياة وتطورها سبق بعض مايعتقده الآخرين
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32 - wad2017-11-18 12:20:02
الى قناة النسيان ههههههههههههههاي
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31 - مزارع من أرض الطيبين2017-11-18 12:19:33
للعلم ي اخوان القطاع العام يختلف اختلاف كلي عن القطاع الخاص في اي دولة في العالم ومع الاحترام والتقدير لشريان سوف يختلف البوق عن التيب. ؟
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30 - ....2017-11-18 12:18:59
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29 -2017-11-18 12:18:12
والله مادريت عنك ولاقد تابعتك .. لا انت ولابرنامج الثامنه والتاسعه
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28 - س2017-11-18 12:17:58
تعليق مخالف
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27 - بي ام2017-11-18 12:16:32
تطورنا و صرنا نعرف نعلق مع الناس ههههه
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26 - الحقباني2017-11-18 12:12:15
(19 - ابويوسف) من الامثال اشغل العسكرى لايشغلك خل نشوف انتاجك يالشريان مع انه موقع غير حساس ولا يلامس احتياج المواطن تمنينا تكون بالعمل الكهرباء البلديات الصحه وهى الاهم كلام جميل شكر وتقدير لك علم
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25 - بي ام2017-11-18 12:07:36
ارع الحويطي يعلق هنا
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24 - كهربائي2017-11-18 12:06:28
تعليق مخالف
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23 - رايح جاي2017-11-18 12:04:57
10 - هنطش ,,, لا ما تصلح له الكوميديه دور ست مظلومه يضبط
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22 - رحمه2017-11-18 12:04:48
اعلامي ناجح وبكل تاكيد رئيس ناجح وان شاء الله وزير ومووووت يا ***
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21 - شغف2017-11-18 12:02:07
رجاء احفظ حقوق المذيعات والعاملات في الإذاعة والتلفزيون وكن لهم سند لأنهن يقاسين الأمرين وينصحن الأخريات الايتقدمن لأنهن يواجهون تطفيش ومعانات
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20 - Redo2017-11-18 12:01:47
ماني فاهم دموع ايش وليش ..... ايش قدم ابو الشباب على كل هالهيلمه...... لو انه محرر القدس كان ايش هيعمل فينا.... ياصبر الأرض وبس....
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( عدد التعليقات 17,720 )19 - ابويوسف
من الامثال اشغل العسكرى لايشغلك خل نشوف انتاجك يالشريان مع انه موقع غير حساس ولا يلامس احتياج المواطن تمنينا تكون بالعمل الكهرباء البلديات الصحه وهى الاهم
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18 - شكراً تعليق 72017-11-18 11:59:48
اهم شيء ان الشريان يتذكر ان المملكة بلد التوحيد ولها هوية عربية إسلامية ونريد ان نحافظ عليها ولا نريد التلفزيون السعودي ان يكون نسخة من MBC التي هدمت قيم المجتمع خلال الثلاثين سنة الماضية وبالتوفيق.
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17 - المُزن2017-11-18 11:59:13
🍃🍁 عساه تغيير 360درجة ،لانريد نسخة من mbc أونسخ برامج اجنبية نحتاج غربلة للتلفزيون السعودي الوطني برامج راقية تشد المشاهد ويستفيد منها الشباب والكبار نسال الله لكم التوفيق 🍁🍃
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16 - عابر2017-11-18 11:57:56
قم بس قم
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15 - هارديز2017-11-18 11:57:05
صراحه شعبي .. بعد هذي العلوم كم كنت لا اطيقه اما الان تغيرت نظرتي فيه . ريوس مافيه انشاء الله
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14 - ابوسلطان.2017-11-18 11:55:52
يارجال تحولت للأذاعه 😂
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13 - الحويطي2017-11-18 11:54:43
سابع جار
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12 - الحويطي2017-11-18 11:54:02
الله يوفقك وييسر امرك الرسول صلى الله عليه وسلم واصا على ثالث جار
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11 - تعليق 4 والله انك صادق2017-11-18 11:48:06
ضنينا ان الشريان سيمسك وزارة العمل . لكن منصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون .*****
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10 - هنطش2017-11-18 11:46:29
كنت اتمنا اشوفه في مسلسل سعودي كوميدي
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9 - منصور2017-11-18 11:45:52
الله يطعمنامن خيره ويكفيناشره
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8 - زيت زيتون2017-11-18 11:45:29
خساره كم كنت اتمنى ان تعيد الحقوق لمستفيدي الضمان المساكين وخاصه المقطوعه فهناك عشرات الالاف من الارامل لم يأخذوها وعليهم اجارات ياليتهم عينوك وكيلا للضمان
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7 -2017-11-18 11:44:48
اهم شيء ان الشريان يتذكر ان المملكة بلد التوحيد ولها هوية عربية إسلامية ونريد ان نحافظ عليها ولا نريد التلفزيون السعودي ان يكون نسخة من MBC التي هدمت قيم المجتمع خلال الثلاثين سنة الماضية وبالتوفيق.
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6 - أبورائد2017-11-18 11:39:45
ماكل إعلامي ناجح يصلح إداري
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5 - Noura2017-11-18 11:37:43
دام صرنا جيران ي داوود والجدار بالجدار يقولك بكرا نجلس ع الحيطه ونسمع الزيطه ، رغم انو عارفين ايش راح يسير مقدماً !!
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4 - واحد مواطن2017-11-18 11:33:46
كنت أظن أنه سيعين فى وظيفة بعيده عن الكلام والإعلام.وظيفة تختبر قدراته فى حل مشكلات المؤسسات الخدميه كالصحة.أوغيرها كالتجارة وضبط التسيب والجشع ,أو حتى وظيفة تتعلق بالسعودة الجادة الفاعله.أو الإسكان!؟
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3 - وسطي2017-11-18 11:27:21
نعم.... الشيوخ أبخص.
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2 - ارض النماص2017-11-18 11:26:24
مرحبا ملايين وفوق الملايين ملايين بس ياليت تسعود الإعلام وتفكونا من طوني وبوني وابو يمن وطقتهم وربي يسر لك وحياك الله
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1 - عبدالله الحربي2017-11-18 11:26:00
وتخلينا نبكي من الساعة الثامنه الى الصباح الباكر ، انا أكره الموادع يابو محمد وبالنهاية وانك بنفس المجال روح الله يسامحك ياشيخ
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